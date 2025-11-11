Кузман Илиев пред ФАКТИ: Гласуването за „Лукойл“ – погребението на българската демокрация (ВИДЕО)

Повод за усмивки няма. Това не е просто политическо събитие – гласуването и случващото се с „Лукойл“ е погребението на българската демокрация. С това решение, взето за 26 секунди, управляващите се изплюха в лицето на демократичния човек в България. Хората в парламента влизат, сядат, гласуват, стават и излизат – без да ги интересува какво се случва. Това не са народни представители, това са хора в костюми, които само вдигат ръка, когато им кажат. Това заяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ икономистът Кузман Илиев, лидер на партия „България може“.

„Чухме опозицията да протестира, че решението е грешно, че е против обществения интерес – и са прави. Но къде е големият проблем? Всички говорят за Делян Пеевски – дали стои зад това, дали иска да овладее ключови ресурси, дали контролира икономически процеси. Може да спекулираме, може да развиваме темата, но истината е по-дълбока. Сега, когато Иво Мирчев излиза и предупреждава, че част от горивните запаси не са това, което си мислим, че складовете на „Лукойл“ може да бъдат затворени – нека си зададе въпроса: Как стигнахме дотук? Кой създаде този модел? Отговорът е, че това са нашите американски партньори и съюзници в НАТО, с техните геополитически игри. САЩ решиха да задушат Русия, да вземат нейните активи – без да се замислят, че така оставят своите „партньори“ на Балканите без гориво. Иво Мирчев, като говорител на либералното евроатлантическо пространство, трябва да направи самокритика. Нашите „партньори“, които ни учеха на ценности и ни развиваха плановете за енергийна независимост, днес държат България в криза“, добави гостът.

„Кой е виновен днес Пеевски да бъде до такава степен овластен, избелен и легитимиран, че да може да контролира всичко? Виновни са тези, които го легитимираха – „сглобката“ между ПП–ДБ. ПП–ДБ дойдоха уж „да изчегъртат“, а в крайна сметка възродиха статуквото. Седнаха с Пеевски на една маса, легитимираха го политически, пращаха му съобщения: „Тука съм, слез да се видим, ще решим проблемите.“ И всичко това – в името на „евроатлантическата любов“ и фалшивото единство. А днес са „много загрижени“, че българите ще останат без бензин“, каза още Илиев.



