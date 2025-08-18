Новини
България »
Тежка катастрофа в Гърция с камион управляван от българин

Тежка катастрофа в Гърция с камион управляван от българин

18 Август, 2025 19:50 1 260 4

  • катастрофа-
  • гърция-
  • българин

Има жертви

Тежка катастрофа в Гърция с камион управляван от българин - 1
Снимка: Shutterstock/Илюстративна
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

В ранните часове на днешния ден по маршрута Комотини–Ксанти, на около 600 метра от пунктовете за събиране на пътни такси „Ясмос“, камион, управляван от български гражданин, се сблъска челно с автомобил, управляван от албански гражданин, в който пътували още трима души.

Според местната медия xronos.gr, в резултат на сблъсъка на мястото е избухнал пожар, който овъглил шофьора и двама от пътниците за няколко минути. Четвъртият пътник е оцеля, но е в шок и е настанен в болницата в Комотини, без опасност за живота.

56-годишният български шофьор на камиона е хоспитализиран в критично състояние в болницата в Комотини, а неговият български навигатор, който не е в опасност за живота, също е откаран по спешност за лечение.


Поставете оценка:
Оценка 4 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 челно

    3 3 Отговор
    значи преди магистралата ?

    19:54 18.08.2025

  • 2 Ами да, те

    5 5 Отговор
    шофьорите на тирове така правят и то не само в Гърция...

    20:06 18.08.2025

  • 3 Гай Турий

    4 2 Отговор
    България стана жалка и скучна територия. Нищо интересно не се случва освен беззакония, катастрофи и суициди от ненормалници в крачоли и фусти. Продажните медии се чудят какво да измътят за пълнеж. Скука и простотии.

    20:18 18.08.2025

  • 4 Като не засичат средна скорост

    4 1 Отговор
    Като не засичат средна скорост така ще се случва.

    20:32 18.08.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове