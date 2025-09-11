Новини
Системите на НОИ са готови за въвеждането на еврото

11 Септември, 2025

Управителят на института Весела Караиванова припомни, че от 1 януари банкоматите ще дават само евро, така, както и пощите, тоест няма опасност някой да получи пенсия или обезщетение в лева. За сметка на това, през този месец ще може да се доплаща в лева, ако не достигат еврови банкноти, но препоръча безкасови плащания за по-голяма сигурност.

Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова

Системите на Националния осигурителен институт (НОИ) са готови за въвеждане на еврото от 1 януари и за разплащания единствено и само в евро. Това каза управителят на института Весела Караиванова по време на информационна среща за въвеждане на еврото в Благоевград, предават от БТА.

Тя припомни, че от 1 юли пенсионерите, които са получили осъвременяване на пенсиите, са видели двойното обозначение – в лева и в евро, а превалутирането винаги ще бъде в полза на осигурените лица.

Същото важи и за тези, които ползват различни видове обезщетения. От 1 юли всички, които получиха обезщетения за бременност и майчинство, безработица, или дни в неработоспособност, които наближават 12 млн. дни, получиха в своите месечни плащания с двойно обозначение, допълни Весела Караиванова.

Така минималният размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст от 630,50 лева е с размер 322,37 евро, а максималният размер на пенсията 3400 лева е 1738,40 евро.

Управителят на осигурителния институт отново повтори, че служителите на НОИ ще направят за хората необходимото. Няма да дойдат на вратата ви, няма да ви потърсят по телефона, няма да ви карат да разписвате документи, всичко това става автоматично, каза Караиванова.

Тя припомни, че от 1 януари банкоматите ще дават само евро, така, както и пощите, тоест няма опасност някой да получи пенсия или обезщетение в лева. За сметка на това, през този месец ще може да се доплаща в лева, ако не достигат еврови банкноти, но препоръча безкасови плащания за по-голяма сигурност.

Управителят на НОИ припомни още, че не трябва да се разкриват нови сметки в банките, да се правят други договори за различни платежни услуги от тези, които вече са установени до момента.

Нито едно плащане – за пенсия, за болест, за бременност и раждане, за отглеждане на дете няма да бъде променено, намалено или загубено, категорична беше Весела Караиванова. Тя каза още, че въпреки че информационната кампания за еврото официално приключва в края на октомври, служителите на НОИ са решени да продължат дотогава, докато има необходимост.

Хората са сигурни, че техните страхове и колебания ще бъдат успокоени тогава, когато виждат единство, когато виждат представители на институт близо до тях и когато кампанията за информираност във всеки един момент е достъпна на страницата, достъпна е в пощенските клонове, каза още тя.

Весела Караиванова препоръча, тъй като има изразени притеснения, да бъде създадена информационна брошура, в която да са описани приликите и разликите в банкнотите в лева и евро, тъй като купюрите са почти еднакви като цвят и размер и това може да затрудни част от хората.

Караиванова припомни още, че НОИ управлява близо 28 млрд. лева, от които 24 млрд. и 100 млн. са разходите за пенсии на 2 млн. и 56 хиляди пенсионери.

Зад тази статистика стоят съдбите на нашите родители, достойния им трудов живот, гарантиран чрез дохода от пенсии когато настъпва рискът старост. Съдбите на майките, които раждат и отглеждат децата си и са сигурни, че НОИ, чрез неговата администрация и политиките ще осигури навременното и законосъобразно изплащане на техните обезщетения, каза още Караиванова. Затова НОИ е част от националната кампания на държавата, на правителството за въвеждането на еврото, подчерта тя.

Затова ние с нашите 28 териториални поделения и 53 изнесени работни места сме толкова активни, затова групата, която сме подбрали като приоритетна са възрастните хора, настанени в домове, каза още тя.

Управителят на НОИ обясни, че дейности, свързани с прехода към евро са започвали още през 2020 година, когато ръководството на института, в своите презентации и концепции за управител и подуправител, е очертало въвеждането на еврото като основен, ключов момент за институцията като цяло. Това е била и концепцията, която Весела Караиванова е доразвила в концепцията си пред Народното събрание с идеята за тази мащабна информационна кампания в домовете за възрастни хора и открити приемни така и в регионалните поделения така и във всички центрове, неправителствения сектор, домове, където има грижа, където има възможност ние да бъдем чути и страховете и колебанията на хората за това какво се случва с плащанията да бъдат минимизирани и да бъдат напълно отстранени.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  1 Петрова

    3 7 Отговор
    Всички са готови, а аз още не съм избрала монета за новогодишната баница.
    Толкова са красиви всички ...

    17:08 11.09.2025

    17:08 11.09.2025

  2 Шопо

    13 5 Отговор
    Не ви щем еврото
    Референдум за ЕС и НАТО

    17:11 11.09.2025

    17:11 11.09.2025

  3 честен ционист

    6 3 Отговор
    322,37 евро това на седмица ли е, или поне за две? Понеже в клуба на богатите, такава е сметката.

    17:11 11.09.2025

    17:11 11.09.2025

  4 Данко Харсъзина

    6 5 Отговор
    Всички сме готови за въвеждане на еврото. Дори и копейките, които веднага щом ги получат, обръщат рублите в евро.

    17:13 11.09.2025

    17:13 11.09.2025

  5 честен ционист

    5 3 Отговор
    ☠️322 яко ще се мре, ама от глад

    17:14 11.09.2025

    17:14 11.09.2025

  6 А бре,

    6 1 Отговор

    До коментар #4 от "Данко Харсъзина":

    ходи се снимай !

    17:14 11.09.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  8 Да не ти пука

    2 2 Отговор

    До коментар #5 от "честен ционист":

    важното е да си честен.

    17:15 11.09.2025

  9 Данко Харсъзина

    4 2 Отговор

    До коментар #3 от "честен ционист":

    Това е за тези, които парите за осигуряване са ги получавали под масата и отдавна са ги изхарчили.
    Сега получават милостиня от тези които са се осигурявали.

    17:16 11.09.2025

    17:16 11.09.2025

  10 Някой

    3 0 Отговор
    На всякакви места като нищо ще закъсат след 1.1.2026г и ще трябва време да се оправи. Всичко в бази е в левове. Най-малкото това е труд. Не е до това да изпишеш втора цена.

    17:19 11.09.2025

  11 Данко Харсъзина

    2 1 Отговор

    До коментар #5 от "честен ционист":

    Тези с 322 евро, трябва да получават 24лв. / 8 долара, колкото беше пенсията на баба ми по времето на Живков.

    17:19 11.09.2025

  12 бай Бай

    5 3 Отговор
    Ами ако еврото умре преди 1ви ян26 какво ще въведете??

    17:20 11.09.2025

  13 Някой

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Данко Харсъзина":

    Имам рубли по 1 и някакви копейки, но са съветски и сигурно не важат. Пазя си ги. Както и ГДР марки. Чехословашки. И разни други.

    17:21 11.09.2025

  14 Данко Харсъзина

    2 3 Отговор
    По времето на Живков масовата пенсия беше 24лв месечно. На копейките и толкова са им много.

    17:22 11.09.2025

  15 честен ционист

    4 4 Отговор

    До коментар #9 от "Данко Харсъзина":

    Има и по ниски пенсии. В момента стотици хил пенсионери получават по жалките 429лв, а са образовани хора с кариери по 20+ години по унивеситети, училища, и болници. Също така и стотици хил гербаджийски пенсионери, цял живот бачкали келнери, портиери, или разсилни им направиха пенсиите незаслужени с редица машинации за сметка на обраните честни българи.

    17:22 11.09.2025

    17:22 11.09.2025

  16 Сатана Z

    3 3 Отговор
    От 1 Януари Българските пенсионери ще обеднеят с 55%,

    17:23 11.09.2025

    17:23 11.09.2025

  17 Данко Харсъзина

    1 3 Отговор

    До коментар #16 от "Сатана Z":

    Ходи да видиш бедните пенсионери в Гърция, или през седмицата в скъпите СПА комплекси в България.

    17:33 11.09.2025

  18 Данко Харсъзина

    2 2 Отговор

    До коментар #15 от "честен ционист":

    С 20 години стаж не можеш да получиш пенсия, а социална помощ. Социалната помощ е толкова. Но това не е пенсия, а подаяние.

    17:35 11.09.2025

  19 Данко Харсъзина

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "честен ционист":

    С 20 години стаж може да получиш пенсия само ако си бил първа категория, демек в радиацията на АЕЦ Козлодуй или в прахоляка на някоя мина под земята.

    17:38 11.09.2025

  20 Оди у Русиа

    1 2 Отговор

    До коментар #2 от "Шопо":

    Там референдуми през седмица.

    17:48 11.09.2025

  21 граф Монте Кристо

    0 1 Отговор
    Готвят се да си паднат на вратовете,наясно ли са,че ес няма да ни пощади една кретащата социална система,ще порежат пенсии,помощи и др. държавни подаяния,народа дали ще търпи повече?

    17:56 11.09.2025

  22 Е и какво от това мизерията е същата, ма

    2 0 Отговор
    Мафията ще краде здраво! Пародия на мутренско държава

    18:03 11.09.2025

  23 Който се е осигурявал

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "честен ционист":

    на МРЗ дори му е много.

    18:18 11.09.2025

  24 Петров

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Петрова":

    Внучката ти ще се прибира богата от Околовръстното с тези красиви монети изкарани с труд и пот от загорели турски тираджии.

    18:24 11.09.2025

  25 Наистина

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Петрова":

    са "красиви", като тебе !

    18:25 11.09.2025

  26 Родина

    2 0 Отговор
    Европа фалира , няма пари . Печатницата работи нонстоп . Тези дългове ще ги плащат внуците ви .
    Помпа се инфлацията и ставаме все по бедни .
    А , как се изчистват дългове ? С война , затова
    всички искат война . 75 години живяха на кредит .
    Сега всички ще плащаме .

    18:26 11.09.2025

  27 руzко = боклук

    0 2 Отговор
    браво а копейките готови ли са? муахахаха

    18:30 11.09.2025

    18:30 11.09.2025

  28 Щом

    1 0 Отговор
    ни приемат, значи ни насаждат !

    18:30 11.09.2025

  29 А бре,

    1 0 Отговор

    До коментар #27 от "руzко = боклук":

    аланкоолу ?????

    18:31 11.09.2025

