Актьорът Филип Буков направи признание за сексуалния си живот

Филип Буков е един от най-желаните мъже у нас и безспорно сочен за новия мъжки секссимвол в киното. В интервю за Мон Дьо той сподели, че това не го топли, защото винаги може да си намери секс, но му липсва любов.
В същото време намекна, че може би е влюбен и има жена до себе си. На този фон се появиха слухове, че до него наистина има жена. Това обаче изобщо няма да спре напористите му фенки в Instagram, които дават мило и драго, за да го видят гол и под кръста, пише vbox7.com.
Е, това няма да се случи на много навити мацки, но няма нищо. Важното е друго момиче да е задоволено, щастливо и обичано от Филип. Междувременно той обаче сподели в TikTok, че не се радвал на голямо мъжко достойнство. Не само, че му бил "малък", но и му бил... "мек".
@philipbukov На сухо съм. #f #fyp #foryou #foryoupage #fypシ #fy #fy #funny #foryourpage #fypage #fypシ゚viral #sex #bukov #bukovphilip #filipbukov ♬ original sound - Philip Bukov
От опит обаче знаем, че Филип обича да се шегува със себе си, а това го правят само мъжете, които разполагат с достатъчно добро оръдие за любов.
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3 Късуня
09:45 12.12.2022
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6 О МАЙН ГОД☝
09:57 12.12.2022
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10 Тома
10:19 12.12.2022
11 Под дъгата
10:55 12.12.2022
12 Не се притеснявай
10:58 12.12.2022
13 Георги
11:06 12.12.2022
14 признание
16:05 12.12.2022
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16 Жоро
08:56 13.12.2022