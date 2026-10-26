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Киев: Русия трябва да спре атаките, за да стигнем до сериозни преговори
  Тема: Украйна

Киев: Русия трябва да спре атаките, за да стигнем до сериозни преговори

26 Октомври, 2026 15:03 1 143 55

  • украйна-
  • русия-
  • андрий сибиха-
  • юрий ушаков-
  • мирни преговори

Русия посочва период след 4 ноември за възобновяване на тристранния формат

Киев: Русия трябва да спре атаките, за да стигнем до сериозни преговори - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Анатоли Стайков Анатоли Стайков Автор във Fakti.bg

Сериозни преговори между Украйна и Русия са възможни само ако Москва спре атаките си. Това заяви украинският външен министър Андрий Сибиха в отговор на изявления на помощника на руския президент Юрий Ушаков.

„Докато Русия вярва, че може да постигне целите на своето нахлуване чрез оказване на натиск върху Украйна за капитулация, тя няма да бъде готова за сериозни преговори“, заяви Сибиха.

По думите му руските цели не са били постигнати на бойното поле. Украинският министър каза още, че войната не може да бъде прекратена чрез потискане на украинската съпротива, а единствено чрез спиране на руските атаки.

„Поддържането и засилването на натиска върху Русия остава от решаващо значение за прекратяването на тази война. „Мир чрез сила“ е единствената работеща стратегия. Тази сила обаче трябва да бъде насочена срещу агресора, а не срещу страната, която се защитава“, заяви Андрий Сибиха.

Москва посочва разговори след 4 ноември

Изказването му последва думи на Юрий Ушаков, че позицията на Европа пречи на Съединените щати да наложат мирно споразумение на Украйна.

След срещата между руския президент Владимир Путин и специалния пратеник на САЩ Стив Уиткоф на 21 октомври беше съобщено за готовност на Москва да възобнови тристранните преговори между Русия, Съединените щати и Украйна. Ушаков посочи Абу Даби като възможно място за новия кръг.

На 25 октомври помощникът на руския президент заяви, че Русия е готова да възобнови разговорите след 4 ноември. Той обаче не посочи окончателна дата, а изявленията за възможното място и срок остават свързани с бъдеща договореност между страните.

Така Киев поставя прекратяването на руските атаки като условие за същински дипломатически процес, докато Москва говори за възстановяване на тристранния формат без потвърден график за срещата.

Източници: news.bg, eurointegration.com.ua, pan.bg


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    54 2 Отговор
    Естествено, естествено.......
    Когато вдигнете бялото знаме, Русия ще спре атаките...

    15:05 26.10.2026

  • 2 Рашън Пауър

    51 2 Отговор
    Белия флаг върху радата и спираме!

    Коментиран от #13

    15:05 26.10.2026

  • 3 Софиянец

    39 1 Отговор
    Зелката всеки ден се чуди как да изпроси спиране на ударите по енвргийния сектор 🥲 да не би да идва зима 😂

    15:06 26.10.2026

  • 4 Лопата Орешник

    40 1 Отговор
    Тия говорят така все едно Русия изчезва! Маняк, губиш всичко, ако искаш да ти остане нещо, сядай на масата и там се опитай да договориш спиране на огъня! Хунтата се опитва всеки път да приведе преговорите преди да започнат! Условията, желанията и отстъпките се постигат на самите преговори, не преди тях!! Нали затова са преговорите!? Никой ли не им го обяснява това или го знаят отлично, но провалят всички преговори по този начин!

    15:06 26.10.2026

  • 5 Украйна не условия ще поставя

    32 1 Отговор
    А ще изпълнява. Нещо са се объркали сериозно кои са и къде са

    15:07 26.10.2026

  • 6 Москва ще спре атаките

    30 1 Отговор
    След като развеете бялото знаме и предадете Зеленски в чувал

    15:08 26.10.2026

  • 7 Никой

    11 1 Отговор
    Ми щом казват.

    15:11 26.10.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 БРИТАНЦИТЕ ЖЕРТВАТ ОКРАИНА

    19 1 Отговор
    Не разрешанат спиране на войната.

    15:14 26.10.2026

  • 11 Рублевка

    24 2 Отговор
    Киев е молещата за преговори страна. Москва залага на своите въоръжени сили.
    Пълната и безусловна капитулация на кървавия украински режим е изход от войната.
    За нанесените преки и косвени щети на САЩ, РФ и ЕС, Украйна ще плаща репарации 200 години, ако не я закрият като държава.

    15:16 26.10.2026

  • 12 Хахаха!🎺🥳😀

    20 0 Отговор
    Украйна е силна в измамите и затова иска преговори. Искат отново да измамят Владимир Владимирович.

    15:18 26.10.2026

  • 13 Соломон

    1 11 Отговор

    До коментар #2 от "Рашън Пауър":

    Неможе ли на Кремъл че по хубаво ще се вижда

    Коментиран от #28

    15:24 26.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 стоян георгиев

    4 0 Отговор

    До коментар #17 от "стоян георгиев":

    Стига се излага

    15:28 26.10.2026

  • 20 Десетилетия

    0 8 Отговор
    ще продължи тази война. Няма да има мир там. С ЕС Украйна може да удържа позиции още много години.
    Нови политически лидери ще дойдат и чак тогава ще замлъкнат ударите.

    15:28 26.10.2026

  • 21 Картаген

    12 0 Отговор
    Според Смехуранчо руснаците да спрат ,Западнюхите да продължат да ги тъпчат с джипане,армията да им е по- голяма от руската,чужди войски в Укра, член Пети за всеки случай и гаранции от задокеанци,ингилизи франсета.
    Даже ще направят компромис руснаците да се изтеглят зад Урал.Защото Зеля е великодушен.
    А един зад врата и марш в Колонията зад Полярния кръг? Това не му минава през ума.Шегаджия.

    15:28 26.10.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Европейците

    8 1 Отговор
    са против траен и устойчив мир.

    15:29 26.10.2026

  • 24 Киро

    4 0 Отговор
    Киев: Русия трябва да спре атаките, за да стигнем до сериозни преговори. Което няма как да стане Зелеки.

    15:30 26.10.2026

  • 25 Емил

    4 0 Отговор
    Тези са с би р.во един ден кажат, че са съгласни за преговори, друг ден не е възможно да се преговаря, явно субстанциите си казват думата, или кукловодите!!!

    15:32 26.10.2026

  • 26 Киив

    5 1 Отговор
    не може нищо да поставя,даже ментора и англия не може!Единствените които могат са Сащ,Китай и Русия,и ще го направят на срещата в Китай!

    15:32 26.10.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Емил

    2 0 Отговор

    До коментар #13 от "Соломон":

    Ами да опитат, ти също опитай, ако ти стиска!!!

    15:34 26.10.2026

  • 29 Добри новини

    0 7 Отговор
    Z- военен експерт в ефира: "Руската армия не може да проведе мащабна операция с пробив на фронта". Видео
    Военният експерт полковник Виктор Баранец призна, че армията на Путин не е способна да провежда мащабни операции, които да променят хода на войната, тъй като ѝ липсват хора, техника, въоръжение и екипировка.

    15:35 26.10.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 имееми

    6 0 Отговор
    не вдявам какво ви пречат руските атаки, нали аха, аха обръщате войната ?!

    15:36 26.10.2026

  • 32 ясно виждащ

    7 0 Отговор
    Киев в момента е от страната на булката и нищо не може да каже .

    15:37 26.10.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Всичко от московия е лъжа и измама !

    20 9 Отговор
    Какъв е смисъл да се преговаря с хора, които не спазват никакви договори и споразумения ?!
    Има ли нещо, което да е казал международния престъпник и терорист Путин, което да не се е оказало лъжа? Лъже и после сам се разкрива, че е лъгал. И има още, които му вярват ?!
    Все едно да вярваш на Костадинов, Борисов или Радев, или на комунист.


    Говорителя на руското външно министерство Мария Захарова 15 февруари 2022 г. (само девет дни преди руската вероломна и подла инвазия в Украйна)

    "Само луди хора, лишени от морал, могат да допуснат, че Русия има намерение да нападне Украйна"

    Песков 20 февруари 2022 г.
    "Напомняме ви, че Русия никога през историята си не е нападала никого. И Русия, която преживя толкова много войни, е последната държава в Европа, която изобщо иска да произнася думата война."

    Лавров 10 февруари 2022 г.
    "Твърденията, че подготвяме инвазия, са чиста англосаксонска пропаганда."

    Путин 15 февруари 2022 г.
    "Искаме ли война или не? Разбира се, че не. Точно затова представихме нашите предложения за преговорен процес."

    Коментиран от #52, #55

    15:39 26.10.2026

  • 35 володя

    15 5 Отговор
    Точно така! Украйна спира атаките, Путин си изтегля войски от Украйна!

    15:40 26.10.2026

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Някой

    6 16 Отговор
    Не сте в позиция да поставяте такова условия. Развявайте белия флаг, дор се е време.

    15:42 26.10.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 40 чуйте

    4 17 Отговор
    Алооо, КАПИТУЛАЦИЯ. Чувате ли. Иначе още 1 милион обити и пак капитулация. Друг избор вече нямате.

    15:45 26.10.2026

  • 41 йоско костинбродския

    4 17 Отговор
    Москва не вярва на сълзи.Когато ви подаде сламка вие им отхапахте ръката.Когато ви подаде

    15:46 26.10.2026

  • 42 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 43 Елементарно

    15 2 Отговор
    Бункерният диктатор-педофил и фашист изобщо няма намерение да спира войната ,защото така ще рискува жалкия си животец .

    Коментиран от #45, #50

    15:52 26.10.2026

  • 44 сериозни преговори се водят

    2 15 Отговор
    Със сериозни хора а не с наркомани и комици

    15:52 26.10.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 ......-

    2 7 Отговор
    Мир чрез сила ,а ?!!?


    Как е аромата в метротУ у Киииф?

    Коментиран от #48

    15:58 26.10.2026

  • 47 Дани

    1 5 Отговор
    Кви атаки бе? Та те нямат ракети от 22-ра, а операция Вивалди и пакетите (санкции), направо ги разпаднаха.
    хаха

    15:58 26.10.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Дани

    0 3 Отговор

    До коментар #43 от "Елементарно":

    Ми накарай го ти да я спре бе! Я го гледай ти!
    Пета година троли от хотела и не иска да иде в родината си, че да трепе руснаци.
    То така всеки може да е ербап.

    16:01 26.10.2026

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Хахаха

    0 0 Отговор
    Спират и се получава същото като във Турция както преди

    16:06 26.10.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

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