Един от обвинените за побоя в Русе успява да заснеме с телефона си част от инцидента

18-годишният Жулиен Кязъмов, един от обвинените в побоя над шефа на полицията в Русе Николай Кожухаров, и успява да заснеме с телефона си част от инцидента, твърди семейството му, цитирано от БТВ.
На мястото са дошли две патрулки и младежите са били освободени в полунощ. Жулиен се е прибрал у дома, показва камерата на жилището им. А в съда друг от обвиняемите разказа, че не те са започнали боя.
"Единият човек тръгва да ме удря и така стана боя, нямам повече какво да кажа. Реално първият удар е нанесен от тях, после ние вече слизаме от колата и - да !", казва Кирил Гочев, друг обвиняем.
Вътрешният министър Даниел Митов нарече твърденията им конспиративни .
"Включително чух, че директорът на Русенската полиция бил тръгнал на фитнес! Дванайсет и половина през нощта! Някои хора трябва да се засрамят! Но фактът е, че тези въпросните - задържаните младежи, нито един от тях не виждам да е пострадал, а ние имаме директор на русенската полиция в болница с много тежки травми, каза той.
Семейството на Жулиен настоява делото да се гледа в друг град. "Искаме да се гледа във Велико Търново, тук всички са зависими, имахме много откази. Не можем да си намерим дори адвокат", казва Айсун Шабанов, роднина на обвинения Жулиен Кязъмов.
"Искаме чест, истината да излезе, честно правосъдие", споделя Сюлейман Сюлейманов, бащата на Жулиен.
В четвъртък апелативният съд във Велико Търново ще гледа мерките на обвинените, които бяха оставени в ареста.
Точна статия да има снимки
Русе МВР Кожухаров
Получихме сигнали от граждани на Русе в който се излагат брутални факти, свързани с шефа на МВР, които представляват опасност за общественото здраве и добрите нрави в страната. Публикуваме без редакторска намеса едно към поради изключителната обществена значимост и призоваваме прокуратурата и ДАНС да се заемат сериозно с проверка на изброените факти. Ние, както и цяла България, искаме истината до дъно, колкото и да е горчива тя. Като за начало кръвните проби за алкохол и наркотици на Главния комисар Кожухаров от нощта на ужасите на улица Мостова в Дунавския град. Кожухаров е афиширал публично че заплатите на полицаите са двойно повече отколкото се представят пред обществото. Че полицията има правомощия да ликвидират всеки гражданин без последствия. Снимки преди "инцидента"
11 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
По Веско Маринов:
"изРОДНАТА ПОЛюЦИЯ ГИ ПАЗИ"
13 На коментари 4,5 и 9
🚨💣🚔Бомба която ще разтърси България. Шефът на МВР - Русе е бил пиян и под въздействйието на вещества, които употребява системно, в нощта на побоя‼️СНИМКИ 🔞
Русе МВР Кожухаров
Получихме сигнали от граждани на Русе в който се излагат брутални факти, свързани с шефа на МВР, които представляват опасност за общественото здраве и добрите нрави в страната. Публикуваме без редакторска намеса едно към поради изключителната обществена значимост и призоваваме прокуратурата и ДАНС да се заемат сериозно с проверка на изброените факти. Ние, както и цяла България, искаме истината до дъно, колкото и да е горчива тя. Като за начало кръвните проби за алкохол и наркотици на Главния комисар Кожухаров от нощта на ужасите на улица Мостова в Дунавския град. Кожухаров е афиширал публично че заплатите на полицаите са двойно повече отколкото се представят пред обществото. Че полицията има правомощия да ликвидират всеки гражданин без последствия.
14 Пияница
До коментар #7 от "Факт":с увредени от алкохола бъбреци !
20:48 08.09.2025
17 Значи според сламения министър на МВР
20:52 08.09.2025
18 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ‼️
До коментар #7 от "Факт":Тежко пострадалият е казал на колегите си случаят да не се завежда и се е прибрал вкъщи❗
Чак след няколко часа, когато се е наложила лекарска намеса всичко не може да остане скрито и .....
ЧЕСТният полЮцай за да запази ЧЕСТта си
започва да ЛЪЖЕ , яко да ЛЪЖЕ❗
20:52 08.09.2025
21 Тоалетната хартия
Няма нужда да се коментира!!Тия може да поискат делото да се гледа в Анкара..!!
20:57 08.09.2025
22 УжАсен
До коментар #13 от "На коментари 4,5 и 9":Кожухаров системно публично е развявал снимки на борисов, пеевски и подлогата им славуца сакатия че крадат като откачени и за полицията винаги ще има а за бачкаторите само геноцид. Ето това е бг.полицията. Веднага реформа на МВР както в Грузия ,заплатите на полицаите да бъдат 1,5 средна заплата ,тоест в нашата страна брутната е 2480 лв.а нетна 1970. Тоест висш полицай да взема 3500 лв.с бонусите а не 10 000 както се е хвалил този полицай . И да боготвори крадците тиквун,свиня и сакатия пътник славуца че за тях има а за народа един чепат
20:59 08.09.2025