Мъж и жена се удавиха в Бургаско, съобщиха от полицията.
На 7 август е подаден сигнал за удавена жена на плаж "Черноморец-юг".
Установено е, че това е 56-годишна жена от София. Тялото ѝ е откарано за аутопсия. При друг случай - отново на 7 август е подаден сигнал за мъж, скочил в морето от бургаския мост, който е викал за помощ на Централен плаж.
В безпомощно състояние той е изваден от спасител на плажа. Установена е самоличността му - 49-годишен мъж.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Голяма Каменица
Коментиран от #5
10:10 08.08.2024
2 Галигео Галигей
10:14 08.08.2024
3 оня с коня
Коментиран от #6
10:17 08.08.2024
4 Тата Бим
10:17 08.08.2024
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Лост
До коментар #3 от "оня с коня":И какво пътно съоръжение е това?Имаш ли си изобщо представа?
10:28 08.08.2024
7 Нали ви казах?
10:35 08.08.2024