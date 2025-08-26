Заради безводието: Росен Желязков показа жълт картон на областния управител на Плевен

Областният управител на Плевен получи жълт картон от Росен Желязков заради дългогодишния проблем с водоснабдяването в региона. Премиерът даде двуседмичен срок за подобряване на координацията между институциите, като предупреди, че в противен случай ще има "персонални промени", съобщават от Нова телевизия.

"Да, приемете, че това е жълт картон за областния управител на Плевен", заяви премиерът.

По думите му кризата в Плевен е резултат от "колективно прехвърляне на отговорността и безхаберие" през годините, за разлика от други общини като Костинброд, където водният цикъл е завършен още през 2014 г. благодарение на "амбициозен кмет".

"В Плевен, за съжаление, през годините нито сме имали амбициозен кмет, нито сме имали сериозно отношение към проблемите с водата", коментира той, като посочи, че загубите на вода в някои райони достигат над 80%.

За да се намери решение, правителството е възложило на министрите на регионалното развитие, околната среда и земеделието да докладват утре в Министерския съвет краткосрочни, средносрочни и дългосрочни мерки. Той препоръча на кризисния щаб да кани на заседанията си и организаторите на протестите, за да има граждански контрол върху изпълнението на ангажиментите и разходването на публични средства.

"Отговорността ще бъде дефинирана. Координацията между местната и централната власт трябва да бъде подобрена", категоричен беше Росен Желязков. Той подчерта, че правителството ще пренасочи средства от проекти без пряко значение за качеството на живот към решаването на ВиК проблемите в страната.