Започва изпращането на изравнителните сметки за парно в София

11 Август, 2025 08:40 355 7

През отоплителния сезон на 2024 г. потребителите са платили с около 5% повече, но и парното е работило с 35 дни повече от предходната година

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Започва изпращането на изравнителните сметки на клиентите, използващи парно и топла вода в София. По данни на топлинния счетоводител „Техем” близо 58% от домакинствата ще получат пари обратно. Останалите 41% пък ще трябва да доплатят за потребеното през отоплителния сезон, посочва NOVA.

През отоплителния сезон на 2024 г. потребителите са платили с около 5% повече, но и парното е работило с 35 дни повече от предходната година.

Според част от хората обаче сметките са все пак високи. Особено за пенсионерите.

„Все едно живеем на запад, а пенсиите и заплатите са български”, казва Жанет.

Топлинните счетоводители успокояват – близо 59% от абонатите в София ще получат пари от изравнителните сметки или ще им бъдат приспаднати през следващите месеци. А до 31 август клиентите могат да направят възражения по фактурите.

„Сумата за получаване е такава, ако сте си плащали всички сметки през годината и нямате текущи сметки – тогава това, което пише в изравнителната сметка, ще можете да си го получите обратно като сума”, посочи управителят на „Техем” Милена Стоянова.

Друга важна дата - 31 декември 2026 г. – дотогава всеки абонат би следвало да мине от годишен отчет към месечен.

„Законът за енергетика предвижда до края на 2026 година всички уреди, които са с дялово разпределение да бъдат с дистанционно отчитане. Условията са две – да имате дистанционни уреди изцяло монтирани в сградата и да имате решение на съседите на общо събрание, че избирате този начин на разпределение на енергия", каза още Стоянова.

Топлинните счетоводители отчитат още, че отоплителен сезон 2024-2025 е бил по-дълъг с 35 дни спрямо предния, с малко по-ниска цена на услугата, което в крайна сметка е довело до 5% повече разходи на домакинствата за топла вода и парно.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 пиленце

    2 0 Отговор
    Пак ще има дърпане на кинти и ухаааа!

    08:42 11.08.2025

  • 2 Дързост и красота

    2 0 Отговор
    Нов сезон

    08:42 11.08.2025

  • 3 Цепкало

    2 0 Отговор
    Дано зиме да не стоим на студено! Трябва да се посъветваме с климатика.

    Коментиран от #4

    08:43 11.08.2025

  • 4 Ммммм

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Цепкало":

    Ръбай люти чушки и са не бой!

    08:46 11.08.2025

  • 5 герап

    1 0 Отговор
    Ще започва изплащането на изравнителните сметки за парно и теплая водка.

    08:47 11.08.2025

  • 6 днес е 11 а сметката е на 15

    0 0 Отговор
    радиото показва колко се харчи . обаче без да е пуснато иде 200 лв . вкл. крадене, сградна инсталация, процентност на обитаеми жилища ползващи парно . делят с формула и взимат . сега какво ще връщат . август иде за юни . демек е спряло парното . влиза и топлата вода . а покачването за 2 години е 5 пъти . по 50 , по 40 , по 30 , по 60 проценти . затова и сградната инсталация е 200лв , а не е 70-80 лева . Любопитно . Хората са добри специалисти . но евтиния мазут , въглеродното гориво не ги забелязват . газ искали . а газта е по 18 за 4 г . недомислици има . в задънена улица .

    08:49 11.08.2025

  • 7 Щранг

    0 0 Отговор
    Въпреки глобалното затопляне от Топлофикация София и фирмите за топлинно счетоводство продължават да предефинират законите на термодинамиката и да изумяват учени, инженери и счетоводители.

    08:54 11.08.2025

