Новини
България »
Емануил Йорданов: Абсурдно е да намерят нещо у Божков, уличаващо го в престъпление

20 Януари, 2024 05:49 368 6

Емануил Йорданов: Абсурдно е да намерят нещо у Божков, уличаващо го в престъпление

  • емануил йорданов-
  • алексей петров-
  • васил божков

Какво търсеха в дома му? Може би разписка, че убиецът на Алексей Петров си е получил парите, попита бившият вътрешен министър

Емануил Йорданов: Абсурдно е да намерят нещо у Божков, уличаващо го в престъпление - 1
Снимка: NOVA
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Абсурдно е да се намери нещо у Божков, уличаващо го в престъпление, той е много интелигентен. Адвокатът му също е много добре подготвен, няма как да допусне такава грешка. При всички положения Божков би взел мерки да избегне всякакви спекулации. Чудех се какво може да бъде това, което се търси у дома на Божков, може би разписка, че убиецът си е получил парите?

Това заяви бившият вътрешен министър Емануил Йорданов пред NOVA.

Според него докато е бил министър не е имал информация за отношения между Божков и Алексей Петров. "Отключването на телефона на Петров няма да разкрие нищо. Със сигурност е говорил закодирано, например "това не е за телефон". Сигурен съм, че убийството му ще си остане неразкрито, както и много други по време на Прехода", коментира той.


България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 3 гласа.


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, auto.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Българин

    3 5 Отговор
    Абе тоя докато беше вътрешен министър съвсем друга песен пееше, сега мина на отсрещната страна-явно там е много по-доходно!

    05:55 20.01.2024

  • 2 Може

    4 0 Отговор
    да намерят дедовия !

    06:00 20.01.2024

  • 3 Тиквун

    5 1 Отговор
    Повече от ясно е, че зад атаките срещу Божков стоят Тиквата, Прасето и Домуса. Целта е Божков да получи избирателна амнезия и да забравим за онези 67 милиона, които е дал на Тиквата и Горанчето.

    Коментиран от #5

    06:06 20.01.2024

  • 4 Магнитски

    1 0 Отговор
    Абе Мими хората не ги интересуват тия простотии а защо ТОК ВОДА ТЕЛЕФОНИ ХРАНА ГОРИВА ДА СА НАЙ СКЪПИ Е ЧАЛГАРСКА НОМЕНКЛАТУРИЯ..ХОРАТА Емигрират напускат. БОКЛУЦИ

    06:30 20.01.2024

  • 5 Кнаус 485

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Тиквун":

    твоето твърдение е вярно, вярно и заглавието..... Поредната димка за народа.....

    06:32 20.01.2024

  • 6 Павел пенев

    0 0 Отговор
    Обиска е по поръчка на Боко, защото преди 10 дни Божков обяви че има доказателства за подкупите които е бил принуден да му дава. Тези нагли действия на полицията нямат нищо общо с убийството на Ал. Петров,което ще си остане в графата- не разкрити.

    06:41 20.01.2024

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове