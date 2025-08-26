Заради безводието: Росен Желязков показа жълт картон на областния управител на Плевен

Областният управител на Плевен получи жълт картон от Росен Желязков заради дългогодишния проблем с водоснабдяването в региона. Премиерът даде двуседмичен срок за подобряване на координацията между институциите, като предупреди, че в противен случай ще има "персонални промени", съобщават от Нова телевизия.
"Да, приемете, че това е жълт картон за областния управител на Плевен", заяви премиерът.
По думите му кризата в Плевен е резултат от "колективно прехвърляне на отговорността и безхаберие" през годините, за разлика от други общини като Костинброд, където водният цикъл е завършен още през 2014 г. благодарение на "амбициозен кмет".
"В Плевен, за съжаление, през годините нито сме имали амбициозен кмет, нито сме имали сериозно отношение към проблемите с водата", коментира той, като посочи, че загубите на вода в някои райони достигат над 80%.
За да се намери решение, правителството е възложило на министрите на регионалното развитие, околната среда и земеделието да докладват утре в Министерския съвет краткосрочни, средносрочни и дългосрочни мерки. Той препоръча на кризисния щаб да кани на заседанията си и организаторите на протестите, за да има граждански контрол върху изпълнението на ангажиментите и разходването на публични средства.
"Отговорността ще бъде дефинирана. Координацията между местната и централната власт трябва да бъде подобрена", категоричен беше Росен Желязков. Той подчерта, че правителството ще пренасочи средства от проекти без пряко значение за качеството на живот към решаването на ВиК проблемите в страната.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Тиквата, Прасето, Сокола в затвора!
Коментиран от #28
12:07 26.08.2025
2 БЕНОВСКА
12:10 26.08.2025
3 Остров Белене
12:11 26.08.2025
4 Прокурор
12:11 26.08.2025
5 Идилия
12:11 26.08.2025
6 Обективен
Коментиран от #10
12:11 26.08.2025
7 Плевен
12:12 26.08.2025
8 На Желязков
Този амбиционен кмет, каквото и да значи това, ше издигне паметник на Желязков във вид на бюлетина. Вежди Рашидов ще изразботи барелефа му
12:14 26.08.2025
9 Путинеее, памаги
12:14 26.08.2025
10 Е нали
До коментар #6 от "Обективен":в Плевен имат такъв ?
12:15 26.08.2025
11 Областния управител
12:16 26.08.2025
12 Политически причини
12:18 26.08.2025
13 Веса
12:19 26.08.2025
14 И ти си същият
Нали всички там сте с естесвен интелект!
12:20 26.08.2025
15 честрен ционист
12:21 26.08.2025
16 Зайо Байо
Чакаме нашия рейтингов Батман от Банкя да долети и с размах да реши задачата !
Коментиран от #18
12:22 26.08.2025
17 Плевен е крепост на ГЕРП!
12:24 26.08.2025
18 честен ционист
До коментар #16 от "Зайо Байо":Баце се е заклел, че повече няма да стъпи в Плевен след последния път, когато се весна и го изпратиха с песни до девето коляно за благодарност.
12:24 26.08.2025
19 сидероДРОМОС
А истинския виновник ще продължи да Мутрее , да се Тулупчи и да си гледа бостана от тикви , наречен ШАЙКА !
12:25 26.08.2025
20 Коментар
12:25 26.08.2025
21 Малко инфо без цензура
12:27 26.08.2025
22 Изборите за местна власт трябва да са
12:28 26.08.2025
23 Росен винаги застава на
12:33 26.08.2025
24 воденМАДАГАВУР
Жалка и трагична картинка .
12:34 26.08.2025
25 КарабасБарабас
12:35 26.08.2025
26 смешарки от некадърни
по изработката на нови чекмеджета
12:36 26.08.2025
27 А сега дружно - Кой не скача е червен!
12:36 26.08.2025
28 Тиквата, Прасето, Сокола
До коментар #1 от "Тиквата, Прасето, Сокола в затвора!":герои като в приказка
четена от над милион редовни лоялни читатели
12:38 26.08.2025
29 Никой
Не е смешно за жителите.
12:39 26.08.2025
30 Е чакай ся Роско-Мили...?!
Редно е на него да дадеш жълт картон...!
Или не смееш...?!
12:45 26.08.2025
31 Булба67
12:47 26.08.2025
32 ГРОБАР-ЕКСХУМАТОР
12:51 26.08.2025