Проф. Георги Чанков пред ФАКТИ: ЕК се опитва да открадне едни пари от Русия, за да ги даде на Украйна (ВИДЕО)

Европейската комисия се опитва по всякакъв начин да открадне едни пари от Русия, за да ги даде на Украйна, за да могат представители на украинската върхушка да си купят още златни тоалетни чинии, защото очевидно имат недостатъчно. Поне от две години Украйна не води самостоятелно съществуване и държавата се крепи на външно наливане на средства. И изведнъж ние сме изненадани, че там има корупция и че една част от средствата отиват не по предназначение. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“проф. Георги Чанков, преподавател в УНСС.
„Планът за кражба на руски активи мина през Европейската комисия в няколко варианта, но нито един от тях не бе подложен на обществено обсъждане. Говори се за репарации и се предполага, че Русия ще загуби войната, което звучи нелепо“, добави гостът.
„Когато приключи войната така, както се очертава да приключи, победител ще бъде Русия, защото руското ръководство ще може да обяви на населението, че политическите цели на войната са постигнати. Войната може да продължи още година-две - руските войски да превземат Харков, Одеса, може и Киев. Няма как Русия да се съгласи с частично постигане на целите“, каза още проф. Чанков.
„Когато войната завърши, тогава ще започне да ни се обясня как украинците са спечелили чрез различни интерпретации - че са спечелили, защото не са позволили на Русия да завземе цялата Украйна; че украинците са спрели „дивашките азиатски орди“, тръгнали да завладяват целия демократичен Европейски съюз. И така крайна сметка моралната победа ще бъде за Украйна“, сподели още професорът.
„Стратегията на ЕК за руските активи е голямото събитие, което има вероятност да има последици за следващите 15–20 години. Прочитането на този документ окончателно лишава Европейския съюз от някаква тежест в международните отношени. Че Европейският съюз е способен самостоятелно и състоятелно да формулира и защитава стратегически цели. Европейското обединение, което от самото начало е акуширано и обгрижвано от Съединените щати, бе за САЩ стратегическа ценност. Днес, при нарастващите проблеми на САЩ, които изискват допълнителен ресурс, с какъвто те самите не разполагат, се налага да се „цеди“ Европейският съюз“, обясни още гостът.
Още от разговора вижте във ВИДЕОТО.
