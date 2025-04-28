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Започва оглед и описване на щетите след пороите в Монтанско и Врачанско

Започва оглед и описване на щетите след пороите в Монтанско и Врачанско

28 Април, 2025 07:12 468 6

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  • хайредин

Обилните дъждове в събота вечер наводниха десетки къщи и дворове

Започва оглед и описване на щетите след пороите в Монтанско и Врачанско - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Започва оглед и описване на щетите след пороите, които наводниха няколко села в Северозападна България. Най-пострадали са Лехчево и Кобиляк в Община Бойчиновци. Лехчево е в бедствено положение. Такова обявиха и в Хайредин.

Обилните дъждове в събота вечер наводниха десетки къщи и дворове. Две възрастни жени от къща в Лехчево бяха евакуирани, а няколко души - спасени, след като попаднали във воден капан с колите си. Пострадали след наводненията няма. Материалните щети обаче са огромни и хората се надяват на помощ от доброволци.


България
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