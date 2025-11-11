Кузман Илиев пред ФАКТИ: Гласуването за „Лукойл“ – погребението на българската демокрация (ВИДЕО)

Повод за усмивки няма. Това не е просто политическо събитие – гласуването и случващото се с „Лукойл“ е погребението на българската демокрация. С това решение, взето за 26 секунди, управляващите се изплюха в лицето на демократичния човек в България. Хората в парламента влизат, сядат, гласуват, стават и излизат – без да ги интересува какво се случва. Това не са народни представители, това са хора в костюми, които само вдигат ръка, когато им кажат. Това заяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ икономистът Кузман Илиев, лидер на партия „България може“.
„Чухме опозицията да протестира, че решението е грешно, че е против обществения интерес – и са прави. Но къде е големият проблем? Всички говорят за Делян Пеевски – дали стои зад това, дали иска да овладее ключови ресурси, дали контролира икономически процеси. Може да спекулираме, може да развиваме темата, но истината е по-дълбока. Сега, когато Иво Мирчев излиза и предупреждава, че част от горивните запаси не са това, което си мислим, че складовете на „Лукойл“ може да бъдат затворени – нека си зададе въпроса: Как стигнахме дотук? Кой създаде този модел? Отговорът е, че това са нашите американски партньори и съюзници в НАТО, с техните геополитически игри. САЩ решиха да задушат Русия, да вземат нейните активи – без да се замислят, че така оставят своите „партньори“ на Балканите без гориво. Иво Мирчев, като говорител на либералното евроатлантическо пространство, трябва да направи самокритика. Нашите „партньори“, които ни учеха на ценности и ни развиваха плановете за енергийна независимост, днес държат България в криза“, добави гостът.
„Кой е виновен днес Пеевски да бъде до такава степен овластен, избелен и легитимиран, че да може да контролира всичко? Виновни са тези, които го легитимираха – „сглобката“ между ПП–ДБ. ПП–ДБ дойдоха уж „да изчегъртат“, а в крайна сметка възродиха статуквото. Седнаха с Пеевски на една маса, легитимираха го политически, пращаха му съобщения: „Тука съм, слез да се видим, ще решим проблемите.“ И всичко това – в името на „евроатлантическата любов“ и фалшивото единство. А днес са „много загрижени“, че българите ще останат без бензин“, каза още Илиев.
Още от разговора вижте във ВИДЕОТО.
ДЕМОКРАЦИЯТА ЩЕ ДОЙДЕ СКОРО,
КАТО ГИ СУРВАКАМЕ СЪС СОПИТЕ.....
ДО ТУК БЕШЕ демоКРАДЦИя .
Но преди това, ще мине през катарзис, като изрече три пъти "Отричам се от путин".
Такива откровени престъпници никога не е имало начело на България!
Няма как пиратските действия да бъдат оправдани от който и да било съд!
Тези действия на антибългарите начело на държавата ни, ще костват на нашия народ десетки милиарди неустойки, които ще се плащат поколения наред!!!
Народе взимай си обратно контрола върху държавата!!! Докато още има време!
До коментар #2 от "Фанова":Даже посегна на неприкосновенния помашки запас ....кадрите на Асан Юмеров , възпитаниците на шестмесечния интернат за полуидиоти в Пазарджик !!!
На 01.01.26 г. влизаме в "клуба на богатите", от което следва, че "партньорите" ни от ЕС и Кравария ще ни залеят с "евро" и "петрол" за рафинерията!? Недейте така, нали затова са "приятелите" и "партньорите" и сега е момента да се докажат, като такива! Като с кораба с 20 тона мухлясала царевица.... 😂😄
Трябва да ги избира по-приемливи визуално. Че само с вехтите им лакардии не става.
До коментар #13 от "Хаха":Че време не остана.
Сложните работи ги остави за умни хора.
До коментар #7 от "Коментатор":Мнението на отпадъчен продукт като теб няма никакво значение.
За Украйна! Не за България.... От 1 януари обезщетението за раждане в Украйна ще бъде 50 000 гривни. Върховната рада гласува за Закон № 13532, който засилва подкрепата за родителите, заяви депутатът Олексий Гончаренко. Както е посочено в документа, от 2026 г. плащанията ще бъдат както следва:
- 50 000 UAH — еднократно парично обезщетение при раждане на първото и всяко следващо дете;
- 7 000 UAH/месец — помощ за грижи за дете до 1 година. За дете с увреждане — 10 500 UAH/месец....Ако към 1 януари 2026 г. детето все още не е навършило 1 година, родителите продължават да получават настоящите 860 UAH и допълнителни 7000 UAH/месец, докато детето навърши 1 година;
- 8 000 UAH/месец — това е детска ясла за грижи за дете от 1 до 3 години, която може да се използва за заплащане на детска градина, клубове или други услуги, изплаща се в случай на заетост на майката. За деца с увреждания 12 000 UAH/месец.
- „Бебешки пакет“ - ще бъде предоставен в натура или под формата на парично обезщетение за неговата стойност......- 5 000 UAH — „Студентски пакет“, еднократно плащане за ученици от 1-ви клас.
- 7000 UAH — помощ за бременни жени, които не са официално заети. Изплаща се 70 дни преди раждането.
Според народния депутат целта на тази инициатива е да се създадат благоприятни условия за повишаване на раждаемостта и съчетаване на родителството с професионалната дейност чрез подкрепа на семействата по време на бременност, след ражд
До коментар #25 от "Фори":"Никога не се сбъдват икономическите му предвиждания!"
Аз такива не видях, ти къде ги виждаш?
До коментар #5 от "240 В УРАНОВИТЕ МИНИ":КУЗМАНЕ БРЕ ТЯ БУЛГАРСКАТА ДЕМОКРАЦИЯ НИГОГА НЕ Е ИМАЛО. ТЯ Е ХИМЕРА КУЗМАНЕ. ДО 2002 ИМАШЕ МУТРЕНСКА ДЕМОКРАЦИЯ КОЯТО БЕ ЗАМЕНЕНА С МАФИОТСКАТА ДЕМОКРАЦИЯ НА ЧЕКМЕДЖАРЯ. ТИ КЪДЕ ВИДЕ ДЕМОКРАЦИЯ БРЕ? ЩОТО АЗ НИКЪДЕ НЕ Е ВИДОХ.
