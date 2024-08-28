Откриха тялото на детето, изчезнало при къпане в Марица

След два дви издирване откриха тялото на деветгодишно момче от Симеоновград. Детето влязло в река Марица да се къпе, съобщи БТА.

Днес в акцията се включиха и водолази.

В 14 ч. във вторник, в полицейския участък в Симеоновград, е получен сигнал от малолетно момче, което съобщило, че час по-рано в района на автогарата в Симеоновград шест деца влезли да се къпят в река Марица. 9-годишният им приятел обаче не излязъл от реката.

По думите на обаждащия се потъналото дете навлязло по-навътре в реката и не успяло да излезе. На място бяха изпратени спасителни екипи.