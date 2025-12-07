27-годишен загина на изхода на Велинград, друг намери смъртта си в инцидент между Габрово и Севлиево

В тежка катастрофа край Велинград на място загина 27-годишен мъж.
Лек автомобил се ударил челно в насрещно движещ се микробус. По първоначална информация водачът на колата предприел изпреварване, след което настъпил сблъсъкът.
Пътят между разклона за Ракитово и Велинград е временно затворен. На мястото са екипи на Спешна помощ, полиция и пожарна.
Сигнал за инцидента е подаден около 16:50 часа.
Един човек загина, а други двама пострадаха при катастрофа между Севлиево и Габрово
Инцидентът е станал около 15:30 часа днес в района на крайпътен ресторант. Челно са се ударили две коли. На място е загинал един от шофьорите.
Други двама пътници са откарани за преглед в болница, състоянието им се изяснява.
На място се извършват огледи. Движението в района на катастрофата е ограничено в двете посоки. Трафикът се пренасочва по обходен маршрут Севлиево - Сенник - Душево.
Причините за инцидента се изясняват.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 иди оти
Коментиран от #4, #13
18:19 07.12.2025
2 И ПОСЛЕ НЯМАЛО ПАРИ
18:19 07.12.2025
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 ИСТИНАТА
До коментар #1 от "иди оти":Това е кървавият данък на откраднатият асфалт от Борисов и шайката му ГЕРБ!
18:22 07.12.2025
5 ДрайвингПлежър
Ако носите по 100 кинта за каузата качи полицай на порше - значи всичко е наред!
18:23 07.12.2025
6 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
18:26 07.12.2025
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Челните удари ще продължат,бройте ги
Коментиран от #17
18:29 07.12.2025
9 Ролан
Но ако не си наясно с последното и караш като Фернандо Алонсо по тези нашенски "сукаци" , то животът ти ще търпи фатални обрати!!!
18:30 07.12.2025
10 Кеф,
18:32 07.12.2025
11 Жеко
Кара ли са бавно за това са катастрофирали !!!
18:41 07.12.2025
12 Студопор
18:42 07.12.2025
13 свети Николай
До коментар #1 от "иди оти":То мъката на техните близки никой не интересува!
Ама мъката на невинните жертви на такива камикадзета е за съжаление.
18:42 07.12.2025
14 Дик диверсанта
18:43 07.12.2025
15 Дик диверсанта
До коментар #7 от "Жие":Всички рос ............... са с активирана заявка за концертите на Кобзон.
18:45 07.12.2025
16 Тоалетната хартия
19:20 07.12.2025
17 Милен
До коментар #8 от "Челните удари ще продължат,бройте ги":Съгласен съм с теб стриктното спазване на ЗДВП при изпреварване по еднолентов път с насрещно движение е потенциално опасно. Изпреварването трябва да става възможно най-бързо иначе риска да се срещнеш с насрещно движещ се автомобил е по-голям ако изпреварваш спазвайки ограниченията.
19:24 07.12.2025
18 МП4
19:37 07.12.2025