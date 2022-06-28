Две опасни бури удрят Северозапада

Две опасни бури удрят Северозападна България. Според радарите порой с градушки има в момента във Видин, съобщи Нова тв.
Подобна е ситуацията в Козлодуй. Мощният облачен фронт се простира и по цялото Дунавско крайбрежие между двата града.
Поставете оценка:
Оценка 4.3 от 9 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Дългият
17:51 28.06.2022
2 Тишо
17:53 28.06.2022
3 Зевс
Коментиран от #6
18:00 28.06.2022
4 Боруна Лом
Коментиран от #7
18:25 28.06.2022
5 ГРАД КОЗЛОДУЙ
18:32 28.06.2022
6 Ефросина
До коментар #3 от "Зевс":С каски :)
19:14 28.06.2022
7 Този коментар е премахнат от модератор.