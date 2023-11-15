Откриха мъртъв мъж в тоалетна на бензиностанция

Петков: Подкрепям стратегията на министър Тагарев. Популисткото говорене е в ущърб не само на армията, но и на хората

"Това е начинът да гарантираме мира в България и всички граждани да бъдат спокойни. Аз подкрепям стратегията на министър Тагарев. Вярвам, че попу ...