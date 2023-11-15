Новини
България »
Откриха мъртъв мъж в тоалетна на бензиностанция

15 Ноември, 2023 11:45 1 319 23

Откриха мъртъв мъж в тоалетна на бензиностанция

  • мъртъв-
  • тоалетна-
  • бензиностанция-
  • благоевград

Установено е, че мъжът е на 53 години от град Сандански

Откриха мъртъв мъж в тоалетна на бензиностанция - 1
Илюстративна снимка, БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Служителка на бензиностанция в Сандански е подала сигнал за мъж, който лежи безжизнен в тоалетната, съобщават от ОДМВР - Благоевград.

Пристигналите на място полицейски служители и екип на Спешна помощ са констатирали смъртта. Установено е, че мъжът е на 53 години от град Сандански. Не са открити данни за насилствена смърт. За случая е уведомена прокуратурата.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.6 от 5 гласа.


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, auto.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Баце ЕООД

    8 5 Отговор
    Матю Пери или още по ваксиниран

    Коментиран от #9

    11:47 15.11.2023

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Причинъта да не е?

    7 6 Отговор
    Ваксинка с иРнк която обучава лейкоситите да атакуват собственият оргабизъм

    Коментиран от #20

    11:49 15.11.2023


  • 5 ИСТИНСКИЯ ГРАД КОЗЛОДУЙ

    4 2 Отговор
    инсулт или инфаркт

    Коментиран от #13, #15

    11:49 15.11.2023

  • 6 киру тъпуту

    7 4 Отговор
    скоро и аз няма да хабя кислорода

    11:50 15.11.2023

  • 7 007 /агент/

    0 2 Отговор
    Край дунавски ....

    Коментиран от #8

    11:50 15.11.2023

  • 8 Стойко

    3 5 Отговор

    До коментар #7 от "007 /агент/":

    Леко Неведомни са Пътишщата Божии Има Съдба

    Коментиран от #10, #11

    11:54 15.11.2023

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 нещо

    1 1 Отговор
    Бил ли е дрогиран и пиян?

    12:04 15.11.2023

  • 13 Ташунко

    2 2 Отговор

    До коментар #5 от "ИСТИНСКИЯ ГРАД КОЗЛОДУЙ":

    Козлодуец - ТИ СИ! Започвай с оплакването!

    Коментиран от #19

    12:04 15.11.2023

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 абе

    1 2 Отговор

    До коментар #5 от "ИСТИНСКИЯ ГРАД КОЗЛОДУЙ":

    прекаляване с мазно, алкохол и тютюн.

    Коментиран от #16, #17

    12:05 15.11.2023

  • 16 ИСТИНСКИЯ ГРАД КОЗЛОДУЙ

    3 4 Отговор

    До коментар #15 от "абе":

    Точно а и Дрогата не Прощава

    Коментиран от #22

    12:08 15.11.2023

  • 17 ИСТИНСКИЯ ГРАД КОЗЛОДУЙ

    0 4 Отговор

    До коментар #15 от "абе":

    Извинявай от Кока кола получавали се инсулт

    Коментиран от #18

    12:10 15.11.2023

  • 18 ааа не

    1 0 Отговор

    До коментар #17 от "ИСТИНСКИЯ ГРАД КОЗЛОДУЙ":

    от Колата се получава само гъзобол. В най-лошия случай Диабет.

    12:12 15.11.2023

  • 19 ИСТИНСКИЯ ГРАД КОЗЛОДУЙ

    1 2 Отговор

    До коментар #13 от "Ташунко":

    по Леко и не се прави на Ташунко не си Ташунко ни ставаш за Синовете на Великата Мечка
    Дакота

    Коментиран от #21

    12:13 15.11.2023

  • 20 ИСТИНСКИЯ ГРАД КОЗЛОДУЙ

    1 1 Отговор

    До коментар #4 от "Причинъта да не е?":

    ПРОСТО
    СЪДБА

    12:13 15.11.2023

  • 21 Ташунко

    3 1 Отговор

    До коментар #19 от "ИСТИНСКИЯ ГРАД КОЗЛОДУЙ":

    Ела побарай малко кайсиите и тогава викай, че не съм Ташунко!

    12:29 15.11.2023

  • 22 007 /агент/

    2 0 Отговор

    До коментар #16 от "ИСТИНСКИЯ ГРАД КОЗЛОДУЙ":

    Пробвал ли си я, та знаеш ?

    Коментиран от #23

    12:39 15.11.2023

  • 23 ИСТИНСКИЯ ГРАД КОЗЛОДУЙ

    0 0 Отговор

    До коментар #22 от "007 /агент/":

    Моля Дрогата е смърт

    13:12 15.11.2023

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове