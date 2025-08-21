Новини
Столична община: Нови 24 „кални точки" ще бъдат облагородени до края на годината

Столична община: Нови 24 „кални точки“ ще бъдат облагородени до края на годината

21 Август, 2025 12:21

  • васил терзиев-
  • софия-
  • зелена система

На площ от 8800 кв. м. ще има нови зелени пространства и над 450 паркоместа  

Столична община: Нови 24 „кални точки“ ще бъдат облагородени до края на годината - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Столична община ще превърне 24 „кални точки“ в облагородени градски пространства през 2025 г. Инициативата е част от цялостната политика на администрацията на Васил Терзиев за подобряване на качеството на въздуха и разширяване на зелената система в столицата и ще засегне 18 столични района. Средствата, които са предвидени за целта, възлизат на близо 1,3 млн. лв.

Общата площ, която ще бъде облагородена, е над 8800 кв. м. Повече от 6800 кв. м от тези зони ще бъдат превърнати в над 450 паркоместа с настилка от бетонови елементи, които позволяват непрекъснат топло- и водообмен на почвата. Останалите 1950 кв. м ще бъдат оформени като зелени площи, което ще допринесе за намаляване на вторичното разпрашаване от неустроени терени.

Проектът предвижда и увеличаване на растителността в междублоковите пространства. Засаждането на близо 100 нови дървета и 5000 храста ще помогне за филтрирането на фините прахови частици (ФПЧ10) и въглеродния диоксид, като същевременно ще осигури по-добри условия за живот и по-приветлива среда в кварталите.

Системен подход за по-чист въздух

Благоустрояването на „калните точки“ е само една от мерките в комплексния план на Столична община за справяне с мръсния въздух. Системният подход на администрацията включва действия в пет ключови области:

  • Намаляване на замърсяването от автомобили – чрез въвеждане на нискоемисионна зона, модернизиране на градския транспорт и изграждане на обществени паркоместа.
  • Ограничаване на замърсяването от битово отопление – чрез програма за безплатна подмяна на печките на твърдо гориво с екологични алтернативи.
  • Строг контрол на строителството – с рекордно високи нива на проверки на строителните фирми.
  • Борба с нерегламентираното горене на отпадъци – чрез контрол на незаконните сметища и прилагане на строги мерки срещу нарушителите.
  • Разширяване на зелената система – чрез облагородяване на кални точки и инвестиции в нови зелени площи.

Успешни резултати през 2024 г.

В резултат на тези последователни политики, София отчете втора поредна година с нива на ФПЧ10 под допустимия максимум, определен от европейските норми. През 2024 г. броят на дните с превишение на средноденонощната норма е под 35 за всички измервателни станции в града. Това е особено важен показател, тъй като 2024 г. е референтна за решението на Европейската комисия от 2020 г. срещу България за неспазване на нормите за качество на атмосферния въздух.


България
  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 бла Бла бла

    4 0 Отговор
    общи думи и нищо реално

    Застрояването на училищния двор на фризьорското според кмета от ПП Делян Георгиев
    било
    РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ДВОРА.

    Както казваше Тодор Колев
    - Да реализираме кочина !

    Коментиран от #3

    12:26 21.08.2025

  • 3 Последния Софиянец

    3 7 Отговор

    До коментар #2 от "бла Бла бла":

    Откакто ДС Терзиев е на власт застроиха всички зелени площи в София с мръсните пари на ДС

    12:28 21.08.2025

  • 4 Я, ПА, Я!

    3 3 Отговор
    тоз терзия явно е видял, че вече на практика не вали и е решил че сега е момента да си обяви като заслуга премахване на “кални точки”, щото като няма дъжд няма и кал, значи кметуването му е турбо успешно!!!

    Коментиран от #5

    12:38 21.08.2025

  • 5 Емили с Тротинетката

    1 1 Отговор

    До коментар #4 от "Я, ПА, Я!":

    В ,,калните ,,им точки

    12:41 21.08.2025

  • 6 Боруна Лом

    3 2 Отговор
    И ЩЕ БЪДАТ ОБЛАГОРОДЕНИ С НЕБОСТЪРГАЧИ!

    12:48 21.08.2025

  • 7 Сила

    2 1 Отговор
    Облагородяване на кафяви точки .....Баце ЕООД Банкя (без ДДС)

    12:51 21.08.2025

  • 8 кукорча спецова

    1 0 Отговор
    мойта кална точка е в цъфтеж

    12:58 21.08.2025

  • 9 редник

    1 1 Отговор
    /...чрез въвеждане на нискоемисионна зона.../

    Боже, помогни и спаси нас от нови зони...

    13:04 21.08.2025

  • 10 Българин

    1 2 Отговор
    За да са наред нещата в София, кметът трябва да е от ДПС. Някой като Софиански най-добре.

    Коментиран от #13

    13:07 21.08.2025

  • 11 Ко каза

    2 0 Отговор
    Гусин кмет кога предблоковите и междублоковите пространства в Лозенец ще станат Зелена зона? В момента са в територията на зоната, но не са зона и за живущите е ад.

    13:09 21.08.2025

  • 12 васко

    0 1 Отговор
    приличаш на зайо който повечето време има голям морков в устата а и не само там

    13:12 21.08.2025

  • 13 Сила

    2 0 Отговор

    До коментар #10 от "Българин":

    Или като Сашко Янчулев , да източи пак яз.Искър !!! Апропо , Янчулев от много години живее в ....Ню Йорк !!! При "талантливите " си синове , които завършиха Харвард на разноски на госпожа Масако Оя , на която Янчулев подари половин София навремето ....такива ми ти работи !!! Прехода продължава , 36 години вече ....

    13:17 21.08.2025

  • 14 Как стана така че

    1 0 Отговор
    Това недуразумение с комунистически корени стана кмет на София мисмллех си че фандъка е най некадърния кмет тоя шушляк обаче я задмина

    13:23 21.08.2025

  • 15 Софийски

    0 0 Отговор
    Малоемно решение, безхаберие

    13:28 21.08.2025

