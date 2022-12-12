Актьорът Филип Буков направи признание за сексуалния си живот

Филип Буков е един от най-желаните мъже у нас и безспорно сочен за новия мъжки секссимвол в киното. В интервю за Мон Дьо той сподели, че това не го топли, защото винаги може да си намери секс, но му липсва любов.

В същото време намекна, че може би е влюбен и има жена до себе си. На този фон се появиха слухове, че до него наистина има жена. Това обаче изобщо няма да спре напористите му фенки в Instagram, които дават мило и драго, за да го видят гол и под кръста, пише vbox7.com.

Е, това няма да се случи на много навити мацки, но няма нищо. Важното е друго момиче да е задоволено, щастливо и обичано от Филип. Междувременно той обаче сподели в TikTok, че не се радвал на голямо мъжко достойнство. Не само, че му бил "малък", но и му бил... "мек".

От опит обаче знаем, че Филип обича да се шегува със себе си, а това го правят само мъжете, които разполагат с достатъчно добро оръдие за любов.