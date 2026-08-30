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30 август 1984: Протурски терористи взривиха гарата в Пловдив

30 август 1984: Протурски терористи взривиха гарата в Пловдив

30 Август, 2026 04:12 10 186 78

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Убиха жена и раниха 42-ма

30 август 1984: Протурски терористи взривиха гарата в Пловдив - 1
Снимка: Архив
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

На 30 август 1984 г. в 17:29 ч. е взривена бомба в чакалнята на гара Пловдив. Взривното устройство е поставено в дъното на залата, при обществените телефони, до кошче за отпадъци. Убита е една жена, а 42-ма души сa ранени. Разрушени са металният покрив и някои стени в гарата. След 36 минути, в 18:05 ч., е взривена нова бомба пред сградата на аерогара Варна. Взривното устройство е поставено в бетонен цветарник на паркинга. Ранени са две жени. Двата атентата са координирана терористична атака на "протурски" терористи в двата най-големи провинциални града в България. Планирани са така, че да съвпаднат с посещението на държавния глава Тодор Живков в тези градове, припомня сайтът „Пловдив24“.

Взривните устройства са еднотипни, изработени са от свързани шашки амонит 6 по около 200 грама всяка, детонирани с електрически взривател, захранван от плоска 4,5V батерия и часовников механизъм - будилник "Слава", поставени в консервна кутия (Варна) и буркан (Пловдив).

Следствието заключава, че организираната през пролетта на 1983 г. група се състои от 3-ма терористи с няколко помагачи. Твърди се, че това е единствената "протурска" терористична група, извършила системно атентати преди и след ескалацията на Възродителния процес.

Първите им изяви са опожарени 750 декара гора при яз. Камчия и земеделски земи, неуспешен опит за саботаж на гара Карнобат с цел да доведе до тежка влакова катастрофа.

В периода 1984 - 1987 г., когато е в ход т.нар. "Възродителен процес, в България има разкрити 42 нелегални "протурски" групи. Те са съставени от етнически турци, на част от които принадлежността към Държавна сигурност е официално установена.

Някои от членовете на тези групи са осъдени за противодържавна дейност, планиране или извършване на тероризъм - атентати, саботажи и диверсии, контакти с турски задгранични функционери в България.

Според следствието на Държавна сигурност, само една от тях, разкрита с делото за оперативна разработка "Мерзавците", извършва многобройни убийства с атентати. По тактиката си - две терористични атаки с по два едновременни атентата в различни точки на страната и вълна саботажи между тях, нейните актове могат да се определят като терористично настъпление.

През 1985 г. следва втора вълна от терористични нападения на "Мерзавците". Първият взрив е на гара Буново. В 21:32 ч. на 9 март 1985 г. същата група протурски терористи взривяват вагона за майки с деца на бърз влак Бургас-София.

Планирано е бомбата да причини максимални поражения, като избухне в тунела Гълъбец (дълъг 3200 метра), но влакът закъснява с 2 минути и поради това взривът се инициира на гарата. Загиват 7 души (2 деца, една жена и трима мъже), тежко ранени са 9 души (включително 2 деца).

Само след 30 минути, в 22 ч., в Сливен е взривенa бомба във фоайето на хотел "Сливен" - централният многоетажен хотел в града. Взривното устройство е скрито в гардероба на сладкарницата, известна като "Епруветката". Стените на гардероба намаляват ударната вълна. Ранените са 23 души. Разрушен е таванът на залата.

Следствието установява, че до 10 август 1987 г. са осигурени взривни вещества, часовников механизъм и всичко необходимо за трето поредно терористично нападение с цел в курорта Слънчев бряг. Планираната дата на атентата е 15 август, но терористите са разкрити и арестувани два дни по-рано и нападението е предотвратено.

Терористите по делото за оперативна разработка "Мерзавците" са разкрити от оглавяваното от ген. майор Сава Джендов "Шесто управление" на Държавна сигурност, направление "Т" /терор/. Следствието е ръководено пряко от майор Георги Сотиров.

На 13 август 1987 г. са арестувани двама от терористите, а на 19 август същата година е задържан третият от групата. Задържан е и един техен помагач, осигурил отровата за изливане във вододайна зона на едно село, брат на единия терорист. Арестувани са също трима съпричастни към разследването.

През 1987 г. е арестуван и Ахмед Доган, който лежи в килия за осъдени на смърт. Дали е вярно, че това е свързано с разследванията по атентатите и той е осъден за атентата, както се твърди в някои сайтове, няма безспорни данни.

На 25 април 1988 г. тримата терористи са осъдени на смърт. След няколко месеца присъдата е потвърдена от Държавния съвет на НРБ и те са екзекутирани.

Помагачът им е осъден на 6 години затвоp, лежи 2 години, амнистиран е от президентската администрация в мандата на Желю Желев и е освободен през 1990 г., като получава 50 000 лева обезщетение от държавата.

От осъдените за съпричастност един получава 2 години затвор, а двама - по една година лишаване от свобода.

Координиранaта терористичнa атакa с взривове на важни публични транспортни обекти едновременно в отдалечени едни от друг големи градове надхвърля обикновения атентат. Тактиката на терористично настъпление с последователни атаки е нетипична до този момент.

Ударите са планирани като мощни "слепи" атентати, т.е. нямат конкретна мишена, а целят граждански жертви, максимални разрушения и психическо въздействие върху обществото.

Атентатите водят до ескалацията на кампанията за насилствена промяна на арабско-турските имена в периода от 24 декември 1984 г. до 19 януари 1985 г. -

около 850 000 граждани са тежко репресирани при смяна на имената им.

Установено е, че терористите са агенти-сътрудници на Държавна сигурност, a помагачът им - на милицията /МВР/. Следствено дело №72/ІV.1987 и оперативните дела "Мерзавци" и "Двуличник 87", както и личните досиета, работни дела на терористите-сътрудници в ДС, все още не са разсекретени. Единият от терористите е работел и за турските служби под псевдонимите Абдула, Дениз и Моряка. Друг също има връзки с тях, чрез разузнавача Кадир Сойлу от консулството на Турция в Бургас.

Освободеният предсрочно помагач издига чешма, посветена на брат му и другите терористи, и поставя паметна плоча за тях с текст на турски език.

Организационно този помагач израства до областен координатор за Бургас на ДПС, за чийто лидер е известно, че е доказан сътрудник поне на Държавна сигурност /има съмнения, че Доган сътрудничи на повече от едно разузнаване/.

Плочата е премахната след 6 години по заповед на Бургаския окръжен прокурор Емил Христов, възстановена самоволно година по-късно, разбита е с кирки след 8 години от младежи и всичко е съборено, като теренът е подравнен по заповед на Дирекция за национален строителен контрол (ДНСК) след решение на Върховния административен съд през 2009 г.

През петте години на кампанията по преименуването на българските турци жертвите (убитите) са общо 32 души: една жена при атентата на гара Пловдив; 8 протестиращи (включително едно бебе) в периода на кампанията от 24 декември 1984 г. до 19 януари 1985 г.; 7 (включително 2 деца) при атентата на гара Буново; 3 разстреляни осъдени на смърт през ноември 1988 г.; 9 протестиращи и един войник в периода 19-27 май 1989 г.

Към тях следва да се добавят и двамата взривени терористи и един впоследствие разстрелян заради отвличането на две деца. Припомняме: На 7 юли 1987 г. Дарин Христов /12 г./ и Николай Петков /15 г./ от Добрич са отвлечени с кола от трима "протурски терористи", за да ги ползват като жив щит в осигуряването на коридор за бягството им в Турция.

Терористите са въоръжени с 12 осколочни бойни гранати, взривяват 3 от тях пред хотел "Интернационал" в Златни пясъци и раняват трима души - двама чужди летовници и един българин. Обградени от специалните части, те се оттеглят в осигурения им коридор към турската граница.

При устроената в Странджа засада терористите взривяват колата, в която са те и взетите за заложници деца. Децата са ранени, едното - тежко и остава инвалид, двама терористи са убити от взрива, а третият е осъден на смърт и разстрелян.


Пловдив / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 комунист болшевик

    10 34 Отговор
    Бойко Борисов е виновен......КПСС БКП.......КПСС БКП....

    04:45 30.08.2020

  • 2 Грейс

    130 14 Отговор
    На тези израсли и изучили се в България малка им е била присъдата. Трябваше да не се връщат повече и никакво двойно гражданство на турците. А демократите позволиха антибългари да си спретнат партия, че и да управляват.

    05:08 30.08.2020

  • 3 ГРАД КОЗЛОДУЙ

    59 4 Отговор
    убийци психопати

    Коментиран от #5

    05:35 30.08.2020

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 ПСР

    92 8 Отговор

    До коментар #3 от "ГРАД КОЗЛОДУЙ":

    Дали са психопати-не знам.Че са убийци и терористи-със сигурност.
    По-късно стават "герои"в скалъпените истории на ДПС.
    Не знам,колко извинения се отправиха относно Възродителния процес и Голямата екскурзия.От ДПС,да са се извинили за жертвите?
    Аз имам един голям герой.Адвокат,завършил в Лондон.Махатма Ганди.
    Неговият "Поход на солта",е мирен и увлича над 1.8 милиона души,изминали повече от 380 км.пеша.И слага началото на края на британското владичество.Т.е.,и без тероризъм се постигат цели.

    05:50 30.08.2020

  • 6 Пак

    11 76 Отговор
    И отново лъжи и пак лъжи както обикновенно за българина

    06:16 30.08.2020

  • 7 Рошко

    11 78 Отговор
    Взриви ли са те, бабините ви шорти много плосък тоя циркаджийски номер

    06:17 30.08.2020

  • 8 asd

    19 77 Отговор
    А когато, комунистите взривяваха църкви, защо нищо не се казва ?

    Коментиран от #38

    06:39 30.08.2020

  • 9 Първанов

    95 6 Отговор
    ДПС е етническа партия трябва да бъде забранена.

    06:50 30.08.2020

  • 10 Агент на КГБ

    24 48 Отговор
    Повечето от организаторите и преките извършители са били (живите от тях сигурно още са) членове и агенти на ДС. Което навежда директно на мисълта, че самата ДС стои зад тези атентати. Ако някой възрази че е твърде безчовечно за да е вярно, ще му кажа че най-безчовечната структура в комунистическа и посткомунистическа България беше и си остава ДС - филиал и най-верен подизпълнител на КГБ.

    06:59 30.08.2020

  • 11 Банките ще" отслабнат" ако няма вечни

    30 2 Отговор
    Длъжници, непрекъснато вдигат такси и услуги, само "гушене" лихви по гредити високи, Мутри Колектори тровят живота на цели поколения, никога "не се на ядоха" Те са Лихвари под крилото на държавата, разните Лобита в Парламента и Мутрите. КОЛЕКТОРИ!

    Коментиран от #58

    07:03 30.08.2020

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Браво

    5 2 Отговор
    Само така

    07:17 30.08.2020

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Панов

    18 38 Отговор
    По късно става ясно че атентаторите са агенти на комунистическата ДС.
    Обещано им било да не ги залавят и съдят.Трябвало да предизвикат междуетническа омраза.Изпълнявали си агентурната задача....
    По добре пишете за комунистическия атентат е църквата Света Неделя.,134 убити,над 500 ранени,някои от тях умират,а други са осакатени .

    Коментиран от #21, #49

    07:25 30.08.2020

  • 17 Щерев

    28 12 Отговор
    Има ли още някой на когото не му е известно че ДПС беше изградена от агентурата на ДС отгоре до долу ,всички структури без изключение.
    Проекта е на руските служби,които се разпореждаха с ДС.Ако все пак някой не вярва,трябва просто да прегледа досиетата на всеки един от ръководителите на ДПС от най високо до най ниско равнище.

    07:31 30.08.2020

  • 18 Д-р Менгеле

    51 4 Отговор
    ДПС - НЕЗАКОННА ПАРТИЯ! ТОГАВА И ДНЕС!

    07:31 30.08.2020

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 ДОГАН Е ТЕРОРИСТ

    43 3 Отговор
    ДНЕС СЪЩИЯ ТЕРОРИСТ Е ДЕПУТАТ ОТ ...... ДПС ! СЪЩИТЕ ТЕРОРИСТИ СА И ОСТАНАЛИТЕ ДЕПУТАТИ ОТ ВСИЧКИ ПАРТИИ!

    07:41 30.08.2020

  • 24 Даката

    22 16 Отговор
    ДПС е руски проект.Проекта е успешен,плашилото трябва да служи за,ако не сте с нас ще ви дадем на тези.Отделно,трябва да владее и част от икономиката.И двете задачи са изпълнени.

    07:44 30.08.2020

  • 25 Влакчето на ужасите

    9 25 Отговор
    Не ДПС а БДЖ е терористична организация, ако се сметнат жертвите от инциденти със запалени вагони, гръмнали влакове, ударени коли на не добре обезопасени прелези и самоубийците на релсите.

    07:57 30.08.2020

  • 26 Румен Радев

    6 23 Отговор
    Е най големия престъпник-терорист.

    Коментиран от #77

    08:08 30.08.2020

  • 27 хахахахаха

    10 1 Отговор

    До коментар #20 от "Каванч":

    забравил си хапчетата да изпиеш

    08:08 30.08.2020

  • 28 "протурски" уж

    6 10 Отговор
    А всичките служители на ДС. Хайде, не на над тия...

    08:12 30.08.2020

  • 29 И какво се оказва сега

    10 25 Отговор
    Така нареченият турски тероризъм пак е дело на българи....

    Коментиран от #30

    08:16 30.08.2020

  • 30 АБЕ ГЛУПАК

    19 5 Отговор

    До коментар #29 от "И какво се оказва сега":

    ДЕЛО НА БЪЛГААРИ БИЛ ГНУСЕН ПРЕДАТЕЛ,ТЕРОРИСТИТЕ СЕГА ИМАТ ПАРТИЯ И СА ДЕПУТАТИ !ГНУС ПРЕДАТЕЛСКА 31Г.ФАШИЗЪМ И ЧОРБДЖИЙСТВО ВСИЧКИ ПРЕДАТЕЛИ ОЩЕ НОСИТЕ ТУРСКИ ФАМИЛИИ

    Коментиран от #34

    08:37 30.08.2020

  • 31 Някой

    20 5 Отговор

    До коментар #20 от "Каванч":

    Ако Турция продължава в този дух,скоро няма да съществува!

    08:40 30.08.2020

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Турчина

    8 22 Отговор
    Този тероризъм е дело на българските служби за да има повод да тормозят и изгонят турското население! Всичко е планирани предварително и не случайно няколко години след този случай започват насилствената смяна на имената и голямата екскурзия!

    Коментиран от #43, #44, #51

    08:53 30.08.2020

  • 34 Абе Оли

    5 7 Отговор

    До коментар #30 от "АБЕ ГЛУПАК":

    Верно ли е, че олиго френите пишете само с главни букви?

    09:11 30.08.2020

  • 35 Хасан

    6 8 Отговор
    Това е работа на КГБ и ДС ..обработваш по наивен и податлив на манипулация , натралиран терористичен акт и по такъв начин получаваш подкрепа на обществото за т.нар.Възродителен процес ...Възродителния процес като цяло нямаше подкрепа от българското общество и с това се целеше тая подкрепа

    Коментиран от #37, #52, #76

    09:21 30.08.2020

  • 36 Хаджиментов

    28 4 Отговор
    Възродителният процес започва след атентатите от 1984. Тогава вече има и активни действия за откъсване на Източната част от България, където има 7 окръга с голям брой тускоговорящи.
    Активният участник в тези събития - А. Доган, днес е един от най-богатите и негласно управлява България, вместо да е в затвора, а българският съд и всички български политици от тогава до днес му се кланят.
    Срам и Позор!
    Ще гласувам за тази партия, която ще забрани ДПС, ще направи лустрация и ще вкара всички участвали в разграбването на България в затвора.

    09:23 30.08.2020

  • 37 Хаджиментов

    21 4 Отговор

    До коментар #35 от "Хасан":

    Какво се жалваш?!?!?
    Благодарение на този Възродителен процес днес го има ДПС, а Доган си има сараите и дърпа конците на всички продажни политици.
    крайно време е да се приключи с този театър на абсурда.

    Коментиран от #41

    09:25 30.08.2020

  • 38 РЕАЛИСТ

    6 2 Отговор

    До коментар #8 от "asd":

    Колко църкви? Знам за една. Разликата е че това има конкретна цел, да елиминира виновните за потушаването с кръв на Септемврийското въстание. Случайно ли царя не пристига там или е предупреден. В учебниците на ФБР се изучава този атентат.

    09:40 30.08.2020

  • 39 балкански варварин

    10 1 Отговор
    "време разделно" както преди 600 години само, че за жалост Тато не можа да устиска! Тоя път в обратна посока.

    09:40 30.08.2020

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Хасан

    2 8 Отговор

    До коментар #37 от "Хаджиментов":

    Късно е либе за китка ...има демокрация и свободен избор за всички граждани ..управляващите ти си ги избираш и те те управляват ..Доган, Борисов, Станишев, Симеонов всички са кукли на конци ..взимат си своя дял и играят по музиката

    Коментиран от #45, #54

    09:45 30.08.2020

  • 42 Пепи

    15 4 Отговор
    А сега Ганьовците ги управляват турци и слушат новини на турски по националната телевизия. Е няма такова стадо на тая планета, това са най-простите екземпляри.

    09:46 30.08.2020

  • 43 Трол

    17 1 Отговор

    До коментар #33 от "Турчина":

    Аха, то друго какво да кажете! Само, че има хора, които са работили по тези случаи. И се знае, как са търсили хората и предметите. Как са открили, откъде е купен часовника(будилник) за устройството на бомбата. Как една покривка от ресторант на гарата (с инициалите на ЖП ресторантите) е дал насока на разследващите. Как са идвали от КГБ да помагат на българските служби, те са изготвил психологическите портрети на извършителите (съвпаднали на 💯 % с действителните). Едно е вярно, сред извършителите е имало вербуван от ДС турци.

    09:50 30.08.2020

  • 44 Хаджиментов

    13 1 Отговор

    До коментар #33 от "Турчина":

    Смяната на имената започна през зимата на 1984/1985.
    Дори не знаеш какво е стаанало, но си компетентен да обясняваш как и защо...

    09:52 30.08.2020

  • 45 Хаджиментов

    10 3 Отговор

    До коментар #41 от "Хасан":

    Има Видовден за всичко и всички...

    Коментиран от #46

    09:53 30.08.2020

  • 46 Хасан

    3 8 Отговор

    До коментар #45 от "Хаджиментов":

    Видовден има на оня свят ...тука има капитализъм ..пролетарии от всички страни се смени с това капиталисти от всички страни ..вече има бизнеси вплени един в друг ..Борисов и Радев се карат после сядат да пият кафето си заедно ..

    Коментиран от #60

    10:07 30.08.2020

  • 47 Йо Несбьо

    23 1 Отговор
    Има едно конкретно изказване на баварски политик от онези години, който казва, че с Възродителния процес сме закъсняли с алкохола 100-150 години. Всички съседни страни вземат решение по въпроса. Едни избиват българите в своите граници. Други ги обявяват за свои, затварят им училищата и ги бият жестоко, ако кажат и дума на български. Просто го правят далеч по-рано! За да успее, Възродителният процес трябваше да е започнал още след Втората световна, да се преименува населението, да му се забранят чуждите ритуали и език и да се започне усилено обучение на български и с предмети за развиване а родолюбието, т.е. любов към България. Т.е. комунистическият режим трябваше да има време за трансформацията и да минат 2-3 поколения, за да бъде народът обединен. 1985 нямаше време. Турция това го свърши до 1920-1922 и после нямаше проблем с арменци, българи или гърци. И преди да ми заговорите за демократичност и права на човека си помислете - нима българите в Македония, Тракия, Северна Добруджа и Мала Азия някой ги е питал 1914 за техните права и демокрация?! Изтрепаха ги, изгониха ги, казаха, че щом са помаци, значи са турци, че щом са в Гърция, ще говорят гръцки, а в Сърбия стигнаха дотам да ги наричат "южни сърби"... Някакви права да са спазвани?!

    Коментиран от #50, #72

    10:11 30.08.2020

  • 48 Димов

    10 1 Отговор
    А днес вече си имат партии в парламента ни.

    10:12 30.08.2020

  • 49 Димов

    4 2 Отговор

    До коментар #16 от "Панов":

    Това къде го прочете? Или сам си го съчини?

    10:15 30.08.2020

  • 50 Йо Несбьо

    7 1 Отговор

    До коментар #47 от "Йо Несбьо":

    Телефонът изкривява думите - да се чете "закъснели с около 100-150 години"...

    10:15 30.08.2020

  • 51 Димов

    10 2 Отговор

    До коментар #33 от "Турчина":

    Хората искаха да ви върнат по родните меса, да се завърнете удома, в много развитата ви Турция, а вие се дърпахте. Защо бягате от хубавото? Защо бягате от родината си?

    Коментиран от #57

    10:18 30.08.2020

  • 52 Димов

    13 1 Отговор

    До коментар #35 от "Хасан":

    Щом не е имало робство, значи не е имало и възродителен процес. Измислица е това. Измислена е от вашите лидери, да всяват раздор между етносите. Нали така?

    Коментиран от #55

    10:19 30.08.2020

  • 53 Docenta

    3 10 Отговор
    С една дума терористите са ДС пряко подчинени на БКП .БКП е подчинено на Бай Тошо а той на Ссср.Рерористичните актове са замислини в нечий кабинет

    10:20 30.08.2020

  • 54 Димов

    6 1 Отговор

    До коментар #41 от "Хасан":

    За куклите на конци си прав, но в България има демокрация толкова, колкото ти си чист християнин. На нас ни пробутака див капитализъм - злият брат-близнак на демокрацията. Също както ни пробутаха тоталитаризъм, вместо комунизъм.

    Коментиран от #56

    10:23 30.08.2020

  • 55 Хасан

    4 11 Отговор

    До коментар #52 от "Димов":

    А има ли някакъв документ за покупко продажба на българин??? Но има документи за смяна на имената

    10:25 30.08.2020

  • 56 Хасан

    10 5 Отговор

    До коментар #54 от "Димов":

    Капитализма навсякъде е див ...Безос с Амазон е по богат от 150 държави в света ..това нормално ли е?

    10:27 30.08.2020

  • 57 Хасан

    4 8 Отговор

    До коментар #51 от "Димов":

    Родно място и държава са различни места ..тия които се връщат от Турция не идват в София или Слънчев бряг а в родопското или делиорманско село

    10:31 30.08.2020

  • 58 как може да си толкова проз?

    4 1 Отговор

    До коментар #11 от "Банките ще" отслабнат" ако няма вечни":

    За разлика от обикновените хора теглили потребителски лредити от по няколко хиляди лева и тия къде не са си направили сметка и теглили ипотечни кредити,има едни вечни длъжници на десетки милиони левове като Делян Пеевски и много други,които предлагат този куц закон!

    10:54 30.08.2020

  • 59 нооо

    1 5 Отговор
    Зад всичко това прозира сянката на дс на бкп.

    11:03 30.08.2020

  • 60 Хаджиментов

    4 0 Отговор

    До коментар #46 от "Хасан":

    Богатите също плачат...

    11:20 30.08.2020

  • 61 Извода

    6 2 Отговор
    От над 6 века, грабят, бият, изнасилват и убиват тук и пак тн. Българско Правителство ги приветства да живеят тук. И до днес, почти всички сводници и наркоси тук са турци зад които стоят руснаци и западняци. По-голяма пародия на държава от "възродената" "България" няма.

    11:33 30.08.2020

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Хаджиментов

    5 0 Отговор
    От 1984г та и досега едни и същи сили клатят етническия мир в България. Всеки може сам да си отговори кои са те.

    12:02 30.08.2020

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 габровец от варна

    4 1 Отговор

    До коментар #64 от "Хасан":

    Бягай към Анадола. Манафците те очакват.😍😍😍😍😍

    12:31 30.08.2020

  • 66 хахахаха

    6 1 Отговор
    Един човек да се сети.Браво,г-н Михайлов!Пишете,че чешмата паметник е разрушена.Но тази,направена в памет на терористите ,взривили влака в Козница не е.И всяка година се правят там събори.И нашият любим премиер е ходил няколко пъти...Преди да стане премиер и след това....И МНОГО други .И в региона,където е чешмата -паметник на ТЕРОРИСТИТЕ убили ЖЕНИ И ДЕЦА,няма вече етнически българи.Ама явно на никой не му дреме.

    Коментиран от #67

    12:32 30.08.2020

  • 67 габровец от варна

    4 2 Отговор

    До коментар #66 от "хахахаха":

    Според мене трябва да се взриви на момента тая чешма!

    12:35 30.08.2020

  • 68 Мегре

    6 3 Отговор
    Статията е общо взето добра, но има малки неточности. Правилно е отбелязано, че групата се е формирала 1983г, т.е. преди смяната на имената. Смяната само е катализирала действията им. Неправилно е записано, че извършителите били агенти на ДС. Първо не всички са агенти и става въпрос за бивши, а не действащи (тогава) сътрудници.
    Чиста проба протурски национализъм.

    Коментиран от #71

    12:44 30.08.2020

  • 69 Активист на БКП

    6 3 Отговор
    Земя като една човешка длан ,но и едно парче няма да дадем на миризливит€ т¥рци !!!

    13:28 30.08.2020

  • 70 ПЕНКО

    3 0 Отговор
    ДНЕС ИМАТ "ЧАСТЕН " ПАМЕТНИК В БУРГАС !!! ЗАГИНАЛИТЕ ДЕЦА В БУНОВО БЯХА ГЛУХОНЕМИ !!! СТАНАХ ОФИЦЕР ОТ МВР ТОЧНО СРЕЩУ ТЕХНИЯ ТЕРОРИЗЪМ ! НО КОГАТО ЗАМИНАВАХА ЗА ТУРЦИЯ ПРЕЗ ЦГ-СФ -СИ ГОВОРЕХ С ПО 20-30 ОТ ТЯХ И ГИ УГОВАРЯХ ДА НЕ СИ ХВЪРЛЯТ ПАСПОРТИТЕ ГРУПОВО/ПРАВЕХА ГО СЛЕД ГРАНИЦАТА / , А ДА ГИ ПАЗЯТ ГРУПОВО ,ЧЕ ЩЕ ИМ ПОТРЯБВАТ - -- НЯКОЙ ОТ ТЯХ ЩЕ СИ СПОМНИ-СТ.Л-ТА ...НО БЯХ РЕШИТЕЛНО СРУЩУ ПАНТЮРКИЗМА ИМ !!!!!!!!!

    15:25 30.08.2020

  • 71 Гост 8999

    2 5 Отговор

    До коментар #68 от "Мегре":

    Мегре ли си, Мекере ли си, все тая, защо извърташ все да СТЕ жертви, все някой е виновен на българина, ВИНАГИ! Не бешв турско"робство", не беше руско"освобождение", не беше американци, французи, европейски съюз...обапе все беше НЯКОЙ ДРУГ ВИНОВЕН ЗА"БЕДИТЕ НА БЪЛГАРИНА". Може би така се успокоявате и се опитвате да избягате от душевните ви терзания, че СТЕ ПРОДАЖНИЦИ, ВЪРТИТЕ ГЬОТА, КЪДЕТО ВИ Е ИЗГОДНО.

    18:21 30.08.2020

  • 72 Гост6

    2 4 Отговор

    До коментар #47 от "Йо Несбьо":

    Османците са владеели Български над 500 години, значи, ти и всички други не сте никамви българи, а чисти 1001% с османски корени, не го отричайте, личи ви по фамилиите😅

    18:24 30.08.2020

  • 73 ИМПЕРИАЛИСТ

    3 2 Отговор
    В българското общество има един негласен консенсус по въпроса за турците. Ние мълчим, защото ЗВЕРСТВАТА над българите са неописуеми. Ето ви само две насоки. 1. Писани спомени-дневници на хиляди бежанците от Южна Тракия поради своето ужасяващо съдържание, не се побликуват официално и обществото няма достъп до тях. 2. Гр. Маджарово. В сравнение със случилото се там, край водите на р. Арда, Батак е като битов побой в квартална кръчма. За другите кървища ще мълча. Мълчим, защото при другата алтернатива, ще загубим човешкия си образ и ще изколим всички турци, които толкова много ни "обичат", нас БЪЛГАРИТЕ.
    си образ и ще изколим всички турци, които толкова много ни "обичат", нас БЪЛГАРИТЕ.
    Доколкото си спомням "Преименуването" беше през 1985г. Пет години по късно, турците решиха, че ги гонят и масово се юрнаха с покъщнината си посред лято към Турция, зарязвайки в България работните си места в учреждения, институти,училища, заводи, фабрики, кравеферми и т.н.Обаче номерът не мина и икономиката ни не се срина. Доста от "изгонените" скоро се върнаха обратно, "ни лук яли, ни мирисали" , но с огромни претенции.
    Въпросът е, защо 5 /ПЕТ/години след преименуването са спонтанните протести. Не мислете, че Българите са тъпи.... "Нареждаха" им турските емисари. Тодор Живков призова Турция да отвори границата, защото тя я затвори най-безцеремонно и колоните с БАЛЪЦИ станаха километрични.

    Коментиран от #74

    18:51 30.08.2020

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 е х оооооооооо

    0 1 Отговор
    Беше си чиста болшевишка провокация с цел подмяна на имената . Комунистите са майстори в атентатите - припомнете си атентатът в Света София .

    08:02 31.08.2020

  • 76 Хаджиментов

    3 0 Отговор

    До коментар #35 от "Хасан":

    Затова днес ДПС е партията на ДС, нали. И всички турскоговорящи + циганите гласуват за нея, за бившите ДС, които ги насилваха и прогониха.
    Смешни и безпринципни сте!

    12:45 31.08.2020

  • 77 анонимин

    0 1 Отговор

    До коментар #26 от "Румен Радев":

    Щото иска да разкара касиерчето на сик и шайката му от власта!:)

    18:12 01.09.2020

  • 78 Дада

    1 2 Отговор
    Пълна лъжа. Тези атентати са дело на Държавна сигурност и само пълен дебил може да повярва на историята за протурски терористи. В онези времена, когато всичко се следеше, знаеха къде ходим, какво правим, какво ядем, да се организира каквато и да е престъпна или терористична група, да се използва оръжие или експлозив без знанието, организацията и опеката на ДС беше невъзможно. Има редица свидетелства и доказателства за това, но ги оставиха без разследване, защото не им отърва. Така нито един комунистически престъпник не понесе отговорност за деянията си, за да се стигне дотук- да ни облъчват същите хора със същите лъжи и манипулации.

    17:35 03.09.2020

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