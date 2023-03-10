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Калоян Методиев: Радев, кажи си!

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Калоян Методиев: Радев, кажи си!

  • служебен кабинет-
  • корупция

Служебният кабинет е трагедия за България, смята политологът

Калоян Методиев: Радев, кажи си! - 1
Красимир Тодоров Красимир Тодоров Автор във Fakti.bg

Поредната група нелегални емигранти заловени в София. 37 човека натъпкани като сардели в бус. Новината е, че няма загинали емигранти и полицаи. Дотам ни докара служебният кабинет, пише Калоян Методиев.

Според него има тотална управленска немощ по целия конспект – граница, цени, потребители, земеделие, отбрана... Добре им върви само корупцията. На целия този фон – обвинения към някой друг, шикалкавене, замазване. Няма отговорност, няма оставки, няма дори едно неаранжирано интервю!

Президентът не дължи обяснение на българския народ! С плебса не се говори! Служебният кабинет е трагедия за България. Премахването му от българската конституция трябва да е задача номер едно на следващия парламент, каквато е практиката във всички европейски страни. Иначе ще има още от същото, смята Методиев.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Теле

    20 8 Отговор
    Кажи си ти никойчо, радев е с имунитет щото е някой

    11:52 13.03.2023

  • 2 Последния Софиянец

    19 3 Отговор
    Мигрантския поток си е все същият.Просто сега се натягат за Шенген и ги спират което е грешка.Трябва да ги пускат за Холандия и Австрия.

    11:53 13.03.2023

  • 3 @777

    17 8 Отговор
    Смешник :)

    11:53 13.03.2023

  • 4 Равнис

    18 6 Отговор
    Калоянчо кух си като войнишко канче алпака

    Коментиран от #6

    11:53 13.03.2023


  • 5 Докога

    10 13 Отговор
    Браво! Ама мълчи и само далаваери от кабинета му.

    11:53 13.03.2023

  • 6 По зле е

    8 4 Отговор

    До коментар #4 от "Равнис":

    Нинова му сипва съдържанието.

    11:54 13.03.2023

  • 7 немо

    18 8 Отговор
    Едни от най жалките същества са тези, които плюят в канчето от което са папкали. Ето и този "политолог".. Изгониха го от служебния кабинет и сега е пръв плювач. Какво да си каже Радев бе? Ами направете правителство и си е обяснявайте. Всеки вика на другите партии "направи го ти", никой не иска и накрая Радев им виновен. Пък на този специално никой не е длъжен да му дава обяснения. Да си плюе по медиите, той само това може

    11:55 13.03.2023

  • 8 Калоенчо,

    12 4 Отговор
    нямаш нищо общо с цар Калиян, така че си натискай поср..те гащи и млъквай, твоето племе на политоблизачите е по-лошо и от копанарите

    11:56 13.03.2023

  • 9 Хаха

    11 1 Отговор
    Е тва краварско изнемощяло пръцкане, се доберете до властта сега като дойде новия в козяк всичките евроатлантически партиики ще се съберат за да ни заведът към заколение. Не се притеснявай полу експертче. Пък може всякакво да е служебното поне до сега от това ни спасяваше. Дано и да продължи въпреки, че не ми се вярва, че рано или късно тази година ще ги натиснат тези партиики да се коалират. То и за това е това утъпкване на пътеките до козяк.

    11:58 13.03.2023

  • 10 Хихихи..

    3 1 Отговор
    Капитализъм,хубавецо,Система не се сменя за два дена..Парите са на Власт..

    12:00 13.03.2023

  • 11 ОСТАВКА ЗА КАРМАЗЪ ФАТМАК!

    5 3 Отговор
    г€н€рал Д€$И ЩЕ НИ "ОПРАВИ" ВСИЧКИ!

    Коментиран от #14

    12:01 13.03.2023

  • 12 Е и кво повече да ти каже...

    5 5 Отговор
    Изгони те като мръсно коте за некадърност и нелоялност ...

    12:02 13.03.2023

  • 13 ГЕРБ

    4 2 Отговор
    Май ти имаш повече за казване

    12:02 13.03.2023

  • 14 РОСКО

    1 0 Отговор

    До коментар #11 от "ОСТАВКА ЗА КАРМАЗЪ ФАТМАК!":

    И МОЯТА Д€$И €- банова МОЖЕ....!

    12:07 13.03.2023


  • 15 Българка

    3 0 Отговор
    Не го харесвам тоя, но за служебния кабинет е прав. Нямам представа до къде се простират правомощията на служебните, но може да се прави повече. Някак си всичко е "по инерция" и то още от Боковия кабинет. Ясно е на всички, че наследството от Кокорчовците е страшен провал, но е време да започнат работа. То вече служебните имат повече стаж от Киро и Кокоран, а и хората ги харесват.

    12:09 13.03.2023

  • 16 комунистче

    0 2 Отговор
    този бърка буря в чаша вода, Радев кажи си, това не са ти Боянските ливади момче, прави партия, събирай вотове, променяй конституцията, ставай премиер, кой те спира, обаждаш се само от време на време и критикуваш

    12:09 13.03.2023

  • 17 От злобен , алчен и прост президент

    2 2 Отговор
    просташки кабинет и управление, какво друго ?!

    12:09 13.03.2023

  • 18 Има ни пак

    2 0 Отговор
    Президента не е казвал досега и една дума против ДПС и Възраждане. Хайде познайте с кого играе.

    Коментиран от #24

    12:10 13.03.2023

  • 19 ИСТИНА

    3 0 Отговор
    РАДЕВ КАЗВА: ПОД...ЛОГА И ДЪР...ЖАНКА СИ НА НИНОВА!

    12:10 13.03.2023

  • 20 Минева

    1 1 Отговор
    "Лявата" Н домъкна РР и Йо и сега пак търси подкрепа да се намърда в НС, а защо не и във властта.

    12:12 13.03.2023

  • 21 КАЖИ СИ

    2 0 Отговор
    КАЛОЯНЕ, ИМАШ ЛИ ДОСТОЙНСТВО /ВЪОБЩЕ НЕ ГОВОРИМ ЗА МЪЖКО/, КАТО СИ СЕ ПРЕВЪРНАЛ В ИЗТРИ...ВАЛКА ЗА ОБУВКИ НА НИНОВА?

    12:14 13.03.2023

  • 22 Българин

    1 0 Отговор
    Трагедията си ти.Служебния кабинет си върши чудесно работата.То правителството какви ги вършеше?

    12:18 13.03.2023

  • 23 Бай Митко

    1 0 Отговор
    Трагедия си ти Калояне дето се правиш на политолог!
    Автор на стотици статии от по десетина реда и то все кравароугодни писания.

    12:20 13.03.2023

  • 24 СЕРИОЗНО ЛИ, БЕ

    1 0 Отговор

    До коментар #18 от "Има ни пак":

    А, КОЙ НАСМЕТЕ КАРАДАЙЪ, ЗА ПРОСТОТИИТЕ ИЗРЕЧЕНИ В ТУРЦИЯ, ЧЕ МУ Е РОДИНА? ДА НЕ БИ НИНОВА ИЛИ МЕТОДИЕВ? МАЙ САМО ПРЕЗИДЕНТА ОТ ЦЯЛАТА БЪЛГАРСКА СГАН ГО НАСМЕТЕ, ТА СИ НАВЛЕЧЕ ГНЕВА НА ДПС? ИЗВИНЕТЕ, НЕ ЛЪЖЕТЕ!

    12:20 13.03.2023

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