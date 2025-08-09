Среднощна полицейска проверка по заведения край плажа на Варна

Десета - за този летен сезон, акция по заведенията край морския бряг, се проведе снощи. Инспекцията бе осъществена от служители на „Криминална полиция“ и екипи на Първо и Второ РУ. Целта на операцията отново бе установяване на малолетни и непълнолетни лица – без придружител, след 22 часа; установяване на лица разпространяващи наркотични вещества.

При проведената специализирана полицейска операция на крайбрежните заведения във Варна, бяха проверени: пет питейни заведения и 380 бр. лица. Бяха установени 21 бр. непълнолетни – съставени са 14 бр. АУАН и три протокола за чл.65 от ЗМВР.

Инспектиращите служители на реда констатираха добра тенденция за намаляване на броя на непълнолетни без придружител, след 22 часа и наличието на декларации от родителите, в повече деца. Проверките, за установяване на нарушения по крайморските заведения, ще продължат до края на летния сезон.