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Адвокат Александър Кашъмов пред ФАКТИ: Промените в закона за държавната тайна са изключително притеснителни (ВИДЕО)

Адвокат Александър Кашъмов пред ФАКТИ: Промените в закона за държавната тайна са изключително притеснителни (ВИДЕО)

1 Септември, 2026 15:03 606 7

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Опитват се да върнат вечната държавна тайна, предупреждава юристът

Адвокат Александър Кашъмов пред ФАКТИ: Промените в закона за държавната тайна са изключително притеснителни (ВИДЕО) - 1
Снимка: Факти.бг
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Промените в режима за защита на класифицираната информация са изключително притеснителни. В момента те са подложени на обществено обсъждане съгласно законовата процедура. Общественото обсъждане ще приключи на 28 септември, след което като право Министерският съвет може да внесе промените в парламента. Това коментира пред Лили Маринкова в студио „ФАКТИ“ и предаването „Разговор“ адвокат Александър Кашъмов.

„Защо тези промени са опасни? Те именно въвеждат връщането на вечната тайна. Нека не забравяме, че по времето на тоталитарния режим държавната тайна имаше вечна защита, там нямаше срокове, след които защитата да се отнеме. Същественото е, че тази тайна бе толкова силна, че тя продължи да съществува още години след промените. За първи път държавната тайна със сложни норми, както и службите, които я прилагаха, се променят през 2002 година с приемането на Закона за защита на класифицираната информация. Тогава се въвеждат срокове за защита на тайните. Сега в България е въведен този закон, защото във всички демократични държави има такъв стандарт“, добави гостът.

„Вида държавна тайна от най-висока степен, свързана със защита на националната сигурност, не може да бъде вечна. Това е така, защото има право всеки един български гражданин да има достъп до информация, което е конституционно гарантирано. Но това е така заради самата същност на квалифицираната информация. Колкото по-дълго време има държавната тайна, толкова по-трудно тя може да се пази. Ако специален достъп до такава тайна има двама служители, защитата е по-голяма, отколкото ако имат 20 души. Ако държавната тайна се пази пет години, тя ще бъде по-добре пазена, отколкото ако е срок от 30 години“, сподели още адвокат Кашъмов.

„Какво всъщност се прави? Тези промени, които не за първи път се внасят за прием, са проблем. През 2002 година започна обсъждане с хора, отговарящи за комисията за сигурност, предшественика на ДАНС. Това бяха широко скроени, образовани хора, спазващи някакви стандарти на демократичния свят. Главно се прие да има смъкване на защитата. Нашето законодателство има три нива на държавна тайна – 5, 15 и 30 години, в зависимост от това колко е значима информацията. По изключение тези срокове могат да бъдат удължавани, но не повече от два пъти, със съгласие на Държавната комисия за защита на информацията. А сега искат това да се премахне и сроковете да се удвояват, утрояват, да се увеличават тези периоди на защита на държавната тайна“, разкри още юристът.

Още от разговора вижте във ВИДЕОТО.


България
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  • 2 Овчар

    8 2 Отговор
    Каква държавна тайна ..? България почти няма индустрия всичко е на парчета и разпродадено.

    15:09 01.09.2026

  • 3 Роза

    11 0 Отговор
    Защо не публикувате обектите ,върху които се разпростира понятието " държавна тайна"?Защо ли ми се струва,че това понятие се отнася за нещата,които управляващите правят "тайно" и не искат никой да ги знае?!!!!!

    15:11 01.09.2026

  • 4 въпроса е

    7 0 Отговор
    ЗАЩО не искат да се знае дали не защото са грабежи измами и убийства?

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  • 5 Къде видя тайна тоя.

    4 0 Отговор
    В БГ се подслушва и шпионира наред. По партийна линия.

    15:13 01.09.2026

  • 6 Гошо

    2 0 Отговор
    Иначе, както се очакваше Пуйката и Хастара още днес са на свобода.....

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  • 7 Щом Нещо е Тайна !

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