Епископ Тихон: Неофит мислеше да се откаже, когато го избраха за патриарх

Когато беше избран за патриарх, Неофит мислеше да се откаже. Беше го страх, защото знаеше какво чудо е всичко това, каква трудност е. Бил е викарий, главен секретар в Синода, познава всеки свещеник в София, цялото духовенство. Тогава подценяваше силите си. Това заяви за NOVA Тивериополският епископ Тихон.

"Като млад Неофит беше много по-смирен, не беше буен. Не прибързваше, винаги с много прецизност и точност правеше нещата. Голямата му радост беше църковното пеене, докато ние лудувахме. Тогава нямаше компютри, които да го правят. Никой не знае колко весел човек беше всъщност той. Когато бяхме студенти, се виждаше, че назрява моментът, в който трябва да реши какво да прави със себе си - дали да остане преподавател, богослов или в черното духовенство", заяви епископът.

По думите му патриархът винаги се е стремял да няма обидени и засегнати, за да вървят нещата гладко. "Понякога е имало остри тонове в Светия Синод", сподели духовникът.