Новини
България »
Проф. Георги Чанков пред ФАКТИ: ЕК се опитва да открадне едни пари от Русия, за да ги даде на Украйна (ВИДЕО)

9 Декември, 2025 15:23 1 682 44

Поне от две години Украйна не води самостоятелно съществуване и държавата се крепи на външно наливане на средства, казва гостът

Проф. Георги Чанков пред ФАКТИ: ЕК се опитва да открадне едни пари от Русия, за да ги даде на Украйна (ВИДЕО) - 1
Снимка: Факти.бг
Факти Факти

Европейската комисия се опитва по всякакъв начин да открадне едни пари от Русия, за да ги даде на Украйна, за да могат представители на украинската върхушка да си купят още златни тоалетни чинии, защото очевидно имат недостатъчно. Поне от две години Украйна не води самостоятелно съществуване и държавата се крепи на външно наливане на средства. И изведнъж ние сме изненадани, че там има корупция и че една част от средствата отиват не по предназначение. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“проф. Георги Чанков, преподавател в УНСС.

„Планът за кражба на руски активи мина през Европейската комисия в няколко варианта, но нито един от тях не бе подложен на обществено обсъждане. Говори се за репарации и се предполага, че Русия ще загуби войната, което звучи нелепо“, добави гостът.

„Когато приключи войната така, както се очертава да приключи, победител ще бъде Русия, защото руското ръководство ще може да обяви на населението, че политическите цели на войната са постигнати. Войната може да продължи още година-две - руските войски да превземат Харков, Одеса, може и Киев. Няма как Русия да се съгласи с частично постигане на целите“, каза още проф. Чанков.

„Когато войната завърши, тогава ще започне да ни се обясня как украинците са спечелили чрез различни интерпретации - че са спечелили, защото не са позволили на Русия да завземе цялата Украйна; че украинците са спрели „дивашките азиатски орди“, тръгнали да завладяват целия демократичен Европейски съюз. И така крайна сметка моралната победа ще бъде за Украйна“, сподели още професорът.

„Стратегията на ЕК за руските активи е голямото събитие, което има вероятност да има последици за следващите 15–20 години. Прочитането на този документ окончателно лишава Европейския съюз от някаква тежест в международните отношени. Че Европейският съюз е способен самостоятелно и състоятелно да формулира и защитава стратегически цели. Европейското обединение, което от самото начало е акуширано и обгрижвано от Съединените щати, бе за САЩ стратегическа ценност. Днес, при нарастващите проблеми на САЩ, които изискват допълнителен ресурс, с какъвто те самите не разполагат, се налага да се „цеди“ Европейският съюз“, обясни още гостът.

Още от разговора вижте във ВИДЕОТО.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.2 от 36 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ИНЖ1

    12 53 Отговор
    Тоя е "професор", колкото Путлер е "хуманист"!!!!

    Коментиран от #38

    15:26 09.12.2025

  • 2 Асен

    7 40 Отговор
    А рашистите не направиха ли същото от краднаха европрйските заводи не си плащат лизинга за самолетите както и някои нефтени платформи изградени от западни компании.

    Коментиран от #42

    15:29 09.12.2025

  • 3 Новак

    11 36 Отговор
    Срам за подобни "професори"!

    Коментиран от #39, #41

    15:30 09.12.2025

  • 4 Тръмп

    41 3 Отговор
    Днес заяви, че е време за президентски избори в Окраина
    Присъдата е произнесена

    15:31 09.12.2025

  • 5 Еврообирджиите

    40 3 Отговор
    Ни искат 1.2 млрд. Евро за да ги дадат на бандата в Киев .долу ЕС долу ек. ,долу слугите им от мафиотската пасмина начело с корумпираната чучело най хаяши.еън България от ЕС и еврото

    15:31 09.12.2025

  • 6 УКРАЙНА 🇺🇦

    9 40 Отговор
    Това не е кражба рашистите трябва да си платят и тепърва ше плащат

    Коментиран от #10

    15:32 09.12.2025

  • 7 Явор

    32 1 Отговор
    След кражбата на парите голям процент се връщат обратно под формата на комисионни. Та за това е напъна.

    15:32 09.12.2025

  • 8 Тръмп

    31 2 Отговор
    ФБР ще изнесат данни за потоците на пари към корупционерите в ЕС
    Свурше ни са!
    Всички

    15:33 09.12.2025

  • 9 Елюменат🤣

    7 14 Отговор
    Този "професор " направи откритие

    15:33 09.12.2025

  • 10 Лопата Орешник

    17 0 Отговор

    До коментар #6 от "УКРАЙНА 🇺🇦":

    Дообре! Ей сега!

    15:33 09.12.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Какви лицемери

    11 17 Отговор
    Ами вие колко пари сте откраднали? Колко пари? Целите ви семейства и родове научени на келипира и на кражбите, на народната хранилка, цели поколения. Каква част от тези пари за законни? Или са от масовите грабежи на поданиците на Русия? И от бизнесите които са изсмуквали другите народи, включително и българския с участието на българофобите, като този на снимката. Лукойл? Както между другото и вие крадете и изнасяте зад граница. Нека някой ден инвашите пари да конфискуват. Това не е кражба. Така е честно, да се дадат парите на Украйна за разрушенията които прави Русия.

    15:37 09.12.2025

  • 15 Урсулата е

    26 5 Отговор
    Най-голямата крадла!
    И нашите крадци насила ни тикат при нея,за да могат да ни откраднат всичко.

    15:37 09.12.2025

  • 16 А Русия

    8 14 Отговор
    от къде ги открадна?

    15:37 09.12.2025

  • 17 4хилядник

    4 4 Отговор
    Искат да ме оставят без прехрана!

    15:38 09.12.2025

  • 18 Професор -

    4 13 Отговор
    куролапач.

    15:41 09.12.2025

  • 19 Дика

    7 14 Отговор
    Кражба ли е когато крадеш от крадец?

    15:42 09.12.2025

  • 20 Трол

    5 11 Отговор
    ЕК се опитва да открадне парите, които Русия открадна от Украйна.

    15:47 09.12.2025

  • 21 Крива

    5 13 Отговор
    физиономия , светът му е крив на другаря ! Само Русия най - Убава !

    15:47 09.12.2025

  • 22 БеГемот

    14 3 Отговор
    Най големият цирк в тоя конфликт е че страна като Украйна минава за добрата ....една проядена от корупция страна командвана и ограбвана от олигарси...сега просто благодарение на Путин се смениха крадците разни клоуни и техните импресари

    Коментиран от #29, #40

    15:48 09.12.2025

  • 23 Проф.Безгънкин

    13 4 Отговор
    Завършил съм в Москва!И се гордея!

    15:49 09.12.2025

  • 24 Чий го

    1 7 Отговор
    търсят парите им там?

    15:51 09.12.2025

  • 25 2021

    2 10 Отговор
    Путин изкуствено наду цената на енергоресурсите и открадна от Европа петорно повече!Факт !

    15:59 09.12.2025

  • 26 Още еди професор

    3 11 Отговор
    Като легендарният некадърник проф. Румен Гечев/хиперинфлацията/, където ще спасява България от еврото, тоя пък ревнал за руските пари, от къде я намират тази русофилска измет незнам.

    Коментиран от #28, #33

    16:01 09.12.2025

  • 27 Проф.Чанков

    6 1 Отговор
    умно и точно говори.
    Ламаринените ръждясали центове могат само да му ядат маратонките и пр.дреболии

    16:03 09.12.2025

  • 28 Ха ХаХа

    3 2 Отговор

    До коментар #26 от "Още еди професор":

    Кога роди негър бе гьотверен тъп?

    Коментиран от #31

    16:04 09.12.2025

  • 29 По голям цирк от това че...

    0 3 Отговор

    До коментар #22 от "БеГемот":

    .. си се пръкнал на този свят въпреки законите на еволюцията.... Няма!

    Коментиран от #32

    16:05 09.12.2025

  • 30 Даа!

    4 2 Отговор
    По 200 еврака от калпак,ще снесе сглобката на 🤡.От невръстен младенец,до столетника- по 200 евро.Кой сте вие бе,една шепа клати к.. ници, да решавате и загробвате с почти 2,5 милиарда лева бюджета? С тези пари,можете да издигнете до ключ ,огромни болници за детско здравеопазване.В поне четири области- София- Пловдив,Варна Русе или Видин.Един оформен кръг ,за лесен и бърз достъп за лечение от всяка точка, на най- ценното за всяка държава - децата!

    16:06 09.12.2025

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Ъхъ ъхъ

    4 2 Отговор

    До коментар #29 от "По голям цирк от това че...":

    Бива простак но чак пък толкова тъп не цива

    16:08 09.12.2025

  • 33 Ти да видиш

    6 1 Отговор

    До коментар #26 от "Още еди професор":

    Не мисля, че реве за руските пари. Реве, че ние и нашите деца ще ги връщаме. А Урсулите ще намажат едни комисионни от милиардера Зелю. Това е.

    16:08 09.12.2025

  • 34 асистент гейооргий изчанчев

    1 0 Отговор
    пеz ди ишцьë

    16:10 09.12.2025

  • 35 руско леке

    5 4 Отговор
    тоя професор е нагъл руски агент! Всички честни хора по света мразят руския Агресор!

    16:11 09.12.2025

  • 36 Каква ирония на съдбата

    0 1 Отговор
    На първи първи 2026 влизаме в клуба на крадците и корумпираните. Да ви е честито скъпи български граждани.
    Ще бъде хубаво да откраднат тези пари защото белгийците и Кристин лагард ясно ги предупредиха че ще последва срив на банковата система на целия Европейски съюз а аз като нямам нищо няма какво да ми откраднат баните.

    Коментиран от #44

    16:17 09.12.2025

  • 37 Ддд

    0 1 Отговор
    Писна ми да чета, слушам и гледам ,всякакви русофилски ПРЕДАТЕЛИ.
    Като толкова много обичат Рашистан, да отиват да живеят там, и да не с е връщат в прогнилия запад, в който е и България. Все пак Путин ги призова да населят държавата му, подобни герои.

    16:17 09.12.2025

  • 38 Дас Хаген

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "ИНЖ1":

    Путин е хуманист повярвай! Ако тази война е водеше Нетаняху досега щеше да има милиони цивилни загинали, тя и затова се проточи! Путин минимализира жертвите, докато Израел убиват и след примирието!

    16:19 09.12.2025

  • 39 Виж виж

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Новак":

    Погледни си лайковете!

    16:20 09.12.2025

  • 40 Ддд

    0 1 Отговор

    До коментар #22 от "БеГемот":

    Щото в Русия, едни честни и морални хора, няма грам корупция и олигарсите им не са едни от най богатите в света. А някои продължават да живеят в комуни? А който олигарх му падне морала, скача през прозореца на хотела?

    16:21 09.12.2025

  • 41 Виж виж

    0 1 Отговор

    До коментар #3 от "Новак":

    Си лайковете!

    16:22 09.12.2025

  • 42 Аоо

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Асен":

    А Санчо, много лъжеш моето момче, ако си момче де

    16:24 09.12.2025

  • 43 Бравос

    1 0 Отговор
    Трябва ли да се чудим на този "професор" от УНСС, след като самият ректор е "специалист по сигурност"?
    Каква академична тежест има УНСС със своите 18 хиляди студента, които пълнят чалготеките?
    Той, т.н. университет и преди си беше един ПУЦ, ама сега съвсем за нищо не става.

    16:38 09.12.2025

  • 44 Ми нормално

    1 0 Отговор

    До коментар #36 от "Каква ирония на съдбата":

    Нормално да нямаш никакви пари.То с такова мислене няма и как да е другояче.Този професор да ходи да се гръъъмне

    16:42 09.12.2025

Новини по градове:
