Киев: Русия трябва да спре атаките, за да стигнем до сериозни преговори

Сериозни преговори между Украйна и Русия са възможни само ако Москва спре атаките си. Това заяви украинският външен министър Андрий Сибиха в отговор на изявления на помощника на руския президент Юрий Ушаков.
„Докато Русия вярва, че може да постигне целите на своето нахлуване чрез оказване на натиск върху Украйна за капитулация, тя няма да бъде готова за сериозни преговори“, заяви Сибиха.
По думите му руските цели не са били постигнати на бойното поле. Украинският министър каза още, че войната не може да бъде прекратена чрез потискане на украинската съпротива, а единствено чрез спиране на руските атаки.
Москва посочва разговори след 4 ноември
Изказването му последва думи на Юрий Ушаков, че позицията на Европа пречи на Съединените щати да наложат мирно споразумение на Украйна.
След срещата между руския президент Владимир Путин и специалния пратеник на САЩ Стив Уиткоф на 21 октомври беше съобщено за готовност на Москва да възобнови тристранните преговори между Русия, Съединените щати и Украйна. Ушаков посочи Абу Даби като възможно място за новия кръг.
На 25 октомври помощникът на руския президент заяви, че Русия е готова да възобнови разговорите след 4 ноември. Той обаче не посочи окончателна дата, а изявленията за възможното място и срок остават свързани с бъдеща договореност между страните.
Така Киев поставя прекратяването на руските атаки като условие за същински дипломатически процес, докато Москва говори за възстановяване на тристранния формат без потвърден график за срещата.
Източници: news.bg, eurointegration.com.ua, pan.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пич
Когато вдигнете бялото знаме, Русия ще спре атаките...
15:05 26.10.2026
2 Рашън Пауър
Коментиран от #13
15:05 26.10.2026
3 Софиянец
15:06 26.10.2026
4 Лопата Орешник
15:06 26.10.2026
5 Украйна не условия ще поставя
15:07 26.10.2026
6 Москва ще спре атаките
15:08 26.10.2026
7 Никой
15:11 26.10.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 БРИТАНЦИТЕ ЖЕРТВАТ ОКРАИНА
15:14 26.10.2026
11 Рублевка
Пълната и безусловна капитулация на кървавия украински режим е изход от войната.
За нанесените преки и косвени щети на САЩ, РФ и ЕС, Украйна ще плаща репарации 200 години, ако не я закрият като държава.
15:16 26.10.2026
12 Хахаха!🎺🥳😀
15:18 26.10.2026
13 Соломон
До коментар #2 от "Рашън Пауър":Неможе ли на Кремъл че по хубаво ще се вижда
Коментиран от #28
15:24 26.10.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Този коментар е премахнат от модератор.
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19 стоян георгиев
До коментар #17 от "стоян георгиев":Стига се излага
15:28 26.10.2026
20 Десетилетия
Нови политически лидери ще дойдат и чак тогава ще замлъкнат ударите.
15:28 26.10.2026
21 Картаген
Даже ще направят компромис руснаците да се изтеглят зад Урал.Защото Зеля е великодушен.
А един зад врата и марш в Колонията зад Полярния кръг? Това не му минава през ума.Шегаджия.
15:28 26.10.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Европейците
15:29 26.10.2026
24 Киро
15:30 26.10.2026
25 Емил
15:32 26.10.2026
26 Киив
15:32 26.10.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Емил
До коментар #13 от "Соломон":Ами да опитат, ти също опитай, ако ти стиска!!!
15:34 26.10.2026
29 Добри новини
Военният експерт полковник Виктор Баранец призна, че армията на Путин не е способна да провежда мащабни операции, които да променят хода на войната, тъй като ѝ липсват хора, техника, въоръжение и екипировка.
15:35 26.10.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 имееми
15:36 26.10.2026
32 ясно виждащ
15:37 26.10.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Всичко от московия е лъжа и измама !
Има ли нещо, което да е казал международния престъпник и терорист Путин, което да не се е оказало лъжа? Лъже и после сам се разкрива, че е лъгал. И има още, които му вярват ?!
Все едно да вярваш на Костадинов, Борисов или Радев, или на комунист.
Говорителя на руското външно министерство Мария Захарова 15 февруари 2022 г. (само девет дни преди руската вероломна и подла инвазия в Украйна)
"Само луди хора, лишени от морал, могат да допуснат, че Русия има намерение да нападне Украйна"
Песков 20 февруари 2022 г.
"Напомняме ви, че Русия никога през историята си не е нападала никого. И Русия, която преживя толкова много войни, е последната държава в Европа, която изобщо иска да произнася думата война."
Лавров 10 февруари 2022 г.
"Твърденията, че подготвяме инвазия, са чиста англосаксонска пропаганда."
Путин 15 февруари 2022 г.
"Искаме ли война или не? Разбира се, че не. Точно затова представихме нашите предложения за преговорен процес."
Коментиран от #52, #55
15:39 26.10.2026
35 володя
15:40 26.10.2026
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Някой
15:42 26.10.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 чуйте
15:45 26.10.2026
41 йоско костинбродския
15:46 26.10.2026
42 Този коментар е премахнат от модератор.
43 Елементарно
Коментиран от #45, #50
15:52 26.10.2026
44 сериозни преговори се водят
15:52 26.10.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 ......-
Как е аромата в метротУ у Киииф?
Коментиран от #48
15:58 26.10.2026
47 Дани
хаха
15:58 26.10.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Дани
До коментар #43 от "Елементарно":Ми накарай го ти да я спре бе! Я го гледай ти!
Пета година троли от хотела и не иска да иде в родината си, че да трепе руснаци.
То така всеки може да е ербап.
16:01 26.10.2026
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Този коментар е премахнат от модератор.
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Хахаха
16:06 26.10.2026
55 Този коментар е премахнат от модератор.