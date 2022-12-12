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Актьорът Филип Буков направи признание за сексуалния си живот

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Актьорът Филип Буков направи признание за сексуалния си живот

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Той сподели в TikTok, че не се радвал на голямо мъжко достойнство

Актьорът Филип Буков направи признание за сексуалния си живот - 1
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Филип Буков е един от най-желаните мъже у нас и безспорно сочен за новия мъжки секссимвол в киното. В интервю за Мон Дьо той сподели, че това не го топли, защото винаги може да си намери секс, но му липсва любов.

В същото време намекна, че може би е влюбен и има жена до себе си. На този фон се появиха слухове, че до него наистина има жена. Това обаче изобщо няма да спре напористите му фенки в Instagram, които дават мило и драго, за да го видят гол и под кръста, пише vbox7.com.

Е, това няма да се случи на много навити мацки, но няма нищо. Важното е друго момиче да е задоволено, щастливо и обичано от Филип. Междувременно той обаче сподели в TikTok, че не се радвал на голямо мъжко достойнство. Не само, че му бил "малък", но и му бил... "мек".

@philipbukov На сухо съм. #f #fyp #foryou #foryoupage #fypシ #fy #fy #funny #foryourpage #fypage #fypシ゚viral #sex #bukov #bukovphilip #filipbukov ♬ original sound - Philip Bukov

От опит обаче знаем, че Филип обича да се шегува със себе си, а това го правят само мъжете, които разполагат с достатъчно добро оръдие за любов.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Късуня

    15 0 Отговор
    Малко му е .урлето та барем с малко реклама да замяза не нещо приемливо

    09:45 12.12.2022

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.


  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 О МАЙН ГОД☝

    3 0 Отговор
    ..дас ис е фантастично🍆....

    09:57 12.12.2022

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Тома

    7 0 Отговор
    Този е от нашите казал мон дьо

    10:19 12.12.2022

  • 11 Под дъгата

    2 0 Отговор
    Радваме се че си призна. Олекна ли ти?

    10:55 12.12.2022

  • 12 Не се притеснявай

    4 0 Отговор
    Нали езикът ти е дълъг, щом говориш много.

    10:58 12.12.2022

  • 13 Георги

    2 0 Отговор
    Събраха се двама !er@sai и за какво да си говорят

    11:06 12.12.2022

  • 14 признание

    2 0 Отговор
    На мен ми е малък, но не се срамувам от това, защото не зависи от мен.

    16:05 12.12.2022


  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Жоро

    0 0 Отговор
    Чрез тази статия май само си ги мерите сладури?

    08:56 13.12.2022