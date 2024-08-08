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Мъж и жена се удавиха в Бургаско

8 Август, 2024 10:09 1 039 7

Мъж и жена се удавиха в Бургаско

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  • жена-
  • удавени-
  • бургаско

В безпомощно състояние той е изваден от спасител на плажа

Мъж и жена се удавиха в Бургаско - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Мъж и жена се удавиха в Бургаско, съобщиха от полицията.

На 7 август е подаден сигнал за удавена жена на плаж "Черноморец-юг".

Установено е, че това е 56-годишна жена от София. Тялото ѝ е откарано за аутопсия. При друг случай - отново на 7 август е подаден сигнал за мъж, скочил в морето от бургаския мост, който е викал за помощ на Централен плаж.

В безпомощно състояние той е изваден от спасител на плажа. Установена е самоличността му - 49-годишен мъж.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Голяма Каменица

    4 3 Отговор
    А в пиринско и шуменско, има ли удавени?

    Коментиран от #5

    10:10 08.08.2024

  • 2 Галигео Галигей

    3 2 Отговор
    Дано да се оправят хората.😓

    10:14 08.08.2024

  • 3 оня с коня

    3 3 Отговор
    Отново скочил от мост!?И призовах тука да се ликвидират тия Пътни съоръжения на принципа"Няма мостн няма скачили и от него",ама няма Чуваемост,нито пък Желание.

    Коментиран от #6

    10:17 08.08.2024

  • 4 Тата Бим

    3 1 Отговор
    Пътищата алкохола и морето не прощават на тапанарите.

    10:17 08.08.2024

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Лост

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "оня с коня":

    И какво пътно съоръжение е това?Имаш ли си изобщо представа?

    10:28 08.08.2024

  • 7 Нали ви казах?

    2 0 Отговор
    Ганя има 2 клетки.

    10:35 08.08.2024

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