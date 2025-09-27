Новини
Свят »
Беларус »
Александър Лукашенко: Определям се като тръмпист

Александър Лукашенко: Определям се като тръмпист

27 Септември, 2025 08:18 696 25

  • александър лукашенко-
  • доналд тръмп-
  • беларус-
  • русия

В близко бъдеще всичко ще си дойде на мястото, Тръмп е заел много добра, достойна позиция, обясни Лукашенко

Александър Лукашенко: Определям се като тръмпист - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
News.bg News.bg

Беларуският президент Александър Лукашенко заяви, че се смята за "тръмпист", като добави, че както той, така и руският му колега Владимир Путин изпитват "голямо уважение" към президента на САЩ Доналд Тръмп.

"Разбирам Тръмп. Той има тактика: натиска напред, после отстъпва, после отново натиска напред. Понякога рискува всичко. Той е бунтовник.

Аз самият не се различавам много от Тръмп в това отношение", заяви Лукашенко пред репортери след приключването на двустранните си преговори с Путин в Москва, както съобщи ТАСС.

"В близко бъдеще всичко ще си дойде на мястото. Тръмп е заел много добра, достойна позиция", обясни Лукашенко, като подчерта, че "няма нужда да се бърза с преценките" по отношение на изявленията на Тръмп.


Беларус
Поставете оценка:
Оценка 4.2 от 20 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Тихо бе дри$ък!

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "До Ганьо Балкански":

    Некомпетентен си.

    08:21 27.09.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Българин

    4 1 Отговор
    К.р.е.т.е.н.

    08:23 27.09.2025

  • 7 лукашестку

    4 2 Отговор
    тромпест

    08:24 27.09.2025

  • 8 Тръмп

    3 2 Отговор
    и+д-и-о-т

    08:25 27.09.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Владо

    4 3 Отговор
    Ватенките винаги са живяли влайна.

    Коментиран от #13

    08:28 27.09.2025

  • 12 не така грубо

    4 1 Отговор

    До коментар #9 от "Здрасти":

    Българин от Столипеново

    Коментиран от #15

    08:28 27.09.2025

  • 13 вероятно

    1 1 Отговор

    До коментар #11 от "Владо":

    след толкова геипаради

    08:30 27.09.2025

  • 14 Голям майтап

    5 4 Отговор
    Този ще обърка още повече нашите заблудени русофили 😂, че те постоянно си противоречат за Тръмп.

    08:32 27.09.2025

  • 15 Здрасти

    2 1 Отговор

    До коментар #12 от "не така грубо":

    Прав си, замествам го с лилав българин

    Коментиран от #22

    08:32 27.09.2025

  • 16 Факти

    5 2 Отговор
    Лукашенко тънко се намества в по-удобна позиция имайки предвид възможния колапс на Русия. Обяви се за тръмпист точно след като Тръмп каза, че НАТО трябва да сваля руски самолети и че Украйна може да си върне всички територии. Лукашенко не е глупав. Все пак е на власт по-дълго и от Путин.

    08:33 27.09.2025

  • 17 Руснакът е мръсно противно животно

    3 3 Отговор
    Той се трепе.

    08:33 27.09.2025

  • 18 Здравейте путинофили

    4 3 Отговор
    Добро утро, бав н 0 р аз виващи милиционери!

    Коментиран от #24

    08:33 27.09.2025

  • 19 Град Козлодуй

    3 2 Отговор
    Аутист.

    08:37 27.09.2025

  • 20 Кривоверен алкаш

    4 1 Отговор
    Живото доказателство че Клоуна е по удобен за Путин отколкото за Запада...

    08:39 27.09.2025

  • 21 Mими Кучева🐕‍🦺

    3 2 Отговор
    А аз съм дама урсулогретенистка!💋👩🌈🛴🥳🤣👍

    08:39 27.09.2025

  • 22 фугата ти

    2 0 Отговор

    До коментар #15 от "Здрасти":

    лилава

    08:41 27.09.2025

  • 23 Тръмпетизма е като Байданизма

    1 0 Отговор
    МНОГО ФАЛШИВА НОВИНА.ДАЛИ ГО Е КАЗАЛ НЕ СЕ ЗНАЕ. ТА БАЙДЪН МУ СПРЕТНА ЕДНА ОРАНЖЕВА РЕВОЛЮЦИЯ ТИ ТОЯ ОДЕШЕ КАО ГЛАМАВ С АК47 В РЪКА. ТРОМПЕТА НЕ Е ПО РАЗЛИЧЕН ОТ БАЙДЪН. И ТОЙ Е ГОТОВ ДА ТИ ЗАБИЕ НОЖ В ГЪРБА КАКТО СЕ ПРЕГРЪЩАТЕ. НИЩО ЧЕ ТРЪМП ВИ ОМАЙВА.

    08:43 27.09.2025

  • 24 мараба

    1 0 Отговор

    До коментар #18 от "Здравейте путинофили":

    бървиващо разиващо се седалище---ГЕВРЕКА С ГОЛЕМИЯТ ОТВОР СМАЗВАШ ЛИ ГО

    08:44 27.09.2025

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Турция, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания