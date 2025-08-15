Новини
България »
Протест във Варна: Настояват за освобождаването от ареста на кмета Благомир Коцев

Протест във Варна: Настояват за освобождаването от ареста на кмета Благомир Коцев

15 Август, 2025 22:10 722 15

  • протест-
  • варна-
  • благомир коцев

Демонстрацията беше под наслов "на вечеря при Пламенка" пред заведение, което се смята, че е нейна собственост

Протест във Варна: Настояват за освобождаването от ареста на кмета Благомир Коцев - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Днес става един месец от задържането на кмета на Варна Благомир Коцев и двамата общински съветници Йордан Кателиев и Николай Стефанов.

По този повод в града имаше протест. Хората настояват за освобождаването им. Тримата бяха обвинени в участие в организирана престъпна група като според обвинението те са поискали подкуп от Пламенка Димитрова, при участие в обществена поръчка.

Демонстрацията беше под наслов "на вечеря при Пламенка" пред заведение, което се смята, че е нейна собственост.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.3 от 17 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Последния Софиянец

    8 2 Отговор
    Тръмп посрещна Путин с ръкопляскания .Прегръдки, усмивки.

    Коментиран от #9

    22:12 15.08.2025

  • 3 Хайде сега

    10 6 Отговор
    Съдът да слуша шепа платени професионални крещячи и протестъри???

    Коментиран от #15

    22:13 15.08.2025

  • 4 иван костов

    8 5 Отговор
    Поредната демонстрация на ппдб/ЛГБТ, в подкрепа на престъпността и корупцията!

    22:17 15.08.2025

  • 5 Анонимен

    8 2 Отговор
    Безделницииииии безделнициииии безделнициииии

    Коментиран от #14

    22:18 15.08.2025

  • 6 Минувач

    12 4 Отговор
    Какъв протест - някакви 10-на човека, хахха. Само близки и роднини, а може би и някой платен от Величие, дето фараонът прави четки на Коцев за разрешение, за да строи небостъргачите на мястото на радио-завода.
    И, каквои са тези плакатчета с размер А4 Варна за Благо, ххаахахха, Аз съм от Варна и съм за Благо за затвора! Или пък Благо да си плаща, заради ресторанта му в морската градина и незаконното усвояване на терени там, и неплатени суми от 400 000 лева към общината. Това корумпе директно да влиза в пандиза, че да се маха...Варна в момента е клоака, зарината от боклук, не се извозва, тръни и треволяци в градинките, няма тоалетни, разруха, сега ще секат и 170 декара гора на ската на Галата, дето тези дървета държат ската да не се срути в морето. Корупция настотици места ... Това ви е пепееца Коцев, с нищо по-добър от предния михлюзин от Гроб.

    Коментиран от #11

    22:19 15.08.2025

  • 7 Тома

    8 5 Отговор
    Май свършиха парите за протеста и сега само роднините на коцев протестират.А кмета е 100% корумпе

    22:22 15.08.2025

  • 8 Този протест

    7 2 Отговор
    Вече не е актуален.....

    22:30 15.08.2025

  • 9 ....

    3 3 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Ти закара ли там химическо весе,нужно му е на тоя бох Путлер, НЕМЕДЛЕННО.!!!

    22:32 15.08.2025

  • 10 На снимката

    6 1 Отговор
    Тая с маската да не е ковидясала.Генерал Годжи веднага да я сложи под карантина.......

    22:33 15.08.2025

  • 11 АГАТ а Кристи

    9 1 Отговор

    До коментар #6 от "Минувач":

    Един чудесен, обективен и безпристрастен конентар "ОТ ИЗВОРА"....
    Хвала !!!

    22:37 15.08.2025

  • 12 оня с коня

    2 2 Отговор
    Идеята на този протест е България да ликвидира Прокуратурата и Правосъдието си и да се Правораздава от Протестиращи на Улицата,като по този начин ще влезем в Книгата на Гинес.Очаквано обаче както всяка Свежа Идея и тази да бъде смачкана от Управляващите!

    23:05 15.08.2025

  • 13 Алооооо Пламенка ли е

    2 0 Отговор
    Мафиотското задкулисие много збърка, явно такъв е матиралът им, глупав. Да изкарат пред обществеността едно корумпирано лице, една Пламенка с 17 обществени поръчки да привлича подкрепа и симпатии! Били и отказали забележете 18-та поредна обществена поръчка. Е, не! Няма такова безочие. Аз да изпитвам симпатии към лице вредило на държавата и своите съграждани! Няма значение каква е Пламенката, мъжка или женска. И те не са малко. Всички те ограбват колективно държавата! За личния си интерес, за джоба си, за имота си!

    23:17 15.08.2025

  • 14 Те така

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Анонимен":

    Пламенките където ограбват парите ги усвояват в ресторанти, хотели, апартаменти и имоти. Това е всеизвестен факт за некадърните мутри и мутреси.

    23:20 15.08.2025

  • 15 Джо

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Хайде сега":

    Точно тези не са платени и прочие,но са заблудени...

    23:35 15.08.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове