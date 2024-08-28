Откриха тялото на детето, изчезнало при къпане в Марица

След два дви издирване откриха тялото на деветгодишно момче от Симеоновград. Детето влязло в река Марица да се къпе, съобщи БТА.
Днес в акцията се включиха и водолази.
В 14 ч. във вторник, в полицейския участък в Симеоновград, е получен сигнал от малолетно момче, което съобщило, че час по-рано в района на автогарата в Симеоновград шест деца влезли да се къпят в река Марица. 9-годишният им приятел обаче не излязъл от реката.
По думите на обаждащия се потъналото дете навлязло по-навътре в реката и не успяло да излезе. На място бяха изпратени спасителни екипи.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Град Козлодуй
15:16 28.08.2024
2 Град Козлодуй
15:19 28.08.2024
3 на марица много се къпят
15:23 28.08.2024
4 гробар
Коментиран от #6
15:35 28.08.2024
5 ГРАД КОЗЛОДУЙ
15:43 28.08.2024
6 Боруна Лом
До коментар #4 от "гробар":ЯВНО СИ ДЕБИЛЕН ТОЛУП!
Коментиран от #7, #9
15:43 28.08.2024
7 ГРАД КОЗЛОДУЙ
До коментар #6 от "Боруна Лом":Се пак не е ром от Лом.🐵🤡🐵
Коментиран от #8
15:45 28.08.2024
8 Боруна Лом
До коментар #7 от "ГРАД КОЗЛОДУЙ":ВЕЧЕ СИ ПРОТИВЕН! ОДИ У ТОПЛИЯТ КАНАЛ НА АЕЦ И СЕ ИЗКЪПИ!
15:54 28.08.2024
9 гробар
До коментар #6 от "Боруна Лом":мангалuтe само в служебни гробове плитки и временни. след 1-2 години освобождаване трапа за следващия.
Коментиран от #10
15:55 28.08.2024
10 ти ти ти
До коментар #9 от "гробар":то ти си такъв бре
Коментиран от #11
16:04 28.08.2024
11 гробар
До коментар #10 от "ти ти ти":скачайки в трапа и не се обяснявай.
16:13 28.08.2024