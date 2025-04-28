Започва оглед и описване на щетите след пороите в Монтанско и Врачанско

Започва оглед и описване на щетите след пороите, които наводниха няколко села в Северозападна България. Най-пострадали са Лехчево и Кобиляк в Община Бойчиновци. Лехчево е в бедствено положение. Такова обявиха и в Хайредин.
Обилните дъждове в събота вечер наводниха десетки къщи и дворове. Две възрастни жени от къща в Лехчево бяха евакуирани, а няколко души - спасени, след като попаднали във воден капан с колите си. Пострадали след наводненията няма. Материалните щети обаче са огромни и хората се надяват на помощ от доброволци.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Бойко Разбойко
07:13 28.04.2025
2 Пак ли бе
Там сичко сиган, бате!
07:21 28.04.2025
3 НА ТЕРИТОРИЯТА
07:27 28.04.2025
4 Р Г В
07:29 28.04.2025
5 Факт
07:29 28.04.2025
6 Хахо
07:45 28.04.2025