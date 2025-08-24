Новини
Поевтиняване на природния газ с около 2 % през септември предлага "Булгаргаз"

24 Август, 2025 16:42 567 3

Това се разбира от внесеното от компанията заявление, което трябва да бъде одобрено от енергийния регулатор (КЕВР). Ако това стане, през следващия месец синьото гориво ще се продава за близо 61 лева без такси и налози.

Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Поевтиняване на природния газ с около 2 процента през септември предлага "Булгаргаз". Това става ясно от внесеното от компанията заявление, което трябва да бъде одобрено от енергийния регулатор (КЕВР), съобщават от БНР. Ако това стане, през следващия месец синьото гориво ще се продава за близо 61 лева без такси и налози.

В ценовия микс влизат доставки по договора с Азербайджан и втечнен природен газ, внесен през Турция. През септември гориво може да бъде внесено и по договора с турската компания "Боташ", но в заявлението не е посочено в какви количества и на каква цена.

Доставки няма да има през терминала за втечнен природен газ в Александруполис. Няма да се използват количества от газохранилището в Чирен, но там предстои да бъдат нагнетен газ, като този процес също ще влезе в цената за следващия месец.

Преди окончателното решение на Комисията за енергийно и водно регулиране предстои цените да бъдат публично обсъдени.


Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 3 гласа.
  • 1 оня с коня

    4 5 Отговор
    А как ни плашеше Русия с Предупредително размахан пръст че ако не вървим "у Браздата" ще ни Врътне кранчето?!

    Коментиран от #2

    16:47 24.08.2025

  • 2 Крум

    7 3 Отговор

    До коментар #1 от "оня с коня":

    Ти само почакай да влезе еврото официално. Сега правят врътки за да докарат под 3% инфлация уж. После ще си вземат полагаемото барабар с лихвите.

    17:28 24.08.2025

  • 3 Ончо

    0 0 Отговор
    Увеличаваме с10% намаляваме с 2%.Супер. 🤣

    18:02 24.08.2025

Новини по градове:
