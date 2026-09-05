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Руски удари са взели жертви в Украйна, докато Москва и Киев се готвят за посещение на американски пратеници
  Тема: Украйна

Руски удари са взели жертви в Украйна, докато Москва и Киев се готвят за посещение на американски пратеници

5 Септември, 2026 13:19 457 24

  • русия-
  • украйна

Планираното посещение на Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, който е и зет на президента на САЩ Доналд Тръмп, цели съживяването на мирните преговори на фона на ескалиращите въздушни атаки от двете страни

Руски удари са взели жертви в Украйна, докато Москва и Киев се готвят за посещение на американски пратеници - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Руски атаки са убили най-малко петима души в Украйна през нощта, докато Москва и Киев очакват пристигането на американски пратеници, за да подновят усилията за слагане на край на продължаващата над четири години руса инвазия в Украйна, предаде Асошиейтед прес, цитирана от БТА.

Планираното посещение на Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, който е и зет на президента на САЩ Доналд Тръмп, цели съживяването на мирните преговори на фона на ескалиращите въздушни атаки от двете страни.

Според руските медии двамата пратеници вече са кацнали в Москва. Според Ройтерс, позоваващ се на запознати с въпроса служители, те ще проведат среща с руския специален пратеник Кирил Дмитриев. Дмитриев, който заяви пред Ройтерс през юни, „че е поддържал връзка с американските“ преговарящи по време на паузата в посещенията им в Русия, е участвал във всичките им предишни срещи с президента Владимир Путин. Той също така играе роля в договарянето на отмяната на санкциите на САЩ за рускиs петрол по-рано тази година“.

Въздушната война между Русия и Украйна се засили, докато войските се затрудняват да постигнат напредък по 1250-километровата фронтова линия. Русия напоследък използва бързо летящи дронове с реактивен двигател, а повтарящият се вой на сирени за въздушна тревога се превърна в част от ежедневието в Киев.

Ударите се нанасят въпреки вчерашното съобщение на украинския президент Володимир Зеленски, в което се казва, че Украйна ще спре въздушните атаки по време на посещението на Уиткоф и Къшнър и призовава Москва да направи същото.

Руски удар с балистична ракета по украинския стоманодобивен завод в източната Днепропетровска област уби петима души, повреди производствени съоръжения и инфраструктура, принуждавайки спирането на всички операции, заяви производителят на стомана “Метинвест”, цитиран от Ройтерс.

„Това е поредната атака срещу граждански стоманодобивен актив на “Метинвест” и поредно доказателство за систематичните удари на Русия срещу индустриалната база на Украйна“, се казва в изявление на компанията. В изявлението се казва, че заводът “Камет Стийл” произвежда чугун и стомана изключително за граждански цели.

В днешно изявление руското Министерство на отбраната заяви, че е извършило удари по два металургични завода в областта, описвайки ги като „основни доставчици на метални изделия за военното производство на Украйна“.

Други двама души бяха ранени при руска атака през нощта срещу Киевска област на Украйна, заяви Тимур Ткаченко, началник на регионалната военна администрация.

Същевременно при украински атаки н руската гранична Белгородска област са ранени трима души, включително 14-годишно момиче, съобщиха местните власти.

Министерство на отбраната в Москва заяви, че през нощта неговите сили са свалили 53 украински дрона.


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Маталургичните

    6 3 Отговор
    заводи са произвеждали лопати за гражданските цели на ВСУ

    Коментиран от #3, #5

    13:23 05.09.2026

  • 2 Удриии

    7 2 Отговор
    Кока-колата и бананите през крив макарон ще ги гледате:)

    13:24 05.09.2026

  • 3 Соломон

    1 8 Отговор

    До коментар #1 от "Маталургичните":

    Русия много обича да се бие.Особенно ако на противника са му вързани ръцете

    Коментиран от #8

    13:25 05.09.2026

  • 4 Овчар

    6 3 Отговор
    Дезинформацията на западните медии обричат много хора на смърт в Украйна през зимата..! Зеления вече не може да бъде спасен това говорят фактите..Според ройтерс и дойче веле Русия губи а украинските дронове контролират черно море и фронта..

    13:25 05.09.2026

  • 5 Разбира се

    3 1 Отговор

    До коментар #1 от "Маталургичните":

    В гробищата им има недостиг.

    13:25 05.09.2026

  • 6 Гост

    0 1 Отговор
    Изкарахме 25 л ракия на 75 градуса.

    Коментиран от #21

    13:27 05.09.2026

  • 7 Крокодила Гена

    3 5 Отговор
    Километрични опашки за бензин в Русия. Крепостните се млатят, като обезумели по опашките. Зимата ще е "хладна" в Москва, а за калната провинция да не говорим. Поредният руски генерал беше застигнат от възмездието. Иначе СВО върви по "план".

    Коментиран от #9, #12

    13:27 05.09.2026

  • 8 А украинците

    3 1 Отговор

    До коментар #3 от "Соломон":

    обичат терористичните бомбени атентати по заведения и да се бият с цивилни

    Коментиран от #13

    13:29 05.09.2026

  • 9 Мислиш ли...

    3 2 Отговор

    До коментар #7 от "Крокодила Гена":

    Опашки за нещо, което го има в изобилие има ли бре кауне?

    Коментиран от #14, #15

    13:29 05.09.2026

  • 10 Топчията

    3 2 Отговор
    Уудрий якоо бандерите с Бандерола !

    13:31 05.09.2026

  • 11 Какви жертви, бе Ганев?

    3 0 Отговор
    Вие само преди два месеца изпадахте в делириум когато укрите удряха складовете в Русия са разнасяне на пици и китайски джунджурии.
    Точно това беше аргумента на бившия шеф на ВСУ Сирски срещу лапето, военен министър, че такива удари са напълно бесзмислени.
    Сега в Кииф рафтовете на хранителните магазини са празни.
    Опичайте си кухите тикви да не вкарате България в тази чужда война, че вие русофобните продажници първи ще изпукате от глад и мизерия.

    13:33 05.09.2026

  • 12 Ами Нети

    2 1 Отговор

    До коментар #7 от "Крокодила Гена":

    Млатят я май .кятти в дивия ,на паркинга турски тираджии за символични суми 😂😂😂👈 .

    13:34 05.09.2026

  • 13 Соломон

    1 1 Отговор

    До коментар #8 от "А украинците":

    Така наречените бомбени атентати започнаха когато русия се изсипа на гости в Украйна в едно със всичките си затворници,убийци и нацисти

    Коментиран от #24

    13:36 05.09.2026

  • 14 Имаш...по ГАЗО....ВУНА

    2 2 Отговор

    До коментар #9 от "Мислиш ли...":

    Еееееееехехе
    Гледай видо сиките..как москалска шлю ХА крещи като май муна получила банан, след като след 6 часа на опашката...зарежда със беГзин! Крещи обезумяла: Ние сме богатиии..заредих беГзин

    Еееееееехехе

    13:36 05.09.2026

  • 15 Крокодила Гена

    2 4 Отговор

    До коментар #9 от "Мислиш ли...":

    Е след като е в изобилие, защо има километрични опашки бе, русофилски прошляк.

    Коментиран от #17

    13:36 05.09.2026

  • 16 Шафьоро

    2 2 Отговор
    Абе Пиздюхин пусна ли НЕТо и бензино бе дееа?

    Коментиран от #19

    13:37 05.09.2026

  • 17 Тити

    1 1 Отговор

    До коментар #15 от "Крокодила Гена":

    Суссс ,бре мин.дилл ,иди наХ Суу Каа вокзальная !

    13:37 05.09.2026

  • 18 не може да бъде

    0 1 Отговор
    Правилно пише в предговора на статията че преговорите се нуждаят от съживяване -само че трябваше реанимиране в правилния момент- как ще съживиш нещо което е умряло!?Моментът за посещение и "съживяване" на преговорите е избран крайно неудачно -САЩ респ.Тръмп се намират в много затруднено положение руснаците са в подем по всички линии а Украйна е изпадала в дупка която става все по -дълбока !?А Европа ...е нека да минат изборите в Германия в Саксония -Анхалт на 6 и Мекленбург -Предна Померания на 20 септември и това ще говорим за Европа..не забравям че VW възнамерява да затвори 4 завода в Германия!?

    13:38 05.09.2026

  • 19 Свети Великомученик Аргир Безбожник

    2 1 Отговор

    До коментар #16 от "Шафьоро":

    Славков Лап Пай УЙотт бре горнджумайски хъесосс ,кво ми пелтечиш шиптърска крива кратуно🎃!

    13:39 05.09.2026

  • 20 Антирашист 4308

    2 0 Отговор
    Да попитам : САЩ дадоха ли гаранции за териториално цялодн на Украйна ? За рашистите е ясно, дадоха и още си търсят оправдание !

    13:40 05.09.2026

  • 21 Не думай таквиз неща

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "Гост":

    Оти.. монгольяк москалето.. Алкашоре ,и гопници ше те..налазат
    Ааааахахаха

    13:41 05.09.2026

  • 22 Джей Ди Ванс:

    1 0 Отговор
    За момента боевете между Русия и Украйна не са война

    13:41 05.09.2026

  • 23 Дън Бай

    1 0 Отговор
    Кой е казал, че Москва се готви? Бесарабски фронт?!

    13:41 05.09.2026

  • 24 Лука ПАК КРАДЕШ

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "Соломон":

    Лука -Сюлейман ,връткай м.нетти ,нали в панделата като политически навремето благодарение на тях си оцелял !

    13:41 05.09.2026

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