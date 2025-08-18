Калфин: Ролята на САЩ не може да бъде на посредник

„Очевидно Тръмп се опитва да изиграе някаква роля, не виждам да има ефект. Начинът да се намери трайно решение е САЩ да заемат много ясна позиция, а не да се опитват да търсят баланса между двете страни“. Това каза бившият външен министър Ивайло Калфин в студиото на bTV Новините.
„Ролята на САЩ не може да бъде на посредник, а на страна по бъдещо споразумение. Руският президент беше очевиден победител от срещата в Аляска. Американският президент нямаше идея какво точно трябваше да се случи там“, посочи още Калфин.
По думите му за първи път една държава напада друга, за да си разшири територията и това е нарушение на редица разпоредби на международното право.
„Не виждам какво може да се случи на тази среща. Миналата седмица се срещнаха американският и руският президент. На практика президентът Путин получи една международна сцена, за да повтори непроменените руски очаквания, което означава Украйна да капитулира“, посочи още той.
"Американският президент търси някаква роля и иска да ускори края на войната. Начинът това да се случи е с натиск към двете страни, а натискът към Русия от страна на САЩ очевидно, че беше силно намален", заяви още Калфин.
1 Гай Турий
21:22 18.08.2025
2 Прав е Калфин
Тръмп се оттегля и краят за всички е ясен.
Коментиран от #16
21:23 18.08.2025
3 Бен Гън
21:23 18.08.2025
4 Внимание ❗
с киевския режим.....😁
21:24 18.08.2025
5 Последния Софиянец
Коментиран от #30, #40
21:24 18.08.2025
6 Да,бе
21:24 18.08.2025
7 Само Минаващ
21:25 18.08.2025
8 Бойко Разбойко
Коментиран от #38
21:25 18.08.2025
9 Наблюдател
21:26 18.08.2025
10 какъв е тоя лигльо
21:28 18.08.2025
11 Ами
21:29 18.08.2025
12 🏴☠️🏴☠️🏴☠️Някой си🏴☠️🏴☠️🏴☠️
Не че не знаем всички, но все пак...
Коментиран от #32
21:29 18.08.2025
13 Поздравления за Факти
Кремка Пип тодорова.
Имало и други и по умни от Кремка
21:30 18.08.2025
14 Мда
21:33 18.08.2025
15 Божеее
21:35 18.08.2025
16 Нали се сещаш
До коментар #2 от "Прав е Калфин":Че твоите мечти и тези на ЕС пуделите
се разминават с действителносТТа 😉😁
21:36 18.08.2025
17 некадърник
21:38 18.08.2025
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Перо
21:39 18.08.2025
20 Територията
21:41 18.08.2025
21 Читател
21:49 18.08.2025
22 Вазов
21:51 18.08.2025
23 сало уронили
21:53 18.08.2025
24 Всички ляляджии
А потъваме, като в движещи се пясъци!
21:56 18.08.2025
25 .......
21:56 18.08.2025
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Летописец
21:57 18.08.2025
28 Мим
21:58 18.08.2025
29 66655
-спря оръжия;
-спря разузнавателна информация;
-направи скандал със Зеленски в Белия дом;
-обещава и не прави санкции срещу путин;
-обеща вторични мита срещу путин. Направи ги само срещу Индия.
И това, ако не е подкрепа за агресора путин ?
Какво е ?
Коментиран от #31
21:59 18.08.2025
30 ИМПЕРИАЛИСТ
До коментар #5 от "Последния Софиянец":Само кьорав не вижда, че Тръмп е "АГЕНТ КРАСНОВ"!
21:59 18.08.2025
31 Да бе , да !? 😜
До коментар #29 от "66655":Нищо от тези неща Тръмп Не спря ! И Русия не е "агресор" , раздава възмездие на кървавия украински режим избил преди това хиляди цивилни , жени и деца ! !
22:03 18.08.2025
32 Ами
До коментар #12 от "🏴☠️🏴☠️🏴☠️Някой си🏴☠️🏴☠️🏴☠️":Аз например не зная кой ги е посрещнал, но като ги зная кои са ...
и какви са ... със сигурност някой ще ги придружава.
Без придружител или ще счупят или ще откраднат нещо :)
22:04 18.08.2025
33 123456
22:04 18.08.2025
34 Калфин,
Създадена е нова реалност , която желаем или не желаем , можем или не може да приемем съществува такава каквато е. САЩ "отдавна не са това което си мислят , че все още са" - цитат , дори да имаш определени очаквания и изисквания към тях
22:11 18.08.2025
35 Един
22:12 18.08.2025
36 Макробиолог
22:13 18.08.2025
37 Хмм
22:15 18.08.2025
38 Росен
До коментар #8 от "Бойко Разбойко":Желязков не може да бъде никакъв посредник , защото е ПОСЛУШНИК , говори и прави , каквото му разпоредят, нали на каишка го държат.
22:18 18.08.2025
39 Няма посресредници
22:22 18.08.2025
40 Но първо на Теб,съобщи...
До коментар #5 от "Последния Софиянец":...какви са му намеренията...- нали?!
Второкачествен фантазьор си...!
22:29 18.08.2025