Румен Овчаров пред ФАКТИ: Унгария правят диги, на което нямат право на Дунав (ВИДЕО)

Какво точно получаваме, когато намалим мощността на пети блок със 100 мегавата? В момента това са нископрофилни PR акции. Нивото на Дунав се покачва, а ние намаляваме. Защо? Поради каква причина? Да покажем, че работим ли. Тъжно ми е, като гледам и министърката, че участва в този активен PR и не знам какво става. Това обяви пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ Румен Овчаров, бивш министър на енергетиката и бивш висш функционер в БСП.
„Какво прави сега Унгария, прегражда земя, правят диги, на което нямат право. Те искат да напълнят ниво при тях. Това означава, че в тази територия, с тази дига, която те ще направят, ще вземат всичко преди дигата. Не може да се прегражда реката, защото някой така си е решил. Дочух и че ние ще правим дига, но до половината, а не на цялата река. Но това, което прави Унгария, може да пресуши Дунав. И какво ще се случи след 20 или 30 дни, ако не завали дъжд? Трябва да спрем цялата централа“, добави Овчаров.
Още от разговора вижте във ВИДЕОТО.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Специалист
Коментиран от #8
14:48 27.08.2026
2 Най-големият престъпник
14:51 27.08.2026
3 55 от Козлодуй
14:53 27.08.2026
4 айде и тоз
14:57 27.08.2026
5 връщай парите
15:00 27.08.2026
6 Красимир Петров
15:02 27.08.2026
7 Гост
Как му дават да говори оттам
15:02 27.08.2026
8 Ива
До коментар #1 от "Специалист":Ако беше останал министър със сигурнаст АЕЦ Белене щеше да се построи !
15:04 27.08.2026
9 евро бричка
15:13 27.08.2026
10 скрий се умнико
Коментиран от #16
15:19 27.08.2026
11 Българин 🇧🇬
15:37 27.08.2026
12 Цвете
Коментиран от #17
16:00 27.08.2026
13 Дзак
16:02 27.08.2026
14 !!!?
16:03 27.08.2026
15 Янко
16:06 27.08.2026
16 миме
До коментар #10 от "скрий се умнико":ми като доде на влас боко що не почна да прави централата и тръбата , бе? А?а и що евр@сете натиснаха България да спре четирите блока на Козлодуй?
16:20 27.08.2026
17 миме
До коментар #12 от "Цвете":гюро ламата е даже много по-жалък даже и от роската банов
16:25 27.08.2026