Естония: Руските пилоти игнорираха сигналите от италианските изтребители, охраняващи Балтийско море

Руските пилоти са игнорирали сигналите от италианските изтребители, отговарящи на мисията на НАТО за охрана на въздушното пространство над Балтийско море, когато са нарушили естонското въздушно пространство, заяви днес високопоставен естонски военен представител, цитиран от Асошиейтед прес и БТА.
Това 12-минутното навлизане бе поредно изпитание за способността на алианса да реагира на руските въздушни заплахи, след като на 10 септември около 20 руски дрона навлязоха в полското въздушно пространство.
Руското министерство на отбраната отрече днес негови бойни самолети да са навлизали във въздушното пространство на Естония, след като Талин съобщи, че три руски изтребителя са пресекли вчера без разрешение границата на страната.
Естонските власти отхвърлиха твърденията на Москва, като заявиха, че нарушението е потвърдено от радара и визуален контакт, и предположиха, че това може да е тактика за отвличане на западните ресурси от Украйна.
Руските изтребители МиГ-31 са навлезли в естонското въздушно пространство между 9:58 ч. и 10:10 ч. местно време вчера в района на Вайндлоо, малък остров, разположен във Финския залив в Балтийско море, съобщи естонската армия. В изявление на естонското министерство на отбраната се посочва, че това е четвъртото нарушение на въздушното пространство на Естония от Русия през тази година.
Все още "остава да бъде потвърдено" дали нарушението на границата е било умишлено или не, заяви пред АП полковник Антс Кивиселг, командир на Центъра за военно разузнаване на Естония. Независимо от това, той каза, че руските самолети "е трябвало да знаят, че се намират във въздушното пространство (на Естония)".
Руските пилоти не са представлявали "военна заплаха", каза още Кивиселг.
Въпреки че са получили сигнали от италианските пилоти, летящи с изтребители Ф-35, те явно са ги игнорирали и "всъщност не са последвали инструкциите", което е една от причините да останат толкова дълго в естонското въздушно пространство, добави той.
"Защо не са го направили, това е въпрос към руските пилоти", каза Кивиселг.
Руските самолети са излетели от летище близо до град Петрозаводск, в северозападната част на Русия, и са се насочвали към Калининград, руски ексклав на Балтийско море, разположен между Литва и Полша. Те са били проследени от два финландски изтребителя, преди да бъдат ескортирани от два италиански самолета, които са излетели от естонската въздушна база "Амари" и са ги последвали в международното въздушно пространство, посочи Кивиселг.
Шведските военни публикуваха снимки, за които твърдят, че показват руските изтребители, нарушаващи въздушното пространство на Естония тази сутрин.
Според тях снимките са направени над Балтийско море, след като руският самолет е напуснал въздушното пространство на Естония, пише Proto Thema, цитирана от Фокус.
Естонското външно министерство осъди нахлуването като "нагло“. То заяви, че три руски изтребителя МиГ-31 са навлезли в естонското небе "без разрешение и са останали там общо 12 минути“ над Финския залив.
Италиански самолети отговориха на нахлуването като част от мисията на НАТО за укрепване на източния му фланг, докато Финландия и Швеция също издигнаха изтребители в небето.
Естонското министерство на отбраната публикува карта с курса на трите руски изтребителя, предаде БНР.
Oтбранителното министерство на балтийската република публикува и карта с траекторията на трите изтребителя. Те са навлезли във въздушното ѝ пространство при остров Вайнлоо във Финския залив - най-северната географска точка на Естония.
Впоследствие са летели успоредно на брега на континенталната територия, като са преминали и над водите до столицата Талин.
Също както Полша, над която този месец бяха свалени руски дронове, Естония свика консултации по член 4 от Северноатлантическия договор.
Русия твърди, че изтребителите ѝ са изпълнявали полет от Карелия до Калининград и не са навлизали в естонското пространство.
Естония е третата страна от НАТО, която съобщава за нарушение на въздушното си пространство от Русия през последните седмици, като Румъния и Полша съобщават за подобни инциденти.
Лидерите на ЕС ще обсъдят отговора си на нарушенията на европейското въздушно пространство от страна на Русия на предстоящата си среща на върха в Копенхаген на 1 октомври, заяви председателят на Европейския съвет Антонио Коща.
Германският външен министър Йоханес Вандефул заяви, че НАТО винаги е било готово да се защити, след като прехвана руски самолети, които според Естония са нарушили въздушното ѝ пространство с "нагло“ нахлуване.
Франция, която има военни сили, включително изтребители, базирани в Естония, нарече нахлуванията на руски военни самолети в балтийските държави грубо нарушение на международното право.
Британският министър на отбраната Джон Хийли заяви, че нарушаването на въздушното пространство на Естония, сега член на НАТО, от руски военни самолети е последната безразсъдна и опасна дейност на Русия през последните дни.
Говорителката на НАТО Алисън Харт заяви снощи, че Северноатлантическият съвет ще се събере в началото на следващата седмица, за да обсъди инцидента по-подробно, след искането на Естония за консултации по член 4 от Северноатлантическия договор.
Увеличаването на нарушенията на въздушното пространство по източния и югоизточния фланг на НАТО от руска страна карат партньори в алианса да разчитат на краткосрочно разполагане на турска система за въздушно наблюдение и насочване, предаде ДПА,цитирана от БТА.
Обучение за използването на системата ще бъде организирано с помощта на Украйна, се твърди в информация, с която разполага германската агенция. Целта е началното обучение за започне още през следващата седмица.
Полша и Румъния, които напоследък са изправени пред увеличаване на броя на навлизащите във въздушните им пространства руски безпилотни летателни апарати, ще бъдат снабдени с турската система за въздушно наблюдение MEROPS.
Системата може да бъде поставена на хеликоптери и дронове и е способна да открива вражески обекти дори през облаци и прах. Тя беше представена за първи път през 2022 г.
1 Румен
Коментиран от #27
17:13 20.09.2025
2 Злобното Джуджи
Сберете се догодина в началото, га Естония ще е част от Калининградския анклав 😁
17:14 20.09.2025
3 минувач
Коментиран от #42, #81
17:15 20.09.2025
4 1111
Коментиран от #7
17:16 20.09.2025
5 Сталин
Коментиран от #13
17:17 20.09.2025
6 Христо Христов
Коментиран от #150
17:17 20.09.2025
7 Сталин
До коментар #4 от "1111":Миг31 са най добрите самолети ,могат да летят в стратосферата и да носят тактическо ядрено оръжие
Коментиран от #14, #35, #130
17:18 20.09.2025
8 3.14К
17:18 20.09.2025
9 тази буква “Й” явно е много сложна
Коментиран от #61
17:18 20.09.2025
10 Зуки
Престанете със фейковете,знае се какъв сайт сте
Коментиран от #145
17:19 20.09.2025
11 Пич
17:19 20.09.2025
12 И Киев е Руски
17:20 20.09.2025
13 Копейкин Костя
До коментар #5 от "Сталин":Брей , ватенката има достъп до софтуера на ракетите....
Сигурно имаш и достъп до кюлотите на Митрофанова, ле? 😀
Коментиран от #20, #149
17:20 20.09.2025
15 Егати "доказателствата" :)
Шведите защо не си гледат Грета Тунберг, че само тази гордост им остана. Язък за прекрасната, честна, неутрална и просперираща доскоро държава.
17:21 20.09.2025
16 Проблема е
17:22 20.09.2025
17 404
17:22 20.09.2025
18 сигурно
17:22 20.09.2025
19 Хубаво аре
Коментиран от #24
17:24 20.09.2025
21 Баце
17:24 20.09.2025
23 Всё в порядке
Z-пропагандистът Максим Калашников и събеседника ми разказват за ситуацията на ватенките на фронта: „Повечето части нямат никакво обучение. Пристигате на фронта и директно в окопите. Ситуацията е катастрофална. Предстоят бедствия и жертви, пред които 1941 година ще бледнее."
17:25 20.09.2025
24 Те Израел и САЩ
До коментар #19 от "Хубаво аре":не само нарушиха въздушното пространство на Иран, но и бомбардираха. Не ги чух тогава подлогите в Европа да се обадят.
17:28 20.09.2025
25 Скъсана ватенка
До коментар #22 от "Сталин":Всички в РФ са колониални poби !
Всички почитатели на Путлер и рашизма са просто ... и д и о т и !
Коментиран от #29, #37, #41
17:28 20.09.2025
26 А някой друг случайно
17:29 20.09.2025
27 Няма лъжа, няма измама!
До коментар #1 от "Румен":Очевидно, това изтребител. Не е крава. Макар че, ако беше крава също можеше да е крава нарушителка на граница.
17:30 20.09.2025
28 ф ейк новина
А къде са им въздухозаборниците ?!
Руските миг - 31 имат огромни квадратни въздухозаборници на фюзелажа, ясно видими от страни до кабината.
На снимките нищо такова не се вижда.
Пак ли лъжте като за дроновете в Полша ?
Всеки може да твърди каквото му скимне. Аз може да твърдя, че самолета на снимката е с извънземен произход.
Но к8ъде са ви доказателствата ?!
Мислите си че като покажете някаква замазана фотошопирана снимка някой ще ви повярва на л ъжите ?!
17:31 20.09.2025
29 Сталин
До коментар #25 от "Скъсана ватенка":Губиш ми само времето,STFU
17:32 20.09.2025
30 И дЖилезку ако може
17:32 20.09.2025
31 Кривоверен алкаш
17:35 20.09.2025
32 Да ама
17:35 20.09.2025
33 Мисля
Коментиран от #36, #39
17:36 20.09.2025
34 Антон
12 мин в авиацията е афски много време!
17:37 20.09.2025
35 Харчат много
До коментар #7 от "Сталин":Горивото на Миг31 свършва за 25 минути
До коментар #33 от "Мисля":Че трябва 12 минути на едно и също място да са стояли над Естония, като балон
17:38 20.09.2025
38 Фен
Коментиран от #43
17:40 20.09.2025
39 Дори на максимална скорост
До коментар #33 от "Мисля":трудно би правил завой в границите и.
17:40 20.09.2025
40 Търновец
17:41 20.09.2025
42 Щото Макароница
До коментар #3 от "минувач":Го е ошамарила.
17:42 20.09.2025
43 я пак
За да изчислим времето, за което МиГ-31 може да прелети над територията на Естония, трябва да знаем разстоянието да се премине.
Дължината на територията на Естония от запад на изток е около 350 км.
Максималната скорост на МиГ-31 е около 3000 км/ч, но за оперативни скорости и маневри, приемаме средна скорост около 2000 км/ч.
Изчисление:
t=350 км2000 км/ч=0.175 часа=10.5 минути
t=2000 км/ч350 км=0.175 часа=10.5 минути
Следователно, МиГ-31 може да прелети цялата територия на Естония приблизително за около 10 до 11 минути при оптимални условия и висока скорост.
Коментиран от #56
17:43 20.09.2025
44 Да погледнем назе си
17:44 20.09.2025
45 стоян георгиев
17:44 20.09.2025
46 !!!?
17:44 20.09.2025
47 И впрочем "членки"
17:44 20.09.2025
48 Факти
Коментиран от #51, #90
17:46 20.09.2025
49 Антон
17:46 20.09.2025
50 Детски играчки
17:47 20.09.2025
51 Русия иска
До коментар #48 от "Факти":агресорите НАТО да се разкарат от границите и.
Коментиран от #70, #79
17:47 20.09.2025
52 Като
17:48 20.09.2025
53 Христо Грозев
Коментиран от #64
17:49 20.09.2025
54 Тиква
17:49 20.09.2025
55 Яба даба ду
17:50 20.09.2025
56 Грешни изчисления
До коментар #43 от "я пак":Ако МиГа лети с 3000 км/ч ,горивото му ще свърши за 6 минути.Над Естония са летели най много с 700 км/ч ,за да могат да се приберат
Коментиран от #89
17:50 20.09.2025
57 Тези
17:51 20.09.2025
58 МИГ 31
17:52 20.09.2025
59 А в БГ - въздушно пространство
Коментиран от #92
17:53 20.09.2025
60 Странно
Коментиран от #94
17:53 20.09.2025
61 Блогър от Москва. Крим е Руски завинаги.
До коментар #9 от "тази буква “Й” явно е много сложна":Завършили са платено... Такоз е.
17:53 20.09.2025
62 Чочо
Не споря че не са "пресекли".
Ама това с тази снимка е несериозно!
17:53 20.09.2025
63 Колко
17:53 20.09.2025
64 Марш
До коментар #53 от "Христо Грозев":Руска гнида.
Коментиран от #85
17:54 20.09.2025
66 Много
17:56 20.09.2025
67 Призрак
17:56 20.09.2025
68 болен соросоид
17:56 20.09.2025
69 Съветският пeHиc аkp00батTT
Германска преса, 27 юни 1941 г.:
„Съветските дивизии често са принудени да се бият само с пехота, защото са загубили цялата си броненетехника.“
BBC News, 22 март 2022 г.:
„Руските войски разполагат с храна и боеприпаси само за три дни.“
Урсула фон дер Лайен, 14 септември 2022 г. (Обръщение за състоянието на Съюза):
„Руските военни използват чипове от съдомиялни машини и хладилници, за да ремонтират военното си оборудване, защото вече нямат полупроводници. Руската индустрия е в руини.“
New York Post, 6 март 2023 г.:
„Руските резервисти изчерпват боеприпасите си, бият се с лопати, произведени още през 1869 г.“
Коментиран от #75, #76, #91
17:57 20.09.2025
70 Ха ха
До коментар #51 от "Русия иска":Едно е да искаш, второ да го направиш и трето да го вземеш! Рашистите по-скоро ще получат един здрав тупаник в сората.
Коментиран от #96
17:58 20.09.2025
71 Провокация
17:58 20.09.2025
72 Малко познания
Кьонисберг е взет от Съветкия съюз, като страна пабедителка.
По логиката но Христов, Полша да върне Германката теритирия, а УКрайна Западна та си част на Полша.
Коментиран от #136
17:59 20.09.2025
73 !!!?
17:59 20.09.2025
74 Русия
18:00 20.09.2025
75 Анти Комунист
До коментар #69 от "Съветският пeHиc аkp00батTT":Ленин отговаря: „... не само семейството. Всички забрани от интимен характер трябва да бъдат снети. Заслужава си да се приложи опитът на суфражистките и да се разреши също еднополовата любов“. Ленин предрича, че „в сферата на брака и половите отношения приближава революция, която е в съзвучие с пролетарската революция“.
18:02 20.09.2025
76 хич не лъжат
До коментар #69 от "Съветският пeHиc аkp00батTT":Само луди хора, лишени от морал, могат да допуснат, че Русия има намерение да нападне Украйна. Това заяви говорителят на руското външно министерство Мария Захарова пред телевизионния канал Rete4
Коментиран от #84, #86, #87
18:02 20.09.2025
77 Джигит с Москвич
18:03 20.09.2025
78 незнайко
Всячески се мъчат от НАТО да дразнят Русия !!!
18:04 20.09.2025
79 Факти
До коментар #51 от "Русия иска":Путин вкара Финландия в НАТО и добави нови 1340 км натовска граница. Путин УДВОИ границата на Русия с НАТО. Има два варианта за Путин - 1) не му пука за НАТО или 2) е абсолютен некадърник. А Русия... Тя просто е жертва на най-големият си враг, а именно Путин. След проваления комунистически експеримент Западът със своите инвестиции и технологии измъкна Русия от мизерията. Путин обаче хвърли всичко това на вятъра и вкара Русия в нова Студена война. Тази държава вече няма бъдеще. Китайското робство не е бъдеще. Китайците са подмолни и това фалшиво приятелство ще свърши много зле за Русия. Китай има да си връща за "века на срама" когато Русия му отне най-много територия. Западът върна колониите на Китай, а Русия никога не го направи. Сега тя сама влезе в китайския капан, излизане от който няма.
Коментиран от #99
18:08 20.09.2025
80 Рогозкин
18:08 20.09.2025
81 незнайко
До коментар #3 от "минувач":Защото на тази възраст без "допинг" не става а и визуалния таков пред него ( жена му ) едва ли му помага !!!
18:08 20.09.2025
82 А НАТО
18:10 20.09.2025
83 Обективни истини
Слава на всеки избягал укрил се или дезертирал украински мъж
18:11 20.09.2025
85 Ти сега "членка" ли си
До коментар #64 от "Марш":Това кажи членко Грозева ?
18:14 20.09.2025
86 Велизар
До коментар #76 от "хич не лъжат":Ще ви занимая малко с история. Ще се върнем към 1654 г., годината, в която Украйна е отправила прошение към Русия да бъде присъединена към Руската империя, поради невъзможност да опази границите си от външни нападения. Ако погледнем границите на Украйна по онова време, ще видим, че те са някъде на около 40 километра около Киев. Ни-повече, ни по–малко. И ето през 1922 г. на Ленин му дошла идеята отново да създаде украинска държава в рамките на Съветска Русия. И понеже това само около Киев му се сторило много малко, притурил значителна територия от Русия. Впоследствие и Сталин като видял, че Украинската федерация не може да се изхрани сама, добавил допълнително територия от Русия, Полша, Унгария, Румъния и Беларус. Впоследствие Хрушчов във връзка с 300 годишнината от присъединяването на Украйна към Русия добавил Кримския полуостров. Оказва се, че 78 % от територията на днешна Украйна е все подаръци от Русия. Но какво прави в момента Украйна? Върху подарената от Русия земя е изградила 74 бази на НАТО, 27 биолаборатории и 14 завода за кемтрейс. И всичко това в нарушение на споразумението за гарантиране суверинитета на Украйна от 1994 г., в който и Русия е един от гарантите. В това споразумение Украйна е поела ангажимент с нищо да не вреди на съседката си Русия, а Украйна в същото време с американска техническа помощ /американски ядрени центрофуги/ е била на прага на изработването на свое ядрено оръжие.
Коментиран от #101, #123
18:15 20.09.2025
87 Той
До коментар #76 от "хич не лъжат":за дереджето в момента е виновен крадецът с зелените одежди. Когато преди 3 год. тази война можеше и да не започне ( преговорите в Истамбул) . наркоса послуша лукавите ингилизи и поведе украинците на заколение. Не ви ли беше ясно , че да се биете с/у Русия e cаuse perduta !
18:15 20.09.2025
88 Борко
18:16 20.09.2025
89 Това не е вярно
До коментар #56 от "Грешни изчисления":При 3000 - 3200 км. горивото ще стигне за около 15-20 мин. и разстояние около 700 - 1000 км. Крайсерската му скорост е около 2500 км., а в икономичен режим в до звукова 900 км.
18:17 20.09.2025
90 АртеФакти
До коментар #48 от "Факти":И ти ще си знаменосеца, нали?
В света на розовите понита с шарени опашки всеки различен е роб ?!?
Коментиран от #107
18:17 20.09.2025
91 Факти
До коментар #69 от "Съветският пeHиc аkp00батTT":Фалшивите медии са тези в диктатурите, където няма свобода на словото. У нас 45 години слушахме как "гнилия Запад" се разпада и накрая се разпадна " прогресивния СССР". Сега е същата работа. Тоя филм сме го гледали и знаем как свършва. Разликата ще бъде само в нюансите. Русия така или иначе е бита карта. Германия загуби ПСВ и в яда си започна ВСВ да търси възмездие. След като загуби и нея си седна на... Русия загуби Студената Война и в яда си започна втора такава за да търси възмездие. Сега като загуби и тази ще си седне на...
Коментиран от #102, #134
18:18 20.09.2025
92 По рождение
До коментар #59 от "А в БГ - въздушно пространство":си напръскан.
18:18 20.09.2025
93 Иван
18:19 20.09.2025
94 Ами те никога
До коментар #60 от "Странно":не са искали да завладяват Украйна, както и война с НАТО. Затова пропагандата е само за глупака.
18:19 20.09.2025
95 Факт
18:20 20.09.2025
96 Рашистите не знам
До коментар #70 от "Ха ха":Но Европа какъв тупаник получи от САЩ и продажните урсули, не е истина.
18:21 20.09.2025
97 А ГДЕ
18:27 20.09.2025
98 Ердоган ги гърми
Прецедент има. Така че ЕС какво чака.
Да ги приземява наред.
18:28 20.09.2025
99 Ами не
До коментар #79 от "Факти":Финландия и Швеция сглупиха заради пропаганда и продажни политици! От приятелски отношения с Русия, търговият, туризъм и т.н., НАТО и продажни политици ги направиха врагове. НАТО ( САЩ ) нямат работа покрай руските граници. Всичко са интриги, провокации, интереси, а губещите са глупави народи като Украйна и Европа!
Коментиран от #103
18:29 20.09.2025
100 ЖАЛ ПРИМИТ СЕЛЯЧЕСТВО САМО ВЛЕЗЕ В КАПАН
ЦЕЛИТЕ ЗА СЕГА СА ДРУГИ И ФАШГОСПОДАРИТЕ ДОБРЕ ГО ЗНАЯТ , ТА ЗАТУЙ СА ИМ ТЕЗИ НАПЪНИ , ТОЗИ ЗОР ДА ВИ "УСИЛЯТ ГТАНИЦАТА " БЕ , НЕРАЗБИРАТЕ ЛИ , КОЛКО СА ЗАГРИЖЕНИ ЗА ВАС , АМА МАЛКО ПОВЕЧЕ ЗА ТЯХ СИ!!!! АХ,АХ,АХ, , ЗАЩО ЛИ ГИ ИМА ТАКИВА ЗАШЕМАТЕНИ , ЗАБЛУДЕНИ СЪЩЕСТВА ??- ЗА ДА СА ЗЛО С/У КОЕТО ДА СЕ БОРИ ДОБРОТО!!!!!!
ЖАЛКО ПЪРВОБИТНОПРИМИТИВНО СЕЛЯЧЕСТВО , САМО ВЛЕЗЕ В КАПАНА И СЕГА Е НА ОЛЕЛЕ !
Коментиран от #106
18:35 20.09.2025
101 Факти
До коментар #86 от "Велизар":Тогава Украйна се казва Русия, а Русия се казва Московия. Като ще ни учиш на история поне ползвай правилните наименования за съответното време. Московия сменя името си на Русия чак през 18 век защото не отива на една новоизлюпената империя да няма история. А защо не се върнеш малко по-назад, когато Москва е едно село в покрайнините на Киевска Рус? Да не говорим, че между Петър първи и Горбачов руснаците нямат един лидер, който е руснак. Това са 256 години, които започват само 8 години след като Русия се обявява за империя. Чак в последните 36 години ги управляват руснаци и виждаме какъв е резултатът - станаха китайска губерния. Появиха се на картата като васали на монголите и ще приключат като васали на китайците. Съдба...
Коментиран от #104
18:37 20.09.2025
102 Ако онова на раменете
До коментар #91 от "Факти":тти вършеше работа повече от пазене на равновесие, би ти спестило подобни бози и би погледнал какво се случва около теб и би видял, че проблема не е Русия, а САЩ.
18:37 20.09.2025
103 Руси и Украйна
До коментар #99 от "Ами не":също бяха приятелски държави.
Докато руснаците решиха да се месят във външната политика на Украйна.
И сега пълзат в украинската кал.
Коментиран от #105, #124
18:38 20.09.2025
104 Ако не се самоприключат
До коментар #101 от "Факти":с гражданска война.
18:40 20.09.2025
105 Ами не
До коментар #103 от "Руси и Украйна":намесиха се САЩ. Остава да се запиташ каква работа имаха на повече от 10 000 км. от дома им. А в момента е повече от видно каква. Следвай парите и ще знаеш истината. Следваш пропагандата и ще си глупака.
Коментиран от #109, #139
18:42 20.09.2025
106 Руските фърчащи железа
До коментар #100 от "ЖАЛ ПРИМИТ СЕЛЯЧЕСТВО САМО ВЛЕЗЕ В КАПАН":трябва да се свалят, преди да паднат сами!
18:43 20.09.2025
107 Факти
До коментар #90 от "АртеФакти":Аз ще гледам от диванчето с пуканките поредния разпад на Русия. Модерната война не се води с пушечно месо и това отдавна стана ясно в Украйна. Модерната война се води с технологии и икономика и Русия е просто жалка в сравнение с НАТО. Тя продължава да съществува само и единствено поради милостта на НАТО, което може да я сломи за три дни. Проблемът е, че Китай като един лешояд ще налази трупът й. Русия отново я спасява това, че е по-малкото зло. Преди голямото зло беше нацистка Германия, днес е комунистически Китай.
Коментиран от #111
18:46 20.09.2025
108 Хахахааа
18:47 20.09.2025
109 Какви пари, какви 5 лева
До коментар #105 от "Ами не":Янукович по обструкция от САЩ ли реши да променя пътя на външнополитическия път на Украйна????
И избяга в Русия.
Другото е следствие.
Коментиран от #112, #115
18:50 20.09.2025
110 А ся де
18:56 20.09.2025
111 Човек трябва да е много глупав
До коментар #107 от "Факти":за да е толкова елементарен.
18:57 20.09.2025
112 Ами не
До коментар #109 от "Какви пари, какви 5 лева":Янукович бе проевропеец и за това Украйна да е в ЕС и върл противник на НАТО. Това го правеше неудобен за САЩ от една страна, а от друга това което предложи ЕС за Украйна, щеше да доведе до огромни цени на газа, и още неща, които бяха в ущърб на украинският народ и това принуди Янукович да спре подписването. Тогава и САЩ и Великобритания спретнаха подготвеният Майдан и го окървавиха.
Коментиран от #113
19:10 20.09.2025
113 Янукович беше за ЕС
До коментар #112 от "Ами не":и за добрите отношения с Русия, което бе и най доброто за Украйна!
19:12 20.09.2025
114 Баи Тошо
19:16 20.09.2025
115 Под следване на парите
До коментар #109 от "Какви пари, какви 5 лева":се има предвид да видиш кой печели от тази война и накъде отиват паричните потоци. Там където отиват парите, той е виновника за да има война. Света се върти от власт и пари. Няма друга движеща сила в този етап на развитие на този свят.
19:18 20.09.2025
116 Заглавието на статията
19:44 20.09.2025
117 Кози борборонки
19:45 20.09.2025
118 АМ ЧИ ТЕ СИГНАЛИТЕ
НИ СА ГИ РАЗБРАЛИ
ДА УЧАТ РУСКИ
19:46 20.09.2025
119 Миризлив руски палячо -крепостен
Коментиран от #129, #138
19:48 20.09.2025
120 По данни на министерството
19:50 20.09.2025
121 Балтийско море
19:52 20.09.2025
122 Ефенди
Коментиран от #125
19:56 20.09.2025
123 пропаганда прави
До коментар #86 от "Велизар":Абе мростак! Как можа такава глупост да измислиш?
19:56 20.09.2025
124 Ало, Прокопи
До коментар #103 от "Руси и Украйна":Тя никога не е била украйнска кал
19:56 20.09.2025
125 Ефенди
До коментар #122 от "Ефенди":Ефенди обичат да чукат БГ малки момченца 500 години.. чук-чук, чук-чук..
19:59 20.09.2025
126 По тази логика
19:59 20.09.2025
127 Сега пък и
20:01 20.09.2025
128 Прочете какво преписвате
И как го показват:
Според тях снимките са направени над Балтийско море, след като руският самолет е напуснал въздушното пространство на Естония,
Ахаааа:)
20:03 20.09.2025
129 МУЦКА
До коментар #119 от "Миризлив руски палячо -крепостен":АБЕ ПАРИТЕ ЗА УБИТИТЕ КОГА ША ГИ ДАВАТЕ
МАЙ НИКОГА
ДАН СТЕ ГИ КРАДНАЛИ
ЩОТО ЖИВОТА НА СЛЪНЧАКА Е СКЪП
20:04 20.09.2025
132 стоян георгиев
Коментиран от #135
20:08 20.09.2025
133 Хеми значи бензин
20:13 20.09.2025
134 дончичо
До коментар #91 от "Факти":Ехаа, ама сладко ги редиш!!! Само че войната срещу Русия никога не е прекратявана от създаването й! Но погледнете Монголия докъде е сбрана,а са владели Русия,а татарите останаха един квартал
Просто не воювайте с Русия,а в търговията пък просто бъдете честни!
20:18 20.09.2025
135 СТОЕНЧО
До коментар #132 от "стоян георгиев":ТРЯБА ДА ЗЕМАТ ПРИМЕР ОТ ТЕБЕ
ТАКА РЕШИТЕЛНО СЕ НАХЛУЗУ СНОЩИ
ЧЕ ЧАК БЛЪВНА ПРЕЗ УСТАТА
БРАВОС
Коментиран от #137
20:22 20.09.2025
136 Знайко
До коментар #72 от "Малко познания":Абе, Знайко, България юредически и дефакто асманска територия ли е?
20:24 20.09.2025
137 стоян георгиев
До коментар #135 от "СТОЕНЧО":Панелните к..ви като теб си умират да създават хипотези за мен нали к.во?само да те успокоя малко мух..льо триста живота да живееш пак ще си останеш същия панелен мух..льо.нали разбра?.само подобни може да пишете подобни жалки глупости.
Коментиран от #140, #147
20:25 20.09.2025
138 ВСУ ВДОВИЦА
До коментар #119 от "Миризлив руски палячо -крепостен":АБЕ КО СТАА С ПАРИТЕ ЗА УБИТИТЕ БЕ
НА СЛЪНЧАКА Е СКЪПО ЕЙ НЕМА ПАРИ
ША ТРЯАА ДА ПРАЩАМ И СВЕКЪРВАТА БАРЕМ ДОДЕ НЕКОЙ ЛЕВ
20:25 20.09.2025
139 Попа Жопа
До коментар #105 от "Ами не":Забелязъл съм, че на обратните САЩ им пречи. И англосаксите и отрудените, нископлатени кравари.
Коментиран от #143
20:26 20.09.2025
140 Не се пени стоенчо
До коментар #137 от "стоян георгиев":Никой не ти е виновен, че си стигнал дъното и те ползва пропадналият запад за безроден глупак.
Коментиран от #142
20:27 20.09.2025
141 Ясно е че оповръщаните пи--- дори
Едни други Фашаги опитаха същото край Турската граница но едни...Ханъми- пилоти,..не разбираха от шеги и изпратиха де--- билите при...Кобзон! После Фюрера пеДо-фил скимти , жалва се и се покри у бункера като пе-- де--- РАС
👍😄
Коментиран от #144
20:29 20.09.2025
142 стоян георгиев
До коментар #140 от "Не се пени стоенчо":Така е аз съм дъното ти си върха нали му..хльо?стой там в панела яж лай..а и се мисли за връх.хаха!
Коментиран от #146
20:30 20.09.2025
143 Зависи от къди коя страна гледаш
До коментар #139 от "Попа Жопа":Като си от обратната, все виждаш другите обратно, а все теб ползва САЩ за обратен. САЩ унищожава Европа глупако. Дреме ти на теб с тъз празна манерка.
20:30 20.09.2025
144 Възраждане
До коментар #141 от "Ясно е че оповръщаните пи--- дори":Т урските Ханъми вярно опаткаха пияниците за минутка
Хахахахаха
20:31 20.09.2025
145 Инна
До коментар #10 от "Зуки":Шведски пилоти успяха да снимат руски изтребители над международни води, но никой не се заинтересува от местоположението.
Поляците твърдяха, че руски самолети също са прелетяли над тяхната сондажна платформа в Балтийско море. Те не са нарушили въздушното пространство, но са летели толкова ниско и шумно, че служителите на Orlen Petrobaltic вече няма да могат да сондират дълго време, защото ще трябва да си перат гащите.
Междувременно в Москва започват финалите на песенния конкурс „Интервизия“, в който участват певци от 23 държави.
20:32 20.09.2025
146 Не се пени стоенчо
До коментар #142 от "стоян георгиев":Никой не ти е виновен, че си стигнал дъното в едно общество и те ползва пропадналият запад за евтин и безроден глупак.
20:32 20.09.2025
147 АБЕ ОБЕЛЯНСКИ КАЗАНДЖИЯ
До коментар #137 от "стоян георгиев":ЗА ПОСЛЕДНИТЕ 150 ГОДИНИ НИКОЙ ОТ РОДА МИ НЕ Е ЖИВЯЛ В КИРПИЧ ИЛИ ПАНЕЛКА
Я СЕГА МЕ СВЕТНИ ДЯДО ТИ ОТ КЪДЕ Е
ОТ ГОРНО ИЛИ ДОЛНО КАМАРЦИ
ИЛИ НЯКОЯ ДРУГА КИРПИЧЕНА КОТОРА
А И ЗА ДА СЕ КЕФИШ
МОРЕТО Е НА 300 МЕТРА
НЕ ПЕРЛОВСКА МОРЕТО
И ТАКА Е ВЕЧЕ ПОВЕЧЕ ОТ 60 ГОДИНИ
АЙДЕ ИДВАЙ НА БУКИНГ
150 НА ВЕЧЕР
ИЛИ ДВЕ СВИР......КИ ОТ ЩЕРКА ТИ
20:34 20.09.2025
149 Сталин
До коментар #13 от "Копейкин Костя":Мечтата ми е да нюхам и нюхам на тьотя кюлотите ох умирам от кефффф
20:37 20.09.2025
150 Цък
До коментар #6 от "Христо Христов":Много ми харесват тъпи соросоиди. Германците да си вземат земите от Полша и от всички други които са си чопнали земя от тях. Изобщо имаш ли напредстава какво преразпределение на земи е имало през двете войни. Италианците дори са провели възродителен процес в земите получени от Австрия след ВСВ.
20:38 20.09.2025
152 ГанЯ
Коментиран от #154
20:39 20.09.2025
153 Механик
Па като се сетя италите какви са войници... какво казах? "ВОЙНИЦИ"??? Глупости.
Гледайте АНГЛИЙСКИЯ комедиен сериал "Ало-Ало" и добре оърнете внимание на образа на "храбрия италиан" к-н Алберрто Берторелли и на "британското разузнаване" и ще ви светне кой кой е.
20:40 20.09.2025
