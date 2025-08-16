Новини
Евакуират Българово заради голям пожар

16 Август, 2025 15:50 623 3

Затворен е входът на Българово откъм Айтос

Голям пожар избухна в района на град Българово, област Бургас. Задействана е системата BG-ALERT. Властите налагат незабавна евакуация на жителите. По първоначални данни има изгорели постройки. Огънят се насочва в посока градския стадион, съобщи Нова тв.

Огънят е възникнал от две обитаеми вили във в.з. “Лозницата”. Заради силния вятър, който възпрепятства гасенето, огънят настъпва към вилна зона "Лозница".

Застрашени са селскостопански постройки и вили. 6 пожарни автомобили са на място. Поискани са хеликоптери от военните бази в Крумово и Ново село. Изпратени са наличните водоноски от Бургас.

Кметът на Бургас Димитър Николов е на място. Затворен е входът на Българово откъм Айтос.


  • 1 🍓🍇🍒

    9 0 Отговор
    Нямат самолети, хеликоптери като хората и само просят от американците и шведите, ама и ония ще си оберат чукалата няма да слугуват на герерал-погарникар Тиква мафиот.

    15:58 16.08.2025

  • 2 ЖАНА ДАРК

    4 0 Отговор
    ТОВА ПРАВИТЕЛСТВО НЯМА ЛИ ДА СИ ХОДИ ТЕЗИ ПОЖАРИ ГИ ПАЛЯТ ХОРАТА КОИТО НЕ СА СЪГЛАСНИ С ФАШИСКОТО ПРАВИТЕЛСТВО, СКОРО ЦЯЛАТА СТРАНА ЩЕ Е В ПЕПЕЛИЩА НАРОДЕ СПИШ СОФИЯ ТРЯБВА ДА ГОРИ

    16:03 16.08.2025

  • 3 Компоти

    0 0 Отговор
    ли варят и палят огньове из тези "вили" ?

    16:09 16.08.2025

