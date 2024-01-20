Емануил Йорданов: Абсурдно е да намерят нещо у Божков, уличаващо го в престъпление

Абсурдно е да се намери нещо у Божков, уличаващо го в престъпление, той е много интелигентен. Адвокатът му също е много добре подготвен, няма как да допусне такава грешка. При всички положения Божков би взел мерки да избегне всякакви спекулации. Чудех се какво може да бъде това, което се търси у дома на Божков, може би разписка, че убиецът си е получил парите?

Това заяви бившият вътрешен министър Емануил Йорданов пред NOVA.

Според него докато е бил министър не е имал информация за отношения между Божков и Алексей Петров. "Отключването на телефона на Петров няма да разкрие нищо. Със сигурност е говорил закодирано, например "това не е за телефон". Сигурен съм, че убийството му ще си остане неразкрито, както и много други по време на Прехода", коментира той.