27-годишен загина на изхода на Велинград, друг намери смъртта си в инцидент между Габрово и Севлиево

В тежка катастрофа край Велинград на място загина 27-годишен мъж.

Лек автомобил се ударил челно в насрещно движещ се микробус. По първоначална информация водачът на колата предприел изпреварване, след което настъпил сблъсъкът.

Пътят между разклона за Ракитово и Велинград е временно затворен. На мястото са екипи на Спешна помощ, полиция и пожарна.

Сигнал за инцидента е подаден около 16:50 часа.

Един човек загина, а други двама пострадаха при катастрофа между Севлиево и Габрово



Инцидентът е станал около 15:30 часа днес в района на крайпътен ресторант. Челно са се ударили две коли. На място е загинал един от шофьорите.



Други двама пътници са откарани за преглед в болница, състоянието им се изяснява.



На място се извършват огледи. Движението в района на катастрофата е ограничено в двете посоки. Трафикът се пренасочва по обходен маршрут Севлиево - Сенник - Душево.



Причините за инцидента се изясняват.