Започва оглед и описване на щетите след пороите в Монтанско и Врачанско

Започва оглед и описване на щетите след пороите, които наводниха няколко села в Северозападна България. Най-пострадали са Лехчево и Кобиляк в Община Бойчиновци. Лехчево е в бедствено положение. Такова обявиха и в Хайредин.

Обилните дъждове в събота вечер наводниха десетки къщи и дворове. Две възрастни жени от къща в Лехчево бяха евакуирани, а няколко души - спасени, след като попаднали във воден капан с колите си. Пострадали след наводненията няма. Материалните щети обаче са огромни и хората се надяват на помощ от доброволци.