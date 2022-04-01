Петков се срещна с министъра на икономиката на Саудитска Арабия

Министър-председателят Кирил Петков се срещна с министъра на икономиката и планирането на Кралство Саудитска Арабия Фейсал бин Фадел Алибрахим. В рамките на разговора им в Министерския съвет беше обсъден потенциалът за развитие на двустранните отношения в области от взаимен интерес.

Акцент беше поставен върху сътрудничеството в сферата на икономиката, високите технологии, иновациите и инвестициите. Отбелязано беше също така, че Саудитска Арабия може да помогне за енергийната диверсификация на България и Европа.