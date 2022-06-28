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Две опасни бури удрят Северозапада

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Две опасни бури удрят Северозапада

  • градушки-
  • северозападна българия-
  • бури

Порои с градушки в няколко града у нас

Две опасни бури удрят Северозапада - 1
Снимка: ИАБГ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Две опасни бури удрят Северозападна България. Според радарите порой с градушки има в момента във Видин, съобщи Нова тв.

Подобна е ситуацията в Козлодуй. Мощният облачен фронт се простира и по цялото Дунавско крайбрежие между двата града.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Дългият

    10 1 Отговор
    Тя северозападна България отдавна е ударена

    17:51 28.06.2022

  • 2 Тишо

    10 0 Отговор
    Ракетни войски да гърмят злите облаци.

    17:53 28.06.2022

  • 3 Зевс

    9 1 Отговор
    Браво, този път новината е с няма час закъснение, ама докато завия Москвича с юргана го направи на кратери :)

    Коментиран от #6

    18:00 28.06.2022

  • 4 Боруна Лом

    4 1 Отговор
    ЯКО ВАЛИ В БОРУНА! ЦЕНТЪРА ОТНЕСЕ МАСИТЕ

    Коментиран от #7

    18:25 28.06.2022

  • 5 ГРАД КОЗЛОДУЙ

    3 2 Отговор
    НА УЛИЦА ГЕОРГИ ДИМИТРОВ падна огромно дърво чудо цяло е защото няма пострадали ХОРА

    18:32 28.06.2022

  • 6 Ефросина

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Зевс":

    С каски :)

    19:14 28.06.2022

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

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