Александър Лукашенко: Определям се като тръмпист

Беларуският президент Александър Лукашенко заяви, че се смята за "тръмпист", като добави, че както той, така и руският му колега Владимир Путин изпитват "голямо уважение" към президента на САЩ Доналд Тръмп.
"Разбирам Тръмп. Той има тактика: натиска напред, после отстъпва, после отново натиска напред. Понякога рискува всичко. Той е бунтовник.
Аз самият не се различавам много от Тръмп в това отношение", заяви Лукашенко пред репортери след приключването на двустранните си преговори с Путин в Москва, както съобщи ТАСС.
"В близко бъдеще всичко ще си дойде на мястото. Тръмп е заел много добра, достойна позиция", обясни Лукашенко, като подчерта, че "няма нужда да се бърза с преценките" по отношение на изявленията на Тръмп.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Тихо бе дри$ък!
До коментар #2 от "До Ганьо Балкански":Некомпетентен си.
08:21 27.09.2025
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Българин
08:23 27.09.2025
7 лукашестку
08:24 27.09.2025
8 Тръмп
08:25 27.09.2025
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Владо
Коментиран от #13
08:28 27.09.2025
12 не така грубо
До коментар #9 от "Здрасти":Българин от Столипеново
Коментиран от #15
08:28 27.09.2025
13 вероятно
До коментар #11 от "Владо":след толкова геипаради
08:30 27.09.2025
14 Голям майтап
08:32 27.09.2025
15 Здрасти
До коментар #12 от "не така грубо":Прав си, замествам го с лилав българин
Коментиран от #22
08:32 27.09.2025
16 Факти
08:33 27.09.2025
17 Руснакът е мръсно противно животно
08:33 27.09.2025
18 Здравейте путинофили
Коментиран от #24
08:33 27.09.2025
19 Град Козлодуй
08:37 27.09.2025
20 Кривоверен алкаш
08:39 27.09.2025
21 Mими Кучева🐕🦺
08:39 27.09.2025
22 фугата ти
До коментар #15 от "Здрасти":лилава
08:41 27.09.2025
23 Тръмпетизма е като Байданизма
08:43 27.09.2025
24 мараба
До коментар #18 от "Здравейте путинофили":бървиващо разиващо се седалище---ГЕВРЕКА С ГОЛЕМИЯТ ОТВОР СМАЗВАШ ЛИ ГО
08:44 27.09.2025
25 Този коментар е премахнат от модератор.