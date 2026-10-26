Киев: Русия трябва да спре атаките, за да стигнем до сериозни преговори

Сериозни преговори между Украйна и Русия са възможни само ако Москва спре атаките си. Това заяви украинският външен министър Андрий Сибиха в отговор на изявления на помощника на руския президент Юрий Ушаков.

„Докато Русия вярва, че може да постигне целите на своето нахлуване чрез оказване на натиск върху Украйна за капитулация, тя няма да бъде готова за сериозни преговори“, заяви Сибиха.

По думите му руските цели не са били постигнати на бойното поле. Украинският министър каза още, че войната не може да бъде прекратена чрез потискане на украинската съпротива, а единствено чрез спиране на руските атаки.

Москва посочва разговори след 4 ноември

„Поддържането и засилването на натиска върху Русия остава от решаващо значение за прекратяването на тази война. „Мир чрез сила“ е единствената работеща стратегия. Тази сила обаче трябва да бъде насочена срещу агресора, а не срещу страната, която се защитава“, заяви Андрий Сибиха.

Изказването му последва думи на Юрий Ушаков, че позицията на Европа пречи на Съединените щати да наложат мирно споразумение на Украйна.

След срещата между руския президент Владимир Путин и специалния пратеник на САЩ Стив Уиткоф на 21 октомври беше съобщено за готовност на Москва да възобнови тристранните преговори между Русия, Съединените щати и Украйна. Ушаков посочи Абу Даби като възможно място за новия кръг.

На 25 октомври помощникът на руския президент заяви, че Русия е готова да възобнови разговорите след 4 ноември. Той обаче не посочи окончателна дата, а изявленията за възможното място и срок остават свързани с бъдеща договореност между страните.

Така Киев поставя прекратяването на руските атаки като условие за същински дипломатически процес, докато Москва говори за възстановяване на тристранния формат без потвърден график за срещата.

Източници: news.bg, eurointegration.com.ua, pan.bg