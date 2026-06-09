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Пламена Заячка пред ФАКТИ: Най-големият провал в центъра на София е боклукът (ВИДЕО)

Пламена Заячка пред ФАКТИ: Най-големият провал в центъра на София е боклукът (ВИДЕО)

9 Юни, 2026 14:34 878 15

  • пламена-
  • заячка-
  • бсп-
  • район средец-
  • избори-
  • кмет

Район „Средец“ се нуждае от по-добро управление, повече чистота и инвестиции в културни пространства за младите хора, казва тя

Пламена Заячка пред ФАКТИ: Най-големият провал в центъра на София е боклукът (ВИДЕО) - 1
Снимка: Факти.бг
Факти Факти

Когато говорим за проблеми в центъра на София, говорим за цялостно управление на града. Най-големият провал в центъра – в район „Средец“, е боклукът. Замърсяването с боклук е в пъти повече, отколкото във всеки един квартал в София, защото притокът на хора от кварталите е много по-голям. Те идват в центъра да работят. Точно затова трябва да има допълнително отношение по тази тема. Ние го виждаме всеки ден с препълнените кофи, с боклуците по улиците след събития, когато има изхвърлени бутилки. И говорим – това се случва в европейски държави, на фестивали например. Но веднага след тях има организирано почистване. В 6:30 хората, като станат и отидат на работа, вече е чисто. Тук говорим за по-добра организация. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ Пламена Заячка, кандидат за кмет на район „Средец“ от БСП.

„Ако София стане домакин на „Евровизия“, защото тук има и транспортна свързаност, и стадиони, които биха могли да бъдат музикални сцени, този импулс може да се разрастне. Нека да покажем София и като културна среда, да я покажем заедно с музикални събития. Какво искаме да покажем, как искаме да покажем духа на стара София и с какво искаме да ни запомнят. Важно е да се съхрани архитектурният облик, да се почистят стените от графити, да се изчистят парковете, да се създадат културни пространства за млади изпълнители. Тези занемарени публични пространства, защото в район „Средец“ има доста такива, могат да се оправят. Това е един добър повод да се развие културният облик на района. Покрай Джирото си оправихме доста пътищата, нали така. Едно домакинство може да е повод в София да се оправят много неща“, добави гостът.

Още от разговора вижте във ВИДЕОТО.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    3 0 Отговор
    Уж бореха мафията с боклука а пак им клекнаха.

    Коментиран от #9

    14:36 09.06.2026

  • 2 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    1 4 Отговор
    знаете ли колко е била София след освобождението?-30 хиляди! отде се навъди тоз 1.5 милионен боклук незнам , ама атом няма да помогне..говорим за водородни бомби и нагоре

    Коментиран от #4

    14:41 09.06.2026

  • 3 нормално

    3 1 Отговор
    София е пълна с боклуци, нормално е все в някой квартал да има по-голяма концентрация.

    14:41 09.06.2026

  • 4 име

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    Пита ли баба си или майка си от къде ви е докарал бай Тошо? От Сърбия ли сте?

    14:42 09.06.2026

  • 5 Цвете

    4 1 Отговор
    КЪДЕ СИ СЕ ЗАПЪТИЛА ДА СТАВАШ КМЕТ, КАТО ВИЕ СТЕ ОТЛЮСПЕНИ.ГОЛЕМИ СТЕ НА ДУМИ, НО ДЕЛАТАТА СА ВИ УЖАСЯВАЩИ.АКО ,ОТНАЧАЛОТО НА 1990 ГОДИНА, БЯХТЕ СТАРТИРАЛИ ПОДОБАВАЩО И ЧЕСТНО, ДА СЕ ПОВЯРВА НА ДУМИТЕ ТИ, НО КАТО ВИ ЗНАЕМ КАКВИ СТЕ ,МЕРСИ. НЕ СЕ НАДЯВАЙ ИЗОБЩО. 🎃🐷😠☹️👎🎭🇧🇬🤦‍♂️🌬

    14:42 09.06.2026

  • 6 НАЙ-ГОЛЕМИЯ ПРОВАЛ!

    2 4 Отговор
    най-големия провал е именно бок лу кът и той си има име…ТЕР ЗИЙ СКИ

    14:45 09.06.2026

  • 7 Три ядеца

    2 0 Отговор
    И по районните кметства има много боклуци, не е само в центъра и район "Средец".

    15:03 09.06.2026

  • 8 Ханку Брат

    2 0 Отговор
    Не е хубаво така да наричате народно събрание

    15:05 09.06.2026

  • 9 Не се чуди

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    И те ,като тебе...уж си ,,ресторантьор" с ,,заведение" и вместо да работиш в него...денонощно,24/7 си все в коментарите на сайта и то...ВИНАГИ ПЪРВИ...ако разбира се не си на някое събитие ,като митинг...протест или просто да си пиеш кафето с Кирчо или всеки следващ...АКТуален за деня...
    Как успяваш бе да си навсякъде?
    Като многоръкият Шива си...
    Дано ти плащат добре...

    Коментиран от #15

    15:12 09.06.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Особено Този !

    2 0 Отговор
    В НС и МС !

    15:31 09.06.2026

  • 13 бушприт

    2 0 Отговор
    Пламена Заячка- кандидатка за кметица на район „Средец“ от партия БСП.

    15:46 09.06.2026

  • 14 604

    0 0 Отговор
    То там и човешкия мътрял ....имъ същия дерт

    15:52 09.06.2026

  • 15 604

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "Не се чуди":

    Стимулират го с кокорчовътъ дроугъ

    15:53 09.06.2026

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