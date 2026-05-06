Откриха мъртъв в цветна леха съдията по делото за корупция срещу бившата първа дама на Южна Корея

6 Май, 2026 05:05 790 2

Края тялото на магистрата е намерена предсмъртна бележка

Снимка: YouTube
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Съдия Шин Джонг-ох, който председателстваше повторното разглеждане на делото за корупция на бившата първа дама на Република Корея Ким Гун-хи, беше намерен мъртъв пред Висшия съд в Сеул, съобщи информационната агенция Йонхап.

Тялото на 55-годишния мъж беше открито в цветна леха близо до съдебната палата около 1:00 ч. местно време. До него беше намерена предсмъртна бележка. Полицията разследва обстоятелствата около смъртта му, включително възможността за самоубийство.

Шин Джонг-ох председателстваше повторното разглеждане на делото за корупция на бившия президент Юн Сок-йол, обжалвано. Южнокорейската съдебна система за общи дела се състои от три нива, включително Върховния съд. През януари първоинстанционният съд осъди Ким Гун-хи на 20 месеца затвор. На 28 април Шин Джонг-ох увеличи присъдата на четири години затвор.

Според вестник „Чунанг Илбо“, намерената у него бележка не споменава този въпрос.

През декември 2024 г. Юн Сок-йол обяви военно положение в Република Корея, в нарушение на конституцията на страната, за което беше отстранен чрез импийчмънт от президентския пост през април 2025 г.


  • 1 Още колко са умрели

    1 1 Отговор
    През нощта?

    05:13 06.05.2026

  • 2 така е

    0 1 Отговор
    В демократичните държави така им става на добрите хора, самоубиват се в ключов момент, или ги блъска кола/камион, примерно. Значи и Русия е демократична щом някои се хлъзват внезапно и падат през прозореца, така че нашата cоpоcня да не реве много, а да гледа да не им се случи демократичен инцидент.

    05:55 06.05.2026

