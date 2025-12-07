Новини
27-годишен загина на изхода на Велинград, друг намери смъртта си в инцидент между Габрово и Севлиево
  Тема: Войната на пътя

27-годишен загина на изхода на Велинград, друг намери смъртта си в инцидент между Габрово и Севлиево

7 Декември, 2025 19:07, обновена 7 Декември, 2025 18:17 1 823 18

  • велинград-
  • катастрофа-
  • загинал

Двама души са откарани в болница

27-годишен загина на изхода на Велинград, друг намери смъртта си в инцидент между Габрово и Севлиево - 1
Снимка: БНТ
БНТ БНТ Българска национална телевизия

В тежка катастрофа край Велинград на място загина 27-годишен мъж.

Лек автомобил се ударил челно в насрещно движещ се микробус. По първоначална информация водачът на колата предприел изпреварване, след което настъпил сблъсъкът.

Пътят между разклона за Ракитово и Велинград е временно затворен. На мястото са екипи на Спешна помощ, полиция и пожарна.

Сигнал за инцидента е подаден около 16:50 часа.

Един човек загина, а други двама пострадаха при катастрофа между Севлиево и Габрово

Инцидентът е станал около 15:30 часа днес в района на крайпътен ресторант. Челно са се ударили две коли. На място е загинал един от шофьорите.

Други двама пътници са откарани за преглед в болница, състоянието им се изяснява.

На място се извършват огледи. Движението в района на катастрофата е ограничено в двете посоки. Трафикът се пренасочва по обходен маршрут Севлиево - Сенник - Душево.

Причините за инцидента се изясняват.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 иди оти

    13 1 Отговор
    А на този път камикадзетата си показват майсторлъка , и после настъпва голямата мъка на близките им

    Коментиран от #4, #13

    18:19 07.12.2025

  • 2 И ПОСЛЕ НЯМАЛО ПАРИ

    10 1 Отговор
    Ми то хора не останаха.

    18:19 07.12.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 ИСТИНАТА

    14 5 Отговор

    До коментар #1 от "иди оти":

    Това е кървавият данък на откраднатият асфалт от Борисов и шайката му ГЕРБ!

    18:22 07.12.2025

  • 5 ДрайвингПлежър

    15 4 Отговор
    Абе нема значение бе! Важно е да направим отсечките за средна скорост и да купим нови джипки!
    Ако носите по 100 кинта за каузата качи полицай на порше - значи всичко е наред!

    18:23 07.12.2025

  • 6 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    12 0 Отговор
    "Глей к"о мога на трета...!"........БааааМ🚗🤔

    18:26 07.12.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Челните удари ще продължат,бройте ги

    7 4 Отговор
    Челните удари са резултат от безумния закон за Дв.П лошия път и безумната регулация с пътни знаци.

    Коментиран от #17

    18:29 07.12.2025

  • 9 Ролан

    9 1 Отговор
    Пътищата са ужасни ! Това е факт,.. н
    Но ако не си наясно с последното и караш като Фернандо Алонсо по тези нашенски "сукаци" , то животът ти ще търпи фатални обрати!!!

    18:30 07.12.2025

  • 10 Кеф,

    4 0 Отговор
    Природната зачистка, никой не може да я спре.

    18:32 07.12.2025

  • 11 Жеко

    3 0 Отговор
    Тия и двамата са пенсионери !!
    Кара ли са бавно за това са катастрофирали !!!

    18:41 07.12.2025

  • 12 Студопор

    2 0 Отговор
    Дано са стигнали на време, за където са бързали.

    18:42 07.12.2025

  • 13 свети Николай

    8 0 Отговор

    До коментар #1 от "иди оти":

    То мъката на техните близки никой не интересува!
    Ама мъката на невинните жертви на такива камикадзета е за съжаление.

    18:42 07.12.2025

  • 14 Дик диверсанта

    1 1 Отговор
    МВР казва, че не води статистика колко от катастрофите стават с диагнози и колко с коли.

    18:43 07.12.2025

  • 15 Дик диверсанта

    1 3 Отговор

    До коментар #7 от "Жие":

    Всички рос ............... са с активирана заявка за концертите на Кобзон.

    18:45 07.12.2025

  • 16 Тоалетната хартия

    5 0 Отговор
    Факти, открийте секция в сайта ..умрели..!!! Сайта ви е нещо, като стълб с некролози!!

    19:20 07.12.2025

  • 17 Милен

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "Челните удари ще продължат,бройте ги":

    Съгласен съм с теб стриктното спазване на ЗДВП при изпреварване по еднолентов път с насрещно движение е потенциално опасно. Изпреварването трябва да става възможно най-бързо иначе риска да се срещнеш с насрещно движещ се автомобил е по-голям ако изпреварваш спазвайки ограниченията.

    19:24 07.12.2025

  • 18 МП4

    1 0 Отговор
    Всеки иИоТ си помисли че може да кара , най -малкото навън вече е студено 3-4° , асвалта е студен , гумите са на 6 год , автомобила е за скраб , а иЕОта е на 100% уверен че го може.

    19:37 07.12.2025

