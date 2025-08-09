Среднощна полицейска проверка по заведения край плажа на Варна

Десета - за този летен сезон, акция по заведенията край морския бряг, се проведе снощи. Инспекцията бе осъществена от служители на „Криминална полиция“ и екипи на Първо и Второ РУ. Целта на операцията отново бе установяване на малолетни и непълнолетни лица – без придружител, след 22 часа; установяване на лица разпространяващи наркотични вещества.
При проведената специализирана полицейска операция на крайбрежните заведения във Варна, бяха проверени: пет питейни заведения и 380 бр. лица. Бяха установени 21 бр. непълнолетни – съставени са 14 бр. АУАН и три протокола за чл.65 от ЗМВР.
Инспектиращите служители на реда констатираха добра тенденция за намаляване на броя на непълнолетни без придружител, след 22 часа и наличието на декларации от родителите, в повече деца. Проверките, за установяване на нарушения по крайморските заведения, ще продължат до края на летния сезон.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Какви
Коментиран от #7
16:39 09.08.2025
2 Последния Софиянец
Коментиран от #3, #6
16:41 09.08.2025
3 Оправи
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Ли някоя?
16:44 09.08.2025
4 Оня
16:44 09.08.2025
5 кво се фукате за
или праим нещо
фукайте се
когато фанете тея с дрогата дето им я предлагат
и в кауша за дълго а не пак пуснати да жънат
16:44 09.08.2025
6 банди украинчета обикалят
До коментар #2 от "Последния Софиянец":да не предлагат
каки компаньонки
на половин цена от бг колежки ментета
16:47 09.08.2025
7 Фактииии
До коментар #1 от "Какви":Огънят край Сунгурларе придоби катастрофални размери: Погълна винзавод, има опасност и за Винекс Славянци
Коментиран от #11
16:51 09.08.2025
8 ми тогава на ефтини каки
Някои от момичетата предлагат дори и съпровождане на клиента на почивка на море и планина, като и екскурзия в чужбина за повече от един ден, като сумата там е по договаряне. Наред с това компаньонките предлагат и някои други типове услуги. Цената на еротичен масаж е 70 лв. или 35,79 евро за час. А масаж с хепиенд е 60 лв. или 61,36 евро за 30 минути.
Коментиран от #9
16:52 09.08.2025
9 Оставете
До коментар #8 от "ми тогава на ефтини каки":Ги нашите, младите украинки се цепят за почерпка и извеждане. Само внимавайте да не попаднете на някоя малолетка.
16:58 09.08.2025
11 Гробар
До коментар #7 от "Фактииии":Мръсните евроатлантици палят България. На Витоша се качват хиляди хора всяка седмица и правят скари и палят цигари, защо няма нито един пожар?
17:27 09.08.2025
12 Гробар
17:28 09.08.2025
13 оня с коня
17:47 09.08.2025