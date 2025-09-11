Ремонт може да наруши електрозахранването в гр. Козлодуй

Държавният Електроенергиен системен оператор (ЕСО) информира ЕРМ Запад, че започва ремонт на съоръжения в своята подстанция „Козлодуй“, което налага промяна в схемата на електрозахранване на потребителите на електроенергия, снабдявани от подстанцията.

Поради дейностите по съоръжението на ЕСО и промяната в схемата на електрозахранване са възможни прекъсвания и смущения на електрозахранването в гр. Козлодуй, община Козлодуй, област Враца.

Като оператор на електроразпределителната мрежа ЕРМ Запад има задължение да осигури безопасни условия за осъществяване на ремонтните дейности по съоръженията на ЕСО. Промяната на схемата на електрозахранване не може да се осъществи без оперативни превключвания, които водят до кратки прекъсвания на електрозахранването.

ЕРМ Запад предприема всички мерки да сведе до минимум неудобствата за потребителите. Дружеството е в постоянна готовност за реакция в случай на необходимост.

Информация за районите, в които предстоят планирани прекъсвания, тяхната продължителност, както и дали конкретен адрес попада в обсега им, може да бъде намерена на сайта на ЕРМ Запад, в секция Прекъсвания: https://ermzapad.bg/bg/za-klienta/prekusvania/.