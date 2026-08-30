30 август 1984: Протурски терористи взривиха гарата в Пловдив

На 30 август 1984 г. в 17:29 ч. е взривена бомба в чакалнята на гара Пловдив. Взривното устройство е поставено в дъното на залата, при обществените телефони, до кошче за отпадъци. Убита е една жена, а 42-ма души сa ранени. Разрушени са металният покрив и някои стени в гарата. След 36 минути, в 18:05 ч., е взривена нова бомба пред сградата на аерогара Варна. Взривното устройство е поставено в бетонен цветарник на паркинга. Ранени са две жени. Двата атентата са координирана терористична атака на "протурски" терористи в двата най-големи провинциални града в България. Планирани са така, че да съвпаднат с посещението на държавния глава Тодор Живков в тези градове, припомня сайтът „Пловдив24“.
Взривните устройства са еднотипни, изработени са от свързани шашки амонит 6 по около 200 грама всяка, детонирани с електрически взривател, захранван от плоска 4,5V батерия и часовников механизъм - будилник "Слава", поставени в консервна кутия (Варна) и буркан (Пловдив).
Следствието заключава, че организираната през пролетта на 1983 г. група се състои от 3-ма терористи с няколко помагачи. Твърди се, че това е единствената "протурска" терористична група, извършила системно атентати преди и след ескалацията на Възродителния процес.
Първите им изяви са опожарени 750 декара гора при яз. Камчия и земеделски земи, неуспешен опит за саботаж на гара Карнобат с цел да доведе до тежка влакова катастрофа.
В периода 1984 - 1987 г., когато е в ход т.нар. "Възродителен процес, в България има разкрити 42 нелегални "протурски" групи. Те са съставени от етнически турци, на част от които принадлежността към Държавна сигурност е официално установена.
Някои от членовете на тези групи са осъдени за противодържавна дейност, планиране или извършване на тероризъм - атентати, саботажи и диверсии, контакти с турски задгранични функционери в България.
Според следствието на Държавна сигурност, само една от тях, разкрита с делото за оперативна разработка "Мерзавците", извършва многобройни убийства с атентати. По тактиката си - две терористични атаки с по два едновременни атентата в различни точки на страната и вълна саботажи между тях, нейните актове могат да се определят като терористично настъпление.
През 1985 г. следва втора вълна от терористични нападения на "Мерзавците". Първият взрив е на гара Буново. В 21:32 ч. на 9 март 1985 г. същата група протурски терористи взривяват вагона за майки с деца на бърз влак Бургас-София.
Планирано е бомбата да причини максимални поражения, като избухне в тунела Гълъбец (дълъг 3200 метра), но влакът закъснява с 2 минути и поради това взривът се инициира на гарата. Загиват 7 души (2 деца, една жена и трима мъже), тежко ранени са 9 души (включително 2 деца).
Само след 30 минути, в 22 ч., в Сливен е взривенa бомба във фоайето на хотел "Сливен" - централният многоетажен хотел в града. Взривното устройство е скрито в гардероба на сладкарницата, известна като "Епруветката". Стените на гардероба намаляват ударната вълна. Ранените са 23 души. Разрушен е таванът на залата.
Следствието установява, че до 10 август 1987 г. са осигурени взривни вещества, часовников механизъм и всичко необходимо за трето поредно терористично нападение с цел в курорта Слънчев бряг. Планираната дата на атентата е 15 август, но терористите са разкрити и арестувани два дни по-рано и нападението е предотвратено.
Терористите по делото за оперативна разработка "Мерзавците" са разкрити от оглавяваното от ген. майор Сава Джендов "Шесто управление" на Държавна сигурност, направление "Т" /терор/. Следствието е ръководено пряко от майор Георги Сотиров.
На 13 август 1987 г. са арестувани двама от терористите, а на 19 август същата година е задържан третият от групата. Задържан е и един техен помагач, осигурил отровата за изливане във вододайна зона на едно село, брат на единия терорист. Арестувани са също трима съпричастни към разследването.
През 1987 г. е арестуван и Ахмед Доган, който лежи в килия за осъдени на смърт. Дали е вярно, че това е свързано с разследванията по атентатите и той е осъден за атентата, както се твърди в някои сайтове, няма безспорни данни.
На 25 април 1988 г. тримата терористи са осъдени на смърт. След няколко месеца присъдата е потвърдена от Държавния съвет на НРБ и те са екзекутирани.
Помагачът им е осъден на 6 години затвоp, лежи 2 години, амнистиран е от президентската администрация в мандата на Желю Желев и е освободен през 1990 г., като получава 50 000 лева обезщетение от държавата.
От осъдените за съпричастност един получава 2 години затвор, а двама - по една година лишаване от свобода.
Координиранaта терористичнa атакa с взривове на важни публични транспортни обекти едновременно в отдалечени едни от друг големи градове надхвърля обикновения атентат. Тактиката на терористично настъпление с последователни атаки е нетипична до този момент.
Ударите са планирани като мощни "слепи" атентати, т.е. нямат конкретна мишена, а целят граждански жертви, максимални разрушения и психическо въздействие върху обществото.
Атентатите водят до ескалацията на кампанията за насилствена промяна на арабско-турските имена в периода от 24 декември 1984 г. до 19 януари 1985 г. -
около 850 000 граждани са тежко репресирани при смяна на имената им.
Установено е, че терористите са агенти-сътрудници на Държавна сигурност, a помагачът им - на милицията /МВР/. Следствено дело №72/ІV.1987 и оперативните дела "Мерзавци" и "Двуличник 87", както и личните досиета, работни дела на терористите-сътрудници в ДС, все още не са разсекретени. Единият от терористите е работел и за турските служби под псевдонимите Абдула, Дениз и Моряка. Друг също има връзки с тях, чрез разузнавача Кадир Сойлу от консулството на Турция в Бургас.
Освободеният предсрочно помагач издига чешма, посветена на брат му и другите терористи, и поставя паметна плоча за тях с текст на турски език.
Организационно този помагач израства до областен координатор за Бургас на ДПС, за чийто лидер е известно, че е доказан сътрудник поне на Държавна сигурност /има съмнения, че Доган сътрудничи на повече от едно разузнаване/.
Плочата е премахната след 6 години по заповед на Бургаския окръжен прокурор Емил Христов, възстановена самоволно година по-късно, разбита е с кирки след 8 години от младежи и всичко е съборено, като теренът е подравнен по заповед на Дирекция за национален строителен контрол (ДНСК) след решение на Върховния административен съд през 2009 г.
През петте години на кампанията по преименуването на българските турци жертвите (убитите) са общо 32 души: една жена при атентата на гара Пловдив; 8 протестиращи (включително едно бебе) в периода на кампанията от 24 декември 1984 г. до 19 януари 1985 г.; 7 (включително 2 деца) при атентата на гара Буново; 3 разстреляни осъдени на смърт през ноември 1988 г.; 9 протестиращи и един войник в периода 19-27 май 1989 г.
Към тях следва да се добавят и двамата взривени терористи и един впоследствие разстрелян заради отвличането на две деца. Припомняме: На 7 юли 1987 г. Дарин Христов /12 г./ и Николай Петков /15 г./ от Добрич са отвлечени с кола от трима "протурски терористи", за да ги ползват като жив щит в осигуряването на коридор за бягството им в Турция.
Терористите са въоръжени с 12 осколочни бойни гранати, взривяват 3 от тях пред хотел "Интернационал" в Златни пясъци и раняват трима души - двама чужди летовници и един българин. Обградени от специалните части, те се оттеглят в осигурения им коридор към турската граница.
При устроената в Странджа засада терористите взривяват колата, в която са те и взетите за заложници деца. Децата са ранени, едното - тежко и остава инвалид, двама терористи са убити от взрива, а третият е осъден на смърт и разстрелян.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 комунист болшевик
04:45 30.08.2020
2 Грейс
05:08 30.08.2020
3 ГРАД КОЗЛОДУЙ
Коментиран от #5
05:35 30.08.2020
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 ПСР
До коментар #3 от "ГРАД КОЗЛОДУЙ":Дали са психопати-не знам.Че са убийци и терористи-със сигурност.
По-късно стават "герои"в скалъпените истории на ДПС.
Не знам,колко извинения се отправиха относно Възродителния процес и Голямата екскурзия.От ДПС,да са се извинили за жертвите?
Аз имам един голям герой.Адвокат,завършил в Лондон.Махатма Ганди.
Неговият "Поход на солта",е мирен и увлича над 1.8 милиона души,изминали повече от 380 км.пеша.И слага началото на края на британското владичество.Т.е.,и без тероризъм се постигат цели.
05:50 30.08.2020
6 Пак
06:16 30.08.2020
7 Рошко
06:17 30.08.2020
8 asd
Коментиран от #38
06:39 30.08.2020
9 Първанов
06:50 30.08.2020
10 Агент на КГБ
06:59 30.08.2020
11 Банките ще" отслабнат" ако няма вечни
Коментиран от #58
07:03 30.08.2020
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Браво
07:17 30.08.2020
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Панов
Обещано им било да не ги залавят и съдят.Трябвало да предизвикат междуетническа омраза.Изпълнявали си агентурната задача....
По добре пишете за комунистическия атентат е църквата Света Неделя.,134 убити,над 500 ранени,някои от тях умират,а други са осакатени .
Коментиран от #21, #49
07:25 30.08.2020
17 Щерев
Проекта е на руските служби,които се разпореждаха с ДС.Ако все пак някой не вярва,трябва просто да прегледа досиетата на всеки един от ръководителите на ДПС от най високо до най ниско равнище.
07:31 30.08.2020
18 Д-р Менгеле
07:31 30.08.2020
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 ДОГАН Е ТЕРОРИСТ
07:41 30.08.2020
24 Даката
07:44 30.08.2020
25 Влакчето на ужасите
07:57 30.08.2020
26 Румен Радев
Коментиран от #77
08:08 30.08.2020
27 хахахахаха
До коментар #20 от "Каванч":забравил си хапчетата да изпиеш
08:08 30.08.2020
28 "протурски" уж
08:12 30.08.2020
29 И какво се оказва сега
Коментиран от #30
08:16 30.08.2020
30 АБЕ ГЛУПАК
До коментар #29 от "И какво се оказва сега":ДЕЛО НА БЪЛГААРИ БИЛ ГНУСЕН ПРЕДАТЕЛ,ТЕРОРИСТИТЕ СЕГА ИМАТ ПАРТИЯ И СА ДЕПУТАТИ !ГНУС ПРЕДАТЕЛСКА 31Г.ФАШИЗЪМ И ЧОРБДЖИЙСТВО ВСИЧКИ ПРЕДАТЕЛИ ОЩЕ НОСИТЕ ТУРСКИ ФАМИЛИИ
Коментиран от #34
08:37 30.08.2020
31 Някой
До коментар #20 от "Каванч":Ако Турция продължава в този дух,скоро няма да съществува!
08:40 30.08.2020
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Турчина
Коментиран от #43, #44, #51
08:53 30.08.2020
34 Абе Оли
До коментар #30 от "АБЕ ГЛУПАК":Верно ли е, че олиго френите пишете само с главни букви?
09:11 30.08.2020
35 Хасан
Коментиран от #37, #52, #76
09:21 30.08.2020
36 Хаджиментов
Активният участник в тези събития - А. Доган, днес е един от най-богатите и негласно управлява България, вместо да е в затвора, а българският съд и всички български политици от тогава до днес му се кланят.
Срам и Позор!
Ще гласувам за тази партия, която ще забрани ДПС, ще направи лустрация и ще вкара всички участвали в разграбването на България в затвора.
09:23 30.08.2020
37 Хаджиментов
До коментар #35 от "Хасан":Какво се жалваш?!?!?
Благодарение на този Възродителен процес днес го има ДПС, а Доган си има сараите и дърпа конците на всички продажни политици.
крайно време е да се приключи с този театър на абсурда.
Коментиран от #41
09:25 30.08.2020
38 РЕАЛИСТ
До коментар #8 от "asd":Колко църкви? Знам за една. Разликата е че това има конкретна цел, да елиминира виновните за потушаването с кръв на Септемврийското въстание. Случайно ли царя не пристига там или е предупреден. В учебниците на ФБР се изучава този атентат.
09:40 30.08.2020
39 балкански варварин
09:40 30.08.2020
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Хасан
До коментар #37 от "Хаджиментов":Късно е либе за китка ...има демокрация и свободен избор за всички граждани ..управляващите ти си ги избираш и те те управляват ..Доган, Борисов, Станишев, Симеонов всички са кукли на конци ..взимат си своя дял и играят по музиката
Коментиран от #45, #54
09:45 30.08.2020
42 Пепи
09:46 30.08.2020
43 Трол
До коментар #33 от "Турчина":Аха, то друго какво да кажете! Само, че има хора, които са работили по тези случаи. И се знае, как са търсили хората и предметите. Как са открили, откъде е купен часовника(будилник) за устройството на бомбата. Как една покривка от ресторант на гарата (с инициалите на ЖП ресторантите) е дал насока на разследващите. Как са идвали от КГБ да помагат на българските служби, те са изготвил психологическите портрети на извършителите (съвпаднали на 💯 % с действителните). Едно е вярно, сред извършителите е имало вербуван от ДС турци.
09:50 30.08.2020
44 Хаджиментов
До коментар #33 от "Турчина":Смяната на имената започна през зимата на 1984/1985.
Дори не знаеш какво е стаанало, но си компетентен да обясняваш как и защо...
09:52 30.08.2020
45 Хаджиментов
До коментар #41 от "Хасан":Има Видовден за всичко и всички...
Коментиран от #46
09:53 30.08.2020
46 Хасан
До коментар #45 от "Хаджиментов":Видовден има на оня свят ...тука има капитализъм ..пролетарии от всички страни се смени с това капиталисти от всички страни ..вече има бизнеси вплени един в друг ..Борисов и Радев се карат после сядат да пият кафето си заедно ..
Коментиран от #60
10:07 30.08.2020
47 Йо Несбьо
Коментиран от #50, #72
10:11 30.08.2020
48 Димов
10:12 30.08.2020
49 Димов
До коментар #16 от "Панов":Това къде го прочете? Или сам си го съчини?
10:15 30.08.2020
50 Йо Несбьо
До коментар #47 от "Йо Несбьо":Телефонът изкривява думите - да се чете "закъснели с около 100-150 години"...
10:15 30.08.2020
51 Димов
До коментар #33 от "Турчина":Хората искаха да ви върнат по родните меса, да се завърнете удома, в много развитата ви Турция, а вие се дърпахте. Защо бягате от хубавото? Защо бягате от родината си?
Коментиран от #57
10:18 30.08.2020
52 Димов
До коментар #35 от "Хасан":Щом не е имало робство, значи не е имало и възродителен процес. Измислица е това. Измислена е от вашите лидери, да всяват раздор между етносите. Нали така?
Коментиран от #55
10:19 30.08.2020
53 Docenta
10:20 30.08.2020
54 Димов
До коментар #41 от "Хасан":За куклите на конци си прав, но в България има демокрация толкова, колкото ти си чист християнин. На нас ни пробутака див капитализъм - злият брат-близнак на демокрацията. Също както ни пробутаха тоталитаризъм, вместо комунизъм.
Коментиран от #56
10:23 30.08.2020
55 Хасан
До коментар #52 от "Димов":А има ли някакъв документ за покупко продажба на българин??? Но има документи за смяна на имената
10:25 30.08.2020
56 Хасан
До коментар #54 от "Димов":Капитализма навсякъде е див ...Безос с Амазон е по богат от 150 държави в света ..това нормално ли е?
10:27 30.08.2020
57 Хасан
До коментар #51 от "Димов":Родно място и държава са различни места ..тия които се връщат от Турция не идват в София или Слънчев бряг а в родопското или делиорманско село
10:31 30.08.2020
58 как може да си толкова проз?
До коментар #11 от "Банките ще" отслабнат" ако няма вечни":За разлика от обикновените хора теглили потребителски лредити от по няколко хиляди лева и тия къде не са си направили сметка и теглили ипотечни кредити,има едни вечни длъжници на десетки милиони левове като Делян Пеевски и много други,които предлагат този куц закон!
10:54 30.08.2020
59 нооо
11:03 30.08.2020
60 Хаджиментов
До коментар #46 от "Хасан":Богатите също плачат...
11:20 30.08.2020
61 Извода
11:33 30.08.2020
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 Хаджиментов
12:02 30.08.2020
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 габровец от варна
До коментар #64 от "Хасан":Бягай към Анадола. Манафците те очакват.😍😍😍😍😍
12:31 30.08.2020
66 хахахаха
Коментиран от #67
12:32 30.08.2020
67 габровец от варна
До коментар #66 от "хахахаха":Според мене трябва да се взриви на момента тая чешма!
12:35 30.08.2020
68 Мегре
Чиста проба протурски национализъм.
Коментиран от #71
12:44 30.08.2020
69 Активист на БКП
13:28 30.08.2020
70 ПЕНКО
15:25 30.08.2020
71 Гост 8999
До коментар #68 от "Мегре":Мегре ли си, Мекере ли си, все тая, защо извърташ все да СТЕ жертви, все някой е виновен на българина, ВИНАГИ! Не бешв турско"робство", не беше руско"освобождение", не беше американци, французи, европейски съюз...обапе все беше НЯКОЙ ДРУГ ВИНОВЕН ЗА"БЕДИТЕ НА БЪЛГАРИНА". Може би така се успокоявате и се опитвате да избягате от душевните ви терзания, че СТЕ ПРОДАЖНИЦИ, ВЪРТИТЕ ГЬОТА, КЪДЕТО ВИ Е ИЗГОДНО.
18:21 30.08.2020
72 Гост6
До коментар #47 от "Йо Несбьо":Османците са владеели Български над 500 години, значи, ти и всички други не сте никамви българи, а чисти 1001% с османски корени, не го отричайте, личи ви по фамилиите😅
18:24 30.08.2020
73 ИМПЕРИАЛИСТ
си образ и ще изколим всички турци, които толкова много ни "обичат", нас БЪЛГАРИТЕ.
Доколкото си спомням "Преименуването" беше през 1985г. Пет години по късно, турците решиха, че ги гонят и масово се юрнаха с покъщнината си посред лято към Турция, зарязвайки в България работните си места в учреждения, институти,училища, заводи, фабрики, кравеферми и т.н.Обаче номерът не мина и икономиката ни не се срина. Доста от "изгонените" скоро се върнаха обратно, "ни лук яли, ни мирисали" , но с огромни претенции.
Въпросът е, защо 5 /ПЕТ/години след преименуването са спонтанните протести. Не мислете, че Българите са тъпи.... "Нареждаха" им турските емисари. Тодор Живков призова Турция да отвори границата, защото тя я затвори най-безцеремонно и колоните с БАЛЪЦИ станаха километрични.
Коментиран от #74
18:51 30.08.2020
74 Този коментар е премахнат от модератор.
75 е х оооооооооо
08:02 31.08.2020
76 Хаджиментов
До коментар #35 от "Хасан":Затова днес ДПС е партията на ДС, нали. И всички турскоговорящи + циганите гласуват за нея, за бившите ДС, които ги насилваха и прогониха.
Смешни и безпринципни сте!
12:45 31.08.2020
77 анонимин
До коментар #26 от "Румен Радев":Щото иска да разкара касиерчето на сик и шайката му от власта!:)
18:12 01.09.2020
78 Дада
17:35 03.09.2020