Калоян Методиев: Радев, кажи си!

Поредната група нелегални емигранти заловени в София. 37 човека натъпкани като сардели в бус. Новината е, че няма загинали емигранти и полицаи. Дотам ни докара служебният кабинет, пише Калоян Методиев.

Според него има тотална управленска немощ по целия конспект – граница, цени, потребители, земеделие, отбрана... Добре им върви само корупцията. На целия този фон – обвинения към някой друг, шикалкавене, замазване. Няма отговорност, няма оставки, няма дори едно неаранжирано интервю!

Президентът не дължи обяснение на българския народ! С плебса не се говори! Служебният кабинет е трагедия за България. Премахването му от българската конституция трябва да е задача номер едно на следващия парламент, каквато е практиката във всички европейски страни. Иначе ще има още от същото, смята Методиев.