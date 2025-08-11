Новини
11 август 1882 г. Ражда се експертът по военни преврати в Царство България Кимон Георгиев

11 Август, 2025

11 август 1882 г. Ражда се експертът по военни преврати в Царство България Кимон Георгиев

Участник в три преврата. Спасител на Царство България. Гробокопач на парламентарната демокрация

11 август 1882 г. Ражда се експертът по военни преврати в Царство България Кимон Георгиев - 1
Снимка: Архив
Венцислав Михайлов

На 11 август 1882 г. в Пазарджик се ражда момче. В ранните си години, то е известно сред приятелчетата си като Гърка. Няколко десетилетия по-късно става един от ключовите политици в България.

Участник в три преврата. Спасител на Царство България. Гробокопач на парламентарната демокрация. Това са само част от оценките за личността на Кимон Георгиев.

Той се ражда на 11 август 1882 г. в Пазарджик. Син е на скромен държавен чиновник и майка - гъркиня, поради което получава и прякора Гърка. Завършва Военното училище в София през 1902 г. Расте във военната йерархия и по време на Балканската война е капитан и командир на рота в трети резервен полк. В Първата световна война е командир на дружина в 27 пехотен полк. През 1916 г. е ранен в окото на фронтовата линия, където се проявява като храбър офицер.

Лепнато му е още едно нелицеприятно прозвище "Кьоркимон".

В началото на 1919 г. е един от основателите на Военния съюз и член на централното му ръководство, а на 3 декември 1920 г. е уволнен от армията като подполковник. Но Кимон Георгиев продължава да расте във военната йерархия, като след 9 септември 1944 г. - на 1 ноември 1944 г. е вече ген.-майор, а на 16 октомври 1946 г. става и ген.-полковник от запаса (резерва), припомня Борислав Гърдев от сайта Литернет.

Както и следва да се очаква, кадровият военен Георгиев не одобрява земеделските експерименти и е за силна надпартийна власт. Той дейно участва в създаването на Народния сговор на 15 март 1922 г., както и в блестящо проведения деветоюнски преврат срещу Стамболийски през 1923 г.

Като един от лидерите на Демократическия сговор е депутат в 21-то и 22-то ОНС (1923-1931) и е дори транспортен министър в първия кабинет на Ляпчев от 4 януари 1926 до 3 март 1928 г. Чел съм негови парламентарни речи от този период, вкл. и тази по оставката му, и мога да се съглася с казаното от Стефан Груев в "Корона от тръни", че "Кимон беше добър оратор и по-представителен пред публика", като, за разлика от Дамян Велчев "владееше себе си и чувствата си" и "беше строг и взискателен с подчинените си". Запомнил съм и декларацията на новото ОФ правителство от 9 септември 1944 г., която той чете с треперещ от вълнение писклив глас и която Георги Ламбрев пускаше всяка година на "забележителната дата" в рубриката си "България - дела и документи" по БНР.

Оженил се късно за по-млада жена от заможна фамилия, Кимон Георгиев е образцов баща и съпруг.

Към 1927 г. вече му е тясно в Демократическия сговор, затова с Димо Казасов се насочват към създаването на Политическия кръг "Звено" на 27 юни 1927 г., с печатен орган сп. "Звено" (1 януари 1928-20 май 1934), клонящ към лявото крило на Военния съюз. Той търпеливо дочаква своя звезден час, дошъл на 19 май 1934 г., когато, изпреварвайки цар Борис III, Александър Цанков и Никола Мушанов, заграбва властта, ставайки премиер и полагайки основите на авторитарното управление у нас.

Кимон Георгиев е министър-председател до 22 януари 1935 г., но е и външен министър до 23 май 1934 г., министър на правосъдието до 22 януари 1935 г. и дори за няколко часа до появата на ген. Пенчо Златев е и ръководител на военното ведомство!

Новият кабинет упорито и методично работи за създаване на елитарна държавно - политическа система, клоняща повече към Мусолини, отколкото към Хитлер.

Разтурено е 23-то ОНС, забранени са основните политически партии,

създава се общ синдикат и общ работодателски съюз, законодателства се с наредби - закони (практиката ще продължи и веднага след 9 септември 1944 г.), на базата на превратното тълкувание на чл. 47 от Конституцията, ликвидира се ВМРО, тръгва се към открит конфликт с монарха по пътя на ефимерната утопия за създаване на силна република. Цензурата и преследването на политическите противници - вкл. комунисти (откриването на печатницата "Никола Кофарджиев") и земеделци, са дори по-жестоки и сурови, отколкото при сговористката власт. И същевременно, независимо от изолацията, в която изпада, правителството прави ново териториално деление на страната - създаването на областите е негова идея, и установява дипломатически отношения със СССР на 23 юли 1934 г.

Още оттогава съществуват съмнения, че премиерът е завербуван от съветското и югославското разузнаване. Опитът за нормализиране на отношенията с Югославия са минирани от марсилския атентат на 9 октомври 1934 г., при който човекът на Иван Михайлов Владо Черноземски ликвидира кървавия сатрап крал Александър. По-късно Ванче Михайлов ще смята, че именно този акт сваля Кимон Георгиев от власт, въпреки че истината е доста по-тривиална.

Цар Борис III умело използва противоречията във Военния съюз,

залагайки на десницата около ген. Пенчо Златев и така се стига до нов преврат на 22 януари 1935 г., когато Кимон Георгиев е свален, а звенарите свиват знамената за по-честити времена.
Ако и да е на власт само 8 месеца, Кимон Георгиев полага основите на авторитарното управление у нас. Той ликвидира фундамента на родната парламентарно - демократична система и ако беше успял да отстрани и монарха от власт, щяхме да учим в учебниците по история, че сме били на прага на социалистическото ни развитие. Защото комунистите, завземайки властта през 1944 г. - при това в тесен съюз именно със "Звено", правят точно това - ликвидират монархическия институт, забраняват конкурентните си партии от левия политически спектър и дооформят диктаторския характер на режима, чиито основи полага на 19 май 1934 г. именно Кимон Георгиев.

Заради откритото си несъгласие с новите властници около ген. Златев Кимон Георгиев е заточен на остров Света Анастасия, заедно с Александър Цанков, между 1-9 април 1935 г., инцидент, умело използван от царя за отстраняване от власт на неуспелия автократор Пенчо Златев на 21 април 1935 г. Любопитен щрих от взаимоотношенията им е фактът, че Пенчо Златев умира на 24 юли 1948 г., без да бъде репресиран от стария си противник Кимон Георгиев!...

Именно през 1935 г. настъпва сериозната еволюция у българския държавник.

Той окончателно се насочва към сътрудничество с БЗНС "Пладне", а през 1936 г. вече търси и единодействие с БКП, за да го видим като кандидат-депутат "народофронтовец" на изборите на 27 март 1938 г.

През 40-те години Кимон Георгиев е все така смел, решителен и пресметлив. На 1 ноември 1940 г. подписва писмо до премиера Филов, обявявайки се против гласувания Закон за защита на нацията, след 3 години е вече член на НК на ОФ, създаден на 17 юли 1942 г., а на 7 август 1944 г., заедно с 12 дейци на буржоазната опозиция подписва декларация до правителството и регентите с искане за коренна промяна във външната ни политика, излизане от войната, сближаване със СССР и създаване на ново правителство.

Ще мине малко повече от месец и желанието на Кимон Георгиев ще се осъществи - с помощта на Червената армия от 9 септември 1944 г. именно той ще бъде новият премиер на България, за втори път в своята политическа кариера. До 22 ноември 1946 г., когато сдава поста на "вожда и учителя на българския народ" Георги Димитров, Кимон Георгиев ще е министър-председател, министър без портфейл и военен министър, след оставката на Дамян Велчев на 25 септември 1946 г., когато заради конфликт с комунистите е свален от власт и пратен на заслужен отдих като пълномощен министър в Швейцария. В периода 22 ноември 1946 г.-17 март 1962 г. Кимон Георгиев е последователно подпредседател на МС и външен министър, министър на електрификацията, мелиорацията и водното стопанство, председател на Комитета по строителство и архитектура с ранг на министър. Едновременно с това е депутат без прекъсване от 1945 до 1969 г. и член на президиума на Народното събрание - т.е. негов зам.-председател от 15 март 1962 до смъртта си на 28 септември 1969 г.

Забележителна и необичайна кариера на ОФ властник,

на която би завидял всеки!

Едновременно с това Кимон Георгиев, който е и масон с висока степен, възстановява Народния съюз "Звено" на 1 октомври 1944 г., на чийто изпълком веднага е избран за председател, какъвто остава до закриването на съюза и вливането му в ОФ на 19 февруари 1949 г.

Като премиер Кимон Георгиев сключва примирието с антихитлеристката коалиция на 28 октомври 1944 г., а по-късно участва и в подписването на Парижкия мирен договор от 10 февруари 1947 г., с който успява да спаси българския характер на Южна Добруджа и да не предаде Родопите на Гърция.

Същевременно на 3 октомври 1944 г. е обнародвана Наредбата закон за съденето на виновниците, въвлекли страната във Втората световна война като съюзник на Германия, съгласно правителствената програма от 17 септември, в резултат на което на 1 февруари 1945 г. са разстреляни най-изтъкнатите представители на българската буржоазна класа и мисъл, създават се първите концлагери, а през първите три месеца на организирано беззаконие на новата власт изчезват безследно около 26 000 души.

На 2 юли 1946 г. 26. ОНС предвидливо гласува закон за ръководството и контрол върху армията от страна на БКП, от 7 юни 1946 г. се пристъпва към създаване на македонска нация у нас по заповед на Сталин, а на 8 септември 1946 г. правителството на Кимон Георгиев провежда и т.нар. референдум, с който страната е обявена за република - народна тя ще стане с Димитровската конституция от 4 декември 1947 г.

На 27 октомври 1946 г. се провеждат и оспорваните избори за 6-то ВНС, спечелени с насилия и манипулации от ОФ.

Време е Кимон Георгиев да се съсредоточи около мирните преговори като външен министър (до 11 декември 1947 г.) и да предаде властта на Георги Димитров. Кимон Георгиев ще е негов заместник, такъв ще бъде и при Васил Коларов до 20 януари 1950 г., а министър на електрификацията, мелиорацията и водното стопанство е от 11 декември 1947 до 16 март 1959 г. в кабинетите на Димитров, Коларов, Вълко Червенков и Антон Югов, като председател на комитета по строителство и архитектура в кабинета на Антон Югов е от 16 март 1959 до 25 декември 1959 г. Георгиев е отново вицепремиер от 25 декември 1959 до 17 март 1962 г.

През 50-те години на миналия век с името му се свързва с Баташкия водносилов път, каскадата "Белмекен - Сестримо", язовирите "Искър" и "Студен кладенец".

Неговият подпис като вицепремиер полага основите и на атомната енергетика у нас!

Сложната и своеобразна еволюция на този политик наистина няма аналог у нас, но и българският Талейран най-накрая си намира майстора в лицето на Тодор Живков. Освобождаването му от МС предшества, но е и свързано с възхода на Живков към еднолична власт. След като правешкият хитрец отстранява Антон Югов от ЦК на БКП на 4 ноември и от МС на 27 ноември 1962 г., за Кимон Георгиев остава синекурата на зам.-председател на бутафорното Народно събрание, съответно на Фердинанд Козовски и Сава Гановски, което по комунистическо време с умиление наричахме "долината на умрелите слонове".

Кимон Георгиев става два пъти "Герой на социалистическия труд" за кръглите си годишнини през 1962 и 1967 г. Нещо повече, дори доживява 25-годишнината на делото на своя живот - деветосептемврийския преврат от 1944 г., след което, вероятно удовлетворен от постигнатото, умира на 28 септември 1969 г. на 87 години.

Кимон Георгиев има определени заслуги към страната в частност при нейното умиротворяване през 1923 и 1934-1935 г., за сключения Парижки мирен договор, както и при електрификацията и граденето на водните каскади и полагането на основите на атомната енергетика, в определени мигове е бил готов и на жестове, които трудно се свързват със суровата му натура, като спасяване живота на Дамян Велчев и Пенчо Златев или помощта, която оказва на вдовицата на Райко Алексиев - Весела, да свърже съдбата си с тази на все още популярния през лятото на 1946 депутат - земеделец Петър Коев.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сашко

    12 10 Отговор
    Един Руски агент с ЦАР Борис 3 зад гърба през всички уж преврати? Кимон Георгиев е кученце на повод от Двореца.

    Коментиран от #23

    04:11 11.08.2023

  • 2 Госあ

    5 17 Отговор
    Днес ни трябва такъв човек.

    04:25 11.08.2023

  • 3 1253

    18 24 Отговор
    Западните съюзници не са искали никакво откъсване на Български територии и даването им на Гърция или Югославия.САЩ и Англия не искат България да търси вина на на Български граждани за втората световна воина. Нито при подписване на примирието за ВСВ в Москва през 1944 нито при подписване на мирния догово в Париж през 1947.Единственното условие на САЩ и Англия е Българските войски да се върнат в гранниците на България от преди започването на войната и да върнат заграбените територии.И да бъдат предадени на САЩ и Англия военно престъпниците за съдене. Касае се за Германски военно престъпници не за Българи,понеже няма Българи военно престъпници.Комунистите избиват за по-малко от 3 месеца 28 000 човека, до края на ВСВ 8 Май 1945,.БКП избива 180 000 човека без съд и присъда, с което унищожават образованите в Европа Българи и всяка една опозиция за налагането на комунистическа диктатура и строй в България

    Коментиран от #22

    04:52 11.08.2023

  • 4 1253

    8 1 Отговор
    Името Серб/ви произлиза от племето на Сърбите заселено до Тесалоники,които са били роби на римляните(сърв/б означава роб) те се разбунтиват и насочват не север след което поискват земя на северозапад от Белград за да се заселат там. От тях/това произлиза и названието склавини. В България има самоедно племе северини под Варна в планината. други склавиния няма. Седемте слявянски племена са изпратени на северозападната гранница на Дунавска България да пазят гранницата от Аварите, а това е във Хърватия, Южна Унгария и Войводина.Първа Българска държава-Имеприята на Хуните на Атила, втора Българска държава-Аварски каганат,Трета Българска държава-Патрия Хуногурия,четвърта Българска държава-Дунавска България на Цезар Требел/Тервел 705г., пета Българска държава Черна (воложка) България.

    05:16 11.08.2023

  • 5 1253

    4 0 Отговор
    В 681 Аспарух напада и ограбва северните провинции Мала Скития и Мизия на Римската Империя, римляните изпращат наказателна експедиция, но са победени и са платили дар. През 705 е коронован в Константинопол официално за Цезар на Мизите/Българите Требел/Тервел с което с крисобул са му дадени провинции Мала Скития и Мизия от благодарния Император Юстиниан

    05:24 11.08.2023

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 1253

    17 11 Отговор
    Докато не се погледнете добре в огледалото, и честно си опишите недостатъците и добрите неща, няма да тръгнете напред. С лъжи,измами и преиначаване или отричане на истината не се стига далече. България е в това положение заради написване на фалшива и обслужваща интересите на Руската държава история.Русия е тази която е ощавила България три години от 1944 до 1947, с изнесено всичко ценно включително и на златния резерв и архив на България.Плюс 2 още пъти златния резерв на НРБ заминава за Москва.

    05:38 11.08.2023

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Оки

    2 5 Отговор
    Леле, нема такива хора вече ;) . Сега е ясно къде се намираме…

    05:40 11.08.2023

  • 10 1253

    15 9 Отговор
    Има документите какви са условиятя и какви са исканията ня Западните съюзници. Тези митове за Сталин спасителя на България не са вярни.Мирните преговорив Париж са водени от Вишински.При вземане на решението за бомардирането на България от съюзниците, за наказание на България са Сталин и Чърчил, против е Рузвелт. С благословията на Сталин е бомбардирана София, само гледайте да не се разчуе че Русия е поискала бамбардиране на България, е поискал самия Сталин.

    Коментиран от #20

    05:50 11.08.2023

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Кимон Георгиев

    7 9 Отговор
    се радва на своите последователи в лицето на Радеф и обкръжението от военни пенсионери,заслужили и верни на Москва.

    06:30 11.08.2023

  • 16 Наблюдател

    12 3 Отговор
    Комунистите не обичат да си спомнят, че техен другар е участник в "кървавият детоюнски фашистки преврат". И, че същият, заедно с двама други превратаджии от 9 юни Дамян Велчев и Димо Казасов, да извършили и преврата на 9 септември.

    06:39 11.08.2023

  • 17 Помни

    5 1 Отговор
    11 август 2023 г. Оправя ни един сурикат !

    06:45 11.08.2023

  • 18 варненски пенсионер

    9 1 Отговор
    имало ли е фашизъм в България !? явно никога не е имало, щом този гарбидж е оцелял толкова години в политиката, че си и завъдил зет като гиньо ганев.....

    07:08 11.08.2023

  • 19 Кимон Георгиев и "Чекмеджето"...

    6 1 Отговор
    имат доста сходна до момента биография в политическия живот на България!
    "Чекмеджето", беше първи с Путин ,направи му каквото искаше,не без проблеми ,разбира се,
    после ловко се прехвърли към САЩ и НАТО с помоща на Германия и Меркел ,
    ,и владеещ опозицията ,чрез приобщаване на бивши комунисти в ГЕРБ, стана и обединител,
    а относно
    номерата на Тодор Живков , да ни превръща в нация техническа за една нощ, вече ни показа,
    че тази роля не е труден мач за него!
    Сега е в период на " Премиер под прикритие",явно до момента, докато българите забравят,
    за случая с Васил Божков и Магистралите, които изядоха асфалта на България,
    и забраниха бизнеса, на най- влиятелните Българи!!

    07:13 11.08.2023

  • 20 Сталин е имал България за враг....

    9 5 Отговор

    До коментар #10 от "1253":

    затова ... , че той е подкрепил бомбардировките на София е ясно!
    също е обявил война на България и я е нападнал и завладял като , Сибирско село за една нощ!
    Но сме имали и такива , като факира в политиката , Кимон Георгиев, начело на комунистите
    изтребители на човешки интелект и жива българска сила!???

    07:27 11.08.2023

  • 21 Софиянски

    5 1 Отговор
    Гробокопача на България, имало е и такива гниди сред царските офицери. За една вечер генерал ;)

    08:05 11.08.2023

  • 22 уйко- калеко

    5 7 Отговор

    До коментар #3 от "1253":

    Със сигурност не знам дали ЗАПАДНИТЕ съюзници сю искали да откъсват територии от БЪЛГАРИЯ ,но ЮГОСЛАВИЯ особено ГЪРЦИЯ са имали претенции.Спасява ни единствено факта ,че попадаме в сферата на влияние на СССР.

    08:25 11.08.2023

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Гориил

    1 0 Отговор
    Целта му е била да отслаби прогерманските настроения. Той се застъпва за сближаване с Англия и Франция, като победители в Първата световна война. Заради това Антантата намалява репарационните плащания на България и премахва ограниченията върху въоръжаването.Този човек искаше да облекчи бремето на поражението от 1918 г. и не презираше никакви средства, дори диктаторския юмрук и полицейския терор. Той донякъде прилича на Ленин, който в условията на изолация и блокада на СССР от Запада сключи сделка с Ваймарска Германия през 2022 г.

    04:26 11.08.2025

