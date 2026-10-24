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24 октомври 1990 г. - Осветляват "Операция Гладио"

24 октомври 1990 г. - Осветляват "Операция Гладио"

24 Октомври, 2026 04:12 638 19

  • цру-
  • италия-
  • операция гладио

Това е италианската „стей бихайнд“ тайна паравоенна армия на НАТО, замесена в терористични атаки под фалшив флаг

24 октомври 1990 г. - Осветляват "Операция Гладио" - 1
Снимка: Архив
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

На 24 октомври 1990 г. италианският министър-председател Джулио Андреоти разкрива пред италианския парламент съществуването на Операция Гладио. Това е италианската „стей бихайнд“ тайна паравоенна армия на НАТО, замесена в терористични атаки под фалшив флаг като част от стратегията на напрежението от късните 1960-те до ранните 1980-те години.

Операция Гладио (Operation Gladio – Операция „Гладиус“) е кодовото име на италианската „стей бихайнд“ („действаща зад линиите“) тайна паравоенна армия на НАТО, замесена в терористични атаки под фалшив флаг като част от стратегията на напрежението от късните 60-те години на миналия ХХ в до ранните 80-те години на миналия ХХ в.. Подозирана за отговорна или замесена в провеждане на политически терор, атентати, политически убийства, преврати, оклеветяващи кампании и т.н.

Основата на организацията е поставено в началото на Студената война със създаването на мрежа от т.н. „действащи зад линиите“ (на английски: stay behind) нелегални формации паралелни на официалните, предназначени да извършват диверсии и да действат със сила срещу вътрешните заплахи за интересите на Евро-Атлантизма и номинално срещу възможна окупация от Варшавския Договор на Западна Европа. Съществyването на „Гладио“, отричано в продължение на десетилетия, днес официално е признато от правителствата на въвлечените западни страни. Структурата е осъдена и забранена от Европейския парламент през 1990 г.

Днес не е безспорно доказано дали дейността на секретната мрежа организации "Гладио" с края на Студената война е наистина преустановена, нито каква е съдбата на нейните тайни складове с оръжие и на оперативните ѝ агенти.


Италия
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Хасан

    14 12 Отговор
    А в Турция тер организацията ФЕТО

    Коментиран от #4, #7, #9

    06:10 24.10.2019

  • 2 Шперца

    44 3 Отговор
    Ясно е, че не е преустановен : ]

    06:11 24.10.2019

  • 3 Той

    56 2 Отговор
    "Гладиус" не е ли меча на римските легионери? Операция е силно казано, всъщност е използване на мафиотските структури в дадена страна с цел въздействие и "дресиране" в нужната посока на масите, за да се облекчи задачата на марионетното правителство. Културено казано-мутри!

    06:23 24.10.2019

  • 4 А в бегето е гроб

    28 2 Отговор

    До коментар #1 от "Хасан":

    И приятели😂😂😂

    06:55 24.10.2019

  • 5 Да има някой учуден?

    70 8 Отговор
    Поредното доказателство че НАТО са терористи-действащи под чужд флаг....Нищо чудно и клането вьв Сребреница да е тяхно дело...и още куп гнусни акции-.Какво ли ще имуцат нашите евро-атлантически подлоги тук,начело с Паси и Чехльо....?

    07:10 24.10.2019

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Бай хой

    26 2 Отговор

    До коментар #1 от "Хасан":

    Асане турското подразделение на терористичното отделение на НАТО се нарича "сивите вълци". От както ердогрух е на власт никой не ги закача. Дори открито власта ги използва.

    Коментиран от #8

    07:32 24.10.2019

  • 8 Хасан

    6 4 Отговор

    До коментар #7 от "Бай хой":

    Да и те са били ,но турците успяха да ги национализират ...ФЕТО не успяха и си платиха ...значи те са като октопод . Във всички сфери бизнес,култура,националисти,леви,религиозни

    07:54 24.10.2019

  • 9 Ххх

    9 1 Отговор

    До коментар #1 от "Хасан":

    Нали с тях и вълците дойде на власт твоят приятел Аирсокола

    Коментиран от #10

    08:05 24.10.2019

  • 10 Хасан

    8 3 Отговор

    До коментар #9 от "Ххх":

    Сивите вълци бяха гладио които влязоха в тия структури за да гонят интереса на Турция ..като двоен агент ...благодарение на тях стана Кипър,Босна ...

    Коментиран от #12

    08:40 24.10.2019

  • 11 po-znaesht

    21 4 Отговор
    А скоро и ще стане /с помоща на "шиптарите"/ в западна Македония,Косово,или и у нас??Като гледам безхаберието на властта и службите...По-нататък,ще заселят мюсююлмани-мигранти у нас,дресирани кюрди.бедни и диви турци..в обезлюдина България..и..СБОГОМ и на останалите възрастни тук..

    09:18 24.10.2019

  • 12 Дада блажен е вярващият

    2 3 Отговор

    До коментар #10 от "Хасан":

    Както Пропаганда дуе .....

    10:23 24.10.2019

  • 13 стоян георгиев

    14 3 Отговор
    още през 50 те в италия се създават десни паравоенни структури които да се противопоставят на евентуално комунистическо правителство в италия.нещо като превенция срещу комунизма .страховете са заради силното ляво настроение сред италианците и заради горчивия опит от испанците.структурата се променя във времето и деиства престъпно на терен.убива ,дезинформира.по същото време там съществуват и леви групировки служеики си със същите средства и подпомагани от комунистическия лагер.терористична воина за сърцето и гласа на италианеца.

    Коментиран от #14

    11:46 24.10.2019

  • 14 Бай хой

    29 1 Отговор

    До коментар #13 от "стоян георгиев":

    Десо Десо много ти са плитки лъжичките. Още малко и ще изкараш гладко и НАТО творение на комунистите. Истината е че престъпни и човеконенавистни са НАТО и либерастите. Соца се развиваше трудно защото сащ и западняците както и сега действат деструктивно срещу конкуренцията. Без подбор на методи и средства. И в момента унищожават България и народа чрез най дата ински методи. Геноцид, физическо и духовно отравяне, унищожаване и дата избиране на традиции и ценности, налагане на противоприродни мрак и нравственост.

    Коментиран от #15

    16:12 24.10.2019

  • 15 Последния Софиянец

    4 5 Отговор

    До коментар #14 от "Бай хой":

    Какво духовно отравяне, нали вашите тоспоари рушаха храмове.и бесеха попове!

    07:23 24.10.2025

  • 16 резервист

    10 1 Отговор
    Тайната война никога не е спирала. Само че на нас ни навират в очите "руската хибридна война". Медалът винаги има две страни.

    08:10 24.10.2025

  • 17 Гладиус

    4 1 Отговор
    Споменават се за съпричастност покрай атентата срещу папата. Но евро-атлантиците отричат.

    08:29 24.10.2025

  • 18 Сергей Антонов

    12 1 Отговор
    11 септември, всички големи атентати в Европа, приписвани на ислямисти и комунисти, наркотрафика, дроновете над летища са част от такива операции на ЦРУ. Разиграват криза и провокират реакция, каквато те желаят.

    08:57 24.10.2025

  • 19 Роден в НРБ

    12 0 Отговор
    Тоест НАТО е терористическа организация. Не, че не го знаем, но е добре да се споменава понякога на глас.

    11:52 24.10.2025

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