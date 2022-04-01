Петков се срещна с министъра на икономиката на Саудитска Арабия

Министър-председателят Кирил Петков се срещна с министъра на икономиката и планирането на Кралство Саудитска Арабия Фейсал бин Фадел Алибрахим. В рамките на разговора им в Министерския съвет беше обсъден потенциалът за развитие на двустранните отношения в области от взаимен интерес.
Акцент беше поставен върху сътрудничеството в сферата на икономиката, високите технологии, иновациите и инвестициите. Отбелязано беше също така, че Саудитска Арабия може да помогне за енергийната диверсификация на България и Европа.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Удряй Киро
Коментиран от #9, #33
17:31 01.04.2022
2 Dinero
17:33 01.04.2022
3 Любопитен
17:33 01.04.2022
4 Наркос
Коментиран от #26
17:35 01.04.2022
5 гост
Киро тъпото е позор за България.
Коментиран от #8, #36
17:38 01.04.2022
6 Хаха
Коментиран от #12
17:39 01.04.2022
7 кирето да си дава оставката
Коментиран от #14, #16
17:40 01.04.2022
8 Fenasi Kerim
До коментар #5 от "гост":А тоя е гордост за България.
17:41 01.04.2022
9 АМА ШЕ ПЛАЩА В ЮАН
До коментар #1 от "Удряй Киро":ЮАНА ИНАЧЕ НЯМА БЕНЗИН
Коментиран от #17
17:41 01.04.2022
10 НЕ РАЗБРАХ
Коментиран от #24
17:42 01.04.2022
11 Бг и високи технологий😂😂😂
17:42 01.04.2022
12 Студенския е супер писта
До коментар #6 от "Хаха":Там е екстра трасе
17:43 01.04.2022
13 Хихи
Коментиран от #19
17:44 01.04.2022
14 LOSHIA
До коментар #7 от "кирето да си дава оставката":ОСТАВКАТА НА КИРЕТО ЩЕ Я ВИДИШ ПРЕЗ 16 КРИВИ МАКАРОНА!!
Коментиран от #20
17:44 01.04.2022
15 Чудя се
17:44 01.04.2022
16 Вълк единак
До коментар #7 от "кирето да си дава оставката":Не тия упражнения ги може само Винету и да целува ръка на Ердоган на връх 3 март.
Коментиран от #22
17:44 01.04.2022
17 LOSHIA
До коментар #9 от "АМА ШЕ ПЛАЩА В ЮАН":ЩЕ ПЛАЩА В ЮАН ,АМА НА КУКОВ ДЕН!!!
17:46 01.04.2022
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 И ОТНОВО
До коментар #13 от "Хихи":РЕФЕРЕНДУМ ЗА ЗАБРАНА НА ТЪПНЯТА,НЕВЕЖЕСТВОТО И ПРОСТОТИЯТА В СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ!
17:49 01.04.2022
20 всичко ми е лесно океано до прасците
До коментар #14 от "LOSHIA":Аз му ведех капацитета , това ми стига . Авантюристче от всякъде .
Коментиран от #27
17:52 01.04.2022
21 Мюмюн
17:54 01.04.2022
22 буцито
До коментар #16 от "Вълк единак":А мазно си го даваше и с Тръмп и с Путин ,увирач от всякъде .
17:55 01.04.2022
23 Ицо
17:56 01.04.2022
24 ЕКСПЕРТ
До коментар #10 от "НЕ РАЗБРАХ":НЕ С КАМИЛИ,А С КОПЕЙКИНОВЦИ И ГЕРБЕРИ НА ГРЪБ! И БЕЗ ТОВА ОСТАВАТ БЕЗ ДОХОДИ
17:57 01.04.2022
25 Кирчо ксерокса
Коментиран от #28
18:01 01.04.2022
26 7665
До коментар #4 от "Наркос":То има ве, всички 240 са такива - неадекватни, да видим дали ще дръпнем напред.
Коментиран от #39, #41
18:02 01.04.2022
27 LOSHIA
До коментар #20 от "всичко ми е лесно океано до прасците":КАКВО СИ ВИДЯЛ И КАКВО НЕ ,БАШ НИ БРИГА ,НО ТВОИТЕ ДЕФИЦИТИ КРЕЩЯТ НЕИСТОВО
18:05 01.04.2022
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 BREAKING NEWS
18:07 01.04.2022
30 пешо
Коментиран от #37
18:11 01.04.2022
31 Демек
Коментиран от #34
18:12 01.04.2022
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Киро бие камиларя с голо дупе
До коментар #1 от "Удряй Киро":Прос Киро не може да се сравнява с баце Бойко,който игра танц със саби с краля
18:17 01.04.2022
34 ТЪПОГЕРБЕР
До коментар #31 от "Демек":ЩЕ ВИДИТЕ ВЛАСТ КОГА БОР РОДИ КРУШИ!!!
18:18 01.04.2022
35 КИРО СТАНА БОЙКО
Коментиран от #40
18:18 01.04.2022
36 грую
До коментар #5 от "гост":требе му лапкаш да се опрай човека
18:21 01.04.2022
37 Този коментар е премахнат от модератор.
38 талибан
18:24 01.04.2022
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Наркос
До коментар #26 от "7665":Майтапа се , нарочно ви дразня 😂 Ще пълним джоба на арабите лоша работа
18:32 01.04.2022