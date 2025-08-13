Владислав Панев: Вече трети път Продължаваме промяната повдига лесни топки на Пеевски за отиграване

Вече трети път опозицията (предимно Продължаваме промяната) повдига лесни топки на Пеевски за отиграване. Помните в началото на годината как ужким нямал интерес от еврозоната, защото не можел да си обърне левовете. Дали с последващите си стъпки е действал против собствения си интерес? И пожарите това лято да са от това, че си гори левовете? Разбира се, че не. Просто трябва да е доста глупав, за да държи активите си в лева. Вероятно отдавна са в евро, злато, имоти, крипто и каквото се сетим.

Това припомня във "Фейсбук" Владислав Панев.

После влизането в еврозоната било антикорупционно. Е, излиза, че Пеевски доказа, че се бори с корупцията щом като все пак влизаме. Естествено това не е вярно, защото корупция в евро може да има не по-малко, отколкото в лева.

Сега новата теза беше, че Пеевски ще изкупи всичките 4400 държавни имоти. Пак далеч от истината, понеже повечето не са толкова атрактивни, колкото си мислеше Фейсбук пролетариата. Сега и приватизацията ще се спре, пак в "интерес на хората".

И пак ужким в ущърб на Пеевски, който искал да изкупи всичко за без пари. А истината е, че от държавното се краде най-добре и най-безрисково. Булгартабак доказа, че момчето не става за мениджър.

А опозицията е добре да престане да се опитва да манипулира хората. Защото всичко това се връща като бумеранг. Не е трудно да стоиш на принципно позиции, макар понякога да не са много атрактивни. Като например, че корупцията се бори с по-малко държава, а не с лозунги и петиции да спрем приватизацията.