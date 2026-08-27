Румен Овчаров пред ФАКТИ: Унгария правят диги, на което нямат право на Дунав (ВИДЕО)

Какво точно получаваме, когато намалим мощността на пети блок със 100 мегавата? В момента това са нископрофилни PR акции. Нивото на Дунав се покачва, а ние намаляваме. Защо? Поради каква причина? Да покажем, че работим ли. Тъжно ми е, като гледам и министърката, че участва в този активен PR и не знам какво става. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ Румен Овчаров, бивш министър на енергетиката и бивш висш функционер в БСП.

„Какво прави сега Унгария, прегражда земя, правят диги, на което нямат право. Те искат да напълнят ниво при тях. Това означава, че в тази територия, с тази дига, която те ще направят, ще вземат всичко преди дигата. Не може да се прегражда реката, защото някой така си е решил. Дочух и че ние ще правим дига, но до половината, а не на цялата река. Но това, което прави Унгария, може да пресуши Дунав. И какво ще се случи след 20 или 30 дни, ако не завали дъжд? Трябва да спрем цялата централа“, добави Овчаров.



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