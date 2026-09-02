Петър Вучков на 88 г.: Легендарният водещ на „Минута е много“ празнува рожден ден

Едно от най-разпознаваемите лица в историята на българската телевизия – актьорът и телевизионен водещ Петър Вучков, празнува днес, 2 септември, своя 88-и рожден ден. Той е роден през 1938 г. във Варна, а името му остава неразривно свързано с култовото телевизионно състезание „Минута е много“.

Преди да избере актьорската професия, Вучков работи като екскурзовод с полски език в курорта Златни пясъци. През 1964 г. завършва ВИТИЗ „Кръстьо Сарафов“, специалност „Актьорско майсторство за драматичен театър“, в класа на проф. Желчо Мандаджиев.

След дипломирането си започва дългогодишният му път на театралната сцена. Работи последователно в театрите във Велико Търново, Добрич, Стара Загора и Перник. Вучков се снима и в киното, като сред заглавията с негово участие са „Хроника на чувствата“, „Езоп“, „Трета след слънцето“, „Тайфуни с нежни имена“, „Човек не съм убивал“ и „Пътят на музикантите“.

Истинската национална популярност обаче идва с телевизията. Петър Вучков се превръща в лицето на „Минута е много“ – едно от най-дълголетните и разпознаваеми предавания на Българската национална телевизия. Първото му издание е излъчено на 22 февруари 1980 г., а след прекъсване в края на 80-те години предаването се завръща през 1992 г. и остава на екран до края на 2011 г.

В продължение на общо 33 години Вучков е неизменна част от телевизионното състезание. По данни на БНТ „Минута е много“ се нарежда сред най-гледаните програми на обществената телевизия, като в определен период е на второ място по рейтинг след централната емисия „По света и у нас“.

С характерния си глас, чувство за хумор и уважение към участниците и публиката Петър Вучков се превръща в символ на телевизионната ерудиция. С него е свързана и запомнящата се фраза „Негово величество зрителят“ – израз на разбирането му, че човекът пред екрана трябва да бъде поставян на първо място.

Любопитна част от кариерата на Вучков е свързана и с озвучаването. Гласът му е използван в продукции, излъчвани по Българската телевизия и Ефир 2, сред които анимационните класики „Розовата пантера“ и „Том и Джери“.

Петър Вучков има и дългогодишна връзка с музикалната сцена. Той е бил конферансие на концерти на Лили Иванова, като самият водещ през годините неведнъж е изразявал възхищението си от професионализма на примата на българската естрада.

Извън сцената и телевизионното студио една от големите му страсти са старинните предмети. Вучков е известен като ценител и колекционер, а сред интересите му през годините са часовници, самовари, хаванчета, картини и различни антики.

На 88 години Петър Вучков остава част от паметта за една телевизионна епоха, в която знанията и любопитството към света можеха да превърнат едно състезание във феномен за поколения зрители. И макар „Минута е много“ отдавна да не е в ефир, за мнозина българи гласът и образът на Петър Вучков продължават да бъдат неговата най-разпознаваема емблема.