Новини
България
Владислав Панев: Вече трети път Продължаваме промяната повдига лесни топки на Пеевски за отиграване

13 Август, 2025 12:47 925 8

  • владислав панев-
  • пеевски-
  • продължаваме промяната-
  • евро-
  • еврозоната

А опозицията е добре да престане да се опитва да манипулира хората

Владислав Панев: Вече трети път Продължаваме промяната повдига лесни топки на Пеевски за отиграване - 1
Снимка: БГНЕС
Владислав Панев Владислав Панев финансов анализатор

Вече трети път опозицията (предимно Продължаваме промяната) повдига лесни топки на Пеевски за отиграване. Помните в началото на годината как ужким нямал интерес от еврозоната, защото не можел да си обърне левовете. Дали с последващите си стъпки е действал против собствения си интерес? И пожарите това лято да са от това, че си гори левовете? Разбира се, че не. Просто трябва да е доста глупав, за да държи активите си в лева. Вероятно отдавна са в евро, злато, имоти, крипто и каквото се сетим.

Това припомня във "Фейсбук" Владислав Панев.

После влизането в еврозоната било антикорупционно. Е, излиза, че Пеевски доказа, че се бори с корупцията щом като все пак влизаме. Естествено това не е вярно, защото корупция в евро може да има не по-малко, отколкото в лева.

Сега новата теза беше, че Пеевски ще изкупи всичките 4400 държавни имоти. Пак далеч от истината, понеже повечето не са толкова атрактивни, колкото си мислеше Фейсбук пролетариата. Сега и приватизацията ще се спре, пак в "интерес на хората".

И пак ужким в ущърб на Пеевски, който искал да изкупи всичко за без пари. А истината е, че от държавното се краде най-добре и най-безрисково. Булгартабак доказа, че момчето не става за мениджър.

А опозицията е добре да престане да се опитва да манипулира хората. Защото всичко това се връща като бумеранг. Не е трудно да стоиш на принципно позиции, макар понякога да не са много атрактивни. Като например, че корупцията се бори с по-малко държава, а не с лозунги и петиции да спрем приватизацията.


България
Оценка 3.6 от 9 гласа.
Оценка 3.6 от 9 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 пппедераси и дбвгз фашисти

    6 3 Отговор
    са същото крадливо зло като дпс-гроб

    12:49 13.08.2025

  • 2 академик педерасденков

    4 3 Отговор
    искам да пътувам бе

    12:50 13.08.2025

  • 3 Шарлатани ООД

    6 4 Отговор
    Еее те ПъПъДъБъ са добре запознати с топките толкова си играха с тях в скута😉

    12:50 13.08.2025

  • 4 бою циганина

    5 1 Отговор
    с тея пожари осигурихме работа за ромеите поне за 5 години

    12:52 13.08.2025

  • 5 Трол

    1 6 Отговор
    Имотите във Варна си бяха бая атрактивни, но г-н Коцев вече е на оздравителна терапия.

    12:52 13.08.2025

  • 6 Простата Тиква Борисов съм

    2 1 Отговор
    Искам пак сглобка с ДБ и ПП. Зануляването им е гарантирано.

    13:02 13.08.2025

  • 7 БСП = Непокорна България

    1 2 Отговор
    Това са думи на Свиленски!
    "Не се обсъждат имена за министри и министър-председател, кадри БСП има, тъй като сме партия на 130 години и на всички избори участваме с идеята да бъдем победители и управляващи"

    И това са думи на Габриел Вълков от младежкото отклонение на БСП!
    "Това е хубавото на БСП, защото тя е партия на 130 години, това са поколения които са вътре в БСП и в момента."

    Сами може да си направите заключение че тези хора са идеологическа отрова за България!

    13:09 13.08.2025

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

