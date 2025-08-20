Новини
България »
800 лева глоба за каралия с 218 км/ч по „Тракия”

800 лева глоба за каралия с 218 км/ч по „Тракия”

20 Август, 2025 10:06 554 12

  • 218 км/ч-
  • ам тракия-
  • глоба

В сливенския участък на магистралата при акция през почивните дни са засечени над 200 нарушения на скоростта

800 лева глоба за каралия с 218 км/ч по „Тракия” - 1
Кадър Нова тв
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Още случаи на опасно шофиране с бясна скорост на магистрала „Тракия”. В сливенския участък на пътя при акция през почивните дни са засечени над 200 нарушения на скоростта. При два от случаите водачи са шофирали с 206 и 218 км/ч., съобщи Нова ТВ.

„За шофирането с 218 км/ч глобата е 800 лева. Вече е платена”, заяви комисар Димитър Кикьов от „Охранителна полиция”, ОДМВР – Сливен.

Той увери, че се осъществява ежедневен контрол по магистралата. „Има засилено присъствие събота и неделя, както с брандирани, така и с небрандирани автомобили. Основната ни цел е извеждане на агресивните водачи”, каза още комисар Кикьов.

В почивните дни на пътя са два брандирани и един небрандиран автомобил.

Трима водачи са засечени да се движат в аварийната лента, двама дълго време са шофирали след брандиран автомобил със специален режим на движение в лява лента. Засечени са и водачи, които са изпреварвали неправилно.

При електронните фишове за скорост глобата отива при собственика на автомобила. Той може да попълни декларация, като посочи данните на водача, който е управлявал.

Комисар обясни още, че за превишение на скоростта до настоящия момент точки не се отнемат. С последните изменения в Закона за движение по пътищата, които влизат в сила от 7 септември, извън населено място при превишение над 50 км/ч се отнема свидетелството, а в населено място - над 40. Съставя се и акт.

„Когато е фиш, той се издава на собственика, независимо дали има, или няма свидетелството за управление на МПС. Но когато е превишил скоростта, тогава се налага наказание лишаване от правоуправление. Тогава задължително се връчва покана и водачът, който е управлявал, се явява”, обясни Кикьов.


България
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ускорител на елементарни частици

    2 1 Отговор
    Левият завой не е забранен, но е платен.

    10:10 20.08.2025

  • 2 Сила

    9 0 Отговор
    800 лева !!! Това са му джобни на тоя ....

    Коментиран от #5, #11

    10:10 20.08.2025

  • 3 хъхъ

    8 0 Отговор
    Другарю комисар, осъзнавате ли колко сте жалък? 800 лв. са пари за семки за тия богаташчета със скъпите коли.

    10:10 20.08.2025

  • 4 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    1 0 Отговор
    🚔Къде в ЗзДП е записано ЗАБРАНЕНО Е ДВИЖЕНИЕТО ЗАД БРАНДИРАН СЛУЖЕБЕН АВТОМОБИЛ❓

    10:10 20.08.2025

  • 5 Комисар Уши Ушев

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Сила":

    Милицията го респектира. Сигурни сме, че никога повече няма да наруши закона и да кара с по-висока скорост от разрешената.

    10:11 20.08.2025

  • 6 СМЕШНИ

    3 1 Отговор
    Нали щяхте да ги вкарвате в затвора тези??

    10:12 20.08.2025

  • 7 РЕАЛИСТ

    1 1 Отговор
    Тоя слага повече на всяко завъртане на рулетката.

    10:13 20.08.2025

  • 8 1488

    4 1 Отговор
    важното че нема затвор и да му земат книжката щото кара бе им ве с номер ХХХХХХХХ

    10:14 20.08.2025

  • 9 Шопо

    3 0 Отговор
    Всяка седмица в България умират около 2000 човека, 5 - 6 са загинали при пътни инциденти а останалите от какво са умрели ?
    Глобите за превишена скорост ще спасят ли тези 2000 човека ?
    Никой не се грижи за хората, парите са важни.

    10:16 20.08.2025

  • 10 Той

    4 0 Отговор
    се е смял със глас на "наказанието" !

    10:18 20.08.2025

  • 11 Катаджия

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Сила":

    Тези пари за фонда, в който събираме за нови БМВ-та. Сега сме с триногата защо фондът трябва да се пълни.

    10:18 20.08.2025

  • 12 искали са и са го превъзпитали

    0 1 Отговор
    а другите какво са преживели . кой ще ги избави от кошмарите . карат си с 130 и до тях някой си с 210 . то е опасно . човек изживява шок . и ако не е служебен ще е моторис или богаташ . нормално си нарушават 20-30 отгоре . или невиждат отдясно знак 30 и минават с 60 . но да карат до другите с 210 е вреда за другите . колана на парашута е изгорял от слънцето и от солената вода се е разбридал . намирисва на безхаберие от фирмата . концесионера я е пуснал там срещу процент . много са косвено намесени .

    10:19 20.08.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове