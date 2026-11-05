НС обсъжда акции с повече гласове и правила за въздуха

Народното събрание обсъжда промени в законодателството за капиталовия пазар и чистотата на атмосферния въздух. В дневния ред е и годишният доклад за дейността на Българската академия на науките за 2025 г.

Първа точка е второто четене на промените в Закона за публичното предлагане на ценни книжа. Законопроектът на Министерския съвет е внесен на 11 септември 2026 г., а депутатите го приеха на първо четене на 9 октомври.

Акции с право на повече гласове

Предлага се въвеждането на акции с право на повече от един глас. Така основателите и ключовите акционери ще могат да запазят контрола върху управлението на дружествата, когато привличат нов капитал и инвеститори.

Според Народното събрание целта е дружествата „да могат да привлекат нови инвеститори и капитал, без основателите и ключовите акционери автоматично да губят контрол“ върху стратегическото управление.

Нови правила за флуоросъдържащите газове

Втора точка в дневния ред са промените в Закона за чистотата на атмосферния въздух. Законопроектът е внесен от Министерския съвет на 3 юли 2026 г. и е приет на първо четене на 9 септември.

С промените българското законодателство се привежда в съответствие с два европейски регламента за веществата, които нарушават озоновия слой, и за флуоросъдържащите газове. Предвижда се да бъдат определени контролните органи и санкциите при нарушения.

Законопроектът въвежда и изисквания за сертифициране на фирмите и специалистите, които монтират и поддържат климатична и хладилна техника.

Докладът на БАН за 2025 г.

В дневния ред е включен и годишният доклад за дейността на Българската академия на науките. През 2025 г. в академията са работили 2457 учени, а публикациите в международни реферирани списания са над 4100.

Източници: bnrnews.bg