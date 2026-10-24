24 октомври 1990 г. - Осветляват "Операция Гладио"

На 24 октомври 1990 г. италианският министър-председател Джулио Андреоти разкрива пред италианския парламент съществуването на Операция Гладио. Това е италианската „стей бихайнд“ тайна паравоенна армия на НАТО, замесена в терористични атаки под фалшив флаг като част от стратегията на напрежението от късните 1960-те до ранните 1980-те години.
Операция Гладио (Operation Gladio – Операция „Гладиус“) е кодовото име на италианската „стей бихайнд“ („действаща зад линиите“) тайна паравоенна армия на НАТО, замесена в терористични атаки под фалшив флаг като част от стратегията на напрежението от късните 60-те години на миналия ХХ в до ранните 80-те години на миналия ХХ в.. Подозирана за отговорна или замесена в провеждане на политически терор, атентати, политически убийства, преврати, оклеветяващи кампании и т.н.
Основата на организацията е поставено в началото на Студената война със създаването на мрежа от т.н. „действащи зад линиите“ (на английски: stay behind) нелегални формации паралелни на официалните, предназначени да извършват диверсии и да действат със сила срещу вътрешните заплахи за интересите на Евро-Атлантизма и номинално срещу възможна окупация от Варшавския Договор на Западна Европа. Съществyването на „Гладио“, отричано в продължение на десетилетия, днес официално е признато от правителствата на въвлечените западни страни. Структурата е осъдена и забранена от Европейския парламент през 1990 г.
Днес не е безспорно доказано дали дейността на секретната мрежа организации "Гладио" с края на Студената война е наистина преустановена, нито каква е съдбата на нейните тайни складове с оръжие и на оперативните ѝ агенти.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Хасан
Коментиран от #4, #7, #9
06:10 24.10.2019
2 Шперца
06:11 24.10.2019
3 Той
06:23 24.10.2019
4 А в бегето е гроб
До коментар #1 от "Хасан":И приятели😂😂😂
06:55 24.10.2019
5 Да има някой учуден?
07:10 24.10.2019
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Бай хой
До коментар #1 от "Хасан":Асане турското подразделение на терористичното отделение на НАТО се нарича "сивите вълци". От както ердогрух е на власт никой не ги закача. Дори открито власта ги използва.
Коментиран от #8
07:32 24.10.2019
8 Хасан
До коментар #7 от "Бай хой":Да и те са били ,но турците успяха да ги национализират ...ФЕТО не успяха и си платиха ...значи те са като октопод . Във всички сфери бизнес,култура,националисти,леви,религиозни
07:54 24.10.2019
9 Ххх
До коментар #1 от "Хасан":Нали с тях и вълците дойде на власт твоят приятел Аирсокола
Коментиран от #10
08:05 24.10.2019
10 Хасан
До коментар #9 от "Ххх":Сивите вълци бяха гладио които влязоха в тия структури за да гонят интереса на Турция ..като двоен агент ...благодарение на тях стана Кипър,Босна ...
Коментиран от #12
08:40 24.10.2019
11 po-znaesht
09:18 24.10.2019
12 Дада блажен е вярващият
До коментар #10 от "Хасан":Както Пропаганда дуе .....
10:23 24.10.2019
13 стоян георгиев
Коментиран от #14
11:46 24.10.2019
14 Бай хой
До коментар #13 от "стоян георгиев":Десо Десо много ти са плитки лъжичките. Още малко и ще изкараш гладко и НАТО творение на комунистите. Истината е че престъпни и човеконенавистни са НАТО и либерастите. Соца се развиваше трудно защото сащ и западняците както и сега действат деструктивно срещу конкуренцията. Без подбор на методи и средства. И в момента унищожават България и народа чрез най дата ински методи. Геноцид, физическо и духовно отравяне, унищожаване и дата избиране на традиции и ценности, налагане на противоприродни мрак и нравственост.
Коментиран от #15
16:12 24.10.2019
15 Последния Софиянец
До коментар #14 от "Бай хой":Какво духовно отравяне, нали вашите тоспоари рушаха храмове.и бесеха попове!
07:23 24.10.2025
16 резервист
08:10 24.10.2025
17 Гладиус
08:29 24.10.2025
18 Сергей Антонов
08:57 24.10.2025
19 Роден в НРБ
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