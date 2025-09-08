Новини
България »
Един от обвинените за побоя в Русе успява да заснеме с телефона си част от инцидента

Един от обвинените за побоя в Русе успява да заснеме с телефона си част от инцидента

8 Септември, 2025 20:40 1 388 22

  • побой-
  • русе-
  • видео-
  • николай кожухаров

На мястото са дошли две патрулки и младежите са били освободени в полунощ

Един от обвинените за побоя в Русе успява да заснеме с телефона си част от инцидента - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

18-годишният Жулиен Кязъмов, един от обвинените в побоя над шефа на полицията в Русе Николай Кожухаров, и успява да заснеме с телефона си част от инцидента, твърди семейството му, цитирано от БТВ.

На мястото са дошли две патрулки и младежите са били освободени в полунощ. Жулиен се е прибрал у дома, показва камерата на жилището им. А в съда друг от обвиняемите разказа, че не те са започнали боя.

"Единият човек тръгва да ме удря и така стана боя, нямам повече какво да кажа. Реално първият удар е нанесен от тях, после ние вече слизаме от колата и - да !", казва Кирил Гочев, друг обвиняем.

Вътрешният министър Даниел Митов нарече твърденията им конспиративни .

"Включително чух, че директорът на Русенската полиция бил тръгнал на фитнес! Дванайсет и половина през нощта! Някои хора трябва да се засрамят! Но фактът е, че тези въпросните - задържаните младежи, нито един от тях не виждам да е пострадал, а ние имаме директор на русенската полиция в болница с много тежки травми, каза той.

Семейството на Жулиен настоява делото да се гледа в друг град. "Искаме да се гледа във Велико Търново, тук всички са зависими, имахме много откази. Не можем да си намерим дори адвокат", казва Айсун Шабанов, роднина на обвинения Жулиен Кязъмов.

"Искаме чест, истината да излезе, честно правосъдие", споделя Сюлейман Сюлейманов, бащата на Жулиен.

В четвъртък апелативният съд във Велико Търново ще гледа мерките на обвинените, които бяха оставени в ареста.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Браво ,

    20 3 Отговор
    момче ! Истината е ясна от самото начало , но вече и видима !

    20:42 08.09.2025

  • 2 Ясно

    16 1 Отговор
    Бил го е с една ръка докато прави клипче. Представям си ако му бяха свободни и двете!

    20:43 08.09.2025

  • 3 Мдаа

    8 1 Отговор
    Преди малко казаха, че омбудсманът на Русе е изявил желание да защитава шофьора, а Методи Лалов непълнолетният.

    20:43 08.09.2025

  • 4 Точна статия да има снимки

    7 1 Отговор
    🚨💣🚔Бомба която ще разтърси България. Шефът на МВР - Русе е бил пиян и под въздействйието на вещества, които употребява системно, в нощта на побоя‼️СНИМКИ 🔞
    Русе МВР Кожухаров

    Получихме сигнали от граждани на Русе в който се излагат брутални факти, свързани с шефа на МВР, които представляват опасност за общественото здраве и добрите нрави в страната. Публикуваме без редакторска намеса едно към поради изключителната обществена значимост и призоваваме прокуратурата и ДАНС да се заемат сериозно с проверка на изброените факти. Ние, както и цяла България, искаме истината до дъно, колкото и да е горчива тя. Като за начало кръвните проби за алкохол и наркотици на Главния комисар Кожухаров от нощта на ужасите на улица Мостова в Дунавския град. Кожухаров е афиширал публично че заплатите на полицаите са двойно повече отколкото се представят пред обществото. Че полицията има правомощия да ликвидират всеки гражданин без последствия. Снимки преди "инцидента"
    👇👀

    20:45 08.09.2025

  • 5 Дааа, има

    1 0 Отговор
    нещо гнило...

    20:45 08.09.2025

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Факт

    3 4 Отговор
    Само че има тежко пострадал.човек!

    Коментиран от #14, #18

    20:46 08.09.2025

  • 8 Един от русенско

    8 1 Отговор
    Не ме интересува полицая и тези младежи ..от опит ще ви кажа ,че и двете страни лъжат и то нагло !...Въпроса е че тоя менистер Митов е излагация за България и българската полиция (която уважавам на 70 %) ...този Митов не може да разбере и да се усети ,че в момента е пътник за махане и не може да остане и час повече в министерството защото срина авторитета на МВР по най вулгарния и циничен начин !

    20:47 08.09.2025

  • 9 Дело ?

    12 0 Отговор
    Само за пияндура престъпник и всичките му защитници и поддръжници с лъжи ! А иначе дали Велико Търново или Русе - все едно ! Все Бокови ятаци !

    20:47 08.09.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    4 0 Отговор
    🚔
    По Веско Маринов:
    "изРОДНАТА ПОЛюЦИЯ ГИ ПАЗИ"
    🚔

    20:48 08.09.2025

  • 12 Сталин

    12 1 Отговор
    Абе стига ревахте за това гнусно ченге ,тези са най опасните криминали в България, шефовете на полицията,шефовете на НАП и съд и прокуратура това са най опасните бандити в България,шефовете на полицията пазят и подпомагат трафика и търговията с наркотици и контрабандата на цигари ,значи всички знаят откъде да си купят наркотици,само ченгетата не са чували,шефовете на НАП никога не преследват западните мародери и западни фирми да плащат данъци,да сте чули някога колко данък са платили Кауфланд Лидл и канадските крадци на злато ,а в същото време преследват бабичките дето продават една торба с домати на пазара да плащат данъци ,и защото западните мародери не плащат данъци то българската овца я дерат по три кожи,и съд и прокуратура пазят криминалната дейност на тези негодници които в повечето случаи са от племето с малките шапки

    20:48 08.09.2025

  • 13 На коментари 4,5 и 9

    5 2 Отговор
    Публикувах няколко снимки от преди "инцидента" -

    🚨💣🚔Бомба която ще разтърси България. Шефът на МВР - Русе е бил пиян и под въздействйието на вещества, които употребява системно, в нощта на побоя‼️СНИМКИ 🔞
    Русе МВР Кожухаров

    Получихме сигнали от граждани на Русе в който се излагат брутални факти, свързани с шефа на МВР, които представляват опасност за общественото здраве и добрите нрави в страната. Публикуваме без редакторска намеса едно към поради изключителната обществена значимост и призоваваме прокуратурата и ДАНС да се заемат сериозно с проверка на изброените факти. Ние, както и цяла България, искаме истината до дъно, колкото и да е горчива тя. Като за начало кръвните проби за алкохол и наркотици на Главния комисар Кожухаров от нощта на ужасите на улица Мостова в Дунавския град. Кожухаров е афиширал публично че заплатите на полицаите са двойно повече отколкото се представят пред обществото. Че полицията има правомощия да ликвидират всеки гражданин без последствия. Снимки преди "инцидента"
    👇👀

    Коментиран от #22

    20:48 08.09.2025

  • 14 Пияница

    4 1 Отговор

    До коментар #7 от "Факт":

    с увредени от алкохола бъбреци !

    20:48 08.09.2025

  • 15 Хмм

    4 1 Отговор
    Жулиен е студентът със специалност "Борба с престъпността", добре се справя

    20:50 08.09.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Значи според сламения министър на МВР

    5 0 Отговор
    Когато полицаи бият граждани и е документирано на видео е конспирация ,този толкова ли му са умствените възможности или се прави на невменяем

    20:52 08.09.2025

  • 18 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️

    7 0 Отговор

    До коментар #7 от "Факт":

    Тежко пострадалият е казал на колегите си случаят да не се завежда и се е прибрал вкъщи❗
    Чак след няколко часа, когато се е наложила лекарска намеса всичко не може да остане скрито и .....
    ЧЕСТният полЮцай за да запази ЧЕСТта си
    започва да ЛЪЖЕ , яко да ЛЪЖЕ❗

    20:52 08.09.2025

  • 19 съдебен заседател

    0 0 Отговор
    ама те фесове ли са, БТМ

    20:53 08.09.2025

  • 20 Сталин

    5 0 Отговор
    Значи пианото ченге е нападнал да бие децата и другия негодник с него също и медиите лъжат от началото само за да оправдаят този негодник и че ченгето бил изгубил 2 литра кръв ,като това ченге дори не е ударен,а пиандурника е падал по улиците

    20:55 08.09.2025

  • 21 Тоалетната хартия

    0 0 Отговор
    Сюлейман Сюлейманов със син Жулиен Кязъмов....
    Няма нужда да се коментира!!Тия може да поискат делото да се гледа в Анкара..!!

    20:57 08.09.2025

  • 22 УжАсен

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "На коментари 4,5 и 9":

    Кожухаров системно публично е развявал снимки на борисов, пеевски и подлогата им славуца сакатия че крадат като откачени и за полицията винаги ще има а за бачкаторите само геноцид. Ето това е бг.полицията. Веднага реформа на МВР както в Грузия ,заплатите на полицаите да бъдат 1,5 средна заплата ,тоест в нашата страна брутната е 2480 лв.а нетна 1970. Тоест висш полицай да взема 3500 лв.с бонусите а не 10 000 както се е хвалил този полицай . И да боготвори крадците тиквун,свиня и сакатия пътник славуца че за тях има а за народа един чепат

    20:59 08.09.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове