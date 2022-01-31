Слънчево начало на седмицата, иде заоблачаване от запад

Минималните температури днес ще са между минус 3° и 2, а максималните - между 4° и 9°.
През деня ще преобладава слънчево време, но около обяд от запад облачността, ще започне да се увеличава. Северозападният вятър ще отслабне, а привечер ще се ориентира от югозапад.
В планините ще преобладава слънчево време, но около обяд облачността и там ще се увеличи. Ще духа умерен северозападен вятър.
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05:29 31.01.2022