Светослав Бенчев: Горива има, проблемът е само в доставката на биоетанол

12 Август, 2025 12:43 701 12

недостигът е резултат от съвпадение на няколко фактора: затваряне на производствена фабрика в Унгария, въведени от Европейската комисия квоти за суровини и биогорива от Украйна, както и повишено търсене в целия Европейски съюз

Светослав Бенчев: Горива има, проблемът е само в доставката на биоетанол - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

В разгара на летните пътувания, когато трафикът по пътищата е най-натоварен, редица бензиностанции в страната спряха продажбата на масовия бензинА-95. Причината не е липса на самото гориво, а забавяне в доставките на задължителната по европейска директива добавка – биоетанол.

Председателят на Българската петролна и газова асоциация Светослав Бенчев заяви в ефира на bTV, че ситуацията не бива да се определя като горивна криза. „Бензин имаме в изобилие. Няма проблеми с дизеловото гориво и пропан-бутана, единственото затруднение е свързано с доставката на биоетанол“, уточни той.

По думите му недостигът е резултат от съвпадение на няколко фактора: затваряне на производствена фабрика в Унгария, въведени от Европейската комисия квоти за суровини и биогорива от Украйна, както и повишено търсене в целия Европейски съюз. „Получава се перфектната буря и ние сме част от нея“, коментира Бенчев.

Той подчерта, че доставките постепенно се нормализират и няма основания за паника сред шофьорите. „Паниката е най-опасният враг на всеки пазар. Призовавам хората да не се презапасяват с горива“, каза още председателят на асоциацията.

Въпреки недостига на А-95, цените на горивата у нас са останали стабилни, като дори са отбелязали лек спад от 1–2 процента през последния месец. „Няма причина цените да вървят нагоре поне към настоящия момент“, допълни Бенчев.

Проблеми с горивните доставки са отчетени и в други страни от региона. В Румъния например властите са въвели ограничение на количествата за продажба, а държавният резерв е освободен заради технически проблеми с местни рафинерии.

По повод политически призиви за проверка на евентуални умишлени действия за недостиг, Бенчев заяви, че секторът е „най-проверяваният през годините“ и е готов за всякакви инспекции. „Дали е умишлено или не – нека институциите преценят. Важното е да не се нагнетява напрежение“, посочи той.


