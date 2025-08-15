Протест във Варна: Настояват за освобождаването от ареста на кмета Благомир Коцев

Днес става един месец от задържането на кмета на Варна Благомир Коцев и двамата общински съветници Йордан Кателиев и Николай Стефанов.
По този повод в града имаше протест. Хората настояват за освобождаването им. Тримата бяха обвинени в участие в организирана престъпна група като според обвинението те са поискали подкуп от Пламенка Димитрова, при участие в обществена поръчка.
Демонстрацията беше под наслов "на вечеря при Пламенка" пред заведение, което се смята, че е нейна собственост.
Поставете оценка:
Оценка 3.3 от 17 гласа.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Последния Софиянец
Коментиран от #9
22:12 15.08.2025
3 Хайде сега
Коментиран от #15
22:13 15.08.2025
4 иван костов
22:17 15.08.2025
5 Анонимен
Коментиран от #14
22:18 15.08.2025
6 Минувач
И, каквои са тези плакатчета с размер А4 Варна за Благо, ххаахахха, Аз съм от Варна и съм за Благо за затвора! Или пък Благо да си плаща, заради ресторанта му в морската градина и незаконното усвояване на терени там, и неплатени суми от 400 000 лева към общината. Това корумпе директно да влиза в пандиза, че да се маха...Варна в момента е клоака, зарината от боклук, не се извозва, тръни и треволяци в градинките, няма тоалетни, разруха, сега ще секат и 170 декара гора на ската на Галата, дето тези дървета държат ската да не се срути в морето. Корупция настотици места ... Това ви е пепееца Коцев, с нищо по-добър от предния михлюзин от Гроб.
Коментиран от #11
22:19 15.08.2025
7 Тома
22:22 15.08.2025
8 Този протест
22:30 15.08.2025
9 ....
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Ти закара ли там химическо весе,нужно му е на тоя бох Путлер, НЕМЕДЛЕННО.!!!
22:32 15.08.2025
10 На снимката
22:33 15.08.2025
11 АГАТ а Кристи
До коментар #6 от "Минувач":Един чудесен, обективен и безпристрастен конентар "ОТ ИЗВОРА"....
Хвала !!!
22:37 15.08.2025
12 оня с коня
23:05 15.08.2025
13 Алооооо Пламенка ли е
23:17 15.08.2025
14 Те така
До коментар #5 от "Анонимен":Пламенките където ограбват парите ги усвояват в ресторанти, хотели, апартаменти и имоти. Това е всеизвестен факт за некадърните мутри и мутреси.
23:20 15.08.2025
15 Джо
До коментар #3 от "Хайде сега":Точно тези не са платени и прочие,но са заблудени...
23:35 15.08.2025