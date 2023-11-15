Откриха мъртъв мъж в тоалетна на бензиностанция

Служителка на бензиностанция в Сандански е подала сигнал за мъж, който лежи безжизнен в тоалетната, съобщават от ОДМВР - Благоевград.
Пристигналите на място полицейски служители и екип на Спешна помощ са констатирали смъртта. Установено е, че мъжът е на 53 години от град Сандански. Не са открити данни за насилствена смърт. За случая е уведомена прокуратурата.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Баце ЕООД
Коментиран от #9
11:47 15.11.2023
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Причинъта да не е?
Коментиран от #20
11:49 15.11.2023
5 ИСТИНСКИЯ ГРАД КОЗЛОДУЙ
Коментиран от #13, #15
11:49 15.11.2023
6 киру тъпуту
11:50 15.11.2023
7 007 /агент/
Коментиран от #8
11:50 15.11.2023
8 Стойко
До коментар #7 от "007 /агент/":Леко Неведомни са Пътишщата Божии Има Съдба
Коментиран от #10, #11
11:54 15.11.2023
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 нещо
12:04 15.11.2023
13 Ташунко
До коментар #5 от "ИСТИНСКИЯ ГРАД КОЗЛОДУЙ":Козлодуец - ТИ СИ! Започвай с оплакването!
Коментиран от #19
12:04 15.11.2023
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 абе
До коментар #5 от "ИСТИНСКИЯ ГРАД КОЗЛОДУЙ":прекаляване с мазно, алкохол и тютюн.
Коментиран от #16, #17
12:05 15.11.2023
16 ИСТИНСКИЯ ГРАД КОЗЛОДУЙ
До коментар #15 от "абе":Точно а и Дрогата не Прощава
Коментиран от #22
12:08 15.11.2023
17 ИСТИНСКИЯ ГРАД КОЗЛОДУЙ
До коментар #15 от "абе":Извинявай от Кока кола получавали се инсулт
Коментиран от #18
12:10 15.11.2023
18 ааа не
До коментар #17 от "ИСТИНСКИЯ ГРАД КОЗЛОДУЙ":от Колата се получава само гъзобол. В най-лошия случай Диабет.
12:12 15.11.2023
19 ИСТИНСКИЯ ГРАД КОЗЛОДУЙ
До коментар #13 от "Ташунко":по Леко и не се прави на Ташунко не си Ташунко ни ставаш за Синовете на Великата Мечка
Дакота
Коментиран от #21
12:13 15.11.2023
20 ИСТИНСКИЯ ГРАД КОЗЛОДУЙ
До коментар #4 от "Причинъта да не е?":ПРОСТО
СЪДБА
12:13 15.11.2023
21 Ташунко
До коментар #19 от "ИСТИНСКИЯ ГРАД КОЗЛОДУЙ":Ела побарай малко кайсиите и тогава викай, че не съм Ташунко!
12:29 15.11.2023
22 007 /агент/
До коментар #16 от "ИСТИНСКИЯ ГРАД КОЗЛОДУЙ":Пробвал ли си я, та знаеш ?
Коментиран от #23
12:39 15.11.2023
23 ИСТИНСКИЯ ГРАД КОЗЛОДУЙ
До коментар #22 от "007 /агент/":Моля Дрогата е смърт
13:12 15.11.2023