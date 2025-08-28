Новини
Тримата обвинени за трагедията в Несебър се изправят отново пред съда

Тримата обвинени за трагедията в Несебър се изправят отново пред съда

28 Август, 2025 07:34

Така в ареста остават морякът, управлявал лодката – Камен Тенев – и Петко Стефанов, считан за отговорник на водната база

Тримата обвинени за трагедията в Несебър се изправят отново пред съда - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Ден след като държавата затегна контрола върху атракциите чрез нов закон, тримата обвинени за смъртта на 8-годишния Иван се изправят отново пред съда в Бургас, посочи "Нова телевизия".

По време на последното заседание на двама от служителите на фирмата, организирала парасейлинг атракцията в Несебър, бе определена мярка „задържане под стража“.

Така в ареста остават морякът, управлявал лодката – Камен Тенев – и Петко Стефанов, считан за отговорник на водната база. И двамата настояват да бъдат освободени.

Капитанът на лодката Христо Раев, който беше пуснат под гаранция от 5000 лева, ще поиска от съда сумата да бъде намалена, предава "Нова телевизия".


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сталин

    1 1 Отговор
    Кога ще арестувате мутрата на Гроб собственик на бизнеса работниците нямат нищо общо с това,те не носят отговорност за собствеността на мутрата която държи този бизнес

    07:55 28.08.2025

  • 2 в новата наредба предложение

    0 0 Отговор
    лесно е показано кой какво е нарушил и каква му е вменена отговорност . така гонеха капитана на кораба дето заседна . източиха му петрола за да не замърси . после пуснаха коритото за продажба . да погасят загубите . възможно е да продадат лодката и да обезщетят пострадалата и съпруга и с 80-90 бона . ще видим .

    09:03 28.08.2025

