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Откриха тялото на детето, изчезнало при къпане в Марица

28 Август, 2024 15:13 902 11

Откриха тялото на детето, изчезнало при къпане в Марица

  • удавено-
  • дете-
  • марица

Днес в акцията се включиха и водолази

Откриха тялото на детето, изчезнало при къпане в Марица - 1
Илюстративна снимка, БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

След два дви издирване откриха тялото на деветгодишно момче от Симеоновград. Детето влязло в река Марица да се къпе, съобщи БТА.

Днес в акцията се включиха и водолази.

В 14 ч. във вторник, в полицейския участък в Симеоновград, е получен сигнал от малолетно момче, което съобщило, че час по-рано в района на автогарата в Симеоновград шест деца влезли да се къпят в река Марица. 9-годишният им приятел обаче не излязъл от реката.

По думите на обаждащия се потъналото дете навлязло по-навътре в реката и не успяло да излезе. На място бяха изпратени спасителни екипи.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Град Козлодуй

    8 6 Отговор
    Трагедия

    15:16 28.08.2024

  • 2 Град Козлодуй

    10 3 Отговор
    Бог да Прости Детето МИР на Душата му Съболезнования на Близките

    15:19 28.08.2024

  • 3 на марица много се къпят

    6 3 Отговор
    месните . като в река Ганг . превод голяма , свещена . има ями и водовъртежи , студени слоеве . ако не е обичал да плува под вода . като е потънал се е удавил . често се случва . добре е че са намерили трупа .

    15:23 28.08.2024

  • 4 гробар

    6 9 Отговор
    едно чааве по-малко. Поне мини гробче ще изкопаеми за 2-3 минути.

    Коментиран от #6

    15:35 28.08.2024

  • 5 ГРАД КОЗЛОДУЙ

    3 4 Отговор
    Млад ром?🙉😢🙉

    15:43 28.08.2024

  • 6 Боруна Лом

    5 4 Отговор

    До коментар #4 от "гробар":

    ЯВНО СИ ДЕБИЛЕН ТОЛУП!

    Коментиран от #7, #9

    15:43 28.08.2024

  • 7 ГРАД КОЗЛОДУЙ

    2 5 Отговор

    До коментар #6 от "Боруна Лом":

    Се пак не е ром от Лом.🐵🤡🐵

    Коментиран от #8

    15:45 28.08.2024

  • 8 Боруна Лом

    1 1 Отговор

    До коментар #7 от "ГРАД КОЗЛОДУЙ":

    ВЕЧЕ СИ ПРОТИВЕН! ОДИ У ТОПЛИЯТ КАНАЛ НА АЕЦ И СЕ ИЗКЪПИ!

    15:54 28.08.2024

  • 9 гробар

    1 3 Отговор

    До коментар #6 от "Боруна Лом":

    мангалuтe само в служебни гробове плитки и временни. след 1-2 години освобождаване трапа за следващия.

    Коментиран от #10

    15:55 28.08.2024

  • 10 ти ти ти

    2 1 Отговор

    До коментар #9 от "гробар":

    то ти си такъв бре

    Коментиран от #11

    16:04 28.08.2024

  • 11 гробар

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "ти ти ти":

    скачайки в трапа и не се обяснявай.

    16:13 28.08.2024

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