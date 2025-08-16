Евакуират Българово заради голям пожар

Голям пожар избухна в района на град Българово, област Бургас. Задействана е системата BG-ALERT. Властите налагат незабавна евакуация на жителите. По първоначални данни има изгорели постройки. Огънят се насочва в посока градския стадион, съобщи Нова тв.
Огънят е възникнал от две обитаеми вили във в.з. “Лозницата”. Заради силния вятър, който възпрепятства гасенето, огънят настъпва към вилна зона "Лозница".
Застрашени са селскостопански постройки и вили. 6 пожарни автомобили са на място. Поискани са хеликоптери от военните бази в Крумово и Ново село. Изпратени са наличните водоноски от Бургас.
Кметът на Бургас Димитър Николов е на място. Затворен е входът на Българово откъм Айтос.
