Държавата внася промени наесен за подобряване на планинския туризъм

Държавата ще внесе наесен законодателни промени за подобряване на планинския туризъм у нас. Това съобщиха за TravelNews от министерството на туризма и на спорта. Те трябва да бъдат гласувани от Народното събрание.

Кметът на София Васил Терзиев съобщи днес, че в Столичната община е стартирал проект за възстановяване на Симеоновския лифт от собственика на лифта – „Витоша ски“ АД (TechnoAlpin).

Според него оттук нататък предстои анализ на законовата рамка (отговорност на МЗХ, МОСВ и Народното събрание), актуализация на Плана за управление на Природен парк „Витоша“ (отговорност на МЗХ, МОСВ и Министерския съвет) и приемане на подробни устройствени планове (отговорност на Столична община).

Министърът на туризма Мирослав Боршош, министърът на спорта Иван Пешев и председателят на парламентарната комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление Николай Нанков събраха скоро на работна среща представителите на държавната и местната власт, както и всички заинтересовани страни. Работната група дава възможност на всички да изложат своите позиции, като в края на срещата потребителите се обединиха около решението постъпилите предложения да бъдат обобщени и внесени своевременно в Народното събрание, така че да се осигури цялостна законова рамка за подобряване на планинския туризъм у нас.

„Има воля да направим планинския туризъм в България по-достъпен и устойчив. В основата на всички бъдещи действия стои опазването на природата, но и се създават реални условия за хората да спортуват, да пътуват и да бъдат активни сред природата“, подчерта министърът Мирослав Боршош.

Председателят на парламентарната комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление Николай Нанков заяви, че развитието на екосистемите в планините не трябва да се обсъжда като алтернатива на тяхното опазване, а като взаимносвързан процес. „Не можем да позволим повече отлагане. Промените трябва да бъдат предложени в пакет, така че да дадем цялостен и устойчив отговор. Това е ресурс, който не се използва пълноценно“, заяви Николай Нанков.

„Национална ски база „Витоша“ е стратегически важен обект за развитие на зимните спортове и туризма в страната. Нашата обща задача и цел е да създадем условия за развитие на ски туризма, спортно-туристическата дейност, да привлечем повече туристи, както от страната, така и от страната, като осигурим съвременна инфраструктура, безопасност и качество на услугите”, коментира министърът по младежта и спорта Иван Пешев.