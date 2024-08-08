Мъж и жена се удавиха в Бургаско, съобщиха от полицията.

На 7 август е подаден сигнал за удавена жена на плаж "Черноморец-юг".

Установено е, че това е 56-годишна жена от София. Тялото ѝ е откарано за аутопсия. При друг случай - отново на 7 август е подаден сигнал за мъж, скочил в морето от бургаския мост, който е викал за помощ на Централен плаж.

В безпомощно състояние той е изваден от спасител на плажа. Установена е самоличността му - 49-годишен мъж.