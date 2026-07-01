Славия разгроми Ботошани с четири безответни гола в приятелски двубой

Славия поднесе истинско футболно шоу в контролна среща срещу румънския Ботошани, завършила с категоричното 4:0. Мачът се проведе в живописния Банско, където възпитаниците на Ратко Достанич се готвят за новия сезон.

Едва четири минути след началото на срещата Емил Стоев разпечата вратата на гостите, давайки ранен аванс на Славия.

Румънският тим се опита да се противопостави, но в 43-ата минута Роберто Райчев удвои преднината на българите, с което на практика предреши изхода от двубоя още преди почивката.

След подновяването на играта Славия не намали темпото. Умаро Балде се разписа в 51-ата минута, а малко преди последния съдийски сигнал Димитър Буров оформи крайното 4:0.