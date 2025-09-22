Новини
Проф. Милко Палангурски: Независимостта е празник на съзряването

22 Септември, 2025 10:05

Празникът започна с тържествена литургия в Иван-Асеновия храм "Св. 40 мъченици"

Проф. Милко Палангурски: Независимостта е празник на съзряването - 1
Снимка: БГНЕС
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Днес се навършват 117 години от обявяването на независимостта на България. По традиция център на тържествата е Велико Търново, където на 22 септември 1908 година е обявен край на васалитета на България от Османската империя. Княз Фердинанд провъзгласява независимостта с манифест, прочетен в църквата "Свети 40 мъченици", а след това и в крепостта "Царевец". В празника се включва председателят на Народното събрание Наталия Киселова, уточнява БНР.

Празникът започна с тържествена литургия в Иван-Асеновия храм "Св. 40 мъченици". За значимостта на празника историкът проф. Милко Палангурски заяви:

"Празник на съзряването, защото, както нациите, така и държавите, и обратно, имат нужда от израстване и намиране на своето място в политическия, културния и обществен живот на света".

Нужни са ни общи цели, които да следваме, коментира за уроците на Независимостта историкът проф. Петко Петков:

"Постоянно боричкайки се, няма да стигнем и на половината на пътя, който нашата държава и управляващите извървяха до 1908 година, за да постигнат без кръв тази голяма цел".

Независимостта е празник, но и усещане на духа, споделят великотърновци:

"Независимостта на България е политическият акт, който българите отвоюват сами, без помощта и против Великите сили". "Да си спомним, че много неща зависят от нас, включително и които се случват в съвремието. Празник, в който да си спомним колко трудно сме постигнали това, което днес приемаме за даденост и че още много предстои от нас, самите, да свършим".

В двора на църквата "Св. 40 мъченици" предстои за бъде отслужен водосвет, а актьори от Великотърновския театър ще прочетат текста на манифеста.

Честванията във Велико Търново продължават в крепостта "Царевец", където от 10,30 часа Българското национално радио пряко ще предаде военния ритуал по издигане на националното знаме на България.


  • 1 Дориана

    3 0 Отговор
    А, къде е съзряването на нашите политици начело с Борисов и Пеевски ? Корупция, политически арести, заплахи , диктатура,, цензура,, кражби това ли е съзряването на нашите политици ?

    10:10 22.09.2025

  • 2 Доц. Пилко Малангурски

    3 0 Отговор
    Де ти е минпредс-а, колега?! :))

    10:10 22.09.2025

  • 3 обективен

    3 0 Отговор
    България винаги е била зависима ,защото политиците ни винаги са били наведени и жадни за власт и пари

    10:11 22.09.2025

  • 4 Ганьо-Лапнишарански без вода

    4 0 Отговор
    Единствената партия която защитава българския интерес и се бори за независимост е Възраждане!!!


    Време е за Възраждане!

    10:12 22.09.2025

  • 5 честен ционист

    3 0 Отговор
    "Независимостта на България е политическият акт, който българите отвоюват сами, без помощта и против Великите сили"

    Глупости, всичко е било за сметка на завалиите от Босна и Херцеговина. Няма безплатен обяд, затова днес ако нещо стане в Бпсна, Ганчо ще му се наложи да се отзове.

    10:12 22.09.2025

  • 6 Анонимен

    3 1 Отговор
    Ниагарският Водопад ще бъде боядисан в Бяло Зелено и Червено. Като във вица за Бай Ганю, Англичанина и Американеца на изпит при Дявола

    Коментиран от #8

    10:12 22.09.2025

  • 7 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    3 1 Отговор
    ДОГОДИНА СЕ НАВЪРШВАТ 80 ГОДИНИ
    ОТ ОБЯВЯВАНЕТО НА БЪЛГАРИЯ ЗА РЕПУБЛИКА
    НА 8-МИ СЕПТЕМВРИ 1946 ГОДИНА ( МАЛКА БИГОРОДИЦА)
    .....
    ЗАЩО ПРАЗНУВАМЕ ЦАРСКИ ПРАЗНИЦИ ,
    А НЕ ПРАЗНУВАМЕ ПРАЗНИКА НА РЕПУБЛИКАНЦИТЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ И ХРИСТО БОТЕВ ?

    10:13 22.09.2025

  • 8 Аре

    3 0 Отговор

    До коментар #6 от "Анонимен":

    Сега , максимализъм ! Ако не може Ниагарския , ще сме доволни и на Роско водопада в хотела да бъде боядисан.

    10:15 22.09.2025

  • 9 Абсолютен Кошмар

    2 0 Отговор
    Германия пак избиват бяло население,убиват бели емигранти но не и роми ,араби.Убийците -Германски милиции и Български компютърни техници и полицаи от Перник!Убиват бели в Вайл ам Рейн, населението е зашеметено!

    10:15 22.09.2025

  • 10 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    3 0 Отговор
    ПОЗДРАВЯВАМ ВСИЧКИ БЪЛГАРИ
    С ПЕСЕНТА НА РАДЖ КАПУР ОТ ФИЛМА " ГОДПОДИН 401"
    - ГУМЕНКИТЕ МИ СА КИТАЙСКИ
    - ДЪНКИТЕ АМЕРИКАНСКИ
    - ТЕНИСКАТА МИ Е ПАКИСТАНСКА
    , НО СЪРЦЕТО МИ Е ГОЛЯМО ЦИГАНСКО ИНДИЙСКО:)

    10:15 22.09.2025

  • 11 Мутата

    2 0 Отговор
    Какво ни е независимото.
    Може би това, че нищо независи от нас.

    10:28 22.09.2025

  • 12 Дух

    1 0 Отговор
    Питайте Сърбия какво мислят за българският празник,...
    Jebem vi majku bugarska ,.....😂😂👎👎

    10:31 22.09.2025

