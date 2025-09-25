Новини
Румен Христов: Министрите не получават задачи от Пеевски

25 Септември, 2025 10:44 365 11

  • румен христов-
  • делян пеевски-
  • правителство

Той коментира и причините за проваленото заседание на парламента и напрежението около службите и протестите

Румен Христов: Министрите не получават задачи от Пеевски - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

„Често ми се налага на отговарям на въпроса на кого е правителството. То е на ГЕРБ–СДС и ИТН, подкрепено от ДПС – Ново начало, защото без тях гласовете не излизат. Правителството си има председател, но същевременно има и лидери на други формации, които са важни за съществуването. Без едно солидно мнозинство в лицето на ГЕРБ-СДС правителството много трудно може да издържи, така че ролята на господин Борисов никой не в омаловажава.“ Това каза зам.-председателят на ПГ на ГЕРБ–СДС и лидер на СДС Румен Христов.

Той отхвърли тезата, че министри „всеки ден получават задачи“ от Делян Пеевски:

„Министрите имат премиер и Министерски съвет. Лидерите имат думата по големите политики, защото крепят мнозинството. Било то за бюджет, било то за данъчна политика, било то за еврозона, било то за Шенген, така че нека да не подценяваме ролята на лидерите на политическите формации, които крепят мнозинството. Те в определен момент са по-важни от министри, председатели, от гледна точка, че ако те не застанат зад правителството или се оттеглят от правителството, то такова няма да има“, добави Христов.

Той коментира и причините за проваленото заседание на парламента и напрежението около службите и протестите.

„Форумът се осигурява от мнозинството. Не успяхме – наш пропуск“, призна Христов.

По думите му отсъстващите депутати са били „служебно ангажирани“, но ще има „оптимизация“, за да не се повтарят празни дни.

За отсъствието на Борисов при вотa и на заседания

„Лидерът решава кога да е в зала. Вотът показа, че имаме солидно мнозинство и без него“, коментира Христов.

Той коментира и темата с ареста на кмета на Варна и определи мотивите на опозицията за вот на недоверие като „недостатъчно силни“.

По казуса с Благомир Коцев:

„Личното ми усещане – добре беше да е под домашен арест, но съдът решава. Производството е за стопански нарушения, не за политическа дейност.“

Софийският апелативен съд остави в сила мярката за неотклонение на Благомир Коцев. Той, заедно с общинските съветници Николай Стефанов и Йордан Кателиев, са в ареста от 2 месеца и половина с обвинение за участие в организирана престъпна група за престъпления по служба, подкупи и пране на пари.

За идеята началниците на ДАНС, ДАР и НСО да се избират от парламента Христов изрази мнение, че правомощията са дадени на президента със закон и могат да се променят със закон.


България
  • 1 Тоя

    14 0 Отговор
    да не би да му е пълномощник ?

    10:46 25.09.2025

  • 2 Мария Филипова

    11 0 Отговор
    Аз вече съм получила от Пеевски! Вярно че едвам си намирам задачата но успявам, и Я ме Я!

    10:47 25.09.2025

  • 3 Доля-честната

    8 0 Отговор
    Верваме ти!

    10:48 25.09.2025

  • 4 ББПП

    6 0 Отговор
    тоя плужек защо не споменава и БСП– Ново начало

    10:49 25.09.2025

  • 5 Един

    6 0 Отговор
    Прав е Румбата! Не получават задачи!!!
    Те съвсем доброволно сами търчат да му лижат срамотиите, че белким ги похвали и им подхвърли кокалче, което да глозгат!

    10:51 25.09.2025

  • 6 идиоти вън

    5 0 Отговор
    Тоя кой и какъв беше?!?!?!?

    10:54 25.09.2025

  • 7 456

    4 0 Отговор
    Ами аз какво ви казах, че той си управлява като цар

    10:55 25.09.2025

  • 8 ООрана държава

    3 0 Отговор
    Тоалетната хартия на бойко се изказва

    10:58 25.09.2025

  • 9 Ха ха ха

    3 0 Отговор
    Естествено! Тулупа свежда на министрите онова, което му е наредил големия Дирник.

    11:02 25.09.2025

  • 11 Айде и този мазник

    0 0 Отговор
    излезе да адвокатства ! Защо не казва, че това правителство е подкрепено и от БСП, срамува ли се бившият мазен комунист ? Подкрепено било от ИТН-наркоманите и ДПС-НН намагмитените и без БСП как събраха нужните гласове ? А като заговори за ОПГ много мазно пропусна да спомене урвърдилата се вече 16 години ОПГ-ГЕРБ ! Не му върви на този мазен гюрлюк фактологията има фатални пропуски !

    11:09 25.09.2025

