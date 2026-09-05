Руски удари са взели жертви в Украйна, докато Москва и Киев се готвят за посещение на американски пратеници

Руски атаки са убили най-малко петима души в Украйна през нощта, докато Москва и Киев очакват пристигането на американски пратеници, за да подновят усилията за слагане на край на продължаващата над четири години руса инвазия в Украйна, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.
Планираното посещение на Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, който е и зет на президента на САЩ Доналд Тръмп, цели съживяването на мирните преговори на фона на ескалиращите въздушни атаки от двете страни.
Според руските медии двамата пратеници вече са кацнали в Москва. Според Ройтерс, позоваващ се на запознати с въпроса служители, те ще проведат среща с руския специален пратеник Кирил Дмитриев. Дмитриев, който заяви пред Ройтерс през юни, „че е поддържал връзка с американските“ преговарящи по време на паузата в посещенията им в Русия, е участвал във всичките им предишни срещи с президента Владимир Путин. Той също така играе роля в договарянето на отмяната на санкциите на САЩ за рускиs петрол по-рано тази година“.
Въздушната война между Русия и Украйна се засили, докато войските се затрудняват да постигнат напредък по 1250-километровата фронтова линия. Русия напоследък използва бързо летящи дронове с реактивен двигател, а повтарящият се вой на сирени за въздушна тревога се превърна в част от ежедневието в Киев.
Ударите се нанасят въпреки вчерашното съобщение на украинския президент Володимир Зеленски, в което се казва, че Украйна ще спре въздушните атаки по време на посещението на Уиткоф и Къшнър и призовава Москва да направи същото.
Руски удар с балистична ракета по украинския стоманодобивен завод в източната Днепропетровска област уби петима души, повреди производствени съоръжения и инфраструктура, принуждавайки спирането на всички операции, заяви производителят на стомана “Метинвест”, цитиран от Ройтерс.
„Това е поредната атака срещу граждански стоманодобивен актив на “Метинвест” и поредно доказателство за систематичните удари на Русия срещу индустриалната база на Украйна“, се казва в изявление на компанията. В изявлението се казва, че заводът “Камет Стийл” произвежда чугун и стомана изключително за граждански цели.
В днешно изявление руското Министерство на отбраната заяви, че е извършило удари по два металургични завода в областта, описвайки ги като „основни доставчици на метални изделия за военното производство на Украйна“.
Други двама души бяха ранени при руска атака през нощта срещу Киевска област на Украйна, заяви Тимур Ткаченко, началник на регионалната военна администрация.
Същевременно при украински атаки н руската гранична Белгородска област са ранени трима души, включително 14-годишно момиче, съобщиха местните власти.
Министерство на отбраната в Москва заяви, че през нощта неговите сили са свалили 53 украински дрона.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Маталургичните
Коментиран от #3, #5
13:23 05.09.2026
2 Удриии
13:24 05.09.2026
3 Соломон
До коментар #1 от "Маталургичните":Русия много обича да се бие.Особенно ако на противника са му вързани ръцете
Коментиран от #8
13:25 05.09.2026
4 Овчар
13:25 05.09.2026
5 Разбира се
До коментар #1 от "Маталургичните":В гробищата им има недостиг.
13:25 05.09.2026
6 Гост
Коментиран от #21
13:27 05.09.2026
7 Крокодила Гена
Коментиран от #9, #12
13:27 05.09.2026
8 А украинците
До коментар #3 от "Соломон":обичат терористичните бомбени атентати по заведения и да се бият с цивилни
Коментиран от #13
13:29 05.09.2026
9 Мислиш ли...
До коментар #7 от "Крокодила Гена":Опашки за нещо, което го има в изобилие има ли бре кауне?
Коментиран от #14, #15
13:29 05.09.2026
10 Топчията
13:31 05.09.2026
11 Какви жертви, бе Ганев?
Точно това беше аргумента на бившия шеф на ВСУ Сирски срещу лапето, военен министър, че такива удари са напълно бесзмислени.
Сега в Кииф рафтовете на хранителните магазини са празни.
Опичайте си кухите тикви да не вкарате България в тази чужда война, че вие русофобните продажници първи ще изпукате от глад и мизерия.
13:33 05.09.2026
12 Ами Нети
До коментар #7 от "Крокодила Гена":Млатят я май .кятти в дивия ,на паркинга турски тираджии за символични суми 😂😂😂👈 .
13:34 05.09.2026
13 Соломон
До коментар #8 от "А украинците":Така наречените бомбени атентати започнаха когато русия се изсипа на гости в Украйна в едно със всичките си затворници,убийци и нацисти
Коментиран от #24
13:36 05.09.2026
14 Имаш...по ГАЗО....ВУНА
До коментар #9 от "Мислиш ли...":Еееееееехехе
Гледай видо сиките..как москалска шлю ХА крещи като май муна получила банан, след като след 6 часа на опашката...зарежда със беГзин! Крещи обезумяла: Ние сме богатиии..заредих беГзин
Еееееееехехе
13:36 05.09.2026
15 Крокодила Гена
До коментар #9 от "Мислиш ли...":Е след като е в изобилие, защо има километрични опашки бе, русофилски прошляк.
Коментиран от #17
13:36 05.09.2026
16 Шафьоро
Коментиран от #19
13:37 05.09.2026
17 Тити
До коментар #15 от "Крокодила Гена":Суссс ,бре мин.дилл ,иди наХ Суу Каа вокзальная !
13:37 05.09.2026
18 не може да бъде
13:38 05.09.2026
19 Свети Великомученик Аргир Безбожник
До коментар #16 от "Шафьоро":Славков Лап Пай УЙотт бре горнджумайски хъесосс ,кво ми пелтечиш шиптърска крива кратуно🎃!
13:39 05.09.2026
20 Антирашист 4308
13:40 05.09.2026
21 Не думай таквиз неща
До коментар #6 от "Гост":Оти.. монгольяк москалето.. Алкашоре ,и гопници ше те..налазат
Ааааахахаха
13:41 05.09.2026
22 Джей Ди Ванс:
13:41 05.09.2026
23 Дън Бай
13:41 05.09.2026
24 Лука ПАК КРАДЕШ
До коментар #13 от "Соломон":Лука -Сюлейман ,връткай м.нетти ,нали в панделата като политически навремето благодарение на тях си оцелял !
13:41 05.09.2026