Откриха мъртъв в цветна леха съдията по делото за корупция срещу бившата първа дама на Южна Корея

Съдия Шин Джонг-ох, който председателстваше повторното разглеждане на делото за корупция на бившата първа дама на Република Корея Ким Гун-хи, беше намерен мъртъв пред Висшия съд в Сеул, съобщи информационната агенция Йонхап.

Тялото на 55-годишния мъж беше открито в цветна леха близо до съдебната палата около 1:00 ч. местно време. До него беше намерена предсмъртна бележка. Полицията разследва обстоятелствата около смъртта му, включително възможността за самоубийство.

Шин Джонг-ох председателстваше повторното разглеждане на делото за корупция на бившия президент Юн Сок-йол, обжалвано. Южнокорейската съдебна система за общи дела се състои от три нива, включително Върховния съд. През януари първоинстанционният съд осъди Ким Гун-хи на 20 месеца затвор. На 28 април Шин Джонг-ох увеличи присъдата на четири години затвор.

Според вестник „Чунанг Илбо“, намерената у него бележка не споменава този въпрос.

През декември 2024 г. Юн Сок-йол обяви военно положение в Република Корея, в нарушение на конституцията на страната, за което беше отстранен чрез импийчмънт от президентския пост през април 2025 г.