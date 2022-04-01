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Петков се срещна с министъра на икономиката на Саудитска Арабия

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Петков се срещна с министъра на икономиката на Саудитска Арабия

  • саудитска арабия-
  • фейсал бин фадел алибрахим-
  • инвестиции

Акцент беше поставен върху сътрудничеството в сферата на икономиката, високите технологии, иновациите и инвестициите

Петков се срещна с министъра на икономиката на Саудитска Арабия - 1
Снимка: Прессъобщение
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Министър-председателят Кирил Петков се срещна с министъра на икономиката и планирането на Кралство Саудитска Арабия Фейсал бин Фадел Алибрахим. В рамките на разговора им в Министерския съвет беше обсъден потенциалът за развитие на двустранните отношения в области от взаимен интерес.

Акцент беше поставен върху сътрудничеството в сферата на икономиката, високите технологии, иновациите и инвестициите. Отбелязано беше също така, че Саудитска Арабия може да помогне за енергийната диверсификация на България и Европа.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Удряй Киро

    14 20 Отговор
    Удряй Киро!

    Коментиран от #9, #33

    17:31 01.04.2022

  • 2 Dinero

    17 3 Отговор
    Спомних си как Тулупа танцуваше с едни мечове

    17:33 01.04.2022

  • 3 Любопитен

    21 14 Отговор
    За газчица и нафта ли ще се дyпи курето при шейховете?

    17:33 01.04.2022

  • 4 Наркос

    18 20 Отговор
    Ако имахме повече като Киро до сега да сме дръпнали напред

    Коментиран от #26

    17:35 01.04.2022


  • 5 гост

    20 15 Отговор
    Тоя мръсен продажник гаранция е изпратен от господарите си зад океана да ходатайства .
    Киро тъпото е позор за България.

    Коментиран от #8, #36

    17:38 01.04.2022

  • 6 Хаха

    14 1 Отговор
    Ще ни строят писта за Ф1 или можем да ползваме околовръстното.

    Коментиран от #12

    17:39 01.04.2022

  • 7 кирето да си дава оставката

    18 4 Отговор
    Саби клатиха ли ? Фурми дадоха ли му ?

    Коментиран от #14, #16

    17:40 01.04.2022

  • 8 Fenasi Kerim

    4 3 Отговор

    До коментар #5 от "гост":

    А тоя е гордост за България.

    17:41 01.04.2022

  • 9 АМА ШЕ ПЛАЩА В ЮАН

    7 3 Отговор

    До коментар #1 от "Удряй Киро":

    ЮАНА ИНАЧЕ НЯМА БЕНЗИН

    Коментиран от #17

    17:41 01.04.2022

  • 10 НЕ РАЗБРАХ

    12 2 Отговор
    С КАМИЛИ ЛИ ЩЕ ПРЕНАСЯТЕ ГАЗА?

    Коментиран от #24

    17:42 01.04.2022

  • 11 Бг и високи технологий😂😂😂

    5 3 Отговор
    Вчера бях до сандански за сефте в животеца ми и останах поразен 😂😂😂пътя бомби фърляли от горе наоколо по пътя невзрачни сиви порутени къщи няма живот никъв в оная част от бегето...по добре гърция да беше взела и оназ част че територията да случи на стопанин

    17:42 01.04.2022

  • 12 Студенския е супер писта

    2 2 Отговор

    До коментар #6 от "Хаха":

    Там е екстра трасе

    17:43 01.04.2022

  • 13 Хихи

    10 1 Отговор
    Шейхът ще вземе Кики в харема си, а на нас ще даде нефт.

    Коментиран от #19

    17:44 01.04.2022

  • 14 LOSHIA

    3 8 Отговор

    До коментар #7 от "кирето да си дава оставката":

    ОСТАВКАТА НА КИРЕТО ЩЕ Я ВИДИШ ПРЕЗ 16 КРИВИ МАКАРОНА!!

    Коментиран от #20

    17:44 01.04.2022


  • 15 Чудя се

    4 4 Отговор
    Защо само тук не се пише за протестите? София е блокирана от протести.

    17:44 01.04.2022

  • 16 Вълк единак

    3 3 Отговор

    До коментар #7 от "кирето да си дава оставката":

    Не тия упражнения ги може само Винету и да целува ръка на Ердоган на връх 3 март.

    Коментиран от #22

    17:44 01.04.2022

  • 17 LOSHIA

    2 4 Отговор

    До коментар #9 от "АМА ШЕ ПЛАЩА В ЮАН":

    ЩЕ ПЛАЩА В ЮАН ,АМА НА КУКОВ ДЕН!!!

    17:46 01.04.2022

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 И ОТНОВО

    3 1 Отговор

    До коментар #13 от "Хихи":

    РЕФЕРЕНДУМ ЗА ЗАБРАНА НА ТЪПНЯТА,НЕВЕЖЕСТВОТО И ПРОСТОТИЯТА В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ!

    17:49 01.04.2022

  • 20 всичко ми е лесно океано до прасците

    2 1 Отговор

    До коментар #14 от "LOSHIA":

    Аз му ведех капацитета , това ми стига . Авантюристче от всякъде .

    Коментиран от #27

    17:52 01.04.2022

  • 21 Мюмюн

    2 1 Отговор
    Хабиби-спиш ли дубре?Щото аз-не! Да са излажи арабин е се идно да са земи жилязуту ут сига.нин....невазможну!

    17:54 01.04.2022

  • 22 буцито

    1 1 Отговор

    До коментар #16 от "Вълк единак":

    А мазно си го даваше и с Тръмп и с Путин ,увирач от всякъде .

    17:55 01.04.2022

  • 23 Ицо

    0 1 Отговор
    Ама тоя Петков защо прави така можеше да отиде в парламента да слуша как грачат Деса вятъра Данчо ментата оня дето не знае български каранезнамсикой Памид Памид Мюмюн Хасан и разни други измислени политици

    17:56 01.04.2022

  • 24 ЕКСПЕРТ

    2 1 Отговор

    До коментар #10 от "НЕ РАЗБРАХ":

    НЕ С КАМИЛИ,А С КОПЕЙКИНОВЦИ И ГЕРБЕРИ НА ГРЪБ! И БЕЗ ТОВА ОСТАВАТ БЕЗ ДОХОДИ

    17:57 01.04.2022


  • 25 Кирчо ксерокса

    2 1 Отговор
    Едини дошъл по чаршаф, другия без вратовръзка /и гащи най-вероятно/ и разгърден... тука кво млатене е паднало...

    Коментиран от #28

    18:01 01.04.2022

  • 26 7665

    3 2 Отговор

    До коментар #4 от "Наркос":

    То има ве, всички 240 са такива - неадекватни, да видим дали ще дръпнем напред.

    Коментиран от #39, #41

    18:02 01.04.2022

  • 27 LOSHIA

    2 1 Отговор

    До коментар #20 от "всичко ми е лесно океано до прасците":

    КАКВО СИ ВИДЯЛ И КАКВО НЕ ,БАШ НИ БРИГА ,НО ТВОИТЕ ДЕФИЦИТИ КРЕЩЯТ НЕИСТОВО

    18:05 01.04.2022

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 BREAKING NEWS

    1 0 Отговор
    ПП ПП са подали документи за регистрация, ама под името ЛГТБ..... Отказали са им - името било заето вече а пък и 99% от тях вече си били членове на ЛГТБ

    18:07 01.04.2022

  • 30 пешо

    3 1 Отговор
    рев за петрол и накрая чеп

    Коментиран от #37

    18:11 01.04.2022

  • 31 Демек

    3 1 Отговор
    Просил е петрол на ниска цена, за да не бъде претрепан скоро и изпратен в найлон до Канада! Ноооо, уви, КСА не се поддават на провокации. Те само кланят главите да, да и после се подиграват. Да беше пратил Лорел Еврейчето то да се моли, нали е шефф на инвестмънта! Как може да търпите това чудо на власт!

    Коментиран от #34

    18:12 01.04.2022

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Киро бие камиларя с голо дупе

    2 2 Отговор

    До коментар #1 от "Удряй Киро":

    Прос Киро не може да се сравнява с баце Бойко,който игра танц със саби с краля

    18:17 01.04.2022

  • 34 ТЪПОГЕРБЕР

    1 1 Отговор

    До коментар #31 от "Демек":

    ЩЕ ВИДИТЕ ВЛАСТ КОГА БОР РОДИ КРУШИ!!!

    18:18 01.04.2022

  • 35 КИРО СТАНА БОЙКО

    1 1 Отговор
    БОЙКО МУ Е УЧИТЕЛ - РАЗЛИКА МЕЖДУ ТЯХ - НИКАКВА !

    Коментиран от #40

    18:18 01.04.2022

  • 36 грую

    0 1 Отговор

    До коментар #5 от "гост":

    требе му лапкаш да се опрай човека

    18:21 01.04.2022

  • 37 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 38 талибан

    1 1 Отговор
    ще внасяме пясък а ще изнасяме Македонски агнета защото няма какво друго да дадем,бат Желю закри ТКЗЕто а Костоф черния -икономиката

    18:24 01.04.2022

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Наркос

    0 0 Отговор

    До коментар #26 от "7665":

    Майтапа се , нарочно ви дразня 😂 Ще пълним джоба на арабите лоша работа

    18:32 01.04.2022

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