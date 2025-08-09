Новини
България »
Среднощна полицейска проверка по заведения край плажа на Варна

Среднощна полицейска проверка по заведения край плажа на Варна

9 Август, 2025 16:37 914 13

  • проверка-
  • полиция-
  • заведения-
  • варна

Инспектиращите служители на реда констатираха добра тенденция за намаляване на броя на непълнолетни без придружител, след 22 часа и наличието на декларации от родителите, в повече деца

Среднощна полицейска проверка по заведения край плажа на Варна - 1
Снимка: МВР
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Десета - за този летен сезон, акция по заведенията край морския бряг, се проведе снощи. Инспекцията бе осъществена от служители на „Криминална полиция“ и екипи на Първо и Второ РУ. Целта на операцията отново бе установяване на малолетни и непълнолетни лица – без придружител, след 22 часа; установяване на лица разпространяващи наркотични вещества.

При проведената специализирана полицейска операция на крайбрежните заведения във Варна, бяха проверени: пет питейни заведения и 380 бр. лица. Бяха установени 21 бр. непълнолетни – съставени са 14 бр. АУАН и три протокола за чл.65 от ЗМВР.

Инспектиращите служители на реда констатираха добра тенденция за намаляване на броя на непълнолетни без придружител, след 22 часа и наличието на декларации от родителите, в повече деца. Проверките, за установяване на нарушения по крайморските заведения, ще продължат до края на летния сезон.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Какви

    3 0 Отговор
    Яки сексове са съсипали тези ченгелари...

    Коментиран от #7

    16:39 09.08.2025

  • 2 Последния Софиянец

    8 5 Отговор
    В Слънчев бряг банди украинчета обикалят денонощно.

    Коментиран от #3, #6

    16:41 09.08.2025

  • 3 Оправи

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Ли някоя?

    16:44 09.08.2025

  • 4 Оня

    10 0 Отговор
    21 непълнолетни ли.Тая сутрин в 6 поне 30 имаше на дюнерите на червения площад.Смешници.

    16:44 09.08.2025

  • 5 кво се фукате за

    8 1 Отговор
    непълнолетни без придружител
    или праим нещо

    фукайте се
    когато фанете тея с дрогата дето им я предлагат
    и в кауша за дълго а не пак пуснати да жънат

    16:44 09.08.2025

  • 6 банди украинчета обикалят

    5 0 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    да не предлагат
    каки компаньонки
    на половин цена от бг колежки ментета

    16:47 09.08.2025

  • 7 Фактииии

    2 1 Отговор

    До коментар #1 от "Какви":

    Огънят край Сунгурларе придоби катастрофални размери: Погълна винзавод, има опасност и за Винекс Славянци

    Коментиран от #11

    16:51 09.08.2025

  • 8 ми тогава на ефтини каки

    4 2 Отговор
    Търновските компаньонки стриктно спазват законите на страната и вече са с обявени двойни тарифи – в лева и в евро, показва справка в някои от специализираните сайтове за подобен род услуги. Един час придружаване на клиента на бизнес събития или такива с друг характер е с обявени цени от 60 лв. или 30,68 евро. А с „екстри“ цената достига до 140 лв. или 71,58 евро

    Някои от момичетата предлагат дори и съпровождане на клиента на почивка на море и планина, като и екскурзия в чужбина за повече от един ден, като сумата там е по договаряне. Наред с това компаньонките предлагат и някои други типове услуги. Цената на еротичен масаж е 70 лв. или 35,79 евро за час. А масаж с хепиенд е 60 лв. или 61,36 евро за 30 минути.

    Коментиран от #9

    16:52 09.08.2025

  • 9 Оставете

    2 2 Отговор

    До коментар #8 от "ми тогава на ефтини каки":

    Ги нашите, младите украинки се цепят за почерпка и извеждане. Само внимавайте да не попаднете на някоя малолетка.

    16:58 09.08.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Гробар

    2 1 Отговор

    До коментар #7 от "Фактииии":

    Мръсните евроатлантици палят България. На Витоша се качват хиляди хора всяка седмица и правят скари и палят цигари, защо няма нито един пожар?

    17:27 09.08.2025

  • 12 Гробар

    0 1 Отговор
    Гнусните ченгета забогатяха и са обикаляли да чукат млади птки. Другото е прах в очите.

    17:28 09.08.2025

  • 13 оня с коня

    0 0 Отговор
    Тъпунгерите тука пак си въобразяват че нещата в БГ са оставени на Самотек - ВСИЧКИ Игрални зали и Елитни Заведения СИ ПЛАЩАТ НАДЛЕЖНО "на когото трябва" за да бъдат информирани за всякакви предстоящи Проверки!Ух,Пр0стотията и наивитета ви вече прехвърля всякакви граници...На всичкото отгоре напирате и да управлявате с Пелешкия си акъл и нефелност ааа?:)

    17:47 09.08.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове