Новини
България »
Държавата внася промени наесен за подобряване на планинския туризъм

Държавата внася промени наесен за подобряване на планинския туризъм

7 Август, 2025 17:53 515

  • държава-
  • внася-
  • промени-
  • наесен-
  • подобряване-
  • планински туризъм

Има воля да направим планинския туризъм в България по-достъпен и устойчив

Държавата внася промени наесен за подобряване на планинския туризъм - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Държавата ще внесе наесен законодателни промени за подобряване на планинския туризъм у нас. Това съобщиха за TravelNews от министерството на туризма и на спорта. Те трябва да бъдат гласувани от Народното събрание.

Кметът на София Васил Терзиев съобщи днес, че в Столичната община е стартирал проект за възстановяване на Симеоновския лифт от собственика на лифта – „Витоша ски“ АД (TechnoAlpin).

Според него оттук нататък предстои анализ на законовата рамка (отговорност на МЗХ, МОСВ и Народното събрание), актуализация на Плана за управление на Природен парк „Витоша“ (отговорност на МЗХ, МОСВ и Министерския съвет) и приемане на подробни устройствени планове (отговорност на Столична община).

Министърът на туризма Мирослав Боршош, министърът на спорта Иван Пешев и председателят на парламентарната комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление Николай Нанков събраха скоро на работна среща представителите на държавната и местната власт, както и всички заинтересовани страни. Работната група дава възможност на всички да изложат своите позиции, като в края на срещата потребителите се обединиха около решението постъпилите предложения да бъдат обобщени и внесени своевременно в Народното събрание, така че да се осигури цялостна законова рамка за подобряване на планинския туризъм у нас.

„Има воля да направим планинския туризъм в България по-достъпен и устойчив. В основата на всички бъдещи действия стои опазването на природата, но и се създават реални условия за хората да спортуват, да пътуват и да бъдат активни сред природата“, подчерта министърът Мирослав Боршош.

Председателят на парламентарната комисия по регионална политика, благоустройство и местно самоуправление Николай Нанков заяви, че развитието на екосистемите в планините не трябва да се обсъжда като алтернатива на тяхното опазване, а като взаимносвързан процес. „Не можем да позволим повече отлагане. Промените трябва да бъдат предложени в пакет, така че да дадем цялостен и устойчив отговор. Това е ресурс, който не се използва пълноценно“, заяви Николай Нанков.

„Национална ски база „Витоша“ е стратегически важен обект за развитие на зимните спортове и туризма в страната. Нашата обща задача и цел е да създадем условия за развитие на ски туризма, спортно-туристическата дейност, да привлечем повече туристи, както от страната, така и от страната, като осигурим съвременна инфраструктура, безопасност и качество на услугите”, коментира министърът по младежта и спорта Иван Пешев.


България
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts

Подобни новини


Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове