Пламена Заячка пред ФАКТИ: Най-големият провал в центъра на София е боклукът (ВИДЕО)

Когато говорим за проблеми в центъра на София, говорим за цялостно управление на града. Най-големият провал в центъра – в район „Средец“, е боклукът. Замърсяването с боклук е в пъти повече, отколкото във всеки един квартал в София, защото притокът на хора от кварталите е много по-голям. Те идват в центъра да работят. Точно затова трябва да има допълнително отношение по тази тема. Ние го виждаме всеки ден с препълнените кофи, с боклуците по улиците след събития, когато има изхвърлени бутилки. И говорим – това се случва в европейски държави, на фестивали например. Но веднага след тях има организирано почистване. В 6:30 хората, като станат и отидат на работа, вече е чисто. Тук говорим за по-добра организация. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ Пламена Заячка, кандидат за кмет на район „Средец“ от БСП.

„Ако София стане домакин на „Евровизия“, защото тук има и транспортна свързаност, и стадиони, които биха могли да бъдат музикални сцени, този импулс може да се разрастне. Нека да покажем София и като културна среда, да я покажем заедно с музикални събития. Какво искаме да покажем, как искаме да покажем духа на стара София и с какво искаме да ни запомнят. Важно е да се съхрани архитектурният облик, да се почистят стените от графити, да се изчистят парковете, да се създадат културни пространства за млади изпълнители. Тези занемарени публични пространства, защото в район „Средец“ има доста такива, могат да се оправят. Това е един добър повод да се развие културният облик на района. Покрай Джирото си оправихме доста пътищата, нали така. Едно домакинство може да е повод в София да се оправят много неща“, добави гостът.



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