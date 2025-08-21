Столична община: Нови 24 „кални точки“ ще бъдат облагородени до края на годината

Столична община ще превърне 24 „кални точки“ в облагородени градски пространства през 2025 г. Инициативата е част от цялостната политика на администрацията на Васил Терзиев за подобряване на качеството на въздуха и разширяване на зелената система в столицата и ще засегне 18 столични района. Средствата, които са предвидени за целта, възлизат на близо 1,3 млн. лв.
Общата площ, която ще бъде облагородена, е над 8800 кв. м. Повече от 6800 кв. м от тези зони ще бъдат превърнати в над 450 паркоместа с настилка от бетонови елементи, които позволяват непрекъснат топло- и водообмен на почвата. Останалите 1950 кв. м ще бъдат оформени като зелени площи, което ще допринесе за намаляване на вторичното разпрашаване от неустроени терени.
Проектът предвижда и увеличаване на растителността в междублоковите пространства. Засаждането на близо 100 нови дървета и 5000 храста ще помогне за филтрирането на фините прахови частици (ФПЧ10) и въглеродния диоксид, като същевременно ще осигури по-добри условия за живот и по-приветлива среда в кварталите.
Системен подход за по-чист въздух
Благоустрояването на „калните точки“ е само една от мерките в комплексния план на Столична община за справяне с мръсния въздух. Системният подход на администрацията включва действия в пет ключови области:
- Намаляване на замърсяването от автомобили – чрез въвеждане на нискоемисионна зона, модернизиране на градския транспорт и изграждане на обществени паркоместа.
- Ограничаване на замърсяването от битово отопление – чрез програма за безплатна подмяна на печките на твърдо гориво с екологични алтернативи.
- Строг контрол на строителството – с рекордно високи нива на проверки на строителните фирми.
- Борба с нерегламентираното горене на отпадъци – чрез контрол на незаконните сметища и прилагане на строги мерки срещу нарушителите.
- Разширяване на зелената система – чрез облагородяване на кални точки и инвестиции в нови зелени площи.
Успешни резултати през 2024 г.
В резултат на тези последователни политики, София отчете втора поредна година с нива на ФПЧ10 под допустимия максимум, определен от европейските норми. През 2024 г. броят на дните с превишение на средноденонощната норма е под 35 за всички измервателни станции в града. Това е особено важен показател, тъй като 2024 г. е референтна за решението на Европейската комисия от 2020 г. срещу България за неспазване на нормите за качество на атмосферния въздух.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 бла Бла бла
Застрояването на училищния двор на фризьорското според кмета от ПП Делян Георгиев
било
РЕКОНСТРУКЦИЯ НА ДВОРА.
Както казваше Тодор Колев
- Да реализираме кочина !
Коментиран от #3
12:26 21.08.2025
3 Последния Софиянец
До коментар #2 от "бла Бла бла":Откакто ДС Терзиев е на власт застроиха всички зелени площи в София с мръсните пари на ДС
12:28 21.08.2025
4 Я, ПА, Я!
Коментиран от #5
12:38 21.08.2025
5 Емили с Тротинетката
До коментар #4 от "Я, ПА, Я!":В ,,калните ,,им точки
12:41 21.08.2025
6 Боруна Лом
12:48 21.08.2025
7 Сила
12:51 21.08.2025
8 кукорча спецова
12:58 21.08.2025
9 редник
Боже, помогни и спаси нас от нови зони...
13:04 21.08.2025
10 Българин
Коментиран от #13
13:07 21.08.2025
11 Ко каза
13:09 21.08.2025
12 васко
13:12 21.08.2025
13 Сила
До коментар #10 от "Българин":Или като Сашко Янчулев , да източи пак яз.Искър !!! Апропо , Янчулев от много години живее в ....Ню Йорк !!! При "талантливите " си синове , които завършиха Харвард на разноски на госпожа Масако Оя , на която Янчулев подари половин София навремето ....такива ми ти работи !!! Прехода продължава , 36 години вече ....
13:17 21.08.2025
14 Как стана така че
13:23 21.08.2025
15 Софийски
13:28 21.08.2025