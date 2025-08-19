Новини
България »
Над 170 петна от нефт са открити в българската акватория на Черно море за една година

Над 170 петна от нефт са открити в българската акватория на Черно море за една година

19 Август, 2025 09:14 711 13

  • петна от нефт-
  • българска акватория-
  • черно море-
  • разливи

Общата площ на засечените разливи е 819 кв. км – територия, която е почти два пъти по-голяма от град София

Над 170 петна от нефт са открити в българската акватория на Черно море за една година - 1
Снимка: Грийнпийс
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Над 170 петна от изхвърлен нефт и корабно гориво са регистрирани за последната година в акваторията на България в Черно море. Това показва разследване на „Грийнпийс“ – България и SkyTruth, обобщено в нова интерактивна карта.

Общата площ на засечените разливи е 819 кв. км – територия, която е почти два пъти по-голяма от град София и надвишава по размер всички плажове по българското Черноморие взети заедно.

Най-често петната се дължат на изхвърлени трюмни води, замърсени с нефт, корабно гориво, химикали и тежки метали. Това са водите, които се събират в най-долната част на корабите, където се намира машинното отделение. Когато корабите изхвърлят необработени трюмни отпадъци в морето, нефтът се разлива на повърхността и образува петна. Ето защо от птичи поглед те изглеждат като продължителни линии за разлика от нефтените разливи, които са по-концентрирани. Макар да не са толкова зрелищни, те са също така вредни и замърсяващи – понижават качеството на водата, нарушават основите на хранителната верига в морето и водят до понижена репродуктивност или директна смъртност при някои риби и делфини.

„За съжаление, такива нефтени петна често биват подценявани и не получават внимание колкото големите петролни разливи. Това замърсяване рядко се отчита като официална статистика, а още по-рядко води до санкции. Заговаряме за нефтено замърсяване едва когато видим изхвърлен мазут по българските плажове“, коментира Мартин Томов, координатор на кампания „Живо Черно море“ в „Грийнпийс“ – България. „Липсата на контрол върху изхвърлянето на нефтени отпадъци и трюмни води е поредният пример за пренебрежителност към закрилата на Черно море. Имаме нужда от по-строги мерки за защита, повече защитени зони и резервати, където морските организми да се развиват необезпокоявано“, допълва още той.

През август „Грийнпийс“ – България стартира петиция с искане за забрана на бъдещи проекти за добив на нефт и газ в Черно море. Петицията е в отговор на планираното от Български енергиен холдинг включване в консорциум за търсене на газ. Изграждането на подобна инфраструктура ще бъде поредният удар върху морската екосистема, която вече е подложена на сериозен натиск от дънно тралене, нерегламентиран риболов, еутрофикация, военни действия. Предвидените мегапроекти носят риск от замърсяване и ще нанесат допълнителни щети върху черноморската флора и фауна.

За да се засекат нефтените петна, е използвана системата SkyTruth Cerulean, която използва сателитни данни от Sentinel-1 на Европейската космическа агенция. Картата показва нефтени петна в период от 6 юли 2024 г. до 26 юни 2025 г. На нея са изобразени единствено разливи, които са двойно потвърдени от специалисти на „Грийнпийс“ и Skytruth след проверката със софтуер. Данните представляват едва част от цялостната картина, тъй като сателитните снимки улавят региона само веднъж на няколко дни, а така много от петната остават скрити.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 морето е мръсно

    3 1 Отговор
    и дави къпещите се . корабите цапат .

    09:16 19.08.2025

  • 2 Паци

    3 2 Отговор
    От долу ври, ври, но нашите сондьори, не могат да го уцелят

    09:26 19.08.2025

  • 3 РИОЦВ

    5 2 Отговор
    Петната от мазут са полезни, допринасят за добрия тен на туристите

    09:27 19.08.2025

  • 4 бгполитик

    3 1 Отговор
    вдигаме цените!!!

    09:35 19.08.2025

  • 5 той

    6 1 Отговор
    Нали водата беше много чиста

    Коментиран от #6

    09:40 19.08.2025

  • 6 Хм.

    3 0 Отговор

    До коментар #5 от "той":

    Че тя и за пиене става

    09:58 19.08.2025

  • 7 Роко Сифреди

    2 0 Отговор
    Това ще да идва от някоя черноморска държава, която добива нефт, търгува с нефт и претоварва танкери с нефт в открити води.

    Коментиран от #13

    10:05 19.08.2025

  • 8 Русия е враг №1 на България ! 🇧🇬

    0 2 Отговор
    Да благодарим на най-големия душманин на България, който е откъснал от българските земи 93 000 кв.км.

    10:11 19.08.2025

  • 9 Хайде пак:

    1 1 Отговор
    Всичко българско и родно - мразя, храча и чернея! Какви хора сте вие, бе! През ден два - все оплювни новини за Черно море! Да не ви плаща някой? То, да беше истина - добре, ама са измислици и раздувки!

    Коментиран от #12

    10:14 19.08.2025

  • 10 МОСВ

    1 0 Отговор
    Замърсяване няма, не е имало и никога няма да има. ...хи хи хи

    10:14 19.08.2025

  • 11 Разбирач

    1 0 Отговор
    Уникално!!!! Вече сме емирство

    10:16 19.08.2025

  • 12 Хотелиер

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Хайде пак:":

    Абсолютно! Само плашат туристите. Не ни стигат полицейските синчета с АТВ камикадзе, опасните за живота водни атракции и препълнени и презастроени курорти, ами и медиите бълват хейт

    10:18 19.08.2025

  • 13 Тръмп

    0 0 Отговор

    До коментар #7 от "Роко Сифреди":

    Не знам, за какво говориш. Ша на убидиш

    10:19 19.08.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове