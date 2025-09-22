Проф. Милко Палангурски: Независимостта е празник на съзряването

Днес се навършват 117 години от обявяването на независимостта на България. По традиция център на тържествата е Велико Търново, където на 22 септември 1908 година е обявен край на васалитета на България от Османската империя. Княз Фердинанд провъзгласява независимостта с манифест, прочетен в църквата "Свети 40 мъченици", а след това и в крепостта "Царевец". В празника се включва председателят на Народното събрание Наталия Киселова, уточнява БНР.

Празникът започна с тържествена литургия в Иван-Асеновия храм "Св. 40 мъченици". За значимостта на празника историкът проф. Милко Палангурски заяви:

"Празник на съзряването, защото, както нациите, така и държавите, и обратно, имат нужда от израстване и намиране на своето място в политическия, културния и обществен живот на света".

Нужни са ни общи цели, които да следваме, коментира за уроците на Независимостта историкът проф. Петко Петков:

"Постоянно боричкайки се, няма да стигнем и на половината на пътя, който нашата държава и управляващите извървяха до 1908 година, за да постигнат без кръв тази голяма цел".

Независимостта е празник, но и усещане на духа, споделят великотърновци:

"Независимостта на България е политическият акт, който българите отвоюват сами, без помощта и против Великите сили". "Да си спомним, че много неща зависят от нас, включително и които се случват в съвремието. Празник, в който да си спомним колко трудно сме постигнали това, което днес приемаме за даденост и че още много предстои от нас, самите, да свършим".

В двора на църквата "Св. 40 мъченици" предстои за бъде отслужен водосвет, а актьори от Великотърновския театър ще прочетат текста на манифеста.

Честванията във Велико Търново продължават в крепостта "Царевец", където от 10,30 часа Българското национално радио пряко ще предаде военния ритуал по издигане на националното знаме на България.