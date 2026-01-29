Новини
Любопитно »
Марк Антъни ще става баща за 8-ми път на 57 г.

29 Януари, 2026 07:23 1 383 7

  • марк антъни-
  • баща-
  • дете-
  • бременна-
  • надя ферейра

Двойката сподели щастливата новина на фона на третата годишнина от сватбата си

Марк Антъни ще става баща за 8-ми път на 57 г. - 1
Снимка: Инстаграм
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Семейството на Марк Антъни се увеличава с още един член. Певецът и съпругата му Надя Ферейра, която е "Мис Вселена“ 2021, обявиха, че очакват второ дете заедно, което е осмо поред за известния изпълнител, пише plovdiv24.bg.

Двойката сподели щастливата новина на фона на третата годишнина от сватбата си.

"Какъв велик подарък ни дава животът. Марко вече ще бъде по-голям брат“, написаха те към снимката, която показва отблизо корема на бременната Ферейра, като и ръцете на Антъни и вероятно на сина им Марко върху него.




Освен сина си Марко, Антъни има още шест деца - дъщеря Ариана (31 г.) и син Чейс (28 г.) от бившата си приятелка Деби Росадо, синовете Кристиан (25 г.) и Райън (22 г.) с бившата си съпруга Даянaра Торес и близнаците Еме и Максимилиан (17 г.) плод на връзката му с Дженифър Лопес.

През юни 2024 г., 26-годишната Ферейра и 57-годишният Антъни отпразнуваха първия рожден ден на сина си Марко, като публикуваха снимка в Instagram на Ферейра. Тогава Надя не само използва случая, за да поздрави сина си, но и изненада приятно феновете, разкривайки неговото име, пише ladyzone.

Антъни и Ферейра за първи път предизвикаха слухове за връзка след като бяха забелязани заедно на романтична разходка в Мексико Сити през 2022 г.

Малко по-късно те потвърдиха връзката си, публикувайки обща снимка в социалните мрежи. Броени месеци по-късно обявиха и новината за годежа си по време на парти в луксозен ресторант в Маями, Флорида. На 28 януари 2023 г. Ферейра и Антъни се ожениха на пищна церемония, на която присъстваха много звездни гости.


Напиши коментар:


Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Тити

    1 4 Отговор
    Просто чичко паричко.

    07:26 29.01.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 етикет

    7 0 Отговор
    Да са живи и здрави хората!

    07:31 29.01.2026

  • 4 Ирония

    6 2 Отговор
    Този отдавна изпълни нормата, ама продължана 😃👍

    07:36 29.01.2026

  • 5 Трол

    4 0 Отговор
    Браво на г-н Антъни, събира отборче за мач!

    07:40 29.01.2026

  • 6 Браво

    5 0 Отговор
    Щом още му рипа, с 30 години по млада жена така се прави!

    07:43 29.01.2026

  • 7 СлънчогледкА

    0 0 Отговор
    Стела и малката Ема също са сестри. Макар и с голяма разлика. Към 30 години май. Е , от различни майки де !
    Като двете май не се познават и още не са се срещали лично. Защо ли ?

    08:30 29.01.2026