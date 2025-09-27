Александър Лукашенко: Определям се като тръмпист

Беларуският президент Александър Лукашенко заяви, че се смята за "тръмпист", като добави, че както той, така и руският му колега Владимир Путин изпитват "голямо уважение" към президента на САЩ Доналд Тръмп.

"Разбирам Тръмп. Той има тактика: натиска напред, после отстъпва, после отново натиска напред. Понякога рискува всичко. Той е бунтовник.

Аз самият не се различавам много от Тръмп в това отношение", заяви Лукашенко пред репортери след приключването на двустранните си преговори с Путин в Москва, както съобщи ТАСС.

"В близко бъдеще всичко ще си дойде на мястото. Тръмп е заел много добра, достойна позиция", обясни Лукашенко, като подчерта, че "няма нужда да се бърза с преценките" по отношение на изявленията на Тръмп.