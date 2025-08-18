Тежка катастрофа в Гърция с камион управляван от българин

В ранните часове на днешния ден по маршрута Комотини–Ксанти, на около 600 метра от пунктовете за събиране на пътни такси „Ясмос“, камион, управляван от български гражданин, се сблъска челно с автомобил, управляван от албански гражданин, в който пътували още трима души.

Според местната медия xronos.gr, в резултат на сблъсъка на мястото е избухнал пожар, който овъглил шофьора и двама от пътниците за няколко минути. Четвъртият пътник е оцеля, но е в шок и е настанен в болницата в Комотини, без опасност за живота.

56-годишният български шофьор на камиона е хоспитализиран в критично състояние в болницата в Комотини, а неговият български навигатор, който не е в опасност за живота, също е откаран по спешност за лечение.