Новини
България »
София »
НС обсъжда акции с повече гласове и правила за въздуха
  Тема: Икономика

НС обсъжда акции с повече гласове и правила за въздуха

5 Ноември, 2026 04:27 379 0

  • народно събрание-
  • капиталов пазар-
  • чистота на въздуха-
  • флуоросъдържащи газове-
  • българска академия на науките

Депутатите ще разгледат на второ четене промени в законите за капиталовия пазар и атмосферния въздух. В дневния ред е и отчетът на БАН за 2025 г

НС обсъжда акции с повече гласове и правила за въздуха - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Народното събрание обсъжда промени в законодателството за капиталовия пазар и чистотата на атмосферния въздух. В дневния ред е и годишният доклад за дейността на Българската академия на науките за 2025 г.

Първа точка е второто четене на промените в Закона за публичното предлагане на ценни книжа. Законопроектът на Министерския съвет е внесен на 11 септември 2026 г., а депутатите го приеха на първо четене на 9 октомври.

Акции с право на повече гласове

Предлага се въвеждането на акции с право на повече от един глас. Така основателите и ключовите акционери ще могат да запазят контрола върху управлението на дружествата, когато привличат нов капитал и инвеститори.

Според Народното събрание целта е дружествата „да могат да привлекат нови инвеститори и капитал, без основателите и ключовите акционери автоматично да губят контрол“ върху стратегическото управление.

Нови правила за флуоросъдържащите газове

Втора точка в дневния ред са промените в Закона за чистотата на атмосферния въздух. Законопроектът е внесен от Министерския съвет на 3 юли 2026 г. и е приет на първо четене на 9 септември.

С промените българското законодателство се привежда в съответствие с два европейски регламента за веществата, които нарушават озоновия слой, и за флуоросъдържащите газове. Предвижда се да бъдат определени контролните органи и санкциите при нарушения.

Законопроектът въвежда и изисквания за сертифициране на фирмите и специалистите, които монтират и поддържат климатична и хладилна техника.

Докладът на БАН за 2025 г.

В дневния ред е включен и годишният доклад за дейността на Българската академия на науките. През 2025 г. в академията са работили 2457 учени, а публикациите в международни реферирани списания са над 4100.

Източници: bnrnews.bg


София / България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове