Кузман Илиев пред ФАКТИ: Гласуването за „Лукойл“ – погребението на българската демокрация (ВИДЕО)

Кузман Илиев пред ФАКТИ: Гласуването за „Лукойл“ – погребението на българската демокрация (ВИДЕО)

11 Ноември, 2025 14:55 1 666 41

  • кузман-
  • илиев-
  • лукойл-
  • сащ-
  • русия-
  • бензин-
  • иво-
  • мирчев

ПП–ДБ дойдоха уж „да изчегъртат“, а в крайна сметка възродиха статуквото, казва гостът

Кузман Илиев пред ФАКТИ: Гласуването за „Лукойл“ – погребението на българската демокрация (ВИДЕО) - 1
Снимка: Факти.бг
Факти Факти

Повод за усмивки няма. Това не е просто политическо събитие – гласуването и случващото се с „Лукойл“ е погребението на българската демокрация. С това решение, взето за 26 секунди, управляващите се изплюха в лицето на демократичния човек в България. Хората в парламента влизат, сядат, гласуват, стават и излизат – без да ги интересува какво се случва. Това не са народни представители, това са хора в костюми, които само вдигат ръка, когато им кажат. Това заяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ икономистът Кузман Илиев, лидер на партия „България може“.

„Чухме опозицията да протестира, че решението е грешно, че е против обществения интерес – и са прави. Но къде е големият проблем? Всички говорят за Делян Пеевски – дали стои зад това, дали иска да овладее ключови ресурси, дали контролира икономически процеси. Може да спекулираме, може да развиваме темата, но истината е по-дълбока. Сега, когато Иво Мирчев излиза и предупреждава, че част от горивните запаси не са това, което си мислим, че складовете на „Лукойл“ може да бъдат затворени – нека си зададе въпроса: Как стигнахме дотук? Кой създаде този модел? Отговорът е, че това са нашите американски партньори и съюзници в НАТО, с техните геополитически игри. САЩ решиха да задушат Русия, да вземат нейните активи – без да се замислят, че така оставят своите „партньори“ на Балканите без гориво. Иво Мирчев, като говорител на либералното евроатлантическо пространство, трябва да направи самокритика. Нашите „партньори“, които ни учеха на ценности и ни развиваха плановете за енергийна независимост, днес държат България в криза“, добави гостът.

„Кой е виновен днес Пеевски да бъде до такава степен овластен, избелен и легитимиран, че да може да контролира всичко? Виновни са тези, които го легитимираха – „сглобката“ между ПП–ДБ. ПП–ДБ дойдоха уж „да изчегъртат“, а в крайна сметка възродиха статуквото. Седнаха с Пеевски на една маса, легитимираха го политически, пращаха му съобщения: „Тука съм, слез да се видим, ще решим проблемите.“ И всичко това – в името на „евроатлантическата любов“ и фалшивото единство. А днес са „много загрижени“, че българите ще останат без бензин“, каза още Илиев.

Още от разговора вижте във ВИДЕОТО.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.2 от 24 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    39 12 Отговор
    Погребението на Българска икономика.

    14:56 11.11.2025

  • 2 Фанова

    9 8 Отговор
    извади де,що има изпод нафталина!

    Коментиран от #8

    14:56 11.11.2025

  • 3 Памела

    18 2 Отговор
    Павела е дудук неземен. Свири без да диша!

    14:59 11.11.2025

  • 4 Синя София

    30 12 Отговор
    Това е възхода на мутромилиционерската демокрация,35 години не стигат,ще търпим векове тикви и прасета

    15:00 11.11.2025

  • 5 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    22 7 Отговор
    СПОКОЙНО БЕ,
    ДЕМОКРАЦИЯТА ЩЕ ДОЙДЕ СКОРО,
    КАТО ГИ СУРВАКАМЕ СЪС СОПИТЕ.....
    ДО ТУК БЕШЕ демоКРАДЦИя .

    Коментиран от #41

    15:00 11.11.2025

  • 6 Предсказател

    12 22 Отговор
    Другарят К.Илиев, който се изживява ту като политолог, ту като икономист, най-накрая си направи партийка. Поредната уж българска партия. Наблюдавайки досегашните му изяви, предсказвам, че ще иска да се прегърнем с китайските другари. И вероятно е бил мотивиран, да възхвалява напредъка на т.н. Поднебесна империя.
    Но преди това, ще мине през катарзис, като изрече три пъти "Отричам се от путин".

    15:01 11.11.2025

  • 7 Коментатор

    27 6 Отговор
    Съд и затвор (минимум) за боко, шишо, зафирчо и славчо!!!
    Такива откровени престъпници никога не е имало начело на България!

    Няма как пиратските действия да бъдат оправдани от който и да било съд!
    Тези действия на антибългарите начело на държавата ни, ще костват на нашия народ десетки милиарди неустойки, които ще се плащат поколения наред!!!
    Народе взимай си обратно контрола върху държавата!!! Докато още има време!

    Коментиран от #19

    15:01 11.11.2025

  • 8 Сила

    9 3 Отговор

    До коментар #2 от "Фанова":

    Даже посегна на неприкосновенния помашки запас ....кадрите на Асан Юмеров , възпитаниците на шестмесечния интернат за полуидиоти в Пазарджик !!!

    15:02 11.11.2025

  • 9 Иван Пловдивски

    10 7 Отговор
    Кузмане, Кузмане.....Ако от някой не става нищо, си мисли, че като говори глупости ще стане нещо! Всяко куцо и сакато тръгнало да става политик и анализатор... И да бъде лидер... Ха, ха, ха. Но всъщност е доста тъжно. Не всеки българин го може! Кузмане!!!

    15:04 11.11.2025

  • 10 Управителят на всяка частна фирма

    7 7 Отговор
    в България трябва по предложение на Министерския съвет и с обикновено мнозинство в Народното събрание да се назначава ! Венсеремус ! Собствениците ако много врякат.... затвор ! Че много внимавай в картинката Кузманчо

    15:05 11.11.2025

  • 11 5555

    9 3 Отговор
    Заменям Голф 5 за младо магаре или кон! Ама се оказахме и тук неподготвени, няма толкова магарета и коне та да минем на каручки. Не знам дали има отнякъде да внесем! За градовете лесно, ще има рикши и много кандидат таксиджии за тях ама за селата дето няма магазини ни аптеки ще трябва междуселищен транспорт.

    15:06 11.11.2025

  • 12 Веднага да бъдат национализирани

    15 1 Отговор
    БТВ и НОВА ! Много са нацистки и ционистки

    15:09 11.11.2025

  • 13 Хаха

    13 5 Отговор
    Ама недейте да сте толкова черногледи!
    На 01.01.26 г. влизаме в "клуба на богатите", от което следва, че "партньорите" ни от ЕС и Кравария ще ни залеят с "евро" и "петрол" за рафинерията!? Недейте така, нали затова са "приятелите" и "партньорите" и сега е момента да се докажат, като такива! Като с кораба с 20 тона мухлясала царевица.... 😂😄

    Коментиран от #17

    15:10 11.11.2025

  • 14 Била Лидъл и Кауфланд

    15 6 Отговор
    Също веднага да бъдат национализирани ! По един особен управител да бъде назначен .... и на всички винарни !

    15:11 11.11.2025

  • 15 Кузмана е пРезидентски

    6 6 Отговор
    Той все такива ги събира. Тоя е неприлично космат, а имаше един Стефан Янев, дето осветителите по студията се чудеха как да му насочат лампите, та да му се видят очите.
    Трябва да ги избира по-приемливи визуално. Че само с вехтите им лакардии не става.

    15:12 11.11.2025

  • 16 И Банките

    12 2 Отговор
    Веднага да бъдат национализирани !

    15:12 11.11.2025

  • 17 Брой си еврото

    4 2 Отговор

    До коментар #13 от "Хаха":

    Че време не остана.
    Сложните работи ги остави за умни хора.

    15:13 11.11.2025

  • 18 Град Козлодуй ОРИГИНАЛА

    5 5 Отговор
    Лукойл е рсуки щ. Там е проблема!

    15:17 11.11.2025

  • 19 Геро

    4 1 Отговор

    До коментар #7 от "Коментатор":

    Мнението на отпадъчен продукт като теб няма никакво значение.

    15:18 11.11.2025

  • 20 дада

    5 1 Отговор
    То, ако това погребваше демокрацията, направо да излизаме да празнуваме. Лошото е, че точно тази свинщина Е демокрацията. Свиквайте!

    15:18 11.11.2025

  • 21 Тц,тц

    7 3 Отговор
    Стига бе,Кузмич? Ако за "Боташ" беше толкова активен...

    15:19 11.11.2025

  • 22 Боко

    2 2 Отговор
    Принципно нещо трябва да се е раждало за да го погребеш .

    15:19 11.11.2025

  • 23 Мадуро каза

    5 2 Отговор
    Че принципа е верен и трябва всеобща национализация в България

    15:20 11.11.2025

  • 24 То принципно си е така

    6 2 Отговор
    в парламента влизат, сядат, гласуват, стават и излизат – без да ги интересува какво се случва....

    15:22 11.11.2025

  • 25 Фори

    5 6 Отговор
    Бачо Кузман винаги критикува черногледо.Никога не се сбъдват икономическите му предвиждания!

    Коментиран от #34

    15:23 11.11.2025

  • 26 володя

    2 0 Отговор
    Всички като един в защита на Ротшилд!

    15:27 11.11.2025

  • 27 Веригата

    5 1 Отговор
    и катинара. Така ще приключи рафинерията в Бургас. Гаранция...

    15:29 11.11.2025

  • 28 Ами сега?

    3 0 Отговор
    Никой като отиде на лекар не го прави единствено за да му бъде определена само диагноза, а най вече за да му се назначи и лечение. Аман от многознайковци дето единствено коментират това, което всички виждаме и без някой да прави отчаяни салта пред нас за да ни концентрира вниманието върху проблема, който на всички ще ни извади очите, а в същото време даже не предлага идея как трябва обществото да реагира. Без значение дали изобщо ще бъде одобрена и дали е разумна или не. За мен това е говорене без елементарни признаци на мислене. Всичките днешни медии все с такива ни занимават вместо да провокират обсъждания които стимулират публичните дебати, формират общественото мнение, насърчават утвърждаването на ценности, разширяват прозрачността и отговорността на институциите и бизнеса и други полезни за обществото теми. Не случайно Джон Дърам Питърс издава, засягайки точно тази тема, книгата си „Да говориш на вятъра”.

    15:30 11.11.2025

  • 29 Ние помагачи сме големи нали? .....

    2 0 Отговор
    Вижте хора, аз друго искам да споделя
    За Украйна! Не за България.... От 1 януари обезщетението за раждане в Украйна ще бъде 50 000 гривни. Върховната рада гласува за Закон № 13532, който засилва подкрепата за родителите, заяви депутатът Олексий Гончаренко. Както е посочено в документа, от 2026 г. плащанията ще бъдат както следва:
    - 50 000 UAH — еднократно парично обезщетение при раждане на първото и всяко следващо дете;
    - 7 000 UAH/месец — помощ за грижи за дете до 1 година. За дете с увреждане — 10 500 UAH/месец....Ако към 1 януари 2026 г. детето все още не е навършило 1 година, родителите продължават да получават настоящите 860 UAH и допълнителни 7000 UAH/месец, докато детето навърши 1 година;
    - 8 000 UAH/месец — това е детска ясла за грижи за дете от 1 до 3 години, която може да се използва за заплащане на детска градина, клубове или други услуги, изплаща се в случай на заетост на майката. За деца с увреждания 12 000 UAH/месец.
    - „Бебешки пакет“ - ще бъде предоставен в натура или под формата на парично обезщетение за неговата стойност......- 5 000 UAH — „Студентски пакет“, еднократно плащане за ученици от 1-ви клас.
    - 7000 UAH — помощ за бременни жени, които не са официално заети. Изплаща се 70 дни преди раждането.
    Според народния депутат целта на тази инициатива е да се създадат благоприятни условия за повишаване на раждаемостта и съчетаване на родителството с професионалната дейност чрез подкрепа на семействата по време на бременност, след ражд

    15:35 11.11.2025

  • 30 Смешни сте

    3 1 Отговор
    Значи статуквото и двете прасета отново целите в бяло. И отново ПП-ДБ са виновни, че не са могли да ги изчегъртат.

    15:36 11.11.2025

  • 31 Референдум за обща национализация

    3 1 Отговор
    Дали е допустим ?

    15:37 11.11.2025

  • 32 Още едно

    1 3 Отговор
    Брадато русоробче

    15:40 11.11.2025

  • 33 Няма държава, джунгла

    3 2 Отговор
    20 дена и държавата приключва. Борисов и Пеевски разбиха всичко градено преди 1989г.

    15:40 11.11.2025

  • 34 уточнение

    3 1 Отговор

    До коментар #25 от "Фори":

    "Никога не се сбъдват икономическите му предвиждания!"

    Аз такива не видях, ти къде ги виждаш?

    15:41 11.11.2025

  • 35 МНЕНИЕ

    1 0 Отговор
    Ами ще търсим алтернативни източници на горива

    15:44 11.11.2025

  • 36 брадатата гейша

    1 0 Отговор
    се иzтропкала

    15:47 11.11.2025

  • 37 Организирайте се в бригади

    2 1 Отговор
    И почвайте да крадете кво ви падне. ЕК каза че може. Имоти, фирми, пари .... Бойчо и Шиши от години го правят

    15:47 11.11.2025

  • 38 Да превземем другари

    1 1 Отговор
    Била Лидъл и Кауфланд за начало тая нощ

    15:49 11.11.2025

  • 39 Сзо

    1 0 Отговор
    Кузмане, Кузмане.....не си толкова млад че да бепом им че Пеефски беше легитимиран доста преди ппдб да се пръкнат на политическата сцена. Помниш и 2013, когато Орешарски щеше да прави Пеефски шеф на данс, али?

    16:00 11.11.2025

  • 40 Промяна

    1 0 Отговор
    КУЗМАН ИЛИЕВ ТИ НА КОЛКО ГОДИНИ СИ КЪДЕ СЕ ЖИВЯЛ ДОСЕГА СТАТУКВЕВОЦ ЗАЩО ПЛЮЕШ БЪЛГАРИЯ НЕЩО НОВО МОЖЕШ ЛИ ПРЕДЛАГАШ ЛИ АЛЧНИ АНГИБЪЛГАРИ ЛЪЖАТ УЖАСНО

    16:01 11.11.2025

  • 41 МУТРИТЕ СТАНАХА МАФИОТИ БРЕ

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "240 В УРАНОВИТЕ МИНИ":

    КУЗМАНЕ БРЕ ТЯ БУЛГАРСКАТА ДЕМОКРАЦИЯ НИГОГА НЕ Е ИМАЛО. ТЯ Е ХИМЕРА КУЗМАНЕ. ДО 2002 ИМАШЕ МУТРЕНСКА ДЕМОКРАЦИЯ КОЯТО БЕ ЗАМЕНЕНА С МАФИОТСКАТА ДЕМОКРАЦИЯ НА ЧЕКМЕДЖАРЯ. ТИ КЪДЕ ВИДЕ ДЕМОКРАЦИЯ БРЕ? ЩОТО АЗ НИКЪДЕ НЕ Е ВИДОХ.

    16:02 11.11.2025

