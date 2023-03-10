Калоян Методиев: Радев, кажи си!

Поредната група нелегални емигранти заловени в София. 37 човека натъпкани като сардели в бус. Новината е, че няма загинали емигранти и полицаи. Дотам ни докара служебният кабинет, пише Калоян Методиев.
Според него има тотална управленска немощ по целия конспект – граница, цени, потребители, земеделие, отбрана... Добре им върви само корупцията. На целия този фон – обвинения към някой друг, шикалкавене, замазване. Няма отговорност, няма оставки, няма дори едно неаранжирано интервю!
Президентът не дължи обяснение на българския народ! С плебса не се говори! Служебният кабинет е трагедия за България. Премахването му от българската конституция трябва да е задача номер едно на следващия парламент, каквато е практиката във всички европейски страни. Иначе ще има още от същото, смята Методиев.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Теле
11:52 13.03.2023
2 Последния Софиянец
11:53 13.03.2023
3 @777
11:53 13.03.2023
4 Равнис
Коментиран от #6
11:53 13.03.2023
5 Докога
11:53 13.03.2023
6 По зле е
До коментар #4 от "Равнис":Нинова му сипва съдържанието.
11:54 13.03.2023
7 немо
11:55 13.03.2023
8 Калоенчо,
11:56 13.03.2023
9 Хаха
11:58 13.03.2023
10 Хихихи..
12:00 13.03.2023
11 ОСТАВКА ЗА КАРМАЗЪ ФАТМАК!
Коментиран от #14
12:01 13.03.2023
12 Е и кво повече да ти каже...
12:02 13.03.2023
13 ГЕРБ
12:02 13.03.2023
14 РОСКО
До коментар #11 от "ОСТАВКА ЗА КАРМАЗЪ ФАТМАК!":И МОЯТА Д€$И €- банова МОЖЕ....!
12:07 13.03.2023
15 Българка
12:09 13.03.2023
16 комунистче
12:09 13.03.2023
17 От злобен , алчен и прост президент
12:09 13.03.2023
18 Има ни пак
Коментиран от #24
12:10 13.03.2023
19 ИСТИНА
12:10 13.03.2023
20 Минева
12:12 13.03.2023
21 КАЖИ СИ
12:14 13.03.2023
22 Българин
12:18 13.03.2023
23 Бай Митко
Автор на стотици статии от по десетина реда и то все кравароугодни писания.
12:20 13.03.2023
24 СЕРИОЗНО ЛИ, БЕ
До коментар #18 от "Има ни пак":А, КОЙ НАСМЕТЕ КАРАДАЙЪ, ЗА ПРОСТОТИИТЕ ИЗРЕЧЕНИ В ТУРЦИЯ, ЧЕ МУ Е РОДИНА? ДА НЕ БИ НИНОВА ИЛИ МЕТОДИЕВ? МАЙ САМО ПРЕЗИДЕНТА ОТ ЦЯЛАТА БЪЛГАРСКА СГАН ГО НАСМЕТЕ, ТА СИ НАВЛЕЧЕ ГНЕВА НА ДПС? ИЗВИНЕТЕ, НЕ ЛЪЖЕТЕ!
12:20 13.03.2023