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Румен Овчаров пред ФАКТИ: Унгария правят диги, на което нямат право на Дунав (ВИДЕО)

Румен Овчаров пред ФАКТИ: Унгария правят диги, на което нямат право на Дунав (ВИДЕО)

27 Август, 2026 14:42 1 625 17

  • румен-
  • овчаров-
  • аец козлодуй-
  • дунав-
  • река-
  • вода

Не може да се прегражда реката, защото някой така си е решил както правят в Унгария, казва той

Румен Овчаров пред ФАКТИ: Унгария правят диги, на което нямат право на Дунав (ВИДЕО) - 1
Снимка: Факти.бг
Факти Факти

Какво точно получаваме, когато намалим мощността на пети блок със 100 мегавата? В момента това са нископрофилни PR акции. Нивото на Дунав се покачва, а ние намаляваме. Защо? Поради каква причина? Да покажем, че работим ли. Тъжно ми е, като гледам и министърката, че участва в този активен PR и не знам какво става. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ Румен Овчаров, бивш министър на енергетиката и бивш висш функционер в БСП.

„Какво прави сега Унгария, прегражда земя, правят диги, на което нямат право. Те искат да напълнят ниво при тях. Това означава, че в тази територия, с тази дига, която те ще направят, ще вземат всичко преди дигата. Не може да се прегражда реката, защото някой така си е решил. Дочух и че ние ще правим дига, но до половината, а не на цялата река. Но това, което прави Унгария, може да пресуши Дунав. И какво ще се случи след 20 или 30 дни, ако не завали дъжд? Трябва да спрем цялата централа“, добави Овчаров.

Още от разговора вижте във ВИДЕОТО.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Специалист

    18 15 Отговор
    Това и без тебе го знаем.Къде са парите за АЕЦ Белене бивш министре. Няма ли да върнеш нещо от тях на народа

    Коментиран от #8

    14:48 27.08.2026

  • 2 Най-големият престъпник

    14 13 Отговор
    В енергетиката, който пороби България с цените на газта, като разтрогна договор за фиксирани цени на доставки до ден днешен на цена около 20 долара, вместо сегашните цени десетократно по-високи. Какво ли е получил от блатото като благодарност?

    14:51 27.08.2026

  • 3 55 от Козлодуй

    18 14 Отговор
    Загуба за България е времето в което, този осъден престъпник бе в управлението

    14:53 27.08.2026

  • 4 айде и тоз

    8 10 Отговор
    открива топлата вода...

    14:57 27.08.2026

  • 5 връщай парите

    15 11 Отговор
    баклук долен крадец!

    15:00 27.08.2026

  • 6 Красимир Петров

    13 12 Отговор
    Каза най-наглият крадец в енергетиката

    15:02 27.08.2026

  • 7 Гост

    12 11 Отговор
    ,,ТОВА,, не е ли в затвора....
    Как му дават да говори оттам

    15:02 27.08.2026

  • 8 Ива

    12 13 Отговор

    До коментар #1 от "Специалист":

    Ако беше останал министър със сигурнаст АЕЦ Белене щеше да се построи !

    15:04 27.08.2026

  • 9 евро бричка

    9 10 Отговор
    А заради него колко загуби България?

    15:13 27.08.2026

  • 10 скрий се умнико

    7 5 Отговор
    Овчаров, когато трябваше да започнете строителството на Белене , вие със станишко решихте да изнудвате Росатом да намали цената от 6 на 5 милиарда долара. Изгубихте 18 месеца и проекта пропадна. За Белене е виновен станишев, за Южен поток Орешарски. Това е истината. Ако ги бяхте започнали тези обекти, щяха да се довършат.

    Коментиран от #16

    15:19 27.08.2026

  • 11 Българин 🇧🇬

    9 5 Отговор
    Румен Овчаров - последният енергиен министър , при който още се правеше нещо за българска ядрена енергетика . Затова чуждите лобисти хвърлят глутници от тролове да го плюят .

    15:37 27.08.2026

  • 12 Цвете

    2 4 Отговор
    ОВЧАРОВ, ИЗБИЙТЕ СИ ГО ОТ ГЛАВАТА ,ЧЕ ЕДНА БИВША РЕПОРТЕРКА НА БНТ, ЩЕ Е ПРЕЗИДЕНТ НА СТРАНАТА. ИГРИТЕ ВИ С РУСКОТО ПОСОЛСТВО НЕ ПРЕСЪХНАХА АМА ХИЧ. ДОРИ Е ИЗКЛЮЧИТЕЛНО ВАЖНО, ДА ПРЕСТАНЕТЕ ИМЕННО ВИЕ, КОИ ОГРАБИХТЕ БЪЛГАРИЯ ОТ 1990 ГОДИНА ДА КОМЕНТИРАШ ДАЛИ Е ПОДХОДЯЩ ГЮРОВ. НЯМА ДА Е БЪДЕ СИТУАЦИЯТА КАТО ПУТИН МЕДВЕДЕВ И ОБРАТНО, ДОБРЕ РАЗБИРАШ ЗА КАКВО ГОВОРЯ, НАЛИ? ОМЪРСЕНИТЕ СТЕ И Е МНОГО ДОБРЕ, ЧЕ ВАС ВИ НЯМА В ПАРЛАМЕНТА. КОЛКО МИЛИОНА ИМА ГЕРГОВ? А ОСТАНАЛИТЕ В БСП? МНОГО НЕ МИЛИОНИ ,А МИЛИАРДИ ИЗНЕСОХТЕ ОТ БЪЛГАРИЯ В НАЧАЛОТО НА ПРЕХОДА, КЪДЕ СА ПАРИТЕ НА БЪЛГАРИТЕ ОВЧАРОВ? ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА ЛИ? БАСТА. 🎃🐷🚔🤫🤦‍♂️

    Коментиран от #17

    16:00 27.08.2026

  • 13 Дзак

    3 0 Отговор
    Дунав е международна река. Нямат право и България трябваше да изпрати нота. Не на Унгарски, а на международен език!

    16:02 27.08.2026

  • 14 !!!?

    1 1 Отговор
    ЯЕЦ "Козлодуй" го има, но вода си няма, АЕЦ "Белене" го няма, но пък Гьол с вода си има !!!?

    16:03 27.08.2026

  • 15 Янко

    3 3 Отговор
    Много интересно е в България.На всички крадци и мошенници били или са в политиката се дава думата за да дразнят народа.

    16:06 27.08.2026

  • 16 миме

    2 0 Отговор

    До коментар #10 от "скрий се умнико":

    ми като доде на влас боко що не почна да прави централата и тръбата , бе? А?а и що евр@сете натиснаха България да спре четирите блока на Козлодуй?

    16:20 27.08.2026

  • 17 миме

    1 1 Отговор

    До коментар #12 от "Цвете":

    гюро ламата е даже много по-жалък даже и от роската банов

    16:25 27.08.2026

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