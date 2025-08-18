Новини
Калфин: Ролята на САЩ не може да бъде на посредник

18 Август, 2025

  • ивайло калфин-
  • доналд тръмп-
  • володимир зеленски-
  • сащ

Бившият външен министър с анализ за срещата Тръмп-Зеленски в Белия дом

Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

„Очевидно Тръмп се опитва да изиграе някаква роля, не виждам да има ефект. Начинът да се намери трайно решение е САЩ да заемат много ясна позиция, а не да се опитват да търсят баланса между двете страни“. Това каза бившият външен министър Ивайло Калфин в студиото на bTV Новините.

„Ролята на САЩ не може да бъде на посредник, а на страна по бъдещо споразумение. Руският президент беше очевиден победител от срещата в Аляска. Американският президент нямаше идея какво точно трябваше да се случи там“, посочи още Калфин.

По думите му за първи път една държава напада друга, за да си разшири територията и това е нарушение на редица разпоредби на международното право.

„Не виждам какво може да се случи на тази среща. Миналата седмица се срещнаха американският и руският президент. На практика президентът Путин получи една международна сцена, за да повтори непроменените руски очаквания, което означава Украйна да капитулира“, посочи още той.

"Американският президент търси някаква роля и иска да ускори края на войната. Начинът това да се случи е с натиск към двете страни, а натискът към Русия от страна на САЩ очевидно, че беше силно намален", заяви още Калфин.


  • 1 Гай Турий

    45 5 Отговор
    Тоя е фурнаджийска лопата за изхвърляне. Жалък конформист.

    21:22 18.08.2025

  • 2 Прав е Калфин

    7 22 Отговор
    Урсула и макрон трябва да са посредници за да има край.
    Тръмп се оттегля и краят за всички е ясен.

    Коментиран от #16

    21:23 18.08.2025

  • 3 Бен Гън

    38 5 Отговор
    САЩ не са посредник а страна-виновник за конфликта.

    21:23 18.08.2025

  • 4 Внимание ❗

    21 2 Отговор
    Думата имат политкоректните
    с киевския режим.....😁

    21:24 18.08.2025

  • 5 Последния Софиянец

    14 7 Отговор
    Тръмп каза че след срещата ще се обади на Путин да му рапортува.

    Коментиран от #30, #40

    21:24 18.08.2025

  • 6 Да,бе

    27 4 Отговор
    Наборче,я си стой в либералният нафталин...И без туй си световно без известно недоразумение.

    21:24 18.08.2025

  • 7 Само Минаващ

    29 3 Отговор
    Другарят Калфин да не прибързва с изказванията. Нека първо хората, имащи значение, да се разберат. После такива като него могат само да бъдат бледо ехо и да повтарят вече съгласуваните позиции.

    21:25 18.08.2025

  • 8 Бойко Разбойко

    15 7 Отговор
    Посредник може да бъде само Росен Желязков.

    Коментиран от #38

    21:25 18.08.2025

  • 9 Наблюдател

    23 2 Отговор
    Марионетки от цял свят напънете се, но вържете крачолите да не потече.

    21:26 18.08.2025

  • 10 какъв е тоя лигльо

    17 2 Отговор
    нагласи набързо световната политика

    21:28 18.08.2025

  • 11 Ами

    20 3 Отговор
    Калфин, Калфин ... калфа си беше, калфа и си остана ... Но и за чирак не ставаш :)

    21:29 18.08.2025

  • 12 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    16 3 Отговор
    Я напишете кой посрещна европейските "лидери" пред белия дом.....
    Не че не знаем всички, но все пак...

    Коментиран от #32

    21:29 18.08.2025

  • 13 Поздравления за Факти

    11 4 Отговор
    Този път не ни пробутахте

    Кремка Пип тодорова.

    Имало и други и по умни от Кремка

    21:30 18.08.2025

  • 14 Мда

    16 1 Отговор
    Продажника Калфин? За кого работиш другарю?

    21:33 18.08.2025

  • 15 Божеее

    13 4 Отговор
    Калфин казал 😂.... Цял свят знае, че Путин и Тръмп са решили и не само за Украйна,а за целия свят.. Цял свят знае, че Путин и Тръмп не са говорили над 3 часа за Украйна,а са обсъждали всичко за целия свят.

    21:35 18.08.2025

  • 16 Нали се сещаш

    10 4 Отговор

    До коментар #2 от "Прав е Калфин":

    Че твоите мечти и тези на ЕС пуделите
    се разминават с действителносТТа 😉😁

    21:36 18.08.2025

  • 17 некадърник

    9 2 Отговор
    Пак ли това просто момче , дава акъл .

    21:38 18.08.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Перо

    8 2 Отговор
    Ционистки уйдурми!

    21:39 18.08.2025

  • 20 Територията

    7 3 Отговор
    Откъде го изкопахте тоя жид!?

    21:41 18.08.2025

  • 21 Читател

    5 2 Отговор
    Какъв посредник те са страна в конфликта само че други мирът за техен интерес.Казаха им 50 пъти как стоят нещата и изглежда поне за сега се правят че разбират.

    21:49 18.08.2025

  • 22 Вазов

    10 2 Отговор
    Откога нашите мишоци " политици", бивши и настоящи ,коментират и си позволяват да дават оценки на вън7882шната политика на САЩ?! Това е доста смущаващо, значи наистина имат подкрепа отвън,от противниците на Тръмп. Горките не смеят Пеевски и други да коментират,а сега критикуват президента на САЩ!!! УЖАС!!!

    21:51 18.08.2025

  • 23 сало уронили

    2 4 Отговор
    По принцип, САЩ вече и за чеп за зеле не ги броят. Та, до фалита по дълговите облигации, поне могат да си поиграят на посредници и омиротворители, макар и на конфликтите, които самите те са подпалили.

    21:53 18.08.2025

  • 24 Всички ляляджии

    6 1 Отговор
    Много умни, бре ?
    А потъваме, като в движещи се пясъци!

    21:56 18.08.2025

  • 25 .......

    2 5 Отговор
    В края на третата година от войната Путин разбра, че не може да победи Украйна без помощта на... САЩ

    21:56 18.08.2025

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Летописец

    6 1 Отговор
    Да припомним за щатско-турския слуга Калфин : когато Германия , Русия и Италия отказват да признаят Македония , той (като зам министър) и Жельо Желев съобщават че признават Скопие .

    21:57 18.08.2025

  • 28 Мим

    4 0 Отговор
    Що не триете,като казвам истината за тоя подмазвач....

    21:58 18.08.2025

  • 29 66655

    0 4 Отговор
    Тръмп от избирането си януари съботира Украйна:
    -спря оръжия;
    -спря разузнавателна информация;
    -направи скандал със Зеленски в Белия дом;
    -обещава и не прави санкции срещу путин;
    -обеща вторични мита срещу путин. Направи ги само срещу Индия.
    И това, ако не е подкрепа за агресора путин ?
    Какво е ?

    Коментиран от #31

    21:59 18.08.2025

  • 30 ИМПЕРИАЛИСТ

    2 2 Отговор

    До коментар #5 от "Последния Софиянец":

    Само кьорав не вижда, че Тръмп е "АГЕНТ КРАСНОВ"!

    21:59 18.08.2025

  • 31 Да бе , да !? 😜

    3 1 Отговор

    До коментар #29 от "66655":

    Нищо от тези неща Тръмп Не спря ! И Русия не е "агресор" , раздава възмездие на кървавия украински режим избил преди това хиляди цивилни , жени и деца ! !

    22:03 18.08.2025

  • 32 Ами

    0 1 Отговор

    До коментар #12 от "🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️":

    Аз например не зная кой ги е посрещнал, но като ги зная кои са ...
    и какви са ... със сигурност някой ще ги придружава.
    Без придружител или ще счупят или ще откраднат нещо :)

    22:04 18.08.2025

  • 33 123456

    3 1 Отговор
    Калфин , и ти прас4о дбели, почна от политика да разбираш ! Като не иска с добро - да яде дървото !

    22:04 18.08.2025

  • 34 Калфин,

    4 1 Отговор
    "Не съди , за да не бъдеш съден" !!! На какво основание определяш какво могат и какво не могат да бъдат САЩ?
    Създадена е нова реалност , която желаем или не желаем , можем или не може да приемем съществува такава каквато е. САЩ "отдавна не са това което си мислят , че все още са" - цитат , дори да имаш определени очаквания и изисквания към тях

    22:11 18.08.2025

  • 35 Един

    2 0 Отговор
    Ти кой си?!

    22:12 18.08.2025

  • 36 Макробиолог

    2 0 Отговор
    Сичко е точно бе ,калфа,САЩ са страна в конфликта.,без която укр приключва за 2 седмици.Тръмп иска да излезе от тая каша и разбира отлично въз основа на сателитни и др данни че колкото по бързо направи тава ,толкова по добре за него,САЩ,,дори за Европа, Украйна и т.н.дълбока държава което не е нищо друго освен фамилиите с трилионите. Къв е проблема?

    22:13 18.08.2025

  • 37 Хмм

    4 0 Отговор
    поредният никаквец, изхвърлен от политиката в собствената си страна и назначен на синекурна длъжност в ЕС, също като Кунева, дори Лайен, че и поучава американския президент избран от американския народ, помня го с това, че повиши пенсионната възраст като министър

    22:15 18.08.2025

  • 38 Росен

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Бойко Разбойко":

    Желязков не може да бъде никакъв посредник , защото е ПОСЛУШНИК , говори и прави , каквото му разпоредят, нали на каишка го държат.

    22:18 18.08.2025

  • 39 Няма посресредници

    0 0 Отговор
    Всички участват. Шеф на ООН може да бъде посредник, никой друг.

    22:22 18.08.2025

  • 40 Но първо на Теб,съобщи...

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "Последния Софиянец":

    ...какви са му намеренията...- нали?!
    Второкачествен фантазьор си...!

    22:29 18.08.2025

