Пламена Заячка пред ФАКТИ: Най-големият провал в центъра на София е боклукът (ВИДЕО)

Когато говорим за проблеми в центъра на София, говорим за цялостно управление на града. Най-големият провал в центъра – в район „Средец“, е боклукът. Замърсяването с боклук е в пъти повече, отколкото във всеки един квартал в София, защото притокът на хора от кварталите е много по-голям. Те идват в центъра да работят. Точно затова трябва да има допълнително отношение по тази тема. Ние го виждаме всеки ден с препълнените кофи, с боклуците по улиците след събития, когато има изхвърлени бутилки. И говорим – това се случва в европейски държави, на фестивали например. Но веднага след тях има организирано почистване. В 6:30 хората, като станат и отидат на работа, вече е чисто. Тук говорим за по-добра организация. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ Пламена Заячка, кандидат за кмет на район „Средец“ от БСП.
„Ако София стане домакин на „Евровизия“, защото тук има и транспортна свързаност, и стадиони, които биха могли да бъдат музикални сцени, този импулс може да се разрастне. Нека да покажем София и като културна среда, да я покажем заедно с музикални събития. Какво искаме да покажем, как искаме да покажем духа на стара София и с какво искаме да ни запомнят. Важно е да се съхрани архитектурният облик, да се почистят стените от графити, да се изчистят парковете, да се създадат културни пространства за млади изпълнители. Тези занемарени публични пространства, защото в район „Средец“ има доста такива, могат да се оправят. Това е един добър повод да се развие културният облик на района. Покрай Джирото си оправихме доста пътищата, нали така. Едно домакинство може да е повод в София да се оправят много неща“, добави гостът.
Още от разговора вижте във ВИДЕОТО.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #9
14:36 09.06.2026
2 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #4
14:41 09.06.2026
3 нормално
14:41 09.06.2026
4 име
До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":Пита ли баба си или майка си от къде ви е докарал бай Тошо? От Сърбия ли сте?
14:42 09.06.2026
5 Цвете
14:42 09.06.2026
6 НАЙ-ГОЛЕМИЯ ПРОВАЛ!
14:45 09.06.2026
7 Три ядеца
15:03 09.06.2026
8 Ханку Брат
15:05 09.06.2026
9 Не се чуди
До коментар #1 от "Последния Софиянец":И те ,като тебе...уж си ,,ресторантьор" с ,,заведение" и вместо да работиш в него...денонощно,24/7 си все в коментарите на сайта и то...ВИНАГИ ПЪРВИ...ако разбира се не си на някое събитие ,като митинг...протест или просто да си пиеш кафето с Кирчо или всеки следващ...АКТуален за деня...
Как успяваш бе да си навсякъде?
Като многоръкият Шива си...
Дано ти плащат добре...
Коментиран от #15
15:12 09.06.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Особено Този !
15:31 09.06.2026
13 бушприт
15:46 09.06.2026
14 604
15:52 09.06.2026
15 604
До коментар #9 от "Не се чуди":Стимулират го с кокорчовътъ дроугъ
15:53 09.06.2026