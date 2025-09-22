Проф. Милко Палангурски: Независимостта е празник на съзряването

Днес се навършват 117 години от обявяването на независимостта на България. По традиция център на тържествата е Велико Търново, където на 22 септември 1908 година е обявен край на васалитета на България от Османската империя. Княз Фердинанд провъзгласява независимостта с манифест, прочетен в църквата "Свети 40 мъченици", а след това и в крепостта "Царевец". В празника се включва председателят на Народното събрание Наталия Киселова, уточнява БНР.
Празникът започна с тържествена литургия в Иван-Асеновия храм "Св. 40 мъченици". За значимостта на празника историкът проф. Милко Палангурски заяви:
"Празник на съзряването, защото, както нациите, така и държавите, и обратно, имат нужда от израстване и намиране на своето място в политическия, културния и обществен живот на света".
Нужни са ни общи цели, които да следваме, коментира за уроците на Независимостта историкът проф. Петко Петков:
"Постоянно боричкайки се, няма да стигнем и на половината на пътя, който нашата държава и управляващите извървяха до 1908 година, за да постигнат без кръв тази голяма цел".
Независимостта е празник, но и усещане на духа, споделят великотърновци:
"Независимостта на България е политическият акт, който българите отвоюват сами, без помощта и против Великите сили". "Да си спомним, че много неща зависят от нас, включително и които се случват в съвремието. Празник, в който да си спомним колко трудно сме постигнали това, което днес приемаме за даденост и че още много предстои от нас, самите, да свършим".
В двора на църквата "Св. 40 мъченици" предстои за бъде отслужен водосвет, а актьори от Великотърновския театър ще прочетат текста на манифеста.
Честванията във Велико Търново продължават в крепостта "Царевец", където от 10,30 часа Българското национално радио пряко ще предаде военния ритуал по издигане на националното знаме на България.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Дориана
10:10 22.09.2025
2 Доц. Пилко Малангурски
10:10 22.09.2025
3 обективен
10:11 22.09.2025
4 Ганьо-Лапнишарански без вода
Време е за Възраждане!
10:12 22.09.2025
5 честен ционист
Глупости, всичко е било за сметка на завалиите от Босна и Херцеговина. Няма безплатен обяд, затова днес ако нещо стане в Бпсна, Ганчо ще му се наложи да се отзове.
10:12 22.09.2025
6 Анонимен
Коментиран от #8
10:12 22.09.2025
7 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ОТ ОБЯВЯВАНЕТО НА БЪЛГАРИЯ ЗА РЕПУБЛИКА
НА 8-МИ СЕПТЕМВРИ 1946 ГОДИНА ( МАЛКА БИГОРОДИЦА)
.....
ЗАЩО ПРАЗНУВАМЕ ЦАРСКИ ПРАЗНИЦИ ,
А НЕ ПРАЗНУВАМЕ ПРАЗНИКА НА РЕПУБЛИКАНЦИТЕ ВАСИЛ ЛЕВСКИ И ХРИСТО БОТЕВ ?
10:13 22.09.2025
8 Аре
До коментар #6 от "Анонимен":Сега , максимализъм ! Ако не може Ниагарския , ще сме доволни и на Роско водопада в хотела да бъде боядисан.
10:15 22.09.2025
9 Абсолютен Кошмар
10:15 22.09.2025
10 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
С ПЕСЕНТА НА РАДЖ КАПУР ОТ ФИЛМА " ГОДПОДИН 401"
- ГУМЕНКИТЕ МИ СА КИТАЙСКИ
- ДЪНКИТЕ АМЕРИКАНСКИ
- ТЕНИСКАТА МИ Е ПАКИСТАНСКА
, НО СЪРЦЕТО МИ Е ГОЛЯМО ЦИГАНСКО ИНДИЙСКО:)
10:15 22.09.2025
11 Мутата
Може би това, че нищо независи от нас.
10:28 22.09.2025
12 Дух
Jebem vi majku bugarska ,.....😂😂👎👎
10:31 22.09.2025