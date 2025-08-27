Сигнали за задушлива миризма край Несебър

Сигнали на жители на Несебър за потенциална опасност в Бургаския залив в последните седмици предизвикаха хипотези и съмнения.

Това предупреди БНТ.

Според сигналите в морето се извършва операция по прехвърляне на петролни продукти от един кораб на друг и то на относително близко разстояние от брега.

Хората в района са усещали и неприятна миризма. Въпросите днес бяха два: Защо танкерите не са в нефтеното пристанище и има ли нарушение на санкциите срещу Русия.

От близо месец Сдружение "Обществен съвет Несебър" получава сигнали от граждани за остри задушливи миризми на нефтопродукти.

"Не знаехме каква е причината, докато накрая един рибар ни изпрати едно видео, на което видяхме два танкера, които в морето се бяха свързали един с друг. И той каза: Миризмата е ужасна, не се диша", заяви Кръстьо Пеев, Сдружение "Обществен съвет Несебър".

След многобройни сигнали за задушлива миризма от миналия месец прехвърлянето на нефта става по метода Ship to Ship на 35 км от Бургас.

"Всъщност по време на тези операции се отделят литиеви органични съединения, отделя изключително лоша и опасна миризма и при морските ветрове, които са ежедневни от морето към сушата, се обгазяват системно през деня и през нощта бреговете", допълни Кръстьо Пеев, Сдружение "Обществен съвет Несебър".

В официална позиция от Агенция "Митници" заявяват, че операциите по претоварване са разрешени и се извършват под строг контрол от всички отговорни служби – включително и "Гранична полиция".

Контролът включва проверки на документи, физически замервания и проби от суровия нефт, които се изпращат за анализ в митнически лаборатории. Досега не е установено претоварване на руски нефт.

"Митническите органи са на своето място. Те в рамките на своята компетентност имат възможност да извършват съответните проверки", коментира финансовият министър Теменужка Петкова.

От "Морска администрация" в Бургас заявиха, че корабът "Тоска", който в момента е в Бургаския залив, идва от Новоросийск, където има два терминала-руски и казахстански.

Танкерът се товари с казахстански нефт, а операцията по разтоварването му у нас е контролирана и има издадена заповед. Към момента тя се извършва на 18 км навътре в морето край Несебър.

По наша информация заради забраната за внос на руски суров петрол, доставките вече идват с много по-големи танкери, които не могат да влизат в пристанище "Росенец" заради плитчините.

Затова разтоварването става навътре в морето, под контрола на "Морска администрация". Когато танкерите не могат да се разтоварят веднага, нефтът се нагрява и се налага да се изпускат газове. Това е и вероятната причина за острата миризма, за която хората често подават сигнали.

"За първи път усетих преди няколко дни, когато бях на работа. Тогава се обадих и подадох сигнал, но съм усещала и друг път в Новия град", добави Михаела Борисова, управител на хотел в Несебър.

"Усещала съм, има такава миризма наистина е така в последните няколко дни по-скоро пет", коментира Десислава, жител на Несебър.

От екоинспекцията в Бургас уточняват:

"Не снощи, а предната вечер имахме около 15 сигнали за ранните сутрешни часове за излъчване на типичните миризми от тези операции. Нямаме замърсяване на въздуха, усеща се само миризма на нефтопродукти", каза още Павел Маринов, директор на РИОСВ - Бургас.

Според жителите на близките селища уредите на РИОСВ не може да измерят литиевите органични съединения, които са опасни.